 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 17.09.2025
00:05  Readovka собрала самые важные события 16 сентября в разрезе СВО
Вторник, 16.09.2025
21:01  Киргизия проведет парламентские выборы по таджикскому сценарию, - Виктория Панфилова
12:22  От деколонизации к русофобии, - Данияр Ашимбаев
12:17  Президент Таджикистана принял участие в чрезвычайном саммите ОИС в Дохе (Катар)
12:03  В Узбекистане открыто крупное газовое месторождение
12:00  Nomad: Трамп начал крестовый поход на Сороса
11:30  Грозит ли Израилю экономическая изоляция? - Валентин Катасонов
10:41  Как пал Непал, - Илья Титов
03:06  Нацбанк Казахстана гарантирует: Цифровой тенге станет законным платежным средством
02:17  Сотрудничество Китая с Россией безупречно. Пекин решительно выступает против буллинга, нелегальных санкций и "юрисдикции длинной руки"
01:03  "Росатом" окажет поддержку Кыргызстану в создании центра ядерной медицины
00:52  Белорусский кошмар НАТО: Индия вместе с Пакистаном на учениях "Запад-2025"
00:05  ВС РФ форсировали реку Жеребец и готовятся к штурму Ямполя – итоговая сводка Readovka за 15 сентября
Понедельник, 15.09.2025
23:44  Il Messagero: в ходе учений Россия применила ракету "Циркон" в Баренцевом море (видео)
22:24  Bloomberg: ввод в строй "Силы Сибири - 2" может изменить мировую торговлю СПГ
22:07  НГ: Как оппозиция готовит Грузию к очередному госперевороту
21:27  Они только говорят, но не делают. Трамп поймал за язык евроболтунов
14:05  В Британии дошли до пророчеств Бабы Ванги: "Европа превратится в пустыню"
13:17  Кирк: кровавая бойня либерал-демократов, - Владимир Малышев
12:27  НГ: Спонсоры Киева вступили в спор из-за денег
11:33  Учителя в Киргизии уходят из школы, - Виктория Панфилова
02:34  Sputnik: Об энергетических проектах России в Центральной Азии
02:16  Запад навязывает ЦА "зеленую" тематику, чтобы контролировать ее ресурсы, - Азиз Абдраимов
02:11  Президент Бразилии написал эссе для начала диалога с Трампом по пошлинам
00:43  Что нас ждет в финале технического прогресса, - Дмитрий Самойлов
00:05  Бои на Южно-Донбасском направлении решат судьбу Гуляйполя – итоговая сводка СВО за прошедшую неделю
Воскресенье, 14.09.2025
22:38  Известия: Удастся ли США вытеснить российские энергоносители с рынков. Разбор
21:48  Трамп назвал тяжелым тот факт, что отец подозреваемого в убийстве активиста Кирка сдал его властям
20:35  Ватикан против технофеодалов: чем ИИ пугает старейших идеологов планеты, - Олег Сергеев
16:17  "Царь-самовар" и много эмоций: как прошла жеребьевка "Интервидения" (ссылки на музыкальные композиции участников)
12:18  В Намангане нашли редкие рукописи и монеты VIII века - фото
12:04  Пока Европа придумывала способы своровать замороженные активы РФ, в РФ пересчитали замороженные активы Европы
02:08  Футбольные грезы Казахстана, или Узбекский опыт в помощь
00:49  Caravan.kz: Зачем Казахстан финансирует афганскую железную дорогу
00:45  Чтобы отдалить страны ЦА от РФ, ЕС навязывает им "расширенное партнерство", - Рустам Масалиев
Суббота, 13.09.2025
20:58  Если Узбекистану не хватит? Эксперт об "энергетическом плече" Казахстану и Афганистану
17:40  Семью бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева выселяют из дома в Кой-Таше (видео)
13:45  Экология и интересы иностранных корпораций в ЦА – вещи несовместимые, - Азиз Абдраимов
13:21  Взгляд: Стремление Латвии заменить русский язык латышским привело к неожиданному результату
12:55  Китайские инвестиции в российскую экономику: каковы масштабы? - Валентин Катасонов
12:49  "Операция ЫЫ": в Польше опубликовали карту с посаженными дронами
02:43  США или Китай: кто победит в борьбе за Венесуэлу? - Татьяна Полоскова
02:19  НАТО захватывает Каспий и продвигается в ЦА – разрезая коридор Север–Юг, - Айнур Курманов
01:12  Трамп пригрозил Соросу расследованием за спонсирование протестов
00:05  ВС РФ развивают наступление вглубь Днепропетровской области – итоговая сводка Readovka за 12 сентября
Пятница, 12.09.2025
23:50  "Возложить вину на Россию, без предъявления доказательств", - выступление В.А.Небензи на заседании СБ ООН
20:49  Бандерлоги не слышат. Европа идет ва-банк против России, - Николай Коньков
14:22  Каким будет квартал "Санкт-Петербург" в Новом Ташкенте - детали проекта
14:18  Судьи Таджикистана изучают опыт судопроизводства в Китае
14:12  "Запад-2025": "Лукашенко с Путиным долго присматривались к Сувалкскому коридору и вот началось"...
13:43  Британия в долгу перед Палестиной. Злосчастная ошибка лорда Бальфура, - Валерий Бурт
13:31  В Киргизии задумались о переносе столицы на юг, - Виктория Панфилова
03:01  Таджикистан ищет выход к морским портам, - Андрей Захватов
01:51  В Кыргызстан прибыли "Ротшильд и Компания"
00:05  Readovka о самых важных событиях 11 сентября в разрезе СВО
Четверг, 11.09.2025
20:44  Взгляд: Спектакль с загадочными БПЛА в Польше рассчитан лишь на одного зрителя
14:00  Образ Узбекистана в казахстанских медиа: партнерство или навязанная медиаповестка? - Даулет Оспанов
13:34  Американская приманка для Ташкента, - Сергей Кожемякин
13:16  В КНБ Казахстана прокомментировали информацию о "стрельбе на поражение" на границе
13:10  Председателю Жокаргы Кенеса Каракалпакстана избрали нового заместителя
12:57  Туркменистан и Иран расширяют сотрудничество в железнодорожной сфере
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Readovka собрала самые важные события 16 сентября в разрезе СВО
00:05 17.09.2025

