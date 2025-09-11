|Президент Таджикистана принял участие в чрезвычайном саммите ОИС в Дохе (Катар)
12:17 16.09.2025
Страны ЦА приняли участие в саммите в Дохе:
Министр иностранных дел Бахтиер Саидов в Дохе передал участникам чрезвычайного арабо-исламского саммита обращение президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.
Спикер Мажилиса Казахстана Ерлан Кошанов по поручению президента принял участие в чрезвычайном Арабо-Исламском саммите в столице Катара Дохе.
Кыргызстан в Дохе представил глава МИД Жээнбек Кулубаев.
Талжикистан.
Участие на чрезвычайном заседании глав арабских государств и членов Организации исламского сотрудничества
15.09.2025
Катар
15 сентября Президент Республики Таджикистан, Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон в Дохе, столице Государства Катар принял участие и выступил на чрезвычайном заседании глав арабских государств и стран членов Организации исламского сотрудничества.
Вначале Глава нашего государства выразил сожаление по поводу военного удара по Государству Катар, который произошел 9 сентября, назвав это действие актом агрессии против суверенитета и территориальной целостности братской для нас страны.
"Мы вновь решительно осуждаем этот акт агрессии, который является грубым и явным нарушением международного права и основных принципов Устава Организации Объединенных Наций"- отметил Президент нашей страны уважаемый Эмомали Рахмон.
Глава нашего государства в ходе своего выступления проанализировал тревожные события и тенденции на Ближнем Востоке, представляющие серьезную угрозу международной безопасности, обратив внимание глав государств и других участников саммита на поиск путей решения этих проблем.
"Вызывает глубокое сожаление, что в течение последних двух лет мировое сообщество является свидетелем катастрофического гуманитарного положения в Секторе Газа, и чаяния народа Палестины все еще остаются актуальной темой международной повестки дня" - отметил Глава государства уважаемый Эмомали Рахмон.
Было подчеркнуто, что любые насильственные действия в регионе сегодня приводят к росту напряженности и возникновению новых конфликтов и они, в частности, создают препятствия для процесса переговоров и диалога, направленных на достижение прочного мира и стабильности в регионе.
Уважаемый Эмомали Рахмон в сложных и запутанных геополитических условиях региона и мира счел необходимым еще большее укрепление единства мусульманской уммы.
Было отмечено, что достижение высших целей организации невозможно без нашего эффективного и взаимовыгодного сотрудничества в сферах торговли и экономики, инвестиций и передовых технологий.
Глава нашего государства уважаемый Эмомали Рахмон назвал устойчивое социально-экономическое развитие государств – членов Организации исламского сотрудничества надежной гарантией обеспечения безопасности, стабильности и благополучия мусульманской уммы.
Далее было подчеркнуто, что сегодня мусульманская умма сталкивается с катастрофическими опасностями терроризма, экстремизма и других угроз цивилизации.
Требованием времени были названы единый подход и совместные действия в Организации исламского сотрудничества в борьбе с этими опасными факторами.
Президент нашей страны уважаемый Эмомали Рахмон напомнил об огромном вкладе наших мыслителей и выдающихся гениев в формирование человеческой цивилизации, особенно в культуру миролюбия и гармоничного сосуществования. Было признано необходимым и далее, опираясь на это богатое общее наследие, мировозрение наших обществ в духе созидательных ценностей и демонстрировать единство мусульманской уммы всему миру.
В завершение своего выступления Президент Республики Таджикистан, Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон выразил надежду, что сегодняшнее заседание будет способствовать укреплению единства и солидарности в противостоянии современным вызовам и угрозам, а также предотвращению любых нарушений признанных международных норм.