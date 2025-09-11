 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Вторник, 16.09.2025
12:22  От деколонизации к русофобии, - Данияр Ашимбаев
12:17  Президент Таджикистана принял участие в чрезвычайном саммите ОИС в Дохе (Катар)
12:03  В Узбекистане открыто крупное газовое месторождение
12:00  Nomad: Трамп начал крестовый поход на Сороса
11:30  Грозит ли Израилю экономическая изоляция? - Валентин Катасонов
10:41  Как пал Непал, - Илья Титов
03:06  Нацбанк Казахстана гарантирует: Цифровой тенге станет законным платежным средством
02:17  Сотрудничество Китая с Россией безупречно. Пекин решительно выступает против буллинга, нелегальных санкций и "юрисдикции длинной руки"
01:03  "Росатом" окажет поддержку Кыргызстану в создании центра ядерной медицины
00:52  Белорусский кошмар НАТО: Индия вместе с Пакистаном на учениях "Запад-2025"
00:05  ВС РФ форсировали реку Жеребец и готовятся к штурму Ямполя – итоговая сводка Readovka за 15 сентября
Понедельник, 15.09.2025
23:44  Il Messagero: в ходе учений Россия применила ракету "Циркон" в Баренцевом море (видео)
22:24  Bloomberg: ввод в строй "Силы Сибири - 2" может изменить мировую торговлю СПГ
22:07  НГ: Как оппозиция готовит Грузию к очередному госперевороту
21:27  Они только говорят, но не делают. Трамп поймал за язык евроболтунов
14:05  В Британии дошли до пророчеств Бабы Ванги: "Европа превратится в пустыню"
13:17  Кирк: кровавая бойня либерал-демократов, - Владимир Малышев
12:27  НГ: Спонсоры Киева вступили в спор из-за денег
11:33  Учителя в Киргизии уходят из школы, - Виктория Панфилова
02:34  Sputnik: Об энергетических проектах России в Центральной Азии
02:16  Запад навязывает ЦА "зеленую" тематику, чтобы контролировать ее ресурсы, - Азиз Абдраимов
02:11  Президент Бразилии написал эссе для начала диалога с Трампом по пошлинам
00:43  Что нас ждет в финале технического прогресса, - Дмитрий Самойлов
00:05  Бои на Южно-Донбасском направлении решат судьбу Гуляйполя – итоговая сводка СВО за прошедшую неделю
Воскресенье, 14.09.2025
22:38  Известия: Удастся ли США вытеснить российские энергоносители с рынков. Разбор
21:48  Трамп назвал тяжелым тот факт, что отец подозреваемого в убийстве активиста Кирка сдал его властям
20:35  Ватикан против технофеодалов: чем ИИ пугает старейших идеологов планеты, - Олег Сергеев
16:17  "Царь-самовар" и много эмоций: как прошла жеребьевка "Интервидения" (ссылки на музыкальные композиции участников)
12:18  В Намангане нашли редкие рукописи и монеты VIII века - фото
12:04  Пока Европа придумывала способы своровать замороженные активы РФ, в РФ пересчитали замороженные активы Европы
02:08  Футбольные грезы Казахстана, или Узбекский опыт в помощь
00:49  Caravan.kz: Зачем Казахстан финансирует афганскую железную дорогу
00:45  Чтобы отдалить страны ЦА от РФ, ЕС навязывает им "расширенное партнерство", - Рустам Масалиев
Суббота, 13.09.2025
20:58  Если Узбекистану не хватит? Эксперт об "энергетическом плече" Казахстану и Афганистану
17:40  Семью бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева выселяют из дома в Кой-Таше (видео)
13:45  Экология и интересы иностранных корпораций в ЦА – вещи несовместимые, - Азиз Абдраимов
13:21  Взгляд: Стремление Латвии заменить русский язык латышским привело к неожиданному результату
12:55  Китайские инвестиции в российскую экономику: каковы масштабы? - Валентин Катасонов
12:49  "Операция ЫЫ": в Польше опубликовали карту с посаженными дронами
02:43  США или Китай: кто победит в борьбе за Венесуэлу? - Татьяна Полоскова
02:19  НАТО захватывает Каспий и продвигается в ЦА – разрезая коридор Север–Юг, - Айнур Курманов
01:12  Трамп пригрозил Соросу расследованием за спонсирование протестов
00:05  ВС РФ развивают наступление вглубь Днепропетровской области – итоговая сводка Readovka за 12 сентября
Пятница, 12.09.2025
23:50  "Возложить вину на Россию, без предъявления доказательств", - выступление В.А.Небензи на заседании СБ ООН
20:49  Бандерлоги не слышат. Европа идет ва-банк против России, - Николай Коньков
14:22  Каким будет квартал "Санкт-Петербург" в Новом Ташкенте - детали проекта
14:18  Судьи Таджикистана изучают опыт судопроизводства в Китае
14:12  "Запад-2025": "Лукашенко с Путиным долго присматривались к Сувалкскому коридору и вот началось"...
13:43  Британия в долгу перед Палестиной. Злосчастная ошибка лорда Бальфура, - Валерий Бурт
13:31  В Киргизии задумались о переносе столицы на юг, - Виктория Панфилова
03:01  Таджикистан ищет выход к морским портам, - Андрей Захватов
01:51  В Кыргызстан прибыли "Ротшильд и Компания"
00:05  Readovka о самых важных событиях 11 сентября в разрезе СВО
Четверг, 11.09.2025
20:44  Взгляд: Спектакль с загадочными БПЛА в Польше рассчитан лишь на одного зрителя
14:00  Образ Узбекистана в казахстанских медиа: партнерство или навязанная медиаповестка? - Даулет Оспанов
13:34  Американская приманка для Ташкента, - Сергей Кожемякин
13:16  В КНБ Казахстана прокомментировали информацию о "стрельбе на поражение" на границе
13:10  Председателю Жокаргы Кенеса Каракалпакстана избрали нового заместителя
12:57  Туркменистан и Иран расширяют сотрудничество в железнодорожной сфере
12:44  Хабар: Каспийское море побило антирекорд в этом году
04:09  В Узбекистане старшеклассники будут изучать искусственный интеллект
Президент Таджикистана принял участие в чрезвычайном саммите ОИС в Дохе (Катар)
12:17 16.09.2025

