 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 17.09.2025
14:05  Президент Киргизии открыл Исламскую академию и объявил строгий выговор мэру Оша
13:28  Profinance: китайские ограничения душат европейский редкоземельный бизнес, а пошлины Трампа сломали японский автопром
12:26  Президент Таджикистана открыл пятизвездочную гостиницу "Кровн Плаза Душанбе" (видео)
05:32  РГ: Как в Индии отметят 75-летний юбилей Нарендры Моди
02:36  Кыргызстан объявил дату проведения VI Всемирных игр кочевников
01:49  Тревожный туман над Лондоном, - Валерий Бурт
00:44  Путин проследил за ходом учений "Запад-2025" на полигоне Мулино
00:05  Readovka собрала самые важные события 16 сентября в разрезе СВО
Вторник, 16.09.2025
21:01  Киргизия проведет парламентские выборы по таджикскому сценарию, - Виктория Панфилова
12:22  От деколонизации к русофобии, - Данияр Ашимбаев
12:17  Президент Таджикистана принял участие в чрезвычайном саммите ОИС в Дохе (Катар)
12:03  В Узбекистане открыто крупное газовое месторождение
12:00  Nomad: Трамп начал крестовый поход на Сороса
11:30  Грозит ли Израилю экономическая изоляция? - Валентин Катасонов
10:41  Как пал Непал, - Илья Титов
03:06  Нацбанк Казахстана гарантирует: Цифровой тенге станет законным платежным средством
02:17  Сотрудничество Китая с Россией безупречно. Пекин решительно выступает против буллинга, нелегальных санкций и "юрисдикции длинной руки"
01:03  "Росатом" окажет поддержку Кыргызстану в создании центра ядерной медицины
00:52  Белорусский кошмар НАТО: Индия вместе с Пакистаном на учениях "Запад-2025"
00:05  ВС РФ форсировали реку Жеребец и готовятся к штурму Ямполя – итоговая сводка Readovka за 15 сентября
Понедельник, 15.09.2025
23:44  Il Messagero: в ходе учений Россия применила ракету "Циркон" в Баренцевом море (видео)
22:24  Bloomberg: ввод в строй "Силы Сибири - 2" может изменить мировую торговлю СПГ
22:07  НГ: Как оппозиция готовит Грузию к очередному госперевороту
21:27  Они только говорят, но не делают. Трамп поймал за язык евроболтунов
14:05  В Британии дошли до пророчеств Бабы Ванги: "Европа превратится в пустыню"
13:17  Кирк: кровавая бойня либерал-демократов, - Владимир Малышев
12:27  НГ: Спонсоры Киева вступили в спор из-за денег
11:33  Учителя в Киргизии уходят из школы, - Виктория Панфилова
10:32  Неожиданный подарок: Трамп объявил охоту на главного личного врага Путина, - Кирилл Стрельников
02:34  Sputnik: Об энергетических проектах России в Центральной Азии
02:16  Запад навязывает ЦА "зеленую" тематику, чтобы контролировать ее ресурсы, - Азиз Абдраимов
02:11  Президент Бразилии написал эссе для начала диалога с Трампом по пошлинам
00:43  Что нас ждет в финале технического прогресса, - Дмитрий Самойлов
00:05  Бои на Южно-Донбасском направлении решат судьбу Гуляйполя – итоговая сводка СВО за прошедшую неделю
Воскресенье, 14.09.2025
22:38  Известия: Удастся ли США вытеснить российские энергоносители с рынков. Разбор
21:48  Трамп назвал тяжелым тот факт, что отец подозреваемого в убийстве активиста Кирка сдал его властям
20:35  Ватикан против технофеодалов: чем ИИ пугает старейших идеологов планеты, - Олег Сергеев
16:17  "Царь-самовар" и много эмоций: как прошла жеребьевка "Интервидения" (ссылки на музыкальные композиции участников)
12:18  В Намангане нашли редкие рукописи и монеты VIII века - фото
12:04  Пока Европа придумывала способы своровать замороженные активы РФ, в РФ пересчитали замороженные активы Европы
02:08  Футбольные грезы Казахстана, или Узбекский опыт в помощь
00:49  Caravan.kz: Зачем Казахстан финансирует афганскую железную дорогу
00:45  Чтобы отдалить страны ЦА от РФ, ЕС навязывает им "расширенное партнерство", - Рустам Масалиев
Суббота, 13.09.2025
20:58  Если Узбекистану не хватит? Эксперт об "энергетическом плече" Казахстану и Афганистану
17:40  Семью бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева выселяют из дома в Кой-Таше (видео)
13:45  Экология и интересы иностранных корпораций в ЦА – вещи несовместимые, - Азиз Абдраимов
13:21  Взгляд: Стремление Латвии заменить русский язык латышским привело к неожиданному результату
12:55  Китайские инвестиции в российскую экономику: каковы масштабы? - Валентин Катасонов
12:49  "Операция ЫЫ": в Польше опубликовали карту с посаженными дронами
02:43  США или Китай: кто победит в борьбе за Венесуэлу? - Татьяна Полоскова
02:19  НАТО захватывает Каспий и продвигается в ЦА – разрезая коридор Север–Юг, - Айнур Курманов
01:12  Трамп пригрозил Соросу расследованием за спонсирование протестов
00:05  ВС РФ развивают наступление вглубь Днепропетровской области – итоговая сводка Readovka за 12 сентября
Пятница, 12.09.2025
23:50  "Возложить вину на Россию, без предъявления доказательств", - выступление В.А.Небензи на заседании СБ ООН
20:49  Бандерлоги не слышат. Европа идет ва-банк против России, - Николай Коньков
14:22  Каким будет квартал "Санкт-Петербург" в Новом Ташкенте - детали проекта
14:18  Судьи Таджикистана изучают опыт судопроизводства в Китае
14:12  "Запад-2025": "Лукашенко с Путиным долго присматривались к Сувалкскому коридору и вот началось"...
13:43  Британия в долгу перед Палестиной. Злосчастная ошибка лорда Бальфура, - Валерий Бурт
13:31  В Киргизии задумались о переносе столицы на юг, - Виктория Панфилова
03:01  Таджикистан ищет выход к морским портам, - Андрей Захватов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Президент Киргизии открыл Исламскую академию и объявил строгий выговор мэру Оша
14:05 17.09.2025

