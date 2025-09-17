 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
  Новости и события
Среда, 17.09.2025
20:43  President.uz: К 2030 году в Узбекистане возможно полностью искоренить абсолютную бедность
20:16  "Рубеж-2025". На полигоне "Эдельвейс" в Киргизии ВС РФ делятся опытом применения дронов
15:17  МИД России: Польский поход РККА 1939 года (история)
14:05  Президент Киргизии открыл Исламскую академию и объявил строгий выговор мэру Оша
13:28  Profinance: китайские ограничения душат европейский редкоземельный бизнес, а пошлины Трампа сломали японский автопром
12:26  Президент Таджикистана открыл пятизвездочную гостиницу "Кровн Плаза Душанбе" (видео)
05:32  РГ: Как в Индии отметят 75-летний юбилей Нарендры Моди
02:36  Кыргызстан объявил дату проведения VI Всемирных игр кочевников
01:49  Тревожный туман над Лондоном, - Валерий Бурт
00:44  Путин проследил за ходом учений "Запад-2025" на полигоне Мулино
00:05  Readovka собрала самые важные события 16 сентября в разрезе СВО
Вторник, 16.09.2025
21:01  Киргизия проведет парламентские выборы по таджикскому сценарию, - Виктория Панфилова
12:22  От деколонизации к русофобии, - Данияр Ашимбаев
12:17  Президент Таджикистана принял участие в чрезвычайном саммите ОИС в Дохе (Катар)
12:03  В Узбекистане открыто крупное газовое месторождение
12:00  Nomad: Трамп начал крестовый поход на Сороса
11:30  Грозит ли Израилю экономическая изоляция? - Валентин Катасонов
10:41  Как пал Непал, - Илья Титов
03:06  Нацбанк Казахстана гарантирует: Цифровой тенге станет законным платежным средством
02:17  Сотрудничество Китая с Россией безупречно. Пекин решительно выступает против буллинга, нелегальных санкций и "юрисдикции длинной руки"
01:03  "Росатом" окажет поддержку Кыргызстану в создании центра ядерной медицины
00:52  Белорусский кошмар НАТО: Индия вместе с Пакистаном на учениях "Запад-2025"
00:05  ВС РФ форсировали реку Жеребец и готовятся к штурму Ямполя – итоговая сводка Readovka за 15 сентября
Понедельник, 15.09.2025
23:44  Il Messagero: в ходе учений Россия применила ракету "Циркон" в Баренцевом море (видео)
22:24  Bloomberg: ввод в строй "Силы Сибири - 2" может изменить мировую торговлю СПГ
22:07  НГ: Как оппозиция готовит Грузию к очередному госперевороту
21:27  Они только говорят, но не делают. Трамп поймал за язык евроболтунов
14:05  В Британии дошли до пророчеств Бабы Ванги: "Европа превратится в пустыню"
13:17  Кирк: кровавая бойня либерал-демократов, - Владимир Малышев
12:27  НГ: Спонсоры Киева вступили в спор из-за денег
11:33  Учителя в Киргизии уходят из школы, - Виктория Панфилова
10:32  Неожиданный подарок: Трамп объявил охоту на главного личного врага Путина, - Кирилл Стрельников
02:34  Sputnik: Об энергетических проектах России в Центральной Азии
02:16  Запад навязывает ЦА "зеленую" тематику, чтобы контролировать ее ресурсы, - Азиз Абдраимов
02:11  Президент Бразилии написал эссе для начала диалога с Трампом по пошлинам
00:43  Что нас ждет в финале технического прогресса, - Дмитрий Самойлов
00:05  Бои на Южно-Донбасском направлении решат судьбу Гуляйполя – итоговая сводка СВО за прошедшую неделю
Воскресенье, 14.09.2025
22:38  Известия: Удастся ли США вытеснить российские энергоносители с рынков. Разбор
21:48  Трамп назвал тяжелым тот факт, что отец подозреваемого в убийстве активиста Кирка сдал его властям
20:35  Ватикан против технофеодалов: чем ИИ пугает старейших идеологов планеты, - Олег Сергеев
16:17  "Царь-самовар" и много эмоций: как прошла жеребьевка "Интервидения" (ссылки на музыкальные композиции участников)
12:18  В Намангане нашли редкие рукописи и монеты VIII века - фото
12:04  Пока Европа придумывала способы своровать замороженные активы РФ, в РФ пересчитали замороженные активы Европы
02:08  Футбольные грезы Казахстана, или Узбекский опыт в помощь
00:49  Caravan.kz: Зачем Казахстан финансирует афганскую железную дорогу
00:45  Чтобы отдалить страны ЦА от РФ, ЕС навязывает им "расширенное партнерство", - Рустам Масалиев
Суббота, 13.09.2025
20:58  Если Узбекистану не хватит? Эксперт об "энергетическом плече" Казахстану и Афганистану
17:40  Семью бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева выселяют из дома в Кой-Таше (видео)
13:45  Экология и интересы иностранных корпораций в ЦА – вещи несовместимые, - Азиз Абдраимов
13:21  Взгляд: Стремление Латвии заменить русский язык латышским привело к неожиданному результату
12:55  Китайские инвестиции в российскую экономику: каковы масштабы? - Валентин Катасонов
12:49  "Операция ЫЫ": в Польше опубликовали карту с посаженными дронами
02:43  США или Китай: кто победит в борьбе за Венесуэлу? - Татьяна Полоскова
02:19  НАТО захватывает Каспий и продвигается в ЦА – разрезая коридор Север–Юг, - Айнур Курманов
01:12  Трамп пригрозил Соросу расследованием за спонсирование протестов
00:05  ВС РФ развивают наступление вглубь Днепропетровской области – итоговая сводка Readovka за 12 сентября
Пятница, 12.09.2025
23:50  "Возложить вину на Россию, без предъявления доказательств", - выступление В.А.Небензи на заседании СБ ООН
20:49  Бандерлоги не слышат. Европа идет ва-банк против России, - Николай Коньков
14:22  Каким будет квартал "Санкт-Петербург" в Новом Ташкенте - детали проекта
14:18  Судьи Таджикистана изучают опыт судопроизводства в Китае
14:12  "Запад-2025": "Лукашенко с Путиным долго присматривались к Сувалкскому коридору и вот началось"...
20:16 17.09.2025

