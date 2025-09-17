 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 17.09.2025
14:05  Президент Киргизии открыл Исламскую академию и объявил строгий выговор мэру Оша
13:28  Profinance: китайские ограничения душат европейский редкоземельный бизнес, а пошлины Трампа сломали японский автопром
12:26  Президент Таджикистана открыл пятизвездочную гостиницу "Кровн Плаза Душанбе" (видео)
05:32  РГ: Как в Индии отметят 75-летний юбилей Нарендры Моди
02:36  Кыргызстан объявил дату проведения VI Всемирных игр кочевников
01:49  Тревожный туман над Лондоном, - Валерий Бурт
00:44  Путин проследил за ходом учений "Запад-2025" на полигоне Мулино
00:05  Readovka собрала самые важные события 16 сентября в разрезе СВО
Вторник, 16.09.2025
21:01  Киргизия проведет парламентские выборы по таджикскому сценарию, - Виктория Панфилова
12:22  От деколонизации к русофобии, - Данияр Ашимбаев
12:17  Президент Таджикистана принял участие в чрезвычайном саммите ОИС в Дохе (Катар)
12:03  В Узбекистане открыто крупное газовое месторождение
12:00  Nomad: Трамп начал крестовый поход на Сороса
11:30  Грозит ли Израилю экономическая изоляция? - Валентин Катасонов
10:41  Как пал Непал, - Илья Титов
03:06  Нацбанк Казахстана гарантирует: Цифровой тенге станет законным платежным средством
02:17  Сотрудничество Китая с Россией безупречно. Пекин решительно выступает против буллинга, нелегальных санкций и "юрисдикции длинной руки"
01:03  "Росатом" окажет поддержку Кыргызстану в создании центра ядерной медицины
00:52  Белорусский кошмар НАТО: Индия вместе с Пакистаном на учениях "Запад-2025"
00:05  ВС РФ форсировали реку Жеребец и готовятся к штурму Ямполя – итоговая сводка Readovka за 15 сентября
Понедельник, 15.09.2025
23:44  Il Messagero: в ходе учений Россия применила ракету "Циркон" в Баренцевом море (видео)
22:24  Bloomberg: ввод в строй "Силы Сибири - 2" может изменить мировую торговлю СПГ
22:07  НГ: Как оппозиция готовит Грузию к очередному госперевороту
21:27  Они только говорят, но не делают. Трамп поймал за язык евроболтунов
14:05  В Британии дошли до пророчеств Бабы Ванги: "Европа превратится в пустыню"
13:17  Кирк: кровавая бойня либерал-демократов, - Владимир Малышев
12:27  НГ: Спонсоры Киева вступили в спор из-за денег
11:33  Учителя в Киргизии уходят из школы, - Виктория Панфилова
10:32  Неожиданный подарок: Трамп объявил охоту на главного личного врага Путина, - Кирилл Стрельников
02:34  Sputnik: Об энергетических проектах России в Центральной Азии
02:16  Запад навязывает ЦА "зеленую" тематику, чтобы контролировать ее ресурсы, - Азиз Абдраимов
02:11  Президент Бразилии написал эссе для начала диалога с Трампом по пошлинам
00:43  Что нас ждет в финале технического прогресса, - Дмитрий Самойлов
00:05  Бои на Южно-Донбасском направлении решат судьбу Гуляйполя – итоговая сводка СВО за прошедшую неделю
Воскресенье, 14.09.2025
22:38  Известия: Удастся ли США вытеснить российские энергоносители с рынков. Разбор
21:48  Трамп назвал тяжелым тот факт, что отец подозреваемого в убийстве активиста Кирка сдал его властям
20:35  Ватикан против технофеодалов: чем ИИ пугает старейших идеологов планеты, - Олег Сергеев
16:17  "Царь-самовар" и много эмоций: как прошла жеребьевка "Интервидения" (ссылки на музыкальные композиции участников)
12:18  В Намангане нашли редкие рукописи и монеты VIII века - фото
12:04  Пока Европа придумывала способы своровать замороженные активы РФ, в РФ пересчитали замороженные активы Европы
02:08  Футбольные грезы Казахстана, или Узбекский опыт в помощь
00:49  Caravan.kz: Зачем Казахстан финансирует афганскую железную дорогу
00:45  Чтобы отдалить страны ЦА от РФ, ЕС навязывает им "расширенное партнерство", - Рустам Масалиев
Суббота, 13.09.2025
20:58  Если Узбекистану не хватит? Эксперт об "энергетическом плече" Казахстану и Афганистану
17:40  Семью бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева выселяют из дома в Кой-Таше (видео)
13:45  Экология и интересы иностранных корпораций в ЦА – вещи несовместимые, - Азиз Абдраимов
13:21  Взгляд: Стремление Латвии заменить русский язык латышским привело к неожиданному результату
12:55  Китайские инвестиции в российскую экономику: каковы масштабы? - Валентин Катасонов
12:49  "Операция ЫЫ": в Польше опубликовали карту с посаженными дронами
02:43  США или Китай: кто победит в борьбе за Венесуэлу? - Татьяна Полоскова
02:19  НАТО захватывает Каспий и продвигается в ЦА – разрезая коридор Север–Юг, - Айнур Курманов
01:12  Трамп пригрозил Соросу расследованием за спонсирование протестов
00:05  ВС РФ развивают наступление вглубь Днепропетровской области – итоговая сводка Readovka за 12 сентября
Пятница, 12.09.2025
23:50  "Возложить вину на Россию, без предъявления доказательств", - выступление В.А.Небензи на заседании СБ ООН
20:49  Бандерлоги не слышат. Европа идет ва-банк против России, - Николай Коньков
14:22  Каким будет квартал "Санкт-Петербург" в Новом Ташкенте - детали проекта
14:18  Судьи Таджикистана изучают опыт судопроизводства в Китае
14:12  "Запад-2025": "Лукашенко с Путиным долго присматривались к Сувалкскому коридору и вот началось"...
13:43  Британия в долгу перед Палестиной. Злосчастная ошибка лорда Бальфура, - Валерий Бурт
13:31  В Киргизии задумались о переносе столицы на юг, - Виктория Панфилова
03:01  Таджикистан ищет выход к морским портам, - Андрей Захватов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрAsия 
Profinance: китайские ограничения душат европейский редкоземельный бизнес, а пошлины Трампа сломали японский автопром
13:28 17.09.2025

