 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 16.09.2025
21:01  Киргизия проведет парламентские выборы по таджикскому сценарию, - Виктория Панфилова
12:22  От деколонизации к русофобии, - Данияр Ашимбаев
12:17  Президент Таджикистана принял участие в чрезвычайном саммите ОИС в Дохе (Катар)
12:03  В Узбекистане открыто крупное газовое месторождение
12:00  Nomad: Трамп начал крестовый поход на Сороса
11:30  Грозит ли Израилю экономическая изоляция? - Валентин Катасонов
10:41  Как пал Непал, - Илья Титов
03:06  Нацбанк Казахстана гарантирует: Цифровой тенге станет законным платежным средством
02:17  Сотрудничество Китая с Россией безупречно. Пекин решительно выступает против буллинга, нелегальных санкций и "юрисдикции длинной руки"
01:03  "Росатом" окажет поддержку Кыргызстану в создании центра ядерной медицины
00:52  Белорусский кошмар НАТО: Индия вместе с Пакистаном на учениях "Запад-2025"
00:05  ВС РФ форсировали реку Жеребец и готовятся к штурму Ямполя – итоговая сводка Readovka за 15 сентября
Понедельник, 15.09.2025
23:44  Il Messagero: в ходе учений Россия применила ракету "Циркон" в Баренцевом море (видео)
22:24  Bloomberg: ввод в строй "Силы Сибири - 2" может изменить мировую торговлю СПГ
22:07  НГ: Как оппозиция готовит Грузию к очередному госперевороту
21:27  Они только говорят, но не делают. Трамп поймал за язык евроболтунов
14:05  В Британии дошли до пророчеств Бабы Ванги: "Европа превратится в пустыню"
13:17  Кирк: кровавая бойня либерал-демократов, - Владимир Малышев
12:27  НГ: Спонсоры Киева вступили в спор из-за денег
11:33  Учителя в Киргизии уходят из школы, - Виктория Панфилова
02:34  Sputnik: Об энергетических проектах России в Центральной Азии
02:16  Запад навязывает ЦА "зеленую" тематику, чтобы контролировать ее ресурсы, - Азиз Абдраимов
02:11  Президент Бразилии написал эссе для начала диалога с Трампом по пошлинам
00:43  Что нас ждет в финале технического прогресса, - Дмитрий Самойлов
00:05  Бои на Южно-Донбасском направлении решат судьбу Гуляйполя – итоговая сводка СВО за прошедшую неделю
Воскресенье, 14.09.2025
22:38  Известия: Удастся ли США вытеснить российские энергоносители с рынков. Разбор
21:48  Трамп назвал тяжелым тот факт, что отец подозреваемого в убийстве активиста Кирка сдал его властям
20:35  Ватикан против технофеодалов: чем ИИ пугает старейших идеологов планеты, - Олег Сергеев
16:17  "Царь-самовар" и много эмоций: как прошла жеребьевка "Интервидения" (ссылки на музыкальные композиции участников)
12:18  В Намангане нашли редкие рукописи и монеты VIII века - фото
12:04  Пока Европа придумывала способы своровать замороженные активы РФ, в РФ пересчитали замороженные активы Европы
02:08  Футбольные грезы Казахстана, или Узбекский опыт в помощь
00:49  Caravan.kz: Зачем Казахстан финансирует афганскую железную дорогу
00:45  Чтобы отдалить страны ЦА от РФ, ЕС навязывает им "расширенное партнерство", - Рустам Масалиев
Суббота, 13.09.2025
20:58  Если Узбекистану не хватит? Эксперт об "энергетическом плече" Казахстану и Афганистану
17:40  Семью бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева выселяют из дома в Кой-Таше (видео)
13:45  Экология и интересы иностранных корпораций в ЦА – вещи несовместимые, - Азиз Абдраимов
13:21  Взгляд: Стремление Латвии заменить русский язык латышским привело к неожиданному результату
12:55  Китайские инвестиции в российскую экономику: каковы масштабы? - Валентин Катасонов
12:49  "Операция ЫЫ": в Польше опубликовали карту с посаженными дронами
02:43  США или Китай: кто победит в борьбе за Венесуэлу? - Татьяна Полоскова
02:19  НАТО захватывает Каспий и продвигается в ЦА – разрезая коридор Север–Юг, - Айнур Курманов
01:12  Трамп пригрозил Соросу расследованием за спонсирование протестов
00:05  ВС РФ развивают наступление вглубь Днепропетровской области – итоговая сводка Readovka за 12 сентября
Пятница, 12.09.2025
23:50  "Возложить вину на Россию, без предъявления доказательств", - выступление В.А.Небензи на заседании СБ ООН
20:49  Бандерлоги не слышат. Европа идет ва-банк против России, - Николай Коньков
14:22  Каким будет квартал "Санкт-Петербург" в Новом Ташкенте - детали проекта
14:18  Судьи Таджикистана изучают опыт судопроизводства в Китае
14:12  "Запад-2025": "Лукашенко с Путиным долго присматривались к Сувалкскому коридору и вот началось"...
13:43  Британия в долгу перед Палестиной. Злосчастная ошибка лорда Бальфура, - Валерий Бурт
13:31  В Киргизии задумались о переносе столицы на юг, - Виктория Панфилова
03:01  Таджикистан ищет выход к морским портам, - Андрей Захватов
01:51  В Кыргызстан прибыли "Ротшильд и Компания"
00:05  Readovka о самых важных событиях 11 сентября в разрезе СВО
Четверг, 11.09.2025
20:44  Взгляд: Спектакль с загадочными БПЛА в Польше рассчитан лишь на одного зрителя
14:00  Образ Узбекистана в казахстанских медиа: партнерство или навязанная медиаповестка? - Даулет Оспанов
13:34  Американская приманка для Ташкента, - Сергей Кожемякин
13:16  В КНБ Казахстана прокомментировали информацию о "стрельбе на поражение" на границе
13:10  Председателю Жокаргы Кенеса Каракалпакстана избрали нового заместителя
12:57  Туркменистан и Иран расширяют сотрудничество в железнодорожной сфере
12:44  Хабар: Каспийское море побило антирекорд в этом году
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   |   Таджикистан   | 
Киргизия проведет парламентские выборы по таджикскому сценарию, - Виктория Панфилова
21:01 16.09.2025

