|Президент Таджикистана открыл пятизвездочную гостиницу "Кровн Плаза Душанбе" (видео)
12:26 17.09.2025
16.09.2025
город Душанбе
16 сентября Президент Республики Таджикистан, Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон и Председатель Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, Председатель города Душанбе уважаемый Рустам Эмомали в районе Сино города Душанбе открыли пятизвездочную гостиницу "Кровн Плаза Душанбе" (Crowne Plaza Dushanbe) и большой торговый центр.
Согласно представленной информации, этот крупный многофункциональный центр состоит из двух зданий – 20-этажной гостиницы и 18-этажного торгового центра.
Напомним, что 4 сентября 2019 года Президент страны уважаемый Эмомали Рахмон официально дал старт строительству высотного многофункционального здания в одном из самых живописных мест столицы, на улице Низами Гянджави в районе Сино, на берегу реки Лучоб заложив первый камень в фундамент.
В ходе ознакомления с современным объектом Главе государства уважаемому Эмомали Рахмону сообщили, что пятизвездочная гостиница "Кровн Плаза Душанбе" состоит из 124-х номеров, включая 1 апартамент на 15 этаже для высокопоставленных гостей площадью 260 квадратных метров, 34 люкса, 30 полулюксов и 59 стандартных номеров.
Всего в гостинице предусмотрено размещение 150 гостей одновременно.
По завершению строительства объекта 150 человек получили постоянную работу из числа местных специалистов. В дальнейшем в гостинице возможно трудоустройство до 200 человек.
Большинство сотрудников имеют специальности в сфере обслуживания и гостиничного дела, владеют несколькими иностранными языками. Высокий уровень знаний и подготовки персонала позволяет предоставлять клиентам высококачественный сервис.
Стоит отметить, что в период строительства 400 местных жителей были обеспечены временной работой и достойной заработной платой.
Согласно проекту, общая площадь многофункционального здания составляет 1,18 га, а заказчиком и проектировщиком выступает Общество с ограниченной ответственностью "Элит-Строй-Сервис". Проектирование выполнялось с привлечением иностранных специалистов.
Отечественные предприниматели подписали контракт с лондонской компанией "Интерконтиненталхотелзгруп" под брендом "Кровн Плаза" сроком на 20 лет с 1 июля 2023 года.
[InterContinental Hotels Group (IHG) Hotels & Resorts - британская транснациональная компания, управляющая гостиницами и брендами]
Гостиница построена с учетом национальных и современных элементов градостроительства. Внутреннее убранство здания, спальни, коридоры и зоны ресепшен оформлены с изысканным вкусом и с использованием высокого архитектурного искусства, что делает объект красивым и привлекательным.
В многофункциональном здании разместятся сервисно-развлекательные центры, офисные помещения, 3 ресторана, зал для официальных банкетов на 150 мест, 3 кафе, салон красоты, бассейн, тренажерный зал, кинотеатр и т. д.
На втором этаже запланированы конференц-залы, названные в честь прекрасных административных центров страны, а также площадка для проведения встреч и конференций на высоком уровне.
На двух подземельных этажах здания гостиницы расположены подземная парковка на 100 автомобилей и другие помещения технического обеспечения.
Великолепное здание было построено отечественными предпринимателями в рамках работ по строительству, благоустройству, посвященных празднованию славного национального праздника – 35-летия Государственной независимости Республики Таджикистан, при поддержке руководства Исполнительного органа государственной власти города Душанбе.
В ходе ознакомления с условиями и возможностями гостиницы Президент страны уважаемый Эмомали Рахмон высоко оценил стиль работы архитекторов, качество строительных работ и созданные условия, посчитав строительство такого объекта важным в современных условиях, поскольку число туристов в нашей стране растет из года в год.
В крупном торговом центре, состоящем из 18 этажей, созданы современные условия для работы широкого круга предпринимателей. В частности, административные офисы компаний расположены с 1 по 8 этаж, а другие офисные помещения – с 9 по 18 этаж. После открытия торгового центра были созданы постоянные рабочие места для 100 человек.
Этот объект построен в рамках генерального плана города Душанбе, при проектировании была учтена вся современная городская инфраструктура.
Со строительством и вводом в эксплуатацию этого высотного объекта, наряду с созданием достойных условий обслуживания, столица страны пополнилась новым красивым объектом.
Создание прекрасной набережной перед гостиницей добавило еще больше красоты этому объекту, сделав его особенно привлекательным в вечернее время. Территория гостиницы украшена разноцветными иллюминациями, а для гостей созданы необходимые условия для прогулок и отдыха на свежем воздухе.
После полного ознакомления с условиями работы и обслуживания в гостинице "Кровн Плаза Душанбе" Лидер нации, Президент страны уважаемый Эмомали Рахмон выразил благодарность патриотичным предпринимателям за соблюдение требований архитектуры и градостроительства, строительство современных объектов и поручил им придерживаться высоких отраслевых стандартов, этикета и высоких традиций национального гостеприимства, а также обеспечить высокий уровень и качество обслуживания.