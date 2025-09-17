"Рубеж-2025". На полигоне "Эдельвейс" в Киргизии ВС РФ делятся опытом применения дронов

В Киргизии началась активная фаза учений Коллективных сил быстрого развертывания Центральноазиатского региона



Действия разведывательных и ударных FPV-дронов, вертолетные десанты и атаки горных подразделений - в Киргизии началась активная фаза учений Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона "Рубеж-2025". На них российские военнослужащие передают своим союзникам опыт, полученный в ходе СВО: в первую очередь отрабатывается применение БПЛА, а также тактика противодействия этому сравнительно новому виду оружия. Эксперты отмечают, что во время спецоперации Россия получила уникальный опыт применения беспилотников и он сейчас интересует военных всего мира.



Собрали на "Эдельвейсе"



Боевые действия подразделений Коллективных сил быстрого реагирования Центрально-Азиатского региона "Рубеж-2025" отрабатываются на полигоне "Эдельвейс" в Киргизии. Согласно сценарию, союзные подразделения репетируют ведение боевых действий по уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства - члена Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).



В маневрах принимают участие воинские контингенты Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, а также оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ.



Основу российского контингента составляют военнослужащие 201-й военной базы Центрального военного округа: горные и штурмовые подразделения, расчеты разведывательных беспилотных летательных аппаратов и ударных FPV-дронов.



На учениях задействованы экипажи многоцелевых вертолетов Ми-8 объединенной российской военной авиационной базы "Кант" в Киргизии.



Кроме того, отрабатывается ведение боевых действий в акватории озера Иссык-Куль, в ходе которых применяются боевые группы на быстроходных катерах.



Общая численность участников учений составляет около 1,2 тыс. человек и более 500 единиц военной и спецтехники, в том числе самолеты, вертолеты, боевые катера, а также расчеты ударных и разведывательных БПЛА.



Российская армия во время СВО получила передовой опыт современных боевых действий во время конфликта высокой интенсивности, рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.



- Со Второй мировой войны такие крупные войсковые соединения по разные стороны линии фронта не сосредотачивались, и принципы ведения боевых действий меняются на глазах, - отметил он. - Идет мощное развитие военного строительства, военно-научной мысли, тактики, стратегии и военно-технического обеспечения войск. Наша армия получила этот опыт. И он интересен всем - его под микроскопом изучают военные всех стран. Использование беспилотных платформ - важнейшее направление, которое многое изменило на поле боя. И всем хочется получить неискаженную информацию из первых рук.



Для наших союзников интересны принципы действия беспилотных платформ, тактика применения, изменения фортификационных сооружений и логистики, отметил эксперт.



В частности, у наших союзников по ОДКБ нет опыта боевого применения FPV-дронов или "Мавиков", рассказал "Известиям" военный эксперт Юрий Лямин.



- Нужно также показать, как отрабатывать защиту от них: обнаруживать, вести стрельбу по ним, - пояснил он. - Необходимо понять тактику применения дронов небольшими группами, использования их в обороне.



По мнению эксперта, интерес для союзников могут также представлять сочетание применения ударных дронов и штурмовых групп на мотоциклах: наносимые удары отвлекают противника, и в это время в боевые порядки проникают штурмовики. Безусловно, тщательно изучаются вопросы противодействие РЭБ новой угрозе.



Кроме того, по мнению эксперта, участникам может быть интересна система защиты бронетехники.



На основе таких знаний ряд стран в Центральной Азии уже начал перестройку своих армий, отметил Андрей Грозин.



- В первую очередь это касается Казахстана и Узбекистана, который не входит в ОДКБ, но связан с Россией отдельным двусторонним соглашением о тесном военно-политическом и военно-техническом сотрудничестве, - подчеркнул эксперт.



Угрозы на южных границах



В Центральной Азии сейчас обстановка относительно спокойная, отметил Андрей Грозин.



- В то же время она может быстро поменяться, - заметил он. - Ситуация в Афганистане далека от стабильной. Территория страны слабо контролируется новыми властями Афганистана, и там сейчас находится значительное количество международных террористических организаций - не менее двух десятков.



Не исключены новые вспышки классических военных конфликтов в непосредственной близости от Центральной Азии, отметил эксперт.



- Не завершены индо-пакистанское и ирано-израильско-американское противостояния - серьезное обострение даже одного из них обязательно затронет центральноазиатские республики, - уверен Андрей Грозин. - Оно коснется региона просто в силу его географического и геополитического положения. Такого рода конфликт может породить массу проблем: это и беженцы, и ухудшение экологии, и обострившаяся конкуренция за ресурсы.



По словам эксперта, международный терроризм в значительной степени мутировал. Это теперь не разрозненные банды легко вооруженных боевиков на "тачанках", переделанных из японских внедорожников, пояснил он.



- Это крупные подразделения хорошо подготовленных и вооруженных бойцов, в том числе с тяжелым вооружением, с теми же беспилотниками, - пояснил Андрей Грозин. - Противодействовать этой угрозе необходимо уже на новом техническом, тактическом и стратегическом уровне.



Россия заинтересована в том, чтобы ситуация в Центральной Азии оставалась спокойной, отметили опрошенные "Известиями" эксперты.



- Армии стран ОДКБ надо готовить к тому, чтобы они могли справиться с возможными кризисами самостоятельно, - отметил Андрей Грозин. - Такие учения полезны и для российской армии. Наши военнослужащие знакомятся с местными ландшафтами, особенностями городской и сельской застройки, отрабатывают взаимодействие с союзными силами.



ВС России, несмотря на продолжение СВО, активно проводят военные учения. 16 сентября завершились российско-белорусские маневры "Запад-2025". Они проводились в Белоруссии, в Нижегородской, Калининградской, Ленинградской и Мурманской областях, в акваториях Балтийского и Баренцева морей. В них было задействовано 100 тыс. военнослужащих и около 10 тыс. систем вооружений и техники.