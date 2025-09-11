Readovka собрала самые важные события 16 сентября в разрезе СВО

00:05 17.09.2025

Киев снял командование 17-го и 20-го армейских корпусов из-за провалов на фронте – итоговая сводка Readovka за 16 сентября



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 16 сентября в разрезе СВО. Главком ВСУ Сырский отстранил от должностей командиров двух армейских корпусов, развернутых в Запорожской и Днепропетровской областях. ВС РФ сожгли переоборудованный под военный объект гипермаркет в пригороде Киева. В сети появилось видео, демонстрирующее острую неприязнь простых украинцев к "людоловам" из ТЦК.



Тасовка колоды



