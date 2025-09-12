|Президент Киргизии открыл Исламскую академию и объявил строгий выговор мэру Оша
14:05 17.09.2025
В городе Токмок прошла церемония открытия Исламской академии с участием президента Садыра Жапарова. "Исламская академия" была учреждена президентом в начале 2024 года.
Церемония подписания меморандума и закладка капсулы под фундамент будущего здания академии состоялись 10 марта 2021 года. Партнером министерства образования выступил фонд "Заид" из Объединенных Арабских Эмиратов, который заявлял о бюджете проекта в $5 млн.
Преподавать в Кыргызстане правильный ислам пытались несколько иностранных государств. Во время визита в Кыргызстан в июле 2016 года канцлер Германии Ангела Меркель говорила о готовности обучать имамов из Кыргызстана. В ноябре 2018 года тогдашний президент Сооронбай Жээнбеков на международной конференции по исламу озвучил идею открытия Исламской академии, которая будет под контролем государства. 9 февраля 2019 года во время встречи с Владимиром Путиным в Сочи кыргызский президент попросил помочь в обучении кыргызских имамов в Болгарской академии в Татарстане.
Новым законом о религии, вступившим в действие в этом году, государство регулирует зарубежное религиозное образование граждан нашей страны. Исламская академия - это попытка обучать своих имамов.
Маликитское течение является доминирующим в эмирате Дубай, и имеет сильное влияние в эмирате Абу-Даби. Маликитский мазхаб является одной из четырех суннитских школ исламского права и восходит к имаму Малику ибн Анасу, жившему в Медине в VIII веке. Особенность этой школы заключается в том, что наряду с Кораном, Сунной, иджмой и киясом важнейшим источником права считается практика жителей Медины времен Пророка Мухаммада (САВ).
Президент Садыр Жапаров объявил строгий выговор мэру Оша Женишбеку Токторбаеву
Мэру города Оша Женишбеку Токторбаеву объявлен строгий выговор, сообщает 16 сентября пресс-служба Администрации президента.
Соответствующее распоряжение подписал президент Садыр Жапаров.
Согласно ему, в соответствии со ст.71 Конституции, подпунктом 8 пункта 2 указа президента "О политических государственных должностях, специальных государственных должностях и политических муниципальных должностях" от 4 июня 2025 года № 175, пунктом 3 части 1 статьи 88 Трудового кодекса Кыргызской Республики за ненадлежащее исполнение возложенных трудовых обязанностей, выразившееся в несоблюдении норм этики, объявлен строгий выговор Токторбаеву Женишбеку Шермаматовичу.
Токторбаев был назначен на эту должность 23 января 2025 года.