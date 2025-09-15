 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
ЦентрАзия
Вторник, 16.09.2025
Как пал Непал, - Илья Титов
10:41 16.09.2025

Как пал Непал
протесты случились именно тогда, когда Британия оказалась заинтересована в создании проблем как Китаю, так и Индии

Илья Титов
15 сентября 2025

В день 9 сентября тем для обсуждения хватало. То малоумный военкор с Курщины поднял статью с пола, рассказав в слитом видео о попиле помощи фронту. То Израиль расширил список стран, на которые он имеет полное и бесспорное право нападать во имя защиты от нового холокоста. То Егор Крид поссорился с самарским губернатором по вопросу защиты традиционных ценностей. То блудные "Гераньки" в результате нехитрой провокации украинцев оказались в Польше и вызвали обсуждения статей устава НАТО и робкой нерешительности храбрившихся европейских чихуахуа. Но самым ярким стал непальский бунт, своим душком напомнивший то ли безумства китайских ихэтуаней, то ли отчаяние индийских сипаев. Пресса со всего мира описывала этот протест как бунт зумеров, недовольных запретом работы в Непале популярных соцсетей, а кое-кто добавлял, что причина в коррупции, но все оказалось одновременно сложнее и проще. Протестующие сожгли парламентский дворец, бывший до того самым большим дворцом в Азии, разорили резиденции ушедших в отставку премьера и президента, линчевали нескольких действующих и бывших министров и в целом за день снесли всю систему гражданской власти: лишь к вечеру из казарм, лениво потягиваясь, выползла армия и рассадила набесившихся протестующих по домам. Революция кончилась, страна оказалась обезглавлена, на карте мировых очагов нестабильности прибавился один пункт, во вновь открытом Непалу "ТикТоке" пользователи со всего мира принялись разглядывать выложенные протестующими видео, а в телеграм-каналах распустились цветы мнений на предмет того, что это было.



Увы, сил армии не хватило на то, чтобы предотвратить разгул насильственно глупой аналитики по непальским событиям, что тут же расцвела в прессе. Высказались вездесущие эксперты по всему на свете, начитавшиеся "Википедии"* и принявшиеся объяснять на карточках, как в Непале все так, а у нас – нет. Встряли в разговор Катоны, скатившие локальную тему к специфической для них другой столь же локальной теме: причиной объявлялось все, от изменения климата до права на оружие.

Дождались своего звездного часа настоящие эксперты по Непалу (их в мире что-то около четырех человек), которые, захлебываясь, принялись хватать трепещущими губами грозди редкого внимания. Из их глубочайших анализов читатель мог узнать, что либералы из партии "Национальный союз Уга-Буга" поссорились с консерваторами из объединения "Народный фронт Пипи-Пупу", премьер повздорил с президентом, в парламенте подрались какие-то пиджаки – короче, ничего интересного, обычный третий мир, знакомый нам по зарисовкам последних недель французского политического кризиса.

В отрыве от мишуры мелочей и диктующих стройные и неправильные картины мира идеологических догм для понимания причин непальского коллапса стоит знать лишь общие вещи: нищая страна, зажатая между Китаем и Индией, снесла очень условно проиндийскую монархию 17 лет назад силами очень условно прокитайских коммунистов, принялась играть в демократию, попутно нарисовав себе дикий перекос половозрастной пирамиды в сторону мающейся безработицей молодежи. Именно неустроенность этих людей и полное понимание отсутствия перспектив в этой гималайской глуши и стала причиной социального напряжения: так же это произошло в Бангладеш год назад, так же было и в скатившейся в гражданскую войну на фоне бестолкового парламентаризма и военного переворота Мьянме.

Словом, дело для этих краев привычное, но именно указание информационного мейнстрима на причину протестов в виде коррупции и запрета зумерам "ТикТока" рисует объяснение этому удивительно своевременному бунту. Видите ли, англичане, строившие свою империю, были умными людьми. Еще в начале XIX века они поставили по границам тех земель, что смогли отхватить, естественный заслон в виде гнезд хаоса, что при любой необходимости удобно становится плацдармом для заражения любого крупного и достаточно сильного соседа гангреной постоянной угрозы.

Мы это знаем на примере Афганистана в контексте Большой игры, а вот китайцы хлебнули горя в том числе и с Непалом: бывшая до 1811 года данником Срединной империи страна оказалась на 2/3 захвачена англичанами, а на 1/3 – превращена в источник разнообразных паскудств дорогим китайцам. После ухода англичан зараза никуда не делась, ведь ни у Китая, ни у куда менее опытной в вопросах независимости в формате единого государства Индии нет работающего принтера элит, позволяющего надежно зачистить нарыв на границе. Соответственно, удобный и дешевый способ быстрого создания проблем теперь работает и против бывшей колонии на случай, если эта колония вдруг забудет, чья именно она бывшая колония. И надо же было такому случиться, что протесты, движимые чисто навальнистской пустотой лозунгов уровня "долой коррупцию" или "хватит врать", случились именно тогда, когда Британия оказалась заинтересована в создании проблем как Китаю, так и Индии – причем, несмотря на попытки нарисовать основной движущей силой протеста доведенного до отчаяния зумера, большинство фото- и видеоматериалов с протестов показывают, что импульс краткому безумству, снесшему хрупкую власть, задавал все тот же скучающий миллениал – комфортно устроенный городской болван 25–35 лет, требующий себе большего.

Момент же был выбран из-за сближения Пекина и Нью-Дели, обозначенного на саммите ШОС в самом конце августа. И здесь с позиции создания напряженности играет роль именно тот факт, что Непал граничит с обеими этими странами, а также имеет вблизи как упомянутую Бангладеш, где спустя год после таких же "молодежных протестов" про молодежь все забыли, а во власть вовсю проникают джихадисты, так и точки пограничного спора между Индией – Китаем и Индией – Пакистаном.

В качестве характеризующих непальский бунт моментов в прессе часто приводят выборы нового премьера в "Дискорде" или же запросы к ChatGPT о том, кого бы лучше назначить в Верховный суд, но наибольший интерес представляет другой момент: сразу же в тот день, когда революционный порыв сжег дворец в Катманду и расправился с кучей народу, некие многочисленные неизвестные атаковали границу с Индией – очевидно, во имя экспорта революции.

Распространение хаоса удалось купировать силами армии, чьи управляющие структуры оказались не затронуты ни предреволюционным гниением, ни революционным пламенем горящих дворцов. Но, во-первых, попытки раздуть пожар у китайских и индийских границ и сбить первую костяшку страшного домино продолжатся тем интенсивнее, чем более явными будут признаки индийско-китайского сближения. А во-вторых, само обустройство постреволюционного Непала может стать такой попыткой: нейтралитет небольшой страны, зажатой между двумя большими соседями, всегда возможен лишь в пользу третьей страны (но монголы – всегда исключение). Более того, возможность отхватить себе контроля над государством, недавно бывшим как условно проиндийским, так и условно прокитайским, сама по себе может стать очередным яблоком раздора между соседями даже без вмешательства внешних злоумышленников.

*компания нарушает законодательство РФ

Источник - Завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1758008460