В городе Токмок прошла церемония открытия Исламской академии с участием президента Садыра Жапарова. "Исламская академия" была учреждена президентом в начале 2024 года.

Церемония подписания меморандума и закладка капсулы под фундамент будущего здания академии состоялись 10 марта 2021 года. Партнером министерства образования выступил фонд "Заид" из Объединенных Арабских Эмиратов, который заявлял о бюджете проекта в $5 млн.

Преподавать в Кыргызстане правильный ислам пытались несколько иностранных государств. Во время визита в Кыргызстан в июле 2016 года канцлер Германии Ангела Меркель говорила о готовности обучать имамов из Кыргызстана. В ноябре 2018 года тогдашний президент Сооронбай Жээнбеков на международной конференции по исламу озвучил идею открытия Исламской академии, которая будет под контролем государства. 9 февраля 2019 года во время встречи с Владимиром Путиным в Сочи кыргызский президент попросил помочь в обучении кыргызских имамов в Болгарской академии в Татарстане.

Новым законом о религии, вступившим в действие в этом году, государство регулирует зарубежное религиозное образование граждан нашей страны. Исламская академия - это попытка обучать своих имамов.

Маликитское течение является доминирующим в эмирате Дубай, и имеет сильное влияние в эмирате Абу-Даби. Маликитский мазхаб является одной из четырех суннитских школ исламского права и восходит к имаму Малику ибн Анасу, жившему в Медине в VIII веке. Особенность этой школы заключается в том, что наряду с Кораном, Сунной, иджмой и киясом важнейшим источником права считается практика жителей Медины времен Пророка Мухаммада (САВ).



Президент Садыр Жапаров объявил строгий выговор мэру Оша Женишбеку Токторбаеву

Мэру города Оша Женишбеку Токторбаеву объявлен строгий выговор, сообщает 16 сентября пресс-служба Администрации президента.

Соответствующее распоряжение подписал президент Садыр Жапаров.

Согласно ему, в соответствии со ст.71 Конституции, подпунктом 8 пункта 2 указа президента "О политических государственных должностях, специальных государственных должностях и политических муниципальных должностях" от 4 июня 2025 года № 175, пунктом 3 части 1 статьи 88 Трудового кодекса Кыргызской Республики за ненадлежащее исполнение возложенных трудовых обязанностей, выразившееся в несоблюдении норм этики, объявлен строгий выговор Токторбаеву Женишбеку Шермаматовичу.

Токторбаев был назначен на эту должность 23 января 2025 года.

Источник - АКИpress
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1758107100


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- XXIII заседание Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий проходит в Астане
- Роман Скляр принял участие в приеме в честь 76-летия образования КНР
- Кадровые перестановки
- Координационный совет одобрил привлечение финансирования ЕБРР и МБРР по проекту строительства автодороги "Бейнеу – Саксаульский"
- ГМК Казахстана: основа национальной экономики требует долгосрочной стратегии и стабильных правил игры
- Агроэкспорт казахстанской продукции в Афганистан вырастет более чем на 100 млн долларов
- Казахстан заявил о новом этапе развития ядерной энергетики на 69-й Генеральной конференции МАГАТЭ
- Основные показатели работы промышленности Республики Казахстан (январь-август 2025г.)
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  