Кыргызстан объявил дату проведения VI Всемирных игр кочевников

02:36 17.09.2025

БИШКЕК, 16 сен - Sputnik. Кыргызстан официально объявил дату проведения VI Всемирных игр кочевников - они пройдут с 31 августа по 6 сентября 2026 года.



Торжественная церемония открытия состоится 31 августа в Бишкеке, а церемония закрытия - 6 сентября на берегу Иссык-Куля.



"Основная программа ВИК, за исключением церемонии открытия, развернется на живописном берегу озера, которое станет центром притяжения для участников и гостей более чем из 89 стран. Всемирные игры кочевников вновь подтвердят статус Кыргызстана как уникальной международной площадки для диалога культур народов мира", – говорится в релизе.



