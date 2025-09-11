Путин проследил за ходом учений "Запад-2025" на полигоне Мулино

00:44 17.09.2025

МУЛИНО (Нижегородская обл), 16 сен - РИА Новости. Владимир Путин посетил полигон Мулино, где проследил за ходом основного этапа учений "Запад-2025".



"Прошу министра обороны доложить о готовности войск к проведению заключительной части мероприятий и, разумеется, всем желаю удачи", - сказал президент.



Глава Минобороны Андрей Белоусов проинформировал Верховного главнокомандующего, что российские и белорусские военные приступили к учениям с девяти часов утра 12 сентября. Они проходят в рамках плановой подготовки Вооруженных сил.



