От деколонизации к русофобии, - Данияр Ашимбаев

12:22 16.09.2025

От деколонизации к русофобии

Данияр Ашимбаев: Советский Союз в годы своего существования был единственной эффективной альтернативой капитализму, клерикализму и национализму. Его возрождение маловероятно, но его призрак по вполне понятным причинам по сей день является угрозой современному "либеральному" глобализму



Данияр Ашимбаев, 11 сентября



Кая Каллас заявила, что не знает, что СССР был одним из победителей во Второй мировой войне.



Майя Санду внедряет в школах учебники по истории румын с апологетикой союзника Гитлера Антонеску.



Ильхам Алиев объявил советский период годами оккупации. Вряд ли нужно напоминать, кем был его отец в указанный период. Да и он сам, наверное, в курсе.



Нужно понимать, что указанные персонажи (и многие их коллеги в соседних странах) живут в иной информационно-исторической реальности, которая основана на политике "деколонизации", т.е. сознательном отказе от советского исторического наследия (включающего в себя совместные достижения, интернационализм и социалистическую экономику) как условие вхождения в "цивилизованный мир".



Советский Союз в годы своего существования был единственной эффективной альтернативой капитализму, клерикализму и национализму. Его возрождение маловероятно, но его призрак по вполне понятным причинам по сей день является угрозой современному "либеральному" глобализму.



В то же время политика "деколонизации" направлена и на подрыв политического, экономического и культурного влияния России на постсоветском пространстве, хотя Москва придерживается курса на тот же капитализм, да и не чужда национальному и религиозному дискурсу.



И здесь вопрос в том, что Россия представляет собой единственную реальную альтернативу западному доминированию в геополитике и геоэкономике.



Да, конечно, Китай сейчас богаче и вроде мощнее, но китайцы все-таки имеют менее бойцовский менталитет. Пекин проводит экономическую экспансию, но к роли лидера вряд ли готов. Отметим, что идея создания параллельной финансовой системы сильно проседает из-за нежелания крупных экономик брать на себя глобальную ответственность.



В то же время только Россия представляет собой игрока, которая готова противостоять глобализму с позиции силы и отстаивать свои (и союзнические) интересы.



В этом плане цинично само брендирование антироссийской политики антиколониальной идеологией, поскольку сама эта политика построена на идеях западного неоколониализма. А это - контроль природных ресурсов, финансовых потоков и идеологических ценностей. Не зря же родиной западной демократии является Древняя Греция с ее практикой работорговли и вывоза сырья из колоний.



Поскольку Россия - это явно не СССР, но опасная альтернатива в существующей системе координат, то от деколонизации оппоненты быстро скатились в пещерную русофобию. Это прекрасно видно по деятельности пропагандистской прозападной сетки, работающей на нашем информационном поле и направленной на разжигание межгосударственных, межнациональных, межконфессиональных и языковых конфликтов (комплектация в зависимости от личностей исполнителей). Историческая повестка подвергается постоянной ревизии для формирования в общественном сознании исторических обид и претензий к России.



Забавно, что существенный ряд идей проводники такого курса заимствовали у российских же либералов и националистов.



Казахстан в этом плане очень удобная мишень - не только для дестабилизации региона в целом, но и провоцирования конфликтов внутри как России, так и Китая.



Наша страна 35 лет назад выбрала мудрый путь выстраивания стратегических сетевых союзов с соседями, став частью и русского мира, и китайского мира, и тюркского мира, и исламского мира, да и в западную глобальную экономику вполне себе встроилась. Не говоря уже о фактическом лидерстве в Центральной Азии.



Ценностный набор казахстанцев во многом изменился за эти годы, но при этом и западные ценности сильно деградировали, Китай стал полноценной сверхдержавой, а Россия вернула себе этот статус и совершила интересный поворот на Восток (включая прообразы собственных исламского и тюркского проектов).



Но вот западный мир по-прежнему продвигает "деколонизацию", которая входит в противоречие с интересами страны и общества, да и кроме деструктивизма ничего в себе не несет.