Пошлины Трампа "сломали" японский автопром
17.09.2025

Экспорт в США упал почти на 14% по сравнению с прошлым годом из-за слабого спроса на автомобили и оборудование для производства чипов

Экспортно-ориентированная Япония все острее ощущает последствия пошлин Трампа: в августе поставки в США упали почти на 14% в годовом соотношении. Торговый профицит Японии с США сократился на 50,5% по сравнению с прошлым годом. Данные министерства финансов связывают эту динамику со слабым спросом на автомобили и оборудование для производства чипов, который снижается уже пять месяцев подряд.

Японский автопром сильно пострадал

Японские компании снижали цены на автомобили, продаваемые в США, чтобы смягчить влияние пошлин, но это не помогло. Сокращение объемов экспорта автомобилей говорит о том, что высокие пошлины убивают конкурентоспособность автопроизводителей на американском рынке. Объем поставок автомобилей в США в августе сократился на 9,5% по сравнению с прошлым годом, в то время как их стоимость упала на 28,4%.

После нескольких месяцев торговых переговоров Японии удалось добиться от Вашингтона снижения автомобильных пошлин до льготной ставки, которая вступила в силу во вторник. Однако автопроизводители все еще несут гораздо более тяжелое бремя, чем в дотрамповскую эпоху.

"Автомобильные пошлины были снижены с 27,5% до 15%, это все еще значительное увеличение по сравнению с предыдущими 2,5%. Экспорт автомобилей в США, вероятно, продолжит снижаться в объеме, в первую очередь из-за потери ценовой конкурентоспособности", - сказал экономист NLI Research Institute Таро Сайто.

В целом, экспорт Японии сократился на 0,1% по сравнению с прошлым годом. Это стало четвертым месяцем снижения подряд, но оказалось лучше июльского падения на 2,6% и лучше ожиданий экономистов, которые настраивались на сокращение на 1,9%.

Торговая сделка, которую Япония заключила с США в июле, в некоторой степени снизила неопределенность в отношении торговли. Но экономисты ожидают, что экспорт останется под давлением, поскольку 15%-ная так называемая "взаимная" пошлина США на большинство японских товаров намного выше, чем раньше.

Банк Японии займет выжидательную позицию

Политики в Японии ждут, сохранится ли здоровая корпоративная активность, включая капитальные затраты и повышение заработной платы.

Последние данные, вероятно, будут учтены при принятии решений Банком Японии на его заседании по монетарной политике на этой неделе, на котором, как широко ожидается, он оставит процентные ставки без изменений на уровне 0,5%. Экономисты расходятся во мнениях о том, когда банк в следующий раз повысит ставки, поскольку политическая неопределенность внутри страны добавляет к торговым трудностям, усложняя задачу для центрального банка.

Стратег Sumitomo Mitsui DS Asset Management Масахиро Итикава ожидает, что Банк Японии будет придерживаться выжидательной позиции до января, тщательно изучая экономические показатели и ожидая подтверждения динамики повышения заработной платы на следующий год.

