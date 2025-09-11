В Узбекистане открыто крупное газовое месторождение

12:03 16.09.2025

Мирзиеев: в Узбекистане открыли крупное газовое месторождение



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил об открытии в Устюртском регионе в Каракалпакстане крупного газового месторождения.



"В этом году впервые в истории промышленности на Устюрте пробурили скважину на глубине 6500 м, - передает слова президента его пресс-служба. - И обнаружили очень крупное газовое месторождение".



Вместе с тем Мирзиеев не раскрыл предполагаемые запасы обнаруженного газа на северо-западе страны и не назвал компании, которые ведут буровые работы.



Президент отметил: Узбекистан располагает большими запасами таких минералов, как вольфрам, молибден, титан и др. 10-15% мировых запасов таких ресурсов, по оценкам, сосредоточены в регионе Центральной Азии, включая Узбекистан, привел Мирзиеев данные экспертов. А "чтобы превратить огромные ресурсы в продукцию с высокой добавленной стоимостью", нужны в первую очередь "наука, знания и инновации", подчеркнул он.



Александра Бурнашева