Союзный "Рубеж": ВС РФ делятся с партнерами опытом применения дронов
В Киргизии началась активная фаза учений Коллективных сил быстрого развертывания Центральноазиатского региона

Богдан Степовой
Роман Крецул
17 сентября 2025

Действия разведывательных и ударных FPV-дронов, вертолетные десанты и атаки горных подразделений - в Киргизии началась активная фаза учений Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона "Рубеж-2025". На них российские военнослужащие передают своим союзникам опыт, полученный в ходе СВО: в первую очередь отрабатывается применение БПЛА, а также тактика противодействия этому сравнительно новому виду оружия. Эксперты отмечают, что во время спецоперации Россия получила уникальный опыт применения беспилотников и он сейчас интересует военных всего мира.

Собрали на "Эдельвейсе"

Боевые действия подразделений Коллективных сил быстрого реагирования Центрально-Азиатского региона "Рубеж-2025" отрабатываются на полигоне "Эдельвейс" в Киргизии. Согласно сценарию, союзные подразделения репетируют ведение боевых действий по уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства - члена Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В маневрах принимают участие воинские контингенты Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, а также оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ.

Основу российского контингента составляют военнослужащие 201-й военной базы Центрального военного округа: горные и штурмовые подразделения, расчеты разведывательных беспилотных летательных аппаратов и ударных FPV-дронов.

На учениях задействованы экипажи многоцелевых вертолетов Ми-8 объединенной российской военной авиационной базы "Кант" в Киргизии.

Кроме того, отрабатывается ведение боевых действий в акватории озера Иссык-Куль, в ходе которых применяются боевые группы на быстроходных катерах.

Общая численность участников учений составляет около 1,2 тыс. человек и более 500 единиц военной и спецтехники, в том числе самолеты, вертолеты, боевые катера, а также расчеты ударных и разведывательных БПЛА.

