President.uz: К 2030 году в Узбекистане возможно полностью искоренить абсолютную бедность

17 сентября в городе Намангане начал работу III международный форум "От бедности к процветанию". В церемонии открытия принял участие и выступил Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев.



Глава государства отметил, что на фоне геополитической, экономической и социальной нестабильности в мире, а также из-за последствий изменения климата темпы глобального экономического роста замедлились, что, в свою очередь, привело к увеличению числа малоимущих. Эти реалии ставят перед государствами, международными организациями и всем мировым сообществом новые, крайне актуальные задачи.

В столь сложный период в Узбекистане борьба с бедностью возведена в ранг государственной политики. Все усилия нацелены на то, чтобы каждый человек - прежде всего молодежь и женщины - мог в полной мере раскрыть свой потенциал. В обновленной Конституции закреплено, что размеры пенсий, пособий и социальной помощи не могут быть ниже минимальных потребительских расходов.

Благодаря последовательным реформам 7,5 миллиона человек выведены из состояния бедности, а в 2024 году ее уровень снижен до 8,9 процента. До конца года поставлена задача уменьшить показатель до 6 процентов. Существенную роль сыграл рост экономики в 2 раза; ожидается, что доход на душу населения по итогам года достигнет 3,5 тысячи долларов.

На основе апробации новых инициатив и изучения передовой мировой практики сформирована модель Нового Узбекистана по сокращению бедности. Введены адресные социальные реестры, в период пандемии на бесплатные лекарства и социальные выплаты направлено в общей сложности 8 миллиардов долларов. Это позволило не допустить попадания 5,2 миллиона граждан в "ловушку бедности" и предотвратить экономическую рецессию.

Внедрена система работы в разрезе махалле – на самом низовом уровне. С каждой семьей ведется индивидуальная работа, выделяются необходимые ресурсы для наращивания доходов. Ежегодно на благоустройство махаллей, улучшение жизни людей и развитие инфраструктуры предпринимательства направляется 2,5–3 миллиардов долларов.

Для повышения доходов сельчан на 235 тысячах гектаров сокращены площади под хлопком и зерновыми, а гражданам выделены участки по 30–50 соток. Это стало важным шагом к росту доходов 800 тысяч человек.

– Благодаря столь масштабным усилиям Узбекистан стремится досрочно выполнить взятое обязательство - сократить бедность вдвое к 2030 году. Более того, сегодня мы готовы определить еще более высокую планку: к 2030 году, по международным критериям, в Узбекистане есть все возможности полностью искоренить абсолютную бедность – и мы обязательно этого добьемся, – подчеркнул Президент.

Реализуется программа "От бедности - к процветанию", состоящая из семи приоритетов.

Во-первых. Не просто трудоустройство любой ценой, а создание устойчивых источников дохода. В 2024 году за счет привлечения 35 миллиардов долларов инвестиций открыто свыше 9 тысяч новых предприятий и создано около 300 тысяч высокодоходных рабочих мест. Государство создает условия для бизнеса, а предприниматели, принимая на себя социальную ответственность, помогают малоимущим получить постоянную работу и доход. Только в этом году более 270 тысяч членов малообеспеченных семей получили постоянные рабочие места.

Во-вторых. Качественное образование - главный "двигатель" уменьшения бедности в долгосрочной перспективе. Дети из малообеспеченных семей будут полностью охвачены дошкольным образованием; 80 процентов их расходов на изучение иностранных языков и получение профессии будет компенсировано. За последние пять лет свыше 800 тысяч человек обучены современным профессиям и трудоустроены на высокодоходные места. Создаются международные центры профессиональной подготовки с выдачей сертификатов, признаваемых за рубежом.

В-третьих. Расширение участия женщин в общественной жизни. Студенткам предоставляются беспроцентные кредиты на обучение, создается возможность бесплатного обучения в магистратуре. Сегодня 53 процента всех студентов – женщины; только в текущем году работу получили 1,7 миллиона женщин. На поддержку женского предпринимательства в 2024 году направлено 1,5 миллиарда долларов; в 2025 году планируется обеспечить постоянным доходом еще 2 миллиона женщин. В рамках программы "Дочери цифрового поколения" 50 тысяч девушек пройдут обучение по IT, финтеху и искусственному интеллекту.

В-четвертых. Охрана здоровья как основа раскрытия человеческого потенциала. За малоимущими семьями закреплены врачи, проводится ежегодное комплексное обследование. Объемы гарантированной медицинской помощи будут расширены, а расходы таких семей на медуслуги сокращены вдвое - за счет бесплатных лекарств и пакетов гарантированной помощи.

В-пятых. Точечная социальная защита. Система полностью переформатирована: создано Национальное агентство социальной защиты, во всех городах и районах открыты центры "Инсон", предоставляющие свыше 100 видов социальных услуг по принципу "одного окна". В каждом махалле работают социальные сотрудники. В 2024 году 2,7 миллиона граждан получили услуги и помощь. Введенные новые формы дневного ухода за нуждающимися позволили 50 тысяч трудоспособных членов семей вернуться к работе.

Для повышения качества и охвата социальных услуг запущен совместно с Всемирным банком проект на 100 миллионов долларов. Реализуются отдельные программы по охвату детей с инвалидностью школьным и профессиональным образованием.

В-шестых. Инфраструктура как ключ к снижению многомерной бедности. В 1 000 махаллей со сложными условиями, где проживает около 3,5 миллиона человек, идут масштабные проекты. В 2025 году на улучшение инфраструктуры в махаллях, создание рабочих мест и поддержку предпринимательства будет направлено еще 400 миллионов долларов: отобраны 32 района и 328 "тяжелых" махаллей, по ним будут приняты отдельные программы развития. Одновременно в 810 махаллях реализуются проекты на 1,3 миллиарда долларов по водоснабжению, канализации, дорогам, строительству школ и детсадов. Для нуждающихся и малообеспеченных ежегодно предусматривается по 200 миллионов долларов субсидий на ипотеку.

В-седьмых. Более 70 процентов государственных расходов направляются на достижение Целей устойчивого развития. Вместе с тем глобально для достижения ЦУР развивающимся странам ежегодно требуется более 4 триллионов долларов. В этих условиях возникает потребность в "новой финансовой архитектуре борьбы с бедностью" - с объективной оценкой рисков, привлечением ресурсов и повышением их эффективности.

В этой связи в 2026 году в Хиве состоится конференция с участием международных финансовых институтов, донорских организаций и партнерских государств.

В работе форума приняли участие президент Исламского банка развития Мухаммад аль-Джассир, вице-президент Азиатского банка развития Инмин Янг, первый вице-президент JICA Сачико Имото, специальный представитель ООН по Центральной Азии Каха Имнадзе, глобальный директор Всемирного банка по вопросам сокращения бедности Луис Фелипе Лопес-Кальва и около 200 международных экспертов.

На сессиях обсуждались инновационные подходы по темам: соответствие мер рыночному спросу, возможности исламских финансов, инклюзивность бизнеса, инвестиции в человеческий капитал.

Форум завершит работу 18 сентября.

Источник - President.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1758130980