Тем временем, экономист Mizuho Securities Юсуке Мацуо сказал, что Банк Японии может повысить ставки уже в октябре, если убедится, что цены и заработная плата растут здоровыми темпами. Это может произойти после следующего корпоративного опроса Банка Японии "танкан" - ключевого показателя деловых настроений - и отчетов управляющих филиалами, которые должны выйти в следующем месяце, сказал он.

Даже если прибыль производителей ухудшится из-за пошлин, общие тенденции в заработной плате, вероятно, останутся неизменными, поскольку в непроизводственном секторе занято около 80% рабочей силы Японии, сказал Мацуо. Политики Банка Японии, вероятно, будут придерживаться аналогичной точки зрения, добавил он.



Китайские ограничения на экспорт редкоземельных металлов душат европейский бизнес
17.09.2025

Европейские компании не могут получить доступ к критически важным редкоземельным металлам из Китая, несмотря на наличие экспортных лицензий. Как заявляют в Торговой палате ЕС, бизнес уже теряет "миллионы евро", а ситуация усугубляется общим кризисом доверия иностранных инвесторов к Пекину.

Лицензии есть, доступа нет

Редкоземельные металлы - минералы, необходимые для производства всего, от электромобилей до полупроводников. Китай, контролирующий более 69% их мировой добычи, использует этот статус как рычаг в торговой политике. С конца прошлого года Пекин ужесточил экспорт, требуя от покупателей подтверждения, что сырье не будет использовано в военных целях.

После заключения торгового перемирия с США в мае Китай начал выдавать разовые лицензии, это не решило проблему. Как заявляют в Европейской торговой палате (ECCC), после кратковременного улучшения в июне-июле, компании, входящие в палату, снова сообщают о растущих трудностях. Наличие лицензии больше не гарантирует стабильного доступа к минералам, что создает огромную неопределенность.

Некоторые крупные игроки, как Volkswagen, заявляют, что их поставки стабильны, так как они "постоянно работают со своими субподрядчиками для получения лицензий". Однако для многих других ситуация критическая.

Общий кризис доверия

Проблемы с доступом к сырью - лишь часть более широкой картины. Доверие иностранного бизнеса к Китаю снижается со времен пандемии, нарушившей цепочки поставок. Ситуацию усугубляет затяжной кризис на рынке недвижимости и перепроизводство в промышленных секторах. На прошлой неделе Американская торговая палата в Шанхае подтвердила этот тренд. Опрос, проведенный среди ее членов, показал, что доверие бизнеса к перспективам на ближайшие пять лет достигло исторического минимума. Почти половина респондентов - рекордный показатель - уже перенаправили инвестиции, изначально предназначавшиеся для Китая, в другие регионы, в первую очередь в Юго-Восточную Азию.

Европа ищет ответ

На фоне этих проблем европейский бизнес пытается донести свою позицию до властей. ECCC планирует на следующей неделе встретиться с представителями ЕС в Брюсселе, чтобы проинформировать их о ситуации. Палата также опубликовала свой ежегодный доклад с рекомендациями для Пекина в преддверии разработки в Китае нового пятилетнего плана. В частности, ECCC призвала власти устранить коренные причины перепроизводства и дать частному сектору большую роль в ключевых отраслях. Как сообщил журналистам президент палаты Йенс Эскелунд, на недавних встречах с Министерством коммерции Китая вопрос доступа к редкоземельным металлам был центральным.

Высшее руководство Китая должно собраться в октябре для обсуждения целей развития на 2026-2030 годы (15-й пятилетний план). Европейский бизнес будет внимательно следить за этой встречей, поскольку от политических решений Пекина напрямую зависит будущее их операций.

"Все те проблемы, с которыми мы сталкиваемся прямо сейчас, в значительной степени являются результатом политических решений, - подчеркнул Эскелунд. - Поэтому эти планы действительно имеют значение... Они, безусловно, задают направление".

Источник - ProFinance.Ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1758104880


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- XXIII заседание Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий проходит в Астане
- Роман Скляр принял участие в приеме в честь 76-летия образования КНР
- Кадровые перестановки
- Координационный совет одобрил привлечение финансирования ЕБРР и МБРР по проекту строительства автодороги "Бейнеу – Саксаульский"
- ГМК Казахстана: основа национальной экономики требует долгосрочной стратегии и стабильных правил игры
- Агроэкспорт казахстанской продукции в Афганистан вырастет более чем на 100 млн долларов
- Казахстан заявил о новом этапе развития ядерной энергетики на 69-й Генеральной конференции МАГАТЭ
- Основные показатели работы промышленности Республики Казахстан (январь-август 2025г.)
- Рабочий график главы государства
