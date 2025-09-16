Киргизия проведет парламентские выборы по таджикскому сценарию, - Виктория Панфилова

21:01 16.09.2025

Киргизия проведет парламентские выборы по таджикскому сценарию

Депутаты Жогорку Кенеша готовы сложить полномочия



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

16.09.2025



Спикер Жогорку Кенеша (ЖК - парламента Киргизии) Нурланбек Тургунбек уулу 16 сентября посетил с рабочим визитом Душанбе, где встретился с председателем Национального совета Высшего собрания (верхней палаты) Таджикистана Рустамом Эмомали, который рассказал о работе подконтрольного ему законодательного органа. Эксперты полагают, что именно опыт Таджикистана может стать моделью для предстоящих досрочных выборов в Жогорку Кенеш. Инициативная группа уже собрала подписи 30 депутатов, что открывает путь к рассмотрению вопроса о роспуске парламента. Цель этой инициативы – не только разнести по времени парламентские и президентские выборы, но и предотвратить консолидацию оппозиции до начала избирательной кампании.



В Киргизии уже назвали имена тех депутатов, кто поставил свою подпись за самороспуск парламента. Депутат ЖК Акбокон Таштанбеков сообщил Sputnik, что он стал 30-м подписавшимся. Сегодня профильный комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту приступил к рассмотрению этой инициативы. Затем документ передадут спикеру парламента, который, в свою очередь, направит предложение всем парламентским фракциям и назначит дату проведения голосования на заседании парламента.



Созданной инициативной группе не пришлось прилагать особых усилий для убеждения народных избранников согласиться на самороспуск, поскольку, по некоторым данным, власти обещали мандаты в следующем составе парламента тем, кто поддержит данную инициативу.



В случае положительного исхода голосования – а за самороспуск должны проголосовать не менее двух третей от общего числа депутатов, то есть 60 человек, – президент Киргизии Садыр Жапаров в течение пяти дней со дня официального прекращения полномочий парламента обязан назначить внеочередные выборы депутатов Жогорку Кенеша. Выборы должны быть проведены не ранее чем через 40 дней и не позднее чем через 65 дней со дня официального роспуска депутатского корпуса.



Выборы будут проходить по новому закону "О выборах президента и парламента", который вступил в силу в июне 2025 года. Этот закон существенно изменил процесс формирования будущего парламента. Ключевым нововведением стало создание 30 многомандатных территориальных округов. В каждом из них будет избрано по три депутата, при этом один из них обязательно должен быть женщиной. Это нововведение призвано значительно увеличить гендерное представительство в парламенте Киргизии: если в действующем парламенте женщины составляют менее 20%, то в новом их доля гарантированно достигнет 30%.



В киргизском ЦИК уже заявили о своей готовности к организации голосования в максимально сжатые сроки в случае самороспуска парламента, в частности глава ЦИК Тынчтык Шайназаров отметил, что комиссия привела в соответствие с новым конституционным законом о выборах уже около 90% нормативно-правовых актов. Таким образом, изначально намеченные на ноябрь 2026 года парламентские выборы могут состояться уже в ноябре 2025 года.



"Отказ от пропорциональной системы в пользу мажоритарной – не самая удачная идея. В постсоветских условиях зачастую по мажоритарной системе выборы выигрывают те, кого поддерживает исполнительная власть, или люди с большими деньгами, обычно с непрозрачным путем их приобретения", – сказал "НГ" директор Агентства этнонациональных стратегий Александр Кобринский.



Эксперт выразил обеспокоенность по поводу политического курса Киргизии, заявив, что страна "дрейфует в сторону жестких авторитарных правлений". По его оценке, демократия в республике подходит к концу, хотя до 2022 года она считалась одной из самых демократичных на всем постсоветском пространстве, где граждане имели возможность свободно выражать свое мнение и отстаивать его, вплоть до организации протестов, правда, под знаком борьбы с коррупцией.



"Нужно учитывать, что эта тема часто используется внешними силами для радикальной смены власти в стране. При этом стоит учитывать, что идея борьбы с коррупцией не предполагает развития страны, а скорее ее "продажу", причем выкупить ее впоследствии удается далеко не всем", – подчеркнул Кобринский.



Сегодня Киргизия, по его мнению, вступает в полосу авторитаризма, который может привести даже к возрождению крайней его формы – диктатуре. На это указывает визит киргизского спикера Тургунбека уулу, который отправился в Таджикистан за опытом накануне роспуска парламента. Кобринский полагает, что страны этого региона тоже "дрейфуют в сторону жестких авторитарных правлений".



Эксперт считает, что нынешнее руководство Киргизии представляет собой "двуумвират" в лице президента Садыра Жапарова и главы Государственного комитета национальной безопасности Камчыбека Ташиева. По его мнению, реальное управление внутренней политикой страны сосредоточено в руках Ташиева, которому подчинен и действующий парламент.



"Поэтому и следующий созыв законодательного собрания будет у него под контролем", – заявил Кобринский. Он провел параллель с парламентской системой Таджикистана, где, по его словам, парламент находится под жестким контролем главы государства, а парламентское большинство принадлежит пропрезидентской Народно-демократической партии. "Оппозиционных партий в стране уже давно нет. Все одномандатники также подконтрольны власти", – отметил эксперт, добавив, что парламент в Таджикистане фактически выполняет "декоративные функции", единогласно одобряя предложенные законопроекты и не поднимая острых вопросов.



Исходя из этого Кобринский прогнозирует, что в киргизском парламенте нового созыва "новых лиц мы не увидим". "Все депутаты будут одобрены высшей властью", – заключил он.



Что же касается президента Садыра Жапарова, то он, по оценке эксперта, проявляет минимальную активность на внутриполитической арене, сосредоточившись на внешнем контуре. Кобринский предлагает рассматривать ситуацию в стране в комплексе. Неслучайно накануне самороспуска парламента республику посетила делегация международной финансовой компании Rothschild Co во главе с членом правления Ариэлем Малярд де Ротшильдом. На переговорах с Жапаровым обсуждались перспективы экономического сотрудничества, реализация совместных проектов и привлечение инвестиций. "Ваш интерес к нашей стране и ее экономическому будущему является важным знаком доверия", – отметил Жапаров, подчеркнув, что Rothschild Co пользуется репутацией символа стабильности, надежности и высокой экспертизы во всем мире.



"Киргизия все больше дрейфует в сторону от России", – резюмировал Александр Кобринский.