Президент Таджикистана открыл пятизвездочную гостиницу "Кровн Плаза Душанбе" (видео)

12:26 17.09.2025

16.09.2025

город Душанбе



16 сентября Президент Республики Таджикистан, Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон и Председатель Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, Председатель города Душанбе уважаемый Рустам Эмомали в районе Сино города Душанбе открыли пятизвездочную гостиницу "Кровн Плаза Душанбе" (Crowne Plaza Dushanbe) и большой торговый центр.