Российская армия во время СВО получила передовой опыт современных боевых действий во время конфликта высокой интенсивности, рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.

- Со Второй мировой войны такие крупные войсковые соединения по разные стороны линии фронта не сосредотачивались, и принципы ведения боевых действий меняются на глазах, - отметил он. - Идет мощное развитие военного строительства, военно-научной мысли, тактики, стратегии и военно-технического обеспечения войск. Наша армия получила этот опыт. И он интересен всем - его под микроскопом изучают военные всех стран. Использование беспилотных платформ - важнейшее направление, которое многое изменило на поле боя. И всем хочется получить неискаженную информацию из первых рук.

Для наших союзников интересны принципы действия беспилотных платформ, тактика применения, изменения фортификационных сооружений и логистики, отметил эксперт.

В частности, у наших союзников по ОДКБ нет опыта боевого применения FPV-дронов или "Мавиков", рассказал "Известиям" военный эксперт Юрий Лямин.

- Нужно также показать, как отрабатывать защиту от них: обнаруживать, вести стрельбу по ним, - пояснил он. - Необходимо понять тактику применения дронов небольшими группами, использования их в обороне.

По мнению эксперта, интерес для союзников могут также представлять сочетание применения ударных дронов и штурмовых групп на мотоциклах: наносимые удары отвлекают противника, и в это время в боевые порядки проникают штурмовики. Безусловно, тщательно изучаются вопросы противодействие РЭБ новой угрозе.

Кроме того, по мнению эксперта, участникам может быть интересна система защиты бронетехники.

На основе таких знаний ряд стран в Центральной Азии уже начал перестройку своих армий, отметил Андрей Грозин.

- В первую очередь это касается Казахстана и Узбекистана, который не входит в ОДКБ, но связан с Россией отдельным двусторонним соглашением о тесном военно-политическом и военно-техническом сотрудничестве, - подчеркнул эксперт.

Угрозы на южных границах

В Центральной Азии сейчас обстановка относительно спокойная, отметил Андрей Грозин.

- В то же время она может быстро поменяться, - заметил он. - Ситуация в Афганистане далека от стабильной. Территория страны слабо контролируется новыми властями Афганистана, и там сейчас находится значительное количество международных террористических организаций - не менее двух десятков.

Не исключены новые вспышки классических военных конфликтов в непосредственной близости от Центральной Азии, отметил эксперт.

- Не завершены индо-пакистанское и ирано-израильско-американское противостояния - серьезное обострение даже одного из них обязательно затронет центральноазиатские республики, - уверен Андрей Грозин. - Оно коснется региона просто в силу его географического и геополитического положения. Такого рода конфликт может породить массу проблем: это и беженцы, и ухудшение экологии, и обострившаяся конкуренция за ресурсы.

По словам эксперта, международный терроризм в значительной степени мутировал. Это теперь не разрозненные банды легко вооруженных боевиков на "тачанках", переделанных из японских внедорожников, пояснил он.

- Это крупные подразделения хорошо подготовленных и вооруженных бойцов, в том числе с тяжелым вооружением, с теми же беспилотниками, - пояснил Андрей Грозин. - Противодействовать этой угрозе необходимо уже на новом техническом, тактическом и стратегическом уровне.

Россия заинтересована в том, чтобы ситуация в Центральной Азии оставалась спокойной, отметили опрошенные "Известиями" эксперты.

- Армии стран ОДКБ надо готовить к тому, чтобы они могли справиться с возможными кризисами самостоятельно, - отметил Андрей Грозин. - Такие учения полезны и для российской армии. Наши военнослужащие знакомятся с местными ландшафтами, особенностями городской и сельской застройки, отрабатывают взаимодействие с союзными силами.

ВС России, несмотря на продолжение СВО, активно проводят военные учения. 16 сентября завершились российско-белорусские маневры "Запад-2025". Они проводились в Белоруссии, в Нижегородской, Калининградской, Ленинградской и Мурманской областях, в акваториях Балтийского и Баренцева морей. В них было задействовано 100 тыс. военнослужащих и около 10 тыс. систем вооружений и техники.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1758129360


