Маньчжурия как плацдарм нападения Японии на СССР и Китай (история), - Анатолий Кошкин

00:29 18.09.2025 Маньчжурия как плацдарм нападения Японии на СССР и Китай

Си Цзиньпин считает, что начало японской агрессии против Китая 18 сентября 1931 года явилось "предвестником мировой антифашистской войны"



17.09.2025 | Анатолий КОШКИН



Определяя этапы освободительной войны Китая против японской агрессии, Председатель КНР Си Цзиньпин отмечал: "После "Мукденского (Маньчжурского) инцидента" китайский народ поднялся на сопротивление в Белых горах и Черных водах, что стало отправной точкой Войны сопротивления китайского народа против Японии и одновременно явилось предвестником мировой антифашистской войны. После же событий 7 июля 1937 года сопротивление агрессии, спасение людей от гибели и попытки выжить стали общей волей и борьбой всех китайских партий, национальностей, классов, слоев, групп и зарубежных китайцев. Китай, таким образом, вступил тогда в стадию всенародной войны сопротивления и открыл главное поле битвы мировой антифашистской войны на Востоке".



О роли многолетнего сопротивления китайского народа одному из зачинщиков Второй мировой войны – милитаристской Японии и взаимопомощи советского и китайского народов в борьбе с агрессорами писал Президент РФ Владимир Путин в ответах информационному агентству Синьхуа: "Народы Советского Союза и Китая приняли на себя главный удар и понесли тяжелейшие, наибольшие людские потери. Именно граждане наших стран испытали на себе основную тяжесть борьбы с захватчиками и сыграли ключевую роль в победе над нацизмом и милитаризмом. В суровых испытаниях ярко проявились и окрепли лучшие традиции дружбы и взаимопомощи, которые служат прочной основой современных российско-китайских отношений.



Напомню, что еще до начала масштабных событий Второй мировой войны, в 30-е годы прошлого века, когда Япония вероломно развязала вооруженный конфликт против Китая, СССР протянул руку помощи китайскому народу. Тысячи наших кадровых офицеров в качестве военных советников оказывали консультационную поддержку при укреплении китайской армии и ведении боевых действий. Вместе с китайскими братьями по оружию доблестно сражались с агрессорами и советские летчики…"



В связи с очередной годовщиной начала Японией войны против Китая -18 сентября 1931 года предлагаем читателю исторический очерк об использовании японской военщиной захваченного Северо-Восточного Китая (Маньчжурии) для подготовки масштабной войны против СССР и всего Китая.



* * *



После провала вооруженной интервенции с целью отторжения от Советской России Дальнего Востока и Сибири заинтересованность деловых кругов в урегулировании существовавших проблем и установлении на долгосрочной основе условий экономического сотрудничества, в первую очередь в области рыболовства, побудила японское правительство объявить "новую политику" в отношении СССР. Немаловажное влияние на изменение политики в отношении северного соседа оказало признание его ведущими европейскими державами – в 1924 г. дипломатические отношения с СССР установили Великобритания, Италия, Франция. В мае 1924 г. в Пекине начались официальные советско-японские переговоры, которые завершились подписанием 20 января 1925 г. Конвенции об основных принципах взаимоотношений между СССР и Японией.



Согласно статье I конвенции, стороны восстанавливали дипломатические и консульские отношения. По настоянию японской стороны правительство СССР было вынуждено согласиться с положением конвенции о сохранении в силе Портсмутского договора. Однако при подписании конвенции уполномоченный СССР по указанию Москвы сделал специальное заявление о том, что "признание его Правительством действительности Портсмутского договора от 5 сентября 1905 г. никоим образом не означает, что Правительство Союза разделяет с бывшим царским правительством политическую ответственность за заключение названного договора". Тем самым советское правительство заявило, что не считает себя политически связанным с положениями Портсмутского договора в той его части, где говорилось о территориальных уступках Японии.



Несмотря на то, что одной из статей конвенции предусматривалось заключение договора о торговле и мореплавании, японские власти всячески затягивали решение этого вопроса. Реализации открывавшихся перспектив развития двусторонних связей во всех областях препятствовала позиция Токио в отношении открыто действовавших вопреки положениям конвенции на территории Японии и ЮМЖД белоэмигрантских организаций. Недовольство нормализацией отношений выражали военные круги, для которых Россия, а затем СССР являлись традиционным противником, под предлогом необходимости борьбы с которым армейские генералы выбивали для себя крупные бюджетные ассигнования.



