|Нацбанк Казахстана гарантирует: Цифровой тенге станет законным платежным средством
03:06 16.09.2025
Цифровой тенге станет законным платежным средством в Казахстане
Национальный банк будет единственным эмитентом цифрового тенге и его гарантом
АЛМАТЫ, 15 сен - Sputnik. Цифровой тенге станет законным платежным средством в Казахстане.
Такая норма предлагается в новом законопроекте, который представил замглавы Нацбанка Берик Шолпанкулов.
Национальный банк будет единственным эмитентом цифрового тенге и его гарантом, сказал он.
Плюс цифрового тенге в том, что он позволит исключить риски нецелевого использования денег.