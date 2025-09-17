 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
РГ: Как в Индии отметят 75-летний юбилей Нарендры Моди
05:32 17.09.2025

1000 дронов, социальная помощь и марафоны. Как в Индии отметят день рождения Нарендры Моди
Премьер-министр Индии празднует 75-летний юбилей

Александр Гасюк (Нью-Дели)
17.09.2025

Премьер-министр Индии Нарендра Моди 17 сентября отпразднует свой 75-летний юбилей. День рождения знакового индийского политика, который бессменно руководит страной на протяжении последних 11 лет и последовательно проводит курс на стратегическую автономию Нью-Дели в мировых делах, станет для южноазиатской республики не только поводом поздравить Моди, но и наглядно продемонстрировать стремительное экономическое развитие Индии под его руководством.

Нарендра Моди занимает пост премьер-министра Индии три срока подряд. Лейтмотивом его политики является превращение Индии к 2030 году в третью по величине экономику в мире, а к 100-летию независимости страны, в 2047 году, в "полностью развитую страну".

Цифры говорят сами за себя. Если ВВП Индии в 2014 году, когда Моди занял премьерское кресло, составлял 2,1 триллиона долларов, то к 2025 году вырос на 105 процентов - до 4,3 триллиона или более чем в два раза!

Аналогичным образом увеличился и средний доход на душу огромного 1,4-миллардного населения Индии - с 1,5 тысячи до почти 3 тысяч долларов. Да, в южноазиатской стране все еще сохраняется поражающее финансовое неравенство, имеется огромное расслоение в обществе по уровню благосостояния и проблемы с развитием инфраструктуры. Но правительство Моди уверено: благодаря поддерживаемым на протяжении последних 11 лет среднегодовым темпам роста индийской экономики около 6-6,5 процента (что существенно выше общемировых 2,8-3,5 процента), притоку инвестиций и развитию технологий со временем получится "вытянуть" огромное количество малообеспеченных граждан из нищеты и создать условия для рывка страны в светлое индийское будущее.

В 1993 году Нарендру Моди приглашают в Вашингтон на конференцию Global Vision 2000. Весной 2005 года госдепартамент США ввел персональные визовые санкции против будущего премьер-министра Индии за "серьезные нарушения религиозных свобод", отказав Моди в американской визе.

Неудивительно, что именно на успехах экономической политики Моди планируется сделать акцент в канун его юбилея. Так, в столице Индии Нью-Дели широко отметят день рождения действующего премьера, занимающего свой пост на протяжении трех сроков подряд. Как сообщает телеканал India TV, начиная с 17 сентября и на протяжении 15 дней в честь Моди в индийском мегаполисе будут запущены 15 новых городских проектов развития в области здравоохранения, образования, инфраструктуры и защиты окружающей среды, а также пройдут многочисленные торжественные церемонии.

В штате Махараштра, где находится деловая столица Индии Мумбаи, впервые пройдет масштабное шоу дронов и лазеров. Мероприятие призвано отразить достижения Индии за 11 лет пребывания Моди в премьерском кресле и "представит взгляд на развитую современную Индию", отметила газета The Indian Express.

Кстати, именно одноименные слоганы "Викшит Бхарат" и "Атманирбхар Бхарат" (в переводе с хинди дословно "развитая Индия" и "самодостаточная Индия" - Прим. "РГ") являются лейтмотивом политики действующего премьера и предусматривают превращение Индии к 2030 году в третью по величине экономику в мире, а к 100-летию независимости страны, в 2047 году, в "полностью развитую страну".

"Трехмерное шоу дронов продлится 45 минут с участием 1000 беспилотников, которые продемонстрируют достижения правительства Моди. Будет изображено путешествие к задуманной премьером развитой Индии", - заявили представители властей Махараштры. Ожидается, что известные индийские исполнители выступят на масштабных праздничных концертах, а 75 тысяч студентов из города Пуна отправят открытки с наилучшими пожеланиями Моди на его день рождения.

Правящая в Индии политическая сила "Бхаратия джаната парти", лидером которой является Моди, также приурочила к юбилею премьера собственные подарки для огромного населения страны в различных штатах. Например, в штате Тамилнад начиная с 17 сентября будет проводится инициатива "Две недели служения". В рамках нее будет проводиться широкомасштабная раздача социальной помощи нуждающимся, марафоны и другие спортивные и образовательные мероприятия с акцентом на вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь страны.

