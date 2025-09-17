|Profinance: китайские ограничения душат европейский редкоземельный бизнес, а пошлины Трампа сломали японский автопром
13:28 17.09.2025
Пошлины Трампа "сломали" японский автопром
17.09.2025
Экспорт в США упал почти на 14% по сравнению с прошлым годом из-за слабого спроса на автомобили и оборудование для производства чипов
Экспортно-ориентированная Япония все острее ощущает последствия пошлин Трампа: в августе поставки в США упали почти на 14% в годовом соотношении. Торговый профицит Японии с США сократился на 50,5% по сравнению с прошлым годом. Данные министерства финансов связывают эту динамику со слабым спросом на автомобили и оборудование для производства чипов, который снижается уже пять месяцев подряд.
Японский автопром сильно пострадал
Японские компании снижали цены на автомобили, продаваемые в США, чтобы смягчить влияние пошлин, но это не помогло. Сокращение объемов экспорта автомобилей говорит о том, что высокие пошлины убивают конкурентоспособность автопроизводителей на американском рынке. Объем поставок автомобилей в США в августе сократился на 9,5% по сравнению с прошлым годом, в то время как их стоимость упала на 28,4%.
После нескольких месяцев торговых переговоров Японии удалось добиться от Вашингтона снижения автомобильных пошлин до льготной ставки, которая вступила в силу во вторник. Однако автопроизводители все еще несут гораздо более тяжелое бремя, чем в дотрамповскую эпоху.
"Автомобильные пошлины были снижены с 27,5% до 15%, это все еще значительное увеличение по сравнению с предыдущими 2,5%. Экспорт автомобилей в США, вероятно, продолжит снижаться в объеме, в первую очередь из-за потери ценовой конкурентоспособности", - сказал экономист NLI Research Institute Таро Сайто.
В целом, экспорт Японии сократился на 0,1% по сравнению с прошлым годом. Это стало четвертым месяцем снижения подряд, но оказалось лучше июльского падения на 2,6% и лучше ожиданий экономистов, которые настраивались на сокращение на 1,9%.
Торговая сделка, которую Япония заключила с США в июле, в некоторой степени снизила неопределенность в отношении торговли. Но экономисты ожидают, что экспорт останется под давлением, поскольку 15%-ная так называемая "взаимная" пошлина США на большинство японских товаров намного выше, чем раньше.
Банк Японии займет выжидательную позицию
Политики в Японии ждут, сохранится ли здоровая корпоративная активность, включая капитальные затраты и повышение заработной платы.
Последние данные, вероятно, будут учтены при принятии решений Банком Японии на его заседании по монетарной политике на этой неделе, на котором, как широко ожидается, он оставит процентные ставки без изменений на уровне 0,5%. Экономисты расходятся во мнениях о том, когда банк в следующий раз повысит ставки, поскольку политическая неопределенность внутри страны добавляет к торговым трудностям, усложняя задачу для центрального банка.
Стратег Sumitomo Mitsui DS Asset Management Масахиро Итикава ожидает, что Банк Японии будет придерживаться выжидательной позиции до января, тщательно изучая экономические показатели и ожидая подтверждения динамики повышения заработной платы на следующий год.
Тем временем, экономист Mizuho Securities Юсуке Мацуо сказал, что Банк Японии может повысить ставки уже в октябре, если убедится, что цены и заработная плата растут здоровыми темпами. Это может произойти после следующего корпоративного опроса Банка Японии "танкан" - ключевого показателя деловых настроений - и отчетов управляющих филиалами, которые должны выйти в следующем месяце, сказал он.
Даже если прибыль производителей ухудшится из-за пошлин, общие тенденции в заработной плате, вероятно, останутся неизменными, поскольку в непроизводственном секторе занято около 80% рабочей силы Японии, сказал Мацуо. Политики Банка Японии, вероятно, будут придерживаться аналогичной точки зрения, добавил он.
Китайские ограничения на экспорт редкоземельных металлов душат европейский бизнес
17.09.2025
Европейские компании не могут получить доступ к критически важным редкоземельным металлам из Китая, несмотря на наличие экспортных лицензий. Как заявляют в Торговой палате ЕС, бизнес уже теряет "миллионы евро", а ситуация усугубляется общим кризисом доверия иностранных инвесторов к Пекину.
Лицензии есть, доступа нет
Редкоземельные металлы - минералы, необходимые для производства всего, от электромобилей до полупроводников. Китай, контролирующий более 69% их мировой добычи, использует этот статус как рычаг в торговой политике. С конца прошлого года Пекин ужесточил экспорт, требуя от покупателей подтверждения, что сырье не будет использовано в военных целях.
После заключения торгового перемирия с США в мае Китай начал выдавать разовые лицензии, это не решило проблему. Как заявляют в Европейской торговой палате (ECCC), после кратковременного улучшения в июне-июле, компании, входящие в палату, снова сообщают о растущих трудностях. Наличие лицензии больше не гарантирует стабильного доступа к минералам, что создает огромную неопределенность.
Некоторые крупные игроки, как Volkswagen, заявляют, что их поставки стабильны, так как они "постоянно работают со своими субподрядчиками для получения лицензий". Однако для многих других ситуация критическая.
Общий кризис доверия
Проблемы с доступом к сырью - лишь часть более широкой картины. Доверие иностранного бизнеса к Китаю снижается со времен пандемии, нарушившей цепочки поставок. Ситуацию усугубляет затяжной кризис на рынке недвижимости и перепроизводство в промышленных секторах. На прошлой неделе Американская торговая палата в Шанхае подтвердила этот тренд. Опрос, проведенный среди ее членов, показал, что доверие бизнеса к перспективам на ближайшие пять лет достигло исторического минимума. Почти половина респондентов - рекордный показатель - уже перенаправили инвестиции, изначально предназначавшиеся для Китая, в другие регионы, в первую очередь в Юго-Восточную Азию.
Европа ищет ответ
На фоне этих проблем европейский бизнес пытается донести свою позицию до властей. ECCC планирует на следующей неделе встретиться с представителями ЕС в Брюсселе, чтобы проинформировать их о ситуации. Палата также опубликовала свой ежегодный доклад с рекомендациями для Пекина в преддверии разработки в Китае нового пятилетнего плана. В частности, ECCC призвала власти устранить коренные причины перепроизводства и дать частному сектору большую роль в ключевых отраслях. Как сообщил журналистам президент палаты Йенс Эскелунд, на недавних встречах с Министерством коммерции Китая вопрос доступа к редкоземельным металлам был центральным.
Высшее руководство Китая должно собраться в октябре для обсуждения целей развития на 2026-2030 годы (15-й пятилетний план). Европейский бизнес будет внимательно следить за этой встречей, поскольку от политических решений Пекина напрямую зависит будущее их операций.
"Все те проблемы, с которыми мы сталкиваемся прямо сейчас, в значительной степени являются результатом политических решений, - подчеркнул Эскелунд. - Поэтому эти планы действительно имеют значение... Они, безусловно, задают направление".