 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 17.09.2025
14:05  Президент Киргизии открыл Исламскую академию и объявил строгий выговор мэру Оша
13:28  Profinance: китайские ограничения душат европейский редкоземельный бизнес, а пошлины Трампа сломали японский автопром
12:26  Президент Таджикистана открыл пятизвездочную гостиницу "Кровн Плаза Душанбе" (видео)
05:32  РГ: Как в Индии отметят 75-летний юбилей Нарендры Моди
02:36  Кыргызстан объявил дату проведения VI Всемирных игр кочевников
01:49  Тревожный туман над Лондоном, - Валерий Бурт
00:44  Путин проследил за ходом учений "Запад-2025" на полигоне Мулино
00:05  Readovka собрала самые важные события 16 сентября в разрезе СВО
Вторник, 16.09.2025
21:01  Киргизия проведет парламентские выборы по таджикскому сценарию, - Виктория Панфилова
12:22  От деколонизации к русофобии, - Данияр Ашимбаев
12:17  Президент Таджикистана принял участие в чрезвычайном саммите ОИС в Дохе (Катар)
12:03  В Узбекистане открыто крупное газовое месторождение
12:00  Nomad: Трамп начал крестовый поход на Сороса
11:30  Грозит ли Израилю экономическая изоляция? - Валентин Катасонов
10:41  Как пал Непал, - Илья Титов
03:06  Нацбанк Казахстана гарантирует: Цифровой тенге станет законным платежным средством
02:17  Сотрудничество Китая с Россией безупречно. Пекин решительно выступает против буллинга, нелегальных санкций и "юрисдикции длинной руки"
01:03  "Росатом" окажет поддержку Кыргызстану в создании центра ядерной медицины
00:52  Белорусский кошмар НАТО: Индия вместе с Пакистаном на учениях "Запад-2025"
00:05  ВС РФ форсировали реку Жеребец и готовятся к штурму Ямполя – итоговая сводка Readovka за 15 сентября
Понедельник, 15.09.2025
23:44  Il Messagero: в ходе учений Россия применила ракету "Циркон" в Баренцевом море (видео)
22:24  Bloomberg: ввод в строй "Силы Сибири - 2" может изменить мировую торговлю СПГ
22:07  НГ: Как оппозиция готовит Грузию к очередному госперевороту
21:27  Они только говорят, но не делают. Трамп поймал за язык евроболтунов
14:05  В Британии дошли до пророчеств Бабы Ванги: "Европа превратится в пустыню"
13:17  Кирк: кровавая бойня либерал-демократов, - Владимир Малышев
12:27  НГ: Спонсоры Киева вступили в спор из-за денег
11:33  Учителя в Киргизии уходят из школы, - Виктория Панфилова
10:32  Неожиданный подарок: Трамп объявил охоту на главного личного врага Путина, - Кирилл Стрельников
02:34  Sputnik: Об энергетических проектах России в Центральной Азии
02:16  Запад навязывает ЦА "зеленую" тематику, чтобы контролировать ее ресурсы, - Азиз Абдраимов
02:11  Президент Бразилии написал эссе для начала диалога с Трампом по пошлинам
00:43  Что нас ждет в финале технического прогресса, - Дмитрий Самойлов
00:05  Бои на Южно-Донбасском направлении решат судьбу Гуляйполя – итоговая сводка СВО за прошедшую неделю
Воскресенье, 14.09.2025
22:38  Известия: Удастся ли США вытеснить российские энергоносители с рынков. Разбор
21:48  Трамп назвал тяжелым тот факт, что отец подозреваемого в убийстве активиста Кирка сдал его властям
20:35  Ватикан против технофеодалов: чем ИИ пугает старейших идеологов планеты, - Олег Сергеев
16:17  "Царь-самовар" и много эмоций: как прошла жеребьевка "Интервидения" (ссылки на музыкальные композиции участников)
12:18  В Намангане нашли редкие рукописи и монеты VIII века - фото
12:04  Пока Европа придумывала способы своровать замороженные активы РФ, в РФ пересчитали замороженные активы Европы
02:08  Футбольные грезы Казахстана, или Узбекский опыт в помощь
00:49  Caravan.kz: Зачем Казахстан финансирует афганскую железную дорогу
00:45  Чтобы отдалить страны ЦА от РФ, ЕС навязывает им "расширенное партнерство", - Рустам Масалиев
Суббота, 13.09.2025
20:58  Если Узбекистану не хватит? Эксперт об "энергетическом плече" Казахстану и Афганистану
17:40  Семью бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева выселяют из дома в Кой-Таше (видео)
13:45  Экология и интересы иностранных корпораций в ЦА – вещи несовместимые, - Азиз Абдраимов
13:21  Взгляд: Стремление Латвии заменить русский язык латышским привело к неожиданному результату
12:55  Китайские инвестиции в российскую экономику: каковы масштабы? - Валентин Катасонов
12:49  "Операция ЫЫ": в Польше опубликовали карту с посаженными дронами
02:43  США или Китай: кто победит в борьбе за Венесуэлу? - Татьяна Полоскова
02:19  НАТО захватывает Каспий и продвигается в ЦА – разрезая коридор Север–Юг, - Айнур Курманов
01:12  Трамп пригрозил Соросу расследованием за спонсирование протестов
00:05  ВС РФ развивают наступление вглубь Днепропетровской области – итоговая сводка Readovka за 12 сентября
Пятница, 12.09.2025
23:50  "Возложить вину на Россию, без предъявления доказательств", - выступление В.А.Небензи на заседании СБ ООН
20:49  Бандерлоги не слышат. Европа идет ва-банк против России, - Николай Коньков
14:22  Каким будет квартал "Санкт-Петербург" в Новом Ташкенте - детали проекта
14:18  Судьи Таджикистана изучают опыт судопроизводства в Китае
14:12  "Запад-2025": "Лукашенко с Путиным долго присматривались к Сувалкскому коридору и вот началось"...
13:43  Британия в долгу перед Палестиной. Злосчастная ошибка лорда Бальфура, - Валерий Бурт
13:31  В Киргизии задумались о переносе столицы на юг, - Виктория Панфилова
03:01  Таджикистан ищет выход к морским портам, - Андрей Захватов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   | 
Президент Таджикистана открыл пятизвездочную гостиницу "Кровн Плаза Душанбе" (видео)
12:26 17.09.2025