Киргизия проведет парламентские выборы по таджикскому сценарию
Депутаты Жогорку Кенеша готовы сложить полномочия

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
16.09.2025

Спикер Жогорку Кенеша (ЖК - парламента Киргизии) Нурланбек Тургунбек уулу 16 сентября посетил с рабочим визитом Душанбе, где встретился с председателем Национального совета Высшего собрания (верхней палаты) Таджикистана Рустамом Эмомали, который рассказал о работе подконтрольного ему законодательного органа. Эксперты полагают, что именно опыт Таджикистана может стать моделью для предстоящих досрочных выборов в Жогорку Кенеш. Инициативная группа уже собрала подписи 30 депутатов, что открывает путь к рассмотрению вопроса о роспуске парламента. Цель этой инициативы – не только разнести по времени парламентские и президентские выборы, но и предотвратить консолидацию оппозиции до начала избирательной кампании.

В Киргизии уже назвали имена тех депутатов, кто поставил свою подпись за самороспуск парламента. Депутат ЖК Акбокон Таштанбеков сообщил Sputnik, что он стал 30-м подписавшимся. Сегодня профильный комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту приступил к рассмотрению этой инициативы. Затем документ передадут спикеру парламента, который, в свою очередь, направит предложение всем парламентским фракциям и назначит дату проведения голосования на заседании парламента.

Созданной инициативной группе не пришлось прилагать особых усилий для убеждения народных избранников согласиться на самороспуск, поскольку, по некоторым данным, власти обещали мандаты в следующем составе парламента тем, кто поддержит данную инициативу.

В случае положительного исхода голосования – а за самороспуск должны проголосовать не менее двух третей от общего числа депутатов, то есть 60 человек, – президент Киргизии Садыр Жапаров в течение пяти дней со дня официального прекращения полномочий парламента обязан назначить внеочередные выборы депутатов Жогорку Кенеша. Выборы должны быть проведены не ранее чем через 40 дней и не позднее чем через 65 дней со дня официального роспуска депутатского корпуса.

Выборы будут проходить по новому закону "О выборах президента и парламента", который вступил в силу в июне 2025 года. Этот закон существенно изменил процесс формирования будущего парламента. Ключевым нововведением стало создание 30 многомандатных территориальных округов. В каждом из них будет избрано по три депутата, при этом один из них обязательно должен быть женщиной. Это нововведение призвано значительно увеличить гендерное представительство в парламенте Киргизии: если в действующем парламенте женщины составляют менее 20%, то в новом их доля гарантированно достигнет 30%.

