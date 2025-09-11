Президент Таджикистана принял участие в чрезвычайном саммите ОИС в Дохе (Катар)

12:17 16.09.2025

Страны ЦА приняли участие в саммите в Дохе:



Министр иностранных дел Бахтиер Саидов в Дохе передал участникам чрезвычайного арабо-исламского саммита обращение президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.

Спикер Мажилиса Казахстана Ерлан Кошанов по поручению президента принял участие в чрезвычайном Арабо-Исламском саммите в столице Катара Дохе.

Кыргызстан в Дохе представил глава МИД Жээнбек Кулубаев.



***