Открытие пятизвездочной гостиницы "Кровн Плаза Душанбе"

16.09.2025
город Душанбе

16 сентября Президент Республики Таджикистан, Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон и Председатель Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, Председатель города Душанбе уважаемый Рустам Эмомали в районе Сино города Душанбе открыли пятизвездочную гостиницу "Кровн Плаза Душанбе" (Crowne Plaza Dushanbe) и большой торговый центр.



Согласно представленной информации, этот крупный многофункциональный центр состоит из двух зданий – 20-этажной гостиницы и 18-этажного торгового центра.

Напомним, что 4 сентября 2019 года Президент страны уважаемый Эмомали Рахмон официально дал старт строительству высотного многофункционального здания в одном из самых живописных мест столицы, на улице Низами Гянджави в районе Сино, на берегу реки Лучоб заложив первый камень в фундамент.

В ходе ознакомления с современным объектом Главе государства уважаемому Эмомали Рахмону сообщили, что пятизвездочная гостиница "Кровн Плаза Душанбе" состоит из 124-х номеров, включая 1 апартамент на 15 этаже для высокопоставленных гостей площадью 260 квадратных метров, 34 люкса, 30 полулюксов и 59 стандартных номеров.



Всего в гостинице предусмотрено размещение 150 гостей одновременно.

По завершению строительства объекта 150 человек получили постоянную работу из числа местных специалистов. В дальнейшем в гостинице возможно трудоустройство до 200 человек.

Большинство сотрудников имеют специальности в сфере обслуживания и гостиничного дела, владеют несколькими иностранными языками. Высокий уровень знаний и подготовки персонала позволяет предоставлять клиентам высококачественный сервис.

