 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 18.09.2025
01:37  Президент Киргизии подписал закон о переименовании Жалал-Абада в Манас
00:29  Маньчжурия как плацдарм нападения Японии на СССР и Китай (история), - Анатолий Кошкин
00:05  ВС РФ начали операцию по блокированию ВСУ в Новопавловке – итоговая сводка Readovka за 17 сентября
Среда, 17.09.2025
20:43  President.uz: К 2030 году в Узбекистане возможно полностью искоренить абсолютную бедность
20:16  "Рубеж-2025". На полигоне "Эдельвейс" в Киргизии ВС РФ делятся опытом применения дронов
15:17  МИД России: Польский поход РККА 1939 года (история)
14:05  Президент Киргизии открыл Исламскую академию и объявил строгий выговор мэру Оша
13:28  Profinance: китайские ограничения душат европейский редкоземельный бизнес, а пошлины Трампа сломали японский автопром
12:26  Президент Таджикистана открыл пятизвездочную гостиницу "Кровн Плаза Душанбе" (видео)
05:32  РГ: Как в Индии отметят 75-летний юбилей Нарендры Моди
02:36  Кыргызстан объявил дату проведения VI Всемирных игр кочевников
01:49  Тревожный туман над Лондоном, - Валерий Бурт
00:44  Путин проследил за ходом учений "Запад-2025" на полигоне Мулино
00:05  Readovka собрала самые важные события 16 сентября в разрезе СВО
Вторник, 16.09.2025
21:01  Киргизия проведет парламентские выборы по таджикскому сценарию, - Виктория Панфилова
12:22  От деколонизации к русофобии, - Данияр Ашимбаев
12:17  Президент Таджикистана принял участие в чрезвычайном саммите ОИС в Дохе (Катар)
12:03  В Узбекистане открыто крупное газовое месторождение
12:00  Nomad: Трамп начал крестовый поход на Сороса
11:30  Грозит ли Израилю экономическая изоляция? - Валентин Катасонов
10:41  Как пал Непал, - Илья Титов
03:06  Нацбанк Казахстана гарантирует: Цифровой тенге станет законным платежным средством
02:17  Сотрудничество Китая с Россией безупречно. Пекин решительно выступает против буллинга, нелегальных санкций и "юрисдикции длинной руки"
01:03  "Росатом" окажет поддержку Кыргызстану в создании центра ядерной медицины
00:52  Белорусский кошмар НАТО: Индия вместе с Пакистаном на учениях "Запад-2025"
00:05  ВС РФ форсировали реку Жеребец и готовятся к штурму Ямполя – итоговая сводка Readovka за 15 сентября
Понедельник, 15.09.2025
23:44  Il Messagero: в ходе учений Россия применила ракету "Циркон" в Баренцевом море (видео)
22:24  Bloomberg: ввод в строй "Силы Сибири - 2" может изменить мировую торговлю СПГ
22:07  НГ: Как оппозиция готовит Грузию к очередному госперевороту
21:27  Они только говорят, но не делают. Трамп поймал за язык евроболтунов
14:05  В Британии дошли до пророчеств Бабы Ванги: "Европа превратится в пустыню"
13:17  Кирк: кровавая бойня либерал-демократов, - Владимир Малышев
12:27  НГ: Спонсоры Киева вступили в спор из-за денег
11:33  Учителя в Киргизии уходят из школы, - Виктория Панфилова
10:32  Неожиданный подарок: Трамп объявил охоту на главного личного врага Путина, - Кирилл Стрельников
02:34  Sputnik: Об энергетических проектах России в Центральной Азии
02:16  Запад навязывает ЦА "зеленую" тематику, чтобы контролировать ее ресурсы, - Азиз Абдраимов
02:11  Президент Бразилии написал эссе для начала диалога с Трампом по пошлинам
00:43  Что нас ждет в финале технического прогресса, - Дмитрий Самойлов
00:05  Бои на Южно-Донбасском направлении решат судьбу Гуляйполя – итоговая сводка СВО за прошедшую неделю
Воскресенье, 14.09.2025
22:38  Известия: Удастся ли США вытеснить российские энергоносители с рынков. Разбор
21:48  Трамп назвал тяжелым тот факт, что отец подозреваемого в убийстве активиста Кирка сдал его властям
20:35  Ватикан против технофеодалов: чем ИИ пугает старейших идеологов планеты, - Олег Сергеев
16:17  "Царь-самовар" и много эмоций: как прошла жеребьевка "Интервидения" (ссылки на музыкальные композиции участников)
12:18  В Намангане нашли редкие рукописи и монеты VIII века - фото
12:04  Пока Европа придумывала способы своровать замороженные активы РФ, в РФ пересчитали замороженные активы Европы
02:08  Футбольные грезы Казахстана, или Узбекский опыт в помощь
00:49  Caravan.kz: Зачем Казахстан финансирует афганскую железную дорогу
00:45  Чтобы отдалить страны ЦА от РФ, ЕС навязывает им "расширенное партнерство", - Рустам Масалиев
Суббота, 13.09.2025
20:58  Если Узбекистану не хватит? Эксперт об "энергетическом плече" Казахстану и Афганистану
17:40  Семью бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева выселяют из дома в Кой-Таше (видео)
13:45  Экология и интересы иностранных корпораций в ЦА – вещи несовместимые, - Азиз Абдраимов
13:21  Взгляд: Стремление Латвии заменить русский язык латышским привело к неожиданному результату
12:55  Китайские инвестиции в российскую экономику: каковы масштабы? - Валентин Катасонов
12:49  "Операция ЫЫ": в Польше опубликовали карту с посаженными дронами
02:43  США или Китай: кто победит в борьбе за Венесуэлу? - Татьяна Полоскова
02:19  НАТО захватывает Каспий и продвигается в ЦА – разрезая коридор Север–Юг, - Айнур Курманов
01:12  Трамп пригрозил Соросу расследованием за спонсирование протестов
00:05  ВС РФ развивают наступление вглубь Днепропетровской области – итоговая сводка Readovka за 12 сентября
Пятница, 12.09.2025
23:50  "Возложить вину на Россию, без предъявления доказательств", - выступление В.А.Небензи на заседании СБ ООН
20:49  Бандерлоги не слышат. Европа идет ва-банк против России, - Николай Коньков
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
ВС РФ начали операцию по блокированию ВСУ в Новопавловке – итоговая сводка Readovka за 17 сентября
00:05 18.09.2025

