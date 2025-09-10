Нацбанк Казахстана гарантирует: Цифровой тенге станет законным платежным средством

03:06 16.09.2025

Цифровой тенге станет законным платежным средством в Казахстане



Национальный банк будет единственным эмитентом цифрового тенге и его гарантом



АЛМАТЫ, 15 сен - Sputnik. Цифровой тенге станет законным платежным средством в Казахстане.



Такая норма предлагается в новом законопроекте, который представил замглавы Нацбанка Берик Шолпанкулов.



Национальный банк будет единственным эмитентом цифрового тенге и его гарантом, сказал он.



Плюс цифрового тенге в том, что он позволит исключить риски нецелевого использования денег.



