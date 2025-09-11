|Путин проследил за ходом учений "Запад-2025" на полигоне Мулино
00:44 17.09.2025
МУЛИНО (Нижегородская обл), 16 сен - РИА Новости. Владимир Путин посетил полигон Мулино, где проследил за ходом основного этапа учений "Запад-2025".
"Прошу министра обороны доложить о готовности войск к проведению заключительной части мероприятий и, разумеется, всем желаю удачи", - сказал президент.
Глава Минобороны Андрей Белоусов проинформировал Верховного главнокомандующего, что российские и белорусские военные приступили к учениям с девяти часов утра 12 сентября. Они проходят в рамках плановой подготовки Вооруженных сил.
Путин - о параметрах учений "Запад-2025"
Цель - отработка защиты Союзного государства России и Белоруссии от любой агрессии.
Планы строятся исходя из опыта, полученного при проведении СВО.
Задействованы десять тысяч систем вооружений и современной техники, используемой в практической боевой работе.
Применяются в том числе свыше 247 кораблей - надводных, подводных и судов обеспечения.
В мероприятиях на 41 полигоне участвуют сто тысяч военнослужащих.
Путин поблагодарил представителей военно-дипломатического корпуса и иностранных наблюдателей.
"Надеюсь, это для вас полезно с профессиональной точки зрения. А с точки зрения установления высокого уровня доверия между нашими странами это точно полезно. Вы посмотрели, как на основе опыта использования Вооруженных сил в современном вооруженном конфликте строит свою работу российская армия", - сказал он.
Он также осмотрел образцы вооружения, специальной и военной техники. Всего на выставке представлено более 400 образцов, 125 из которых уже применяются в зоне СВО, 194 - проходят апробацию в боевых условиях, а 86 - имеют статус опытных.
Главе государства представили средства обнаружения и поражения беспилотников, радиолокационные станции, а также все типы применяемых FPV-ПВО. Кроме того, на выставке были представлены средства оснащения мобильных огневых групп и постов воздушного наблюдения: гладкоствольное оружие, оптико-электронные средства разведки и стрелковое оружие.
Стратегические учения "Запад-2025" проходят с 12 по 16 сентября. На них приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.