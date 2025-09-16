|Тревожный туман над Лондоном, - Валерий Бурт
01:49 17.09.2025
Тревожный туман над Лондоном
Переговоры Трампа в Великобритании могут превратиться в уговоры
16.09.2025 | Валерий БУРТ
Дональда Трампа и его жену Меланию в Лондоне принимали по-королевски – с салютом, оркестром, маршем солдат из Королевской конной гвардии, пролетом "Красных стрел", торжественным обедом, вечерним банкетом, поездкой в карете в Виндзорский замок. Это неудивительно: президента США пригласил король Великобритании Карл III, причем во второй раз. Ранее ни один зарубежный лидер такой чести не удостаивался. Но будут ли итоги визита Трампа такими же яркими, как и его антураж?
Визита Трампа ждали на Британских островах со смесью тревоги и надежд. Ведь ранее он не очень-то церемонился со своими союзниками. Это президенту США не забыли, и он прибыл в королевство под градом критических стрел. Его ждали протестные выступления на улицах и резкие лозунги.
Американский президент непопулярен в Британии, пишет The New York Times. Согласно одному из опросов, три пятых британской общественности не одобряют его действия и среди слов, ассоциирующихся с ним, встречались такие, как "идиот" и "опасный". Его считают даже большей угрозой национальной и экономической безопасности, чем террористические организации.
Итак, британцам не нравится Трамп, но по вкусу трампизм, а именно ультраправый национализм президента США. В политическом плане это выражается в резком росте популярности агрессивно настроенной против мигрантов партии "Реформировать Соединенное королевство". Ее возглавляет Найджел Фарадж, которого называют британским Жириновским, и он чем-то похож на Трампа.
…В Великобритании и других странах хватает тех, кто верит, что Трамп все же раскроет объятия Европе и отвергнет сотрудничество с Россией. Однако многие этот оптимизм не разделяли. Никто не знает, когда в Лондоне появится солнце, и неведомо, какие слова выберет Трамп для объявления своей позиции – прежние, которыми недовольны европейцы, или новые, обнадеживающие.
Хозяину придется улыбаться и терпеть любые выпады гостя в адрес Великобритании, предупреждает британская The Guardian. И напоминает, что во время своего первого визита на острова в 2018 году Трамп дал интервью газете Sun, в котором критиковал Терезу Мэй, которая в то время возглавляла Кабинет министров Великобритании.
Нынешний премьер Кир Стармер, возможно, помнит о том случае и не без опаски ждет встречи с главой Белого дома. К тому же во время предвыборной кампании в США он нелицеприятно отзывался о Трампе, и тот об этом, скорее всего, не забыл. Вопрос в том, будет ли он "мстить".
Стармер надеется превратить переговоры в удачные уговоры. Но если "поединок" с Трампом закончится победой гостя, хозяин получит серьезный удар по-своему и без того шаткому имиджу. Согласно одному из недавних опросов, лишь 22 процента жителей королевства положительно относятся к деятельности премьер-министра.
По мнению The Guardian, Стармеру придется выбирать, "на что потратить ограниченный политический капитал, учитывая, что по большинству насущных вопросов Великобритания и США не могут прийти к согласию". Среди них – война в секторе Газа, будущие отношения Израиля с арабским миром и "угроза, которую представляет для России и Украины Владимир Путин".
Поскольку давить на Трампа бесполезно, следовательно, Стармеру надо найти иные пути, чтобы склонить его на свою сторону. Советник по национальной безопасности Великобритании Джонатан Пауэлл дал премьеру такой совет: "Путин занимается дзюдо. Ему нравится уравновешивать действие противодействием. Ему нравится иметь выбор. Если мы сможем лишить его выбора и оставить ему только один вариант, он выберет его".
Но как это сделать, советник не уточнил. Да и вряд ли знает. Тем не менее Пауэлл говорит "о реальном давлении" на Путина. И без тени сомнения сообщил, что летняя военная кампания для РФ "уже более или менее провалилась, экономическое положение России оставляет желать лучшего".
Не говорит ли это о том, что британские политики не только на обитают на островах, но и живут в изолированном, иллюзорном мире?
Американское агентство Bloomberg в своей публикации явственно намекает на то на то, что президент США не заслуживает уважения. Главное, потому, что он восхищается "диктатором" Путиным и не ставит на его пути заслоны из санкций.
Но есть и другие претензии: "Нападение на Канаду, оплот порядочности и демократических ценностей, шокирует нас почти так же сильно, как его случайные угрозы отобрать у Дании Гренландию или оккупировать Панамский канал. Его риторика, после того как на прошлой неделе был застрелен его сторонник Чарли Кирк, была безрассудно безответственной и вызывала разногласия". Стоит добавить, что когда проходила панихида по жертве покушения, Трамп преспокойно играл в гольф
Bloomberg опасается, что на развалинах политики Трампа трудно будет выстроить прежние отношения США и Европы, поскольку его преемники – особенную неприязнь вызывает Джей Ди Вэнс – пойдут по его стопам. Поэтому необходимо пересмотреть прежние модели торговли и обороны с новыми партнерами.
Этот призыв больше похож на пустую декларацию. Вряд ли у Евросоюза есть реальный план "перестройки", и его представители просто маскируют свою растерянность.
Впрочем, что им остается? Лишь с раздражением вспоминать маневры президента США, которые приводят их в замешательство.
В другом материале Bloomberg называет политику Трампа, основанную на презрении к союзникам, безумной. Ведущие эксперты по международным отношениям в администрации Джо Байдена Курт Кэмпбелл и Раш Доши отмечают, что Китай уже превосходит США по многим важным для войны показателям: от кораблей и заводов до патентов и численности населения. Но если бы США больше сотрудничали со своими союзниками, сетуют они, их совокупная экономическая и военная мощь превзошла бы мощь Китая.
В публикации представлено мнение бывшего главы комитета Палаты представителей по иностранным делам Грегори Микса, который утверждает, что Трамп "изолирует" Америку. И заключает: "Он не лидер. Если ты лидер, то за тобой должны следовать другие люди, а он отталкивает их. Он относится к нашим союзникам как к противникам".
Что будут говорить в Европе и Америке после переговоров в Лондоне?