 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 17.09.2025
05:32  РГ: Как в Индии отметят 75-летний юбилей Нарендры Моди
02:36  Кыргызстан объявил дату проведения VI Всемирных игр кочевников
01:49  Тревожный туман над Лондоном, - Валерий Бурт
00:44  Путин проследил за ходом учений "Запад-2025" на полигоне Мулино
00:05  Readovka собрала самые важные события 16 сентября в разрезе СВО
Вторник, 16.09.2025
21:01  Киргизия проведет парламентские выборы по таджикскому сценарию, - Виктория Панфилова
12:22  От деколонизации к русофобии, - Данияр Ашимбаев
12:17  Президент Таджикистана принял участие в чрезвычайном саммите ОИС в Дохе (Катар)
12:03  В Узбекистане открыто крупное газовое месторождение
12:00  Nomad: Трамп начал крестовый поход на Сороса
11:30  Грозит ли Израилю экономическая изоляция? - Валентин Катасонов
10:41  Как пал Непал, - Илья Титов
03:06  Нацбанк Казахстана гарантирует: Цифровой тенге станет законным платежным средством
02:17  Сотрудничество Китая с Россией безупречно. Пекин решительно выступает против буллинга, нелегальных санкций и "юрисдикции длинной руки"
01:03  "Росатом" окажет поддержку Кыргызстану в создании центра ядерной медицины
00:52  Белорусский кошмар НАТО: Индия вместе с Пакистаном на учениях "Запад-2025"
00:05  ВС РФ форсировали реку Жеребец и готовятся к штурму Ямполя – итоговая сводка Readovka за 15 сентября
Понедельник, 15.09.2025
23:44  Il Messagero: в ходе учений Россия применила ракету "Циркон" в Баренцевом море (видео)
22:24  Bloomberg: ввод в строй "Силы Сибири - 2" может изменить мировую торговлю СПГ
22:07  НГ: Как оппозиция готовит Грузию к очередному госперевороту
21:27  Они только говорят, но не делают. Трамп поймал за язык евроболтунов
14:05  В Британии дошли до пророчеств Бабы Ванги: "Европа превратится в пустыню"
13:17  Кирк: кровавая бойня либерал-демократов, - Владимир Малышев
12:27  НГ: Спонсоры Киева вступили в спор из-за денег
11:33  Учителя в Киргизии уходят из школы, - Виктория Панфилова
10:32  Неожиданный подарок: Трамп объявил охоту на главного личного врага Путина, - Кирилл Стрельников
02:34  Sputnik: Об энергетических проектах России в Центральной Азии
02:16  Запад навязывает ЦА "зеленую" тематику, чтобы контролировать ее ресурсы, - Азиз Абдраимов
02:11  Президент Бразилии написал эссе для начала диалога с Трампом по пошлинам
00:43  Что нас ждет в финале технического прогресса, - Дмитрий Самойлов
00:05  Бои на Южно-Донбасском направлении решат судьбу Гуляйполя – итоговая сводка СВО за прошедшую неделю
Воскресенье, 14.09.2025
22:38  Известия: Удастся ли США вытеснить российские энергоносители с рынков. Разбор
21:48  Трамп назвал тяжелым тот факт, что отец подозреваемого в убийстве активиста Кирка сдал его властям
20:35  Ватикан против технофеодалов: чем ИИ пугает старейших идеологов планеты, - Олег Сергеев
16:17  "Царь-самовар" и много эмоций: как прошла жеребьевка "Интервидения" (ссылки на музыкальные композиции участников)
12:18  В Намангане нашли редкие рукописи и монеты VIII века - фото
12:04  Пока Европа придумывала способы своровать замороженные активы РФ, в РФ пересчитали замороженные активы Европы
02:08  Футбольные грезы Казахстана, или Узбекский опыт в помощь
00:49  Caravan.kz: Зачем Казахстан финансирует афганскую железную дорогу
00:45  Чтобы отдалить страны ЦА от РФ, ЕС навязывает им "расширенное партнерство", - Рустам Масалиев
Суббота, 13.09.2025
20:58  Если Узбекистану не хватит? Эксперт об "энергетическом плече" Казахстану и Афганистану
17:40  Семью бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева выселяют из дома в Кой-Таше (видео)
13:45  Экология и интересы иностранных корпораций в ЦА – вещи несовместимые, - Азиз Абдраимов
13:21  Взгляд: Стремление Латвии заменить русский язык латышским привело к неожиданному результату
12:55  Китайские инвестиции в российскую экономику: каковы масштабы? - Валентин Катасонов
12:49  "Операция ЫЫ": в Польше опубликовали карту с посаженными дронами
02:43  США или Китай: кто победит в борьбе за Венесуэлу? - Татьяна Полоскова
02:19  НАТО захватывает Каспий и продвигается в ЦА – разрезая коридор Север–Юг, - Айнур Курманов
01:12  Трамп пригрозил Соросу расследованием за спонсирование протестов
00:05  ВС РФ развивают наступление вглубь Днепропетровской области – итоговая сводка Readovka за 12 сентября
Пятница, 12.09.2025
23:50  "Возложить вину на Россию, без предъявления доказательств", - выступление В.А.Небензи на заседании СБ ООН
20:49  Бандерлоги не слышат. Европа идет ва-банк против России, - Николай Коньков
14:22  Каким будет квартал "Санкт-Петербург" в Новом Ташкенте - детали проекта
14:18  Судьи Таджикистана изучают опыт судопроизводства в Китае
14:12  "Запад-2025": "Лукашенко с Путиным долго присматривались к Сувалкскому коридору и вот началось"...
13:43  Британия в долгу перед Палестиной. Злосчастная ошибка лорда Бальфура, - Валерий Бурт
13:31  В Киргизии задумались о переносе столицы на юг, - Виктория Панфилова
03:01  Таджикистан ищет выход к морским портам, - Андрей Захватов
01:51  В Кыргызстан прибыли "Ротшильд и Компания"
00:05  Readovka о самых важных событиях 11 сентября в разрезе СВО
Четверг, 11.09.2025
20:44  Взгляд: Спектакль с загадочными БПЛА в Польше рассчитан лишь на одного зрителя
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Кыргызстан   | 
Кыргызстан объявил дату проведения VI Всемирных игр кочевников
02:36 17.09.2025

БИШКЕК, 16 сен - Sputnik. Кыргызстан официально объявил дату проведения VI Всемирных игр кочевников - они пройдут с 31 августа по 6 сентября 2026 года.

Торжественная церемония открытия состоится 31 августа в Бишкеке, а церемония закрытия - 6 сентября на берегу Иссык-Куля.

"Основная программа ВИК, за исключением церемонии открытия, развернется на живописном берегу озера, которое станет центром притяжения для участников и гостей более чем из 89 стран. Всемирные игры кочевников вновь подтвердят статус Кыргызстана как уникальной международной площадки для диалога культур народов мира", – говорится в релизе.

Источник - Sputnik
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1758065760


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената встретился с Генеральным секретарем Всемирной исламской лиги
- Спикер Мажилиса по поручению Президента принял участие в чрезвычайном Арабо-Исламском саммите
- Правительством одобрен Общенациональный План мероприятий по реализации Послания Президента
- В Правительстве рассмотрены меры по повышению безопасности дорожного движения
- Плюс и минусы политики Астаны
- Мажилисмены начали работу над проектом закона о банках и банковской деятельности в новой редакции
- Кадровые перестановки
- Трамп против Сороса
- Внешнеторговый оборот Республики Казахстан (январь-июль 2025г.)
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  