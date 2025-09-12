ВС РФ начали операцию по блокированию ВСУ в Новопавловке – итоговая сводка Readovka за 17 сентября

00:05 18.09.2025

ВС РФ начали операцию по блокированию укрепрайона ВСУ в Новопавловке – итоговая сводка Readovka за 17 сентября



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 17 сентября в разрезе СВО. Русские войска начали предварительные мероприятия перед блокированием укрепленного села Новопавловка. Компания Auterion представила систему сведения разрозненных FPV в рой для скоординированной атаки, но данная новинка, которая скоро окажется в распоряжении ВСУ, имеет свои уязвимости.



Выйти на исходные



Русские войска в северном секторе Южно-Донбасского направления начали атаку из села Филия в направлении Ивановки. Одновременно наши штурмовики приступили к зачистке окрестностей поселка Муравка для подготовки перехода реки Соленая и дальнейшей атаки в сторону хутора Чугуево. Эти маневры предваряют операцию по блокированию гарнизона ВСУ в Новопавловке, которая представляет собой развитую систему полевых фортификаций и инженерных заграждений, включая минные поля. В таких условиях прямой штурм невозможен.



Таким образом, действия ВС РФ на флангах укрепрайона создают возможность нивелировать весь оборонительный замысел украинского командования. Прежний успех русских штурмовиков в боях за Филию также сорвал планы ВСУ по прикрытию подбрюшья Новопавловки. Наши подразделения способны оборвать локтевой и логистический контакт украинских войск, развернутых в Новопавловке и Ивановке, и навязать противнику невыгодные условия боя, при которых единая система обороны будет разрушена. Речь идет о поочередном уничтожении узлов сопротивления.



Новопавловка для украинской стороны имеет стратегическое значение. Совместно с Ивановкой она является трамплином для действий ВС РФ за рекой Соленая и далее за Волчьей, что ставит под угрозу логистические базы противника в Васильковке и Покровском. На данном основании можно предположить, что ВСУ будут держаться за эти населенные пункты с особым упорством. Если же русские войска создадут плацдармы за линией водоемов, то при дефиците резервов украинская армия вынужденно откатится на запад, как это уже происходит южнее. Более того, если там у противника хотя бы была подготовленная система фортификаций, то западнее Ивановки и Новопавловки развернутых позиций практически нет. Не исключено, что все лето украинцы пытались возводить опорные пункты, однако близость фронта и работа наших операторов БПЛА вряд ли позволили выполнить все необходимые работы.



Новый вызов



Американо-немецкая компания Auterion представила систему Nemyx, способную синхронизировать FPV-дроны разных производителей. Они объединяются в рой для скоординированной массированной атаки на цель или группу целей. Синхронизация происходит через специальную программу на базе ИИ, которая делает FPV автономными. Управление роем осуществляется через мини-компьютер Skynode: один оператор сможет контролировать сразу несколько дронов.



Система уже испытывается ВСУ, однако достоверных данных о ее эффективности в реальных боевых условиях нет. В рекламном ролике показано, что Skynode способен объединять как минимум 5 дронов, но предел его возможностей пока неизвестен. Несмотря на обозначившуюся угрозу, критической она не выглядит. Даже если ВСУ получат возможность создавать рои из десятка FPV, очевидной контрмерой станет массовое усиление войск дробовыми ружьями. Таким образом, дорогостоящая высокотехнологичная новинка может быть нейтрализована за счет введения в мотострелковые подразделения штатных стрелков-дробовщиков.



Главным событием 16 сентября стала отставка командования 17-го и 20-го армейских корпусов ВСУ из-за систематических военных неудач.