Вторник, 16.09.2025
Грозит ли Израилю экономическая изоляция? - Валентин Катасонов
11:30 16.09.2025

Грозит ли Израилю экономическая изоляция?
Нетаньяху встревожен, но пока ни о каких серьезных санкциях речи не идет

16.09.2025 | Валентин КАТАСОНОВ

"The Times of Israel" сообщила шокирующую для Израиля новость: еврейскому государству грозит экономическая изоляция. Первоисточником этой новости стал не кто иной, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху. На совещании израильского Минфина в Иерусалиме 15 сентября премьер-министр заявил: "Израиль находится в некой изоляции". И добавил, что возможно, "придется перейти к экономике, основанной на самообеспечении". Он уточнил: "Нам все больше придется приспосабливаться к экономике с чертами автономии без внешней торговли". Самообеспечение, как отметил Нетаньяху, в первую очередь, необходимо для поддержания обороноспособности Израиля: "Но мы можем оказаться в ситуации, когда наши оборонные отрасли будут заблокированы. Нам нужно развивать эти отрасли здесь: заниматься не только исследованиями и разработками, но и иметь способность производить то, что нам нужно".

Неистовый Биби посетовал, что во всем, мол, виноваты мусульмане, которые стремительно заполняют Европу, заставляя европейских политиков переходить на антиизраильские позиции и ограничивать торговлю с еврейским государством. Действительно, согласно официальной статистике, численность мусульман, проживающих в Швеции, Франции и Австрии, составляет 8-9%. В Германии и Великобритании – более 6%. А на Кипре – более 25%. Кроме того, антиизраильские позиции занимают и многие коренные жители европейских стран. На таких же позициях стоят и многие граждане еврейского происхождения.

В последние месяцы в результате военных действий Израиля сектор Газа был в значительной степени стерт с лица земли (в частности, разрушено до 90 процентов жилого фонда). Параллельно Израиль осуществляет военные операции против таких суверенных государств, как Сирия, Ливан, Иран и Катар, нанося по ним воздушные удары.

И даже самые толерантные европейские политики стали говорить о том, что Израиль уже давно от самообороны перешел к агрессии и настоящему геноциду. И что надо применить какие-то меры воздействия на агрессора. Агентство Bloomberg еще в начале лета этого года сообщило, что ряд европейских стран, включая Германию, Великобританию, Нидерланды и Францию, рассматривают возможность введения торговых санкций в отношении Израиля и ограничений на продажу оружия.

В Европе наиболее решительные политики стали приводить в пример Турцию. С 7 октября 2023 года по 2 мая 2024 года Турция сократила объем торговли с Израилем примерно на 30 процентов. А 9 апреля 2024 года Анкара приостановила экспорт в Израиль 1019 наименований товаров по 54 позициям. Глава Турции Эрдоган еще весной 2024 года заявил, что турецкая торговля с Израилем будет прекращена. Правда, торговля лишь сократилась, но не прекратилась. Но вот новое заявление от 29 августа нынешнего года. Его сделал министр иностранных дел Турции, объявив о разрыве торговых отношений с Израилем. "Мы закрыли наши порты для израильских судов, не разрешаем своим судам заходить в израильские порты. Я подчеркиваю, что нет другой страны, которая полностью прекратила бы торговлю с Израилем", – сказал глава турецкого МИД Хакан Фидан.

После того, когда Израиль нанес 9 сентября подлые удары по Катару, в Европе начался новый раунд дискуссий по возможным санкциям в отношении Израиля. 10 сентября Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге, заявила о возможности санкций для израильских чиновников, "придерживающихся экстремистских взглядов". Кроме этого, как сообщило издание The Jerusalem Post, председатель ЕК анонсировала "частичную приостановку" действия соглашения об ассоциации Европейского союза с Израилем из-за ситуации в секторе Газа. Для утверждения озвученных на сессии Европарламента санкций против Израиля требуется согласие как минимум 15 из 27 стран-членов ЕС. Не факт, что санкции получат такую поддержку, отмечает The Jerusalem Post

Пока ни о каких серьезных экономических санкциях, как, например, отключение израильских банков от системы СВИФТ, заморозка валютных резервов или тотальная блокировка экспорта и импорта речи не идет. Имеют место лишь отдельные чисто символические ограничения, запреты или угрозы. Так, Великобритания отказала Израилю в участии в выставке вооружений на территории страны. Аналогичный запрет Франция наложила на участие Израиля в своей национальной выставке вооружений. Ирландия заявила, что объявит бойкот "Евровидению-2026", если до музыкального конкурса допустят представителя или представительницу Израиля. Об этом 12 сентября сообщил местный телеканал RTE, который занимается национальным отбором конкурсантов.

Наверное, дальше других стран пошла Испания, которая 8 сентября объявила запрет на поставки в Израиль любого оружия, боеприпасов и иных товаров военного назначения. Кроме того, всем судам, перевозящим топливо для израильских вооруженных сил, будет запрещен транзит через испанские порты, а также всем самолетам, перевозящим военные материалы для Израиля, будет закрыт доступ в воздушное пространство Испании. Также устанавливается запрет на импорт продукции с оккупированных израильтянами палестинских территорий.

