Тревожный туман над Лондоном, - Валерий Бурт

01:49 17.09.2025

Тревожный туман над Лондоном

Переговоры Трампа в Великобритании могут превратиться в уговоры



16.09.2025 | Валерий БУРТ



Дональда Трампа и его жену Меланию в Лондоне принимали по-королевски – с салютом, оркестром, маршем солдат из Королевской конной гвардии, пролетом "Красных стрел", торжественным обедом, вечерним банкетом, поездкой в карете в Виндзорский замок. Это неудивительно: президента США пригласил король Великобритании Карл III, причем во второй раз. Ранее ни один зарубежный лидер такой чести не удостаивался. Но будут ли итоги визита Трампа такими же яркими, как и его антураж?