В киргизском ЦИК уже заявили о своей готовности к организации голосования в максимально сжатые сроки в случае самороспуска парламента, в частности глава ЦИК Тынчтык Шайназаров отметил, что комиссия привела в соответствие с новым конституционным законом о выборах уже около 90% нормативно-правовых актов. Таким образом, изначально намеченные на ноябрь 2026 года парламентские выборы могут состояться уже в ноябре 2025 года.

"Отказ от пропорциональной системы в пользу мажоритарной – не самая удачная идея. В постсоветских условиях зачастую по мажоритарной системе выборы выигрывают те, кого поддерживает исполнительная власть, или люди с большими деньгами, обычно с непрозрачным путем их приобретения", – сказал "НГ" директор Агентства этнонациональных стратегий Александр Кобринский.

Эксперт выразил обеспокоенность по поводу политического курса Киргизии, заявив, что страна "дрейфует в сторону жестких авторитарных правлений". По его оценке, демократия в республике подходит к концу, хотя до 2022 года она считалась одной из самых демократичных на всем постсоветском пространстве, где граждане имели возможность свободно выражать свое мнение и отстаивать его, вплоть до организации протестов, правда, под знаком борьбы с коррупцией.

"Нужно учитывать, что эта тема часто используется внешними силами для радикальной смены власти в стране. При этом стоит учитывать, что идея борьбы с коррупцией не предполагает развития страны, а скорее ее "продажу", причем выкупить ее впоследствии удается далеко не всем", – подчеркнул Кобринский.

Сегодня Киргизия, по его мнению, вступает в полосу авторитаризма, который может привести даже к возрождению крайней его формы – диктатуре. На это указывает визит киргизского спикера Тургунбека уулу, который отправился в Таджикистан за опытом накануне роспуска парламента. Кобринский полагает, что страны этого региона тоже "дрейфуют в сторону жестких авторитарных правлений".

Эксперт считает, что нынешнее руководство Киргизии представляет собой "двуумвират" в лице президента Садыра Жапарова и главы Государственного комитета национальной безопасности Камчыбека Ташиева. По его мнению, реальное управление внутренней политикой страны сосредоточено в руках Ташиева, которому подчинен и действующий парламент.

"Поэтому и следующий созыв законодательного собрания будет у него под контролем", – заявил Кобринский. Он провел параллель с парламентской системой Таджикистана, где, по его словам, парламент находится под жестким контролем главы государства, а парламентское большинство принадлежит пропрезидентской Народно-демократической партии. "Оппозиционных партий в стране уже давно нет. Все одномандатники также подконтрольны власти", – отметил эксперт, добавив, что парламент в Таджикистане фактически выполняет "декоративные функции", единогласно одобряя предложенные законопроекты и не поднимая острых вопросов.

Исходя из этого Кобринский прогнозирует, что в киргизском парламенте нового созыва "новых лиц мы не увидим". "Все депутаты будут одобрены высшей властью", – заключил он.

Что же касается президента Садыра Жапарова, то он, по оценке эксперта, проявляет минимальную активность на внутриполитической арене, сосредоточившись на внешнем контуре. Кобринский предлагает рассматривать ситуацию в стране в комплексе. Неслучайно накануне самороспуска парламента республику посетила делегация международной финансовой компании Rothschild Co во главе с членом правления Ариэлем Малярд де Ротшильдом. На переговорах с Жапаровым обсуждались перспективы экономического сотрудничества, реализация совместных проектов и привлечение инвестиций. "Ваш интерес к нашей стране и ее экономическому будущему является важным знаком доверия", – отметил Жапаров, подчеркнув, что Rothschild Co пользуется репутацией символа стабильности, надежности и высокой экспертизы во всем мире.

"Киргизия все больше дрейфует в сторону от России", – резюмировал Александр Кобринский.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1758045660


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената встретился с Генеральным секретарем Всемирной исламской лиги
- Спикер Мажилиса по поручению Президента принял участие в чрезвычайном Арабо-Исламском саммите
- Правительством одобрен Общенациональный План мероприятий по реализации Послания Президента
- В Правительстве рассмотрены меры по повышению безопасности дорожного движения
- Плюс и минусы политики Астаны
- Мажилисмены начали работу над проектом закона о банках и банковской деятельности в новой редакции
- Кадровые перестановки
- Трамп против Сороса
- Внешнеторговый оборот Республики Казахстан (январь-июль 2025г.)
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  