Идеологи японского милитаризма убеждали народ, что Япония сможет занять достойное место в мире только на пути внешней экспансии. В японской прессе прямо заявлялось: "Если наши экономические и культурные начинания в Китае и Сибири будут прекращены, нам уготована участь изолированной и беззащитной островной страны". На проходивших в 1923 г. совещаниях военно-политического руководства вырабатывались основы внешней политики и стратегии Японии на последующий период. На них были намечены два главных направления вооруженной экспансии - северное и южное. Соответственно в качестве основных вероятных противников определялись СССР и США. Подготовка войны против СССР возлагалась главным образом на сухопутные войска, против США – на военно-морской флот. В Японии были приняты геополитические термины: "хокусин" – "движение на север" и "нансин" – "движение на юг". Если вооруженное столкновение с США рассматривалась в те годы лишь как теоретическая и гипотетическая возможность, будущая агрессия против СССР приобретала вполне зримые очертания. Подтверждением этого является составление Генеральным штабом армии конкретных планов ведения боевых действий на территории Советского Союза.



В 1923 г. после провала интервенции был разработан новый план войны против СССР, которым предусматривалось "разгромить противника на Дальнем Востоке и оккупировать важные районы к востоку от озера Байкал. Основной удар нанести по Северной Маньчжурии. Наступать на Приморскую область, Северный Сахалин и побережье континента. В зависимости от обстановки оккупировать и Петропавловск-Камчатский".



Стремясь не допустить возобновления конфронтации с Японией, советское правительство в мае 1927 г. обратилось к Токио с предложением о подписании между обоими государствами договора о ненападении. Несмотря на установление дипломатических отношений с СССР, японское правительство не желало связывать себя подобным соглашением. Его позиция сводилась к тому, чтобы "в отношении пакта о ненападении, выдвигаемого СССР, занять такую позицию, которая обеспечивала бы империи полную свободу действий".



Против подписания пакта о ненападении с СССР выступило руководство японской армии. В Генеральном штабе армии и военном министерстве считали, что новую войну следует начать как можно раньше, до того как СССР усилит свою мощь. По мобилизационному плану 1926 г., против СССР должно было быть использовано 18 дивизий. При этом считалось, что ослабленная революцией и Гражданской войной Россия "не сможет выставить против Японии и десяти дивизий".



Усилившие свое влияние в политике японского государства военные круги добились в апреле 1927 г. сформирования кабинета, который возглавил один из идеологов милитаризма генерал Гиити Танака. 27 июня в Токио проходила так называемая "Восточная конференция", по итогам работы которой 7 июля был принят документ "Политическая программа в отношении Китая". В документе указывалось: "В случае возникновения угрозы распространения беспорядков на Маньчжурию и Монголию, в результате чего будет нарушено спокойствие, а нашей позиции и нашим интересам в этих районах будет нанесен ущерб, империя должна быть готова не упустить благоприятной возможности и принять необходимые меры с целью предотвратить угрозу, от кого бы она не исходила…" Ссылки на "обеспечение спокойствия" не могли затушевать подлинные цели создателей документа, которые состояли в оккупации Маньчжурии и Монголии и превращении их в управляемые Японией марионеточные государства. "Эта конференция делала маньчжурский инцидент неизбежным", – указывается в японской "Официальной истории войны в Великой Восточной Азии". Перспектива утверждения японской армии в Маньчжурии и Монголии создавала реальную угрозу Советскому Союзу. Для защиты дальневосточных границ страны в августе 1929 г. была создана Особая Дальневосточная Армия (ОДВА).



В то же время, несмотря на наличие в правящих кругах Японии противников развития связей с "большевистской Россией", установление дипломатических отношений способствовало активизации торгово-экономических связей. В1928 г. была заключена советско-японская рыболовная конвенция. В 1929-1930 гг. объем торговли достиг 43,1 млн иен, в четыре раза превысив довоенный товарооборот между Японией и Россией.