Видимо, Нетаньяху полагает, что другие европейские страны могут пойти по стопам Испании. А это уже было бы весьма чувствительно для экономики Израиля.

В 2024 году общий объем внешней торговли Израиля составил 153,2 миллиарда долларов США, из которых 91,5 миллиарда пришлись на импорт, а 61,7 миллиарда - на экспорт. Дисбаланс экспорта-импорта очень большой, дефицит торговли почти 30 млрд долларов. Примерно треть товарооборота приходится на США, такая же доля – торговля со странами ЕС, оставшаяся треть – все остальные страны.

Смешно думать, что Израиль может жить в условиях полной экономической автаркии, как предполагает Нетаньяху. Израиль – страна очень маленькая по площади (20.770 кв. км) и по численности населения (около 10 млн человек). Природных ресурсов мало (есть лишь некоторые запасы сланцевой нефти и шельфового природного газа). Без импорта и экспорта Израиль не продержится и года.

Самый пессимистичный для Израиля прогноз – блокировка торговли странами ЕС и другими традиционными торговыми партнерами за исключением США. Власти Израиля уверены, что со стороны США никаких торговых санкций быть не может. Америка – главная и неизменная опора Израиля. Америка поддерживает Израиль не только торговлей (которая для Израиля является хронически дефицитной), но также военной помощью. Израиль - традиционно крупнейший получатель американской безвозмездной военной помощи. Согласно данным согласно данным экспертов Совета по международным отношениям, США в период с 1946 года по начало войны в секторе Газа Америка поставили Израилю оружия на астрономическую сумму 310 млрд долларов. И в случае самого негативного сценария развития событий (санкций со стороны Европы и других торговых партнеров) США хотя бы частично компенсируют торговые потери Израиля.

Но, наверное, не следует исключать еще более негативного варианта развития событий. Не следует думать, что в Америке произраильское лобби является всесильным и вечным. Об этом мало говорят, но в 2009 году американский президент Барак Обама фактически ввел эмбарго на поставки оружия в Израиль. Обама заблокировал все крупные запросы Израиля на поставку оружия, включая ключевые проекты и модернизацию, увязав продажу оружия с прогрессом в мирном процессе. Этот факт скрывал даже премьер-министр Биньямин Нетаньяху, который боялся, что вслед за Америкой другие страны могут включиться в блокаду Израиля.

Между прочим, "двенадцатидневная война" (агрессия Израиля против Ирана в июне этого года) внесла раскол в, казалось бы, монолитный блок республиканских единомышленников Трампа, объединившихся под флагом MAGA (Make America Great Again - "Сделаем Америку снова великой"). Правда, такой раскол пока не затронул "народных избранников" в Конгрессе США, он наблюдается в рядах рядовых членов республиканской партии.

31 июля этого года, как отметили многие американские СМИ, стал поворотным моментом, который говорит о "разрушении исторически сложившейся двухпартийной поддержки Израиля" в Конгрессе США. Вынесенная на рассмотрение верхней палаты Конгресса резолюция была подготовлена независимым сенатором Берни Сандерсом, который участвует в работе фракции Демократической партии. По итогам голосования он отметил, что за резолюцию проголосовали 27 сенаторов-демократов, против - 17. Против резолюции выступили все сенаторы от Республиканской партии, из-за чего она не была принята. Вместе с тем Сандерс после голосования заявил, что уверен в том, что помощь Израилю будет все-таки заблокирована: "Ситуация меняется. Американский народ не хочет тратить миллиарды, чтобы морить голодом детей в Газе. Демократы продвигаются, и я рассчитываю на поддержку республиканцев в ближайшем будущем". Конечно, не стоит переоценивать позицию демократов. Они говорили и продолжают говорить, что в принципе поддерживают Израиль. Речь идет лишь о том, что они категорически против политики израильского премьера Нетаньяху.

Лидер израильской оппозиции, государственный и общественный деятель, основатель партии "Еш Атид" ("Есть будущее") Яир Лапид отреагировал на заявление премьера насчет возможной экономической изоляции еврейского государства следующими словами: "Заявление Нетаньяху о том, что Израиль входит в изоляцию и должен адаптироваться к экономике изоляции, - безумное заявление. Изоляция - не приговор судьбы, а результат неправильной и провальной политики Нетаньяху и его правительства". Действительно, чем более активно Нетаньяху будет продолжать агрессию и геноцид против палестинцев и арабов соседних государств, тем больше шансов на то, что против Израиля европейскими и иными странами будут вводиться экономические санкции. Также нельзя полностью исключать вероятности повторения американского прецедента 2009 года – введения запрета на американскую военную помощь Израилю. Правда, это может произойти в случае, если республиканцы в результате промежуточных выборов в Конгресс утратят там свой "контрольный пакет".

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1758011400


