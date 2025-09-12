МИД России: Польский поход РККА 1939 года (история)

15:17 17.09.2025

17 сентября 1939 года началась военная операция Красной армии в восточных областях Польши также известная как Польский поход РККА.



В западных научных кругах и СМИ это событие нарочито трактуется в тенденциозном ключе, преподносится широкой аудитории в рамках ложной и подлой концепции уравнивания Третьего рейха и СССР. Москву при этом пытаются выставить агрессором. Такой подход не имеет ничего общего с исторической правдой.