Стоит отметить, что в период строительства 400 местных жителей были обеспечены временной работой и достойной заработной платой.

Согласно проекту, общая площадь многофункционального здания составляет 1,18 га, а заказчиком и проектировщиком выступает Общество с ограниченной ответственностью "Элит-Строй-Сервис". Проектирование выполнялось с привлечением иностранных специалистов.

Отечественные предприниматели подписали контракт с лондонской компанией "Интерконтиненталхотелзгруп" под брендом "Кровн Плаза" сроком на 20 лет с 1 июля 2023 года.

[InterContinental Hotels Group (IHG) Hotels & Resorts - британская транснациональная компания, управляющая гостиницами и брендами]

Гостиница построена с учетом национальных и современных элементов градостроительства. Внутреннее убранство здания, спальни, коридоры и зоны ресепшен оформлены с изысканным вкусом и с использованием высокого архитектурного искусства, что делает объект красивым и привлекательным.

В многофункциональном здании разместятся сервисно-развлекательные центры, офисные помещения, 3 ресторана, зал для официальных банкетов на 150 мест, 3 кафе, салон красоты, бассейн, тренажерный зал, кинотеатр и т. д.

На втором этаже запланированы конференц-залы, названные в честь прекрасных административных центров страны, а также площадка для проведения встреч и конференций на высоком уровне.

На двух подземельных этажах здания гостиницы расположены подземная парковка на 100 автомобилей и другие помещения технического обеспечения.

Великолепное здание было построено отечественными предпринимателями в рамках работ по строительству, благоустройству, посвященных празднованию славного национального праздника – 35-летия Государственной независимости Республики Таджикистан, при поддержке руководства Исполнительного органа государственной власти города Душанбе.

В ходе ознакомления с условиями и возможностями гостиницы Президент страны уважаемый Эмомали Рахмон высоко оценил стиль работы архитекторов, качество строительных работ и созданные условия, посчитав строительство такого объекта важным в современных условиях, поскольку число туристов в нашей стране растет из года в год.

В крупном торговом центре, состоящем из 18 этажей, созданы современные условия для работы широкого круга предпринимателей. В частности, административные офисы компаний расположены с 1 по 8 этаж, а другие офисные помещения – с 9 по 18 этаж. После открытия торгового центра были созданы постоянные рабочие места для 100 человек.

Этот объект построен в рамках генерального плана города Душанбе, при проектировании была учтена вся современная городская инфраструктура.

Со строительством и вводом в эксплуатацию этого высотного объекта, наряду с созданием достойных условий обслуживания, столица страны пополнилась новым красивым объектом.

Создание прекрасной набережной перед гостиницей добавило еще больше красоты этому объекту, сделав его особенно привлекательным в вечернее время. Территория гостиницы украшена разноцветными иллюминациями, а для гостей созданы необходимые условия для прогулок и отдыха на свежем воздухе.

После полного ознакомления с условиями работы и обслуживания в гостинице "Кровн Плаза Душанбе" Лидер нации, Президент страны уважаемый Эмомали Рахмон выразил благодарность патриотичным предпринимателям за соблюдение требований архитектуры и градостроительства, строительство современных объектов и поручил им придерживаться высоких отраслевых стандартов, этикета и высоких традиций национального гостеприимства, а также обеспечить высокий уровень и качество обслуживания.

Источник - President.tj
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1758101160


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- XXIII заседание Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий проходит в Астане
- Роман Скляр принял участие в приеме в честь 76-летия образования КНР
- Кадровые перестановки
- Координационный совет одобрил привлечение финансирования ЕБРР и МБРР по проекту строительства автодороги "Бейнеу – Саксаульский"
- ГМК Казахстана: основа национальной экономики требует долгосрочной стратегии и стабильных правил игры
- Агроэкспорт казахстанской продукции в Афганистан вырастет более чем на 100 млн долларов
- Казахстан заявил о новом этапе развития ядерной энергетики на 69-й Генеральной конференции МАГАТЭ
- Основные показатели работы промышленности Республики Казахстан (январь-август 2025г.)
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  