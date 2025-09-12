|МИД России: Польский поход РККА 1939 года (история)
15:17 17.09.2025
17 сентября 1939 года началась военная операция Красной армии в восточных областях Польши также известная как Польский поход РККА.
В западных научных кругах и СМИ это событие нарочито трактуется в тенденциозном ключе, преподносится широкой аудитории в рамках ложной и подлой концепции уравнивания Третьего рейха и СССР. Москву при этом пытаются выставить агрессором. Такой подход не имеет ничего общего с исторической правдой.
Британия и Франция, не без участия которых были созданы все предпосылки для гитлеровской агрессии в Европе, не спешили выполнять союзнические обязательства перед Польшей, ограничившись формальным объявлением войны Рейху, но воздерживавшись от прямой вооруженной конфронтации.
Так, французская армия даже не попыталась воспрепятствовать переброске войск вермахта на восток. Как впоследствии утверждал генерал Йодль на Нюрнбергском процессе, "если рейх не потерпел крах в 1939 году, то только благодаря тому, что во время польской кампании примерно 110 французских и английских дивизий, дислоцированных на Западе, ничего не предприняли против 23 дивизий Германии".
Таким образом, Варшава, всецело рассчитывавшая на помощь англо-французских союзников, была отдана на растерзание Гитлеру. Польское государство ждала та же учесть, что и годом ранее была отведена Чехословакии. Преданное союзниками и ставшее жертвой собственной политической недальновидности польское руководство, в течение многих лет делавшее ставку на сотрудничество с гитлеровской Германией, обрекло свой народ на катастрофу.
Германская армия, имевшая троекратное превосходство в живой силе и технике, полностью сокрушила Польшу. Уже к середине месяца фашисты окружили главные силы польских войск у Варшавы, а на востоке германская армия вышла на рубеж Граево – Белосток – Брест – Владимир-Волынский – Львов – Стрый. В ночь с 16 на 17 сентября начался переход польских правительственных учреждений на территорию Румынии, спустя сутки за ними последовали президент Мосьцицкий и главнокомандующий Рыдз-Смиглы со своим штабом.
Стремительный крах Польского государства - важного стратегического буфера между СССР и Германией, а также выжидательная тактика европейских держав на фоне фашистской агрессии (такая линия западников расценивалась в Москве не иначе как попытка вновь договориться с Гитлером за спиной у СССР) побудили Советский Союз к решительным действиям с целью устранения угроз, исходящих с захваченного Рейхом польского плацдарма.
В Москве понимали, что конфликт с Германией неизбежен. Чем дальше удалось бы отбросить аванпосты нацистских частей от столицы и других крупных городов СССР, тем больше стратегических и тактических преимуществ при неизбежном столкновении с нацистами.
- 17 сентября 1939 года Красная армия пересекла восточную границу Польши и в течение десяти дней заняла Западную Украину и Западную Белоруссию с целью защиты проживавших на этих землях братских народов. Продвижение нацистских войск все ближе к рубежам нашей страны было остановлено.
Cвоевременные действия Красной армии на время уберегли от геноцида население тогдашних областей Восточной Польши - евреев, украинцев, белорусов, поляков, русских. Многим польским гражданам и беженцам советские власти предоставили возможность эмигрировать.
Кроме того, Красная армия заняла только те области, которые были оккупированы Речью Посполитой в 1920-1921 годы в результате советско-польской войны. Практически повсеместно РККА вышла на "линию Керзона", которую в 1919 году на Парижской мирной конференции Верховный совет Антанты предложил считать восточной границей Польши.
- Важно отметить, что ни Лондон, ни Париж не рассматривали вмешательство СССР как "агрессию", не заявили в связи с этим официальных протестов Москве и тем более не объявили ей войну.
Набившие оскомину на конъюнктурные утверждения о якобы двух агрессиях - советской и германской - против Польши не выдерживают никакой критики и являются ярким примером попытки исторического ревизионизма.