Киев снял командование 17-го и 20-го армейских корпусов из-за провалов на фронте – итоговая сводка Readovka за 16 сентября

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 16 сентября в разрезе СВО. Главком ВСУ Сырский отстранил от должностей командиров двух армейских корпусов, развернутых в Запорожской и Днепропетровской областях. ВС РФ сожгли переоборудованный под военный объект гипермаркет в пригороде Киева. В сети появилось видео, демонстрирующее острую неприязнь простых украинцев к "людоловам" из ТЦК.

Тасовка колоды



Неудачи на южном фасе фронта вынудили Киев прибегнуть к старой схеме. ВСУ пытаются "реанимировать" ситуацию через кадровые перестановки. Под раздачу попали командиры двух армейских корпусов – 17-го, действующего на Запорожском направлении, и 20-го, обороняющегося на Южно-Донбасском направлении в черте Запорожской и Днепропетровской областей.

Логика Киева понятна: на обоих направлениях украинские войска не удерживают даже давно отстроенные оборонительные рубежи. При этом Банковую не особенно волнует, что фортификационная схема южного сектора частично утратила актуальность. Ранее Readovka уже рассматривала проблемы обороны ВСУ южнее села Великомихайловка.

Запорожское направление

На данный момент наши штурмовые подразделения сумели сломить оборону противника в 3-м микрорайоне Степногорска – ключевом для будущего штурма города. Кроме того, русская армия наращивает присутствие в селе Приморское, примыкающем к Степногорску. Украинские части в городе фактически оказались под угрозой, и единственная причина, по которой "шах" не перешел в "мат", заключается в том, что командование ВС РФ сосредоточено на других секторах фронта. Киев же надеется, что смена командования 17-го АК позволит выиграть время и растянуть агонию гарнизона Степногорска.

Дополнительным фактором стала и неудачная практика использования "пожарных команд" – временного придания корпусам штурмовых подразделений 225-го и 425-го ОШП. Их участие лишь временно облегчило положение, но ценой огромных потерь, а результат вскоре оказался сведен на нет бездарными действиями командования украинских корпусов.

"Эпицентр" в эпицентре

С утра 16 сентября в сети распространяется видео пожара в торговом центре "Эпицентр" в пригороде Киева. По нему нанес удар БПЛА "Герань" ВС РФ. Сеть "Эпицентр" продает стройматериалы, мебель, фурнитуру и бытовую химию. Ранее, в мае 2024 года, аналогичный гипермаркет в Харькове также оказался целью атаки, после чего там зафиксировали вторичные детонации – вероятный признак хранения боеприпасов.

С учетом специфики сети ее помещения могли быть переоборудованы под производство или хранение комплектующих для дронов. Фанера, композитные материалы и химия – все это может использоваться при создании БПЛА. Таким образом, киевский "Эпицентр" вполне мог выполнять роль склада или фабрики под прикрытием строительного магазина. Остается ждать официального заявления.

Они ждут освобождения

В сети также появилось видео, демонстрирующее отношение простых украинцев к функционерам режима Зеленского. Накал агрессии против "людоловов" из ТЦК достиг критической отметки – люди не скрывают ненависти и открыто выражают ее в адрес тех, кто отлавливает мужчин для отправки на фронт.

Стоит отметить, что пассажир, обкладывая руганью сотрудников ТЦК, напоследок пожелал им гибели от русского БПЛА "Герань". Эти дроны с середины лета разнесли множество военкоматов вместе с картотеками. В итоге серия ударов по зданиям ТЦК принесла эффект, значительно превосходящий простую парализацию системы мобилизации. Для многих украинцев русская армия стала ассоциироваться с силой, способной уничтожить тех, кто их угнетает и вызывает жгучую ненависть.

Вчера, 15 сентября, главными событиями дня стали форсирование русскими войсками реки Жеребец и подготовка штурма села Ямполь на Краснолиманском направлении.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1758056700


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената встретился с Генеральным секретарем Всемирной исламской лиги
- Спикер Мажилиса по поручению Президента принял участие в чрезвычайном Арабо-Исламском саммите
- Правительством одобрен Общенациональный План мероприятий по реализации Послания Президента
- В Правительстве рассмотрены меры по повышению безопасности дорожного движения
- Плюс и минусы политики Астаны
- Мажилисмены начали работу над проектом закона о банках и банковской деятельности в новой редакции
- Кадровые перестановки
- Трамп против Сороса
- Внешнеторговый оборот Республики Казахстан (январь-июль 2025г.)
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  