Страны ЦА приняли участие в саммите в Дохе:

Министр иностранных дел Бахтиер Саидов в Дохе передал участникам чрезвычайного арабо-исламского саммита обращение президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.
Спикер Мажилиса Казахстана Ерлан Кошанов по поручению президента принял участие в чрезвычайном Арабо-Исламском саммите в столице Катара Дохе.
Кыргызстан в Дохе представил глава МИД Жээнбек Кулубаев.

***



Талжикистан.
Участие на чрезвычайном заседании глав арабских государств и членов Организации исламского сотрудничества

15.09.2025
Катар

15 сентября Президент Республики Таджикистан, Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон в Дохе, столице Государства Катар принял участие и выступил на чрезвычайном заседании глав арабских государств и стран членов Организации исламского сотрудничества.

Вначале Глава нашего государства выразил сожаление по поводу военного удара по Государству Катар, который произошел 9 сентября, назвав это действие актом агрессии против суверенитета и территориальной целостности братской для нас страны.

"Мы вновь решительно осуждаем этот акт агрессии, который является грубым и явным нарушением международного права и основных принципов Устава Организации Объединенных Наций"- отметил Президент нашей страны уважаемый Эмомали Рахмон.

Глава нашего государства в ходе своего выступления проанализировал тревожные события и тенденции на Ближнем Востоке, представляющие серьезную угрозу международной безопасности, обратив внимание глав государств и других участников саммита на поиск путей решения этих проблем.

"Вызывает глубокое сожаление, что в течение последних двух лет мировое сообщество является свидетелем катастрофического гуманитарного положения в Секторе Газа, и чаяния народа Палестины все еще остаются актуальной темой международной повестки дня" - отметил Глава государства уважаемый Эмомали Рахмон.

Было подчеркнуто, что любые насильственные действия в регионе сегодня приводят к росту напряженности и возникновению новых конфликтов и они, в частности, создают препятствия для процесса переговоров и диалога, направленных на достижение прочного мира и стабильности в регионе.

Уважаемый Эмомали Рахмон в сложных и запутанных геополитических условиях региона и мира счел необходимым еще большее укрепление единства мусульманской уммы.

Было отмечено, что достижение высших целей организации невозможно без нашего эффективного и взаимовыгодного сотрудничества в сферах торговли и экономики, инвестиций и передовых технологий.

Глава нашего государства уважаемый Эмомали Рахмон назвал устойчивое социально-экономическое развитие государств – членов Организации исламского сотрудничества надежной гарантией обеспечения безопасности, стабильности и благополучия мусульманской уммы.

Далее было подчеркнуто, что сегодня мусульманская умма сталкивается с катастрофическими опасностями терроризма, экстремизма и других угроз цивилизации.

Требованием времени были названы единый подход и совместные действия в Организации исламского сотрудничества в борьбе с этими опасными факторами.

Президент нашей страны уважаемый Эмомали Рахмон напомнил об огромном вкладе наших мыслителей и выдающихся гениев в формирование человеческой цивилизации, особенно в культуру миролюбия и гармоничного сосуществования. Было признано необходимым и далее, опираясь на это богатое общее наследие, мировозрение наших обществ в духе созидательных ценностей и демонстрировать единство мусульманской уммы всему миру.

В завершение своего выступления Президент Республики Таджикистан, Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон выразил надежду, что сегодняшнее заседание будет способствовать укреплению единства и солидарности в противостоянии современным вызовам и угрозам, а также предотвращению любых нарушений признанных международных норм.

Источник - President.tj
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1758014220