В мае 1929 г. в СССР был принят первый пятилетний план экономического развития страны. Параллельно началось осуществление программы создания современной военно-технической базы для обороны государства, повышения мощи вооруженных сил до уровня первоклассных европейских армий. Это беспокоило составителей японских планов войны против Советского Союза. В июле 1931 г. в японской прессе было опубликовано выступление генерала Куниаки Койсо на заседании кабинета министров, в котором говорилось, что "выполнение пятилетки создает серьезную угрозу Японии… Ввиду этого монголо-маньчжурская проблема требует быстрого и действенного разрешения". Перед этим японский посол в Москве Коки Хирота рекомендовал начальнику Генерального штаба армии проводить "решительную политику против Советской России и быть готовыми в любой момент начать войну с целью захвата Восточной Сибири". 29 марта 1931 г. военный атташе японского посольства в Москве подполковник Юкио Касахара писал в Генеральный штаб армии: "Япония должна продвинуться, по крайней мере, до озера Байкал, рассматривать дальневосточные провинции, которые она захватит, как часть собственной империи и создать там военные поселения на долгие годы".



Составленный в конце 20-х годов Генеральным штабом армии план войны против СССР "Оцу" предусматривал нанесение ударов по советскому Дальнему Востоку с моря и из северных районов Кореи. Однако существовали сомнения в успехе такого десанта. Как указывают японские историки, после разгрома в 1929 г. китайских милитаристских банд и совершавших многочисленные нападения на дальневосточные районы СССР и КВЖД русских белогвардейцев "японская армия резко изменила свои взгляды на Красную армию".



После тщательного изучения военно-стратегической ситуации на Дальнем Востоке японские стратеги пришли к выводу о целесообразности до нападения на СССР укрепиться в Маньчжурии, чтобы использовать ее территорию и ресурсы для развертывания наступательных операций на советский Дальний Восток и Сибирь с нескольких направлений. Считалось, что для успеха военных действий необходимо в самом начале войны перерезать в районе Байкала Транссибирскую железнодорожную магистраль. Осуществить это можно было только с территории Маньчжурии.



Овладение Маньчжурией было включено в первостепенные стратегические планы завоевания Японией господства в Восточной Азии. Было решено, воспользовавшись разобщенностью великих держав в период разразившегося в конце 20-х годов мирового экономического кризиса, в кратчайший срок оккупировать Северо-Восточный Китай. 18 сентября 1931 г., после завершения необходимых приготовлений, японские вооруженные силы спровоцировали так называемый "маньчжурский инцидент". Через три месяца военных действий вся территория Маньчжурии была оккупирована японской армией.



Захват Маньчжурии был чрезвычайно крупной по своим последствиям акцией в плане расширения колониальной империи Японии. Он оказал важное влияние и на последующее развитие японо-советских отношений, поскольку Япония оказалась в прямом пограничном соприкосновении с СССР.



Японские военные историки признают, что "после оккупации Маньчжурии появилась возможность повторения сибирской экспедиции". Среди командования армии укреплялось мнение о том, что в результате овладения Маньчжурией Япония получила преимущества для проведения военных действий против СССР. Группа воинственно настроенных офицеров и генералов предлагала осуществить нападение в ближайшем будущем. В докладе военного атташе Японии в Советском Союзе Касахары, датированном 1932 г., в частности, указывалось: "Развертывая программу вооружений, мы должны ставить в центр внимания Советский Союз. Японо-советская война в будущем неизбежна… С точки зрения боеспособности СССР для нас было бы выгодным эту войну начать как можно скорее..." Далее японский военный атташе подчеркивал: "Мы должны быть готовы к тому, чтобы радикальным образом разрешить проблему наших взаимоотношений с Советским Союзом. Учитывая то, что в данный момент военные силы Японии и СССР находятся в непосредственной близости, и то, что СССР, ощущая страх, увеличивает свои вооружения на Дальнем Востоке, нужно быть в полной боевой готовности".



Советское руководство хорошо понимало, что выход японских вооруженных сил на советскую границу увеличивает опасность военного столкновения с Японией. В этих условиях Москва активизировала свои предложения заключить пакт о ненападении, указывая, что отсутствие такого пакта не свидетельствует о намерении Японии проводить миролюбивую политику. Народный комиссар иностранных дел СССР Максим Литвинов во время состоявшейся в Москве 31 декабря 1931 г. беседы с министром иностранных дел Японии Кэнкити Есