Profinance: китайские ограничения душат европейский редкоземельный бизнес, а пошлины Трампа сломали японский автопром

13:28 17.09.2025

Пошлины Трампа "сломали" японский автопром

17.09.2025



Экспорт в США упал почти на 14% по сравнению с прошлым годом из-за слабого спроса на автомобили и оборудование для производства чипов



Экспортно-ориентированная Япония все острее ощущает последствия пошлин Трампа: в августе поставки в США упали почти на 14% в годовом соотношении. Торговый профицит Японии с США сократился на 50,5% по сравнению с прошлым годом. Данные министерства финансов связывают эту динамику со слабым спросом на автомобили и оборудование для производства чипов, который снижается уже пять месяцев подряд.



Японский автопром сильно пострадал



Японские компании снижали цены на автомобили, продаваемые в США, чтобы смягчить влияние пошлин, но это не помогло. Сокращение объемов экспорта автомобилей говорит о том, что высокие пошлины убивают конкурентоспособность автопроизводителей на американском рынке. Объем поставок автомобилей в США в августе сократился на 9,5% по сравнению с прошлым годом, в то время как их стоимость упала на 28,4%.



После нескольких месяцев торговых переговоров Японии удалось добиться от Вашингтона снижения автомобильных пошлин до льготной ставки, которая вступила в силу во вторник. Однако автопроизводители все еще несут гораздо более тяжелое бремя, чем в дотрамповскую эпоху.



"Автомобильные пошлины были снижены с 27,5% до 15%, это все еще значительное увеличение по сравнению с предыдущими 2,5%. Экспорт автомобилей в США, вероятно, продолжит снижаться в объеме, в первую очередь из-за потери ценовой конкурентоспособности", - сказал экономист NLI Research Institute Таро Сайто.



В целом, экспорт Японии сократился на 0,1% по сравнению с прошлым годом. Это стало четвертым месяцем снижения подряд, но оказалось лучше июльского падения на 2,6% и лучше ожиданий экономистов, которые настраивались на сокращение на 1,9%.



Торговая сделка, которую Япония заключила с США в июле, в некоторой степени снизила неопределенность в отношении торговли. Но экономисты ожидают, что экспорт останется под давлением, поскольку 15%-ная так называемая "взаимная" пошлина США на большинство японских товаров намного выше, чем раньше.



Банк Японии займет выжидательную позицию



Политики в Японии ждут, сохранится ли здоровая корпоративная активность, включая капитальные затраты и повышение заработной платы.



Последние данные, вероятно, будут учтены при принятии решений Банком Японии на его заседании по монетарной политике на этой неделе, на котором, как широко ожидается, он оставит процентные ставки без изменений на уровне 0,5%. Экономисты расходятся во мнениях о том, когда банк в следующий раз повысит ставки, поскольку политическая неопределенность внутри страны добавляет к торговым трудностям, усложняя задачу для центрального банка.



Стратег Sumitomo Mitsui DS Asset Management Масахиро Итикава ожидает, что Банк Японии будет придерживаться выжидательной позиции до января, тщательно изучая экономические показатели и ожидая подтверждения динамики повышения заработной платы на следующий год.



Тем временем, экономист Mizuho Securities Юсуке Мацуо сказал, что Банк Японии может повысить ставки уже в октябре, если убедится, что цены и заработная плата растут здоровыми темпами. Это может произойти после следующего корпоративного опроса Банка Японии "танкан" - ключевого показателя деловых настроений - и отчетов управляющих филиалами, которые должны выйти в следующем месяце, сказал он.



Даже если прибыль производителей ухудшится из-за пошлин, общие тенденции в заработной плате, вероятно, останутся неизменными, поскольку в непроизводственном секторе занято около 80% рабочей силы Японии, сказал Мацуо. Политики Банка Японии, вероятно, будут придерживаться аналогичной точки зрения, добавил он.



