|Readovka собрала самые важные события 16 сентября в разрезе СВО
00:05 17.09.2025
Киев снял командование 17-го и 20-го армейских корпусов из-за провалов на фронте – итоговая сводка Readovka за 16 сентября
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 16 сентября в разрезе СВО. Главком ВСУ Сырский отстранил от должностей командиров двух армейских корпусов, развернутых в Запорожской и Днепропетровской областях. ВС РФ сожгли переоборудованный под военный объект гипермаркет в пригороде Киева. В сети появилось видео, демонстрирующее острую неприязнь простых украинцев к "людоловам" из ТЦК.
Тасовка колоды
Неудачи на южном фасе фронта вынудили Киев прибегнуть к старой схеме. ВСУ пытаются "реанимировать" ситуацию через кадровые перестановки. Под раздачу попали командиры двух армейских корпусов – 17-го, действующего на Запорожском направлении, и 20-го, обороняющегося на Южно-Донбасском направлении в черте Запорожской и Днепропетровской областей.
Логика Киева понятна: на обоих направлениях украинские войска не удерживают даже давно отстроенные оборонительные рубежи. При этом Банковую не особенно волнует, что фортификационная схема южного сектора частично утратила актуальность. Ранее Readovka уже рассматривала проблемы обороны ВСУ южнее села Великомихайловка.
Запорожское направление
На данный момент наши штурмовые подразделения сумели сломить оборону противника в 3-м микрорайоне Степногорска – ключевом для будущего штурма города. Кроме того, русская армия наращивает присутствие в селе Приморское, примыкающем к Степногорску. Украинские части в городе фактически оказались под угрозой, и единственная причина, по которой "шах" не перешел в "мат", заключается в том, что командование ВС РФ сосредоточено на других секторах фронта. Киев же надеется, что смена командования 17-го АК позволит выиграть время и растянуть агонию гарнизона Степногорска.
Дополнительным фактором стала и неудачная практика использования "пожарных команд" – временного придания корпусам штурмовых подразделений 225-го и 425-го ОШП. Их участие лишь временно облегчило положение, но ценой огромных потерь, а результат вскоре оказался сведен на нет бездарными действиями командования украинских корпусов.
"Эпицентр" в эпицентре
С утра 16 сентября в сети распространяется видео пожара в торговом центре "Эпицентр" в пригороде Киева. По нему нанес удар БПЛА "Герань" ВС РФ. Сеть "Эпицентр" продает стройматериалы, мебель, фурнитуру и бытовую химию. Ранее, в мае 2024 года, аналогичный гипермаркет в Харькове также оказался целью атаки, после чего там зафиксировали вторичные детонации – вероятный признак хранения боеприпасов.
С учетом специфики сети ее помещения могли быть переоборудованы под производство или хранение комплектующих для дронов. Фанера, композитные материалы и химия – все это может использоваться при создании БПЛА. Таким образом, киевский "Эпицентр" вполне мог выполнять роль склада или фабрики под прикрытием строительного магазина. Остается ждать официального заявления.
Они ждут освобождения
В сети также появилось видео, демонстрирующее отношение простых украинцев к функционерам режима Зеленского. Накал агрессии против "людоловов" из ТЦК достиг критической отметки – люди не скрывают ненависти и открыто выражают ее в адрес тех, кто отлавливает мужчин для отправки на фронт.
Стоит отметить, что пассажир, обкладывая руганью сотрудников ТЦК, напоследок пожелал им гибели от русского БПЛА "Герань". Эти дроны с середины лета разнесли множество военкоматов вместе с картотеками. В итоге серия ударов по зданиям ТЦК принесла эффект, значительно превосходящий простую парализацию системы мобилизации. Для многих украинцев русская армия стала ассоциироваться с силой, способной уничтожить тех, кто их угнетает и вызывает жгучую ненависть.