ВС РФ начали операцию по блокированию укрепрайона ВСУ в Новопавловке – итоговая сводка Readovka за 17 сентября

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 17 сентября в разрезе СВО. Русские войска начали предварительные мероприятия перед блокированием укрепленного села Новопавловка. Компания Auterion представила систему сведения разрозненных FPV в рой для скоординированной атаки, но данная новинка, которая скоро окажется в распоряжении ВСУ, имеет свои уязвимости.

Выйти на исходные

Русские войска в северном секторе Южно-Донбасского направления начали атаку из села Филия в направлении Ивановки. Одновременно наши штурмовики приступили к зачистке окрестностей поселка Муравка для подготовки перехода реки Соленая и дальнейшей атаки в сторону хутора Чугуево. Эти маневры предваряют операцию по блокированию гарнизона ВСУ в Новопавловке, которая представляет собой развитую систему полевых фортификаций и инженерных заграждений, включая минные поля. В таких условиях прямой штурм невозможен.

Таким образом, действия ВС РФ на флангах укрепрайона создают возможность нивелировать весь оборонительный замысел украинского командования. Прежний успех русских штурмовиков в боях за Филию также сорвал планы ВСУ по прикрытию подбрюшья Новопавловки. Наши подразделения способны оборвать локтевой и логистический контакт украинских войск, развернутых в Новопавловке и Ивановке, и навязать противнику невыгодные условия боя, при которых единая система обороны будет разрушена. Речь идет о поочередном уничтожении узлов сопротивления.

Новопавловка для украинской стороны имеет стратегическое значение. Совместно с Ивановкой она является трамплином для действий ВС РФ за рекой Соленая и далее за Волчьей, что ставит под угрозу логистические базы противника в Васильковке и Покровском. На данном основании можно предположить, что ВСУ будут держаться за эти населенные пункты с особым упорством. Если же русские войска создадут плацдармы за линией водоемов, то при дефиците резервов украинская армия вынужденно откатится на запад, как это уже происходит южнее. Более того, если там у противника хотя бы была подготовленная система фортификаций, то западнее Ивановки и Новопавловки развернутых позиций практически нет. Не исключено, что все лето украинцы пытались возводить опорные пункты, однако близость фронта и работа наших операторов БПЛА вряд ли позволили выполнить все необходимые работы.

Новый вызов

Американо-немецкая компания Auterion представила систему Nemyx, способную синхронизировать FPV-дроны разных производителей. Они объединяются в рой для скоординированной массированной атаки на цель или группу целей. Синхронизация происходит через специальную программу на базе ИИ, которая делает FPV автономными. Управление роем осуществляется через мини-компьютер Skynode: один оператор сможет контролировать сразу несколько дронов.

Система уже испытывается ВСУ, однако достоверных данных о ее эффективности в реальных боевых условиях нет. В рекламном ролике показано, что Skynode способен объединять как минимум 5 дронов, но предел его возможностей пока неизвестен. Несмотря на обозначившуюся угрозу, критической она не выглядит. Даже если ВСУ получат возможность создавать рои из десятка FPV, очевидной контрмерой станет массовое усиление войск дробовыми ружьями. Таким образом, дорогостоящая высокотехнологичная новинка может быть нейтрализована за счет введения в мотострелковые подразделения штатных стрелков-дробовщиков.

Главным событием 16 сентября стала отставка командования 17-го и 20-го армейских корпусов ВСУ из-за систематических военных неудач.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1758143100


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- XXIII заседание Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий проходит в Астане
- Роман Скляр принял участие в приеме в честь 76-летия образования КНР
- Кадровые перестановки
- Координационный совет одобрил привлечение финансирования ЕБРР и МБРР по проекту строительства автодороги "Бейнеу – Саксаульский"
- ГМК Казахстана: основа национальной экономики требует долгосрочной стратегии и стабильных правил игры
- Агроэкспорт казахстанской продукции в Афганистан вырастет более чем на 100 млн долларов
- Казахстан заявил о новом этапе развития ядерной энергетики на 69-й Генеральной конференции МАГАТЭ
- Основные показатели работы промышленности Республики Казахстан (январь-август 2025г.)
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  