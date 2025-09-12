Президент Киргизии открыл Исламскую академию и объявил строгий выговор мэру Оша

14:05 17.09.2025

В городе Токмок прошла церемония открытия Исламской академии с участием президента Садыра Жапарова. "Исламская академия" была учреждена президентом в начале 2024 года.



Церемония подписания меморандума и закладка капсулы под фундамент будущего здания академии состоялись 10 марта 2021 года. Партнером министерства образования выступил фонд "Заид" из Объединенных Арабских Эмиратов, который заявлял о бюджете проекта в $5 млн.



Преподавать в Кыргызстане правильный ислам пытались несколько иностранных государств. Во время визита в Кыргызстан в июле 2016 года канцлер Германии Ангела Меркель говорила о готовности обучать имамов из Кыргызстана. В ноябре 2018 года тогдашний президент Сооронбай Жээнбеков на международной конференции по исламу озвучил идею открытия Исламской академии, которая будет под контролем государства. 9 февраля 2019 года во время встречи с Владимиром Путиным в Сочи кыргызский президент попросил помочь в обучении кыргызских имамов в Болгарской академии в Татарстане.



Новым законом о религии, вступившим в действие в этом году, государство регулирует зарубежное религиозное образование граждан нашей страны. Исламская академия - это попытка обучать своих имамов.



Маликитское течение является доминирующим в эмирате Дубай, и имеет сильное влияние в эмирате Абу-Даби. Маликитский мазхаб является одной из четырех суннитских школ исламского права и восходит к имаму Малику ибн Анасу, жившему в Медине в VIII веке. Особенность этой школы заключается в том, что наряду с Кораном, Сунной, иджмой и киясом важнейшим источником права считается практика жителей Медины времен Пророка Мухаммада (САВ).