А как же отметит день рождения сам юбиляр? Ожидается, что 17 сентября Моди будет находиться в рабочей поездке и проведет церемонию открытия огромного текстильного технопарка в штате Мадхья-Прадеш.



Штрихи к портрету

Нарендра Моди: от волонтера из бедной индийской семьи к лидеру самой густонаселенной страны мира

Нарендра Моди родился в небольшом городе Ваднагар на севере штата Гуджарат 17 сентября 1950 года - спустя 3 года после получения Индией независимости от Британии. Он стал третьим ребенком в многодетной семье Дамодардаса и Хирабы Моди.

Официальные биографы нынешнего индийского премьера подчеркивают: детство Нарендры было трудным, а семья, в которой было шесть детей, жила в крошечном одноэтажном доме и с трудом сводила концы с концами. Отец зарабатывал на жизнь продажей чая в собственноручно изготовленной лавке на местной железнодорожной станции. Начиная с юных лет, помогал ему в этом и сам Нарендра Моди. Согласно одноименному сайту narendramodi.in, среди основных увлечений будущего премьера было плавание, чтение книг, дискутирование.

Подчеркивается и другой любопытный момент: уже с 9 лет Моди начал заниматься волонтерством и активизмом. Вместе со своими друзьями он безвозмездно помогал окружающим людям, участвовал в раздаче еды нуждающимся, помогал в борьбе с последствиями различных стихийных бедствий и даже раздавал чай индийским солдатам во время конфликтов с Пакистаном.

Будучи патриотом свой страны, Моди мечтал о службе в индийской армии, но его карма - индийская религиозно-философская концепция судьбы - оказалась совершенно другой. В 17 лет Нарендра покинул родительский дом. Вскоре он вступил в ряды "Союза добровольных слуг родины" (РСС) - индуистской националистической и образовательно-культурной общественной организации. Кстати, именно РСС считается родоначальницей политической партии Индии "Бхаратия джаната парти" (БДП), лидером которой сегодня является Моди. Будущий премьер Индии получил степень бакалавра политологии в Делийском университете, а затем и магистра в Университете штата Гуджарат.

Его политическая звезда начала стремительно восходить в 1985 году, когда Моди стал членом БДП. В 2001 году он становится главным министром (губернатором) штата Гуджарат и проработал на этом посту четыре срока - вплоть до 2014 года.

В мае 2014 года Нарендра Моди стал 14-м по счету премьер-министром Индии и бессменно находится на этом посту уже три срока подряд. А минувшим летом Моди установил знаковый рекорд пребывания у власти - он преодолел рубеж в 4 078 дней на посту главы индийского правительства и превзошел аналогичный показатель знаменитой Индиры Ганди, которая занимала должность премьер-министра страны 4 077 дней подряд. С этим достижением Моди стал вторым по продолжительности непрерывного пребывания на посту премьера в истории независимой Индии, уступая только первому главе правительства страны Джавахарлалу Неру.

У Моди имеется еще один уникальный рекорд. Который, впрочем, во многом обусловлен демографическими особенностями самой Индии - на аккаунты индийского премьера в соцсетях подписаны больше 100 миллионов человек, что является самым большим показателем среди мировых лидеров.

Как заявлял сам Нарендра Моди в одном из своих недавних и очень редких интервью журналистам, он является вегетарианцем, часто держит пост, что помогает ему "обострять сознание и ум", а также занимается йогой и дыхательными упражнениями. В 2014 году по его предложению ООН был учрежден Международный день йоги, который сегодня ежегодно празднуется 21 июня.

Что говорят о Нарендре Моди ведущие мировые лидеры

Владимир Путин, президент России:
"С премьер-министром Моди мы постоянно встречаемся, о многом говорим. Это человек, можно гарантированно утверждать, который устремлен в будущее. Премьер-министр со своего уровня все время старается подтолкнуть развитие Индии и именно в высокотехнологичном направлении".

Дональд Трамп, президент США:
"Я всегда буду другом с Моди. Он величайший премьер-министр. Он великий".

Источник - РГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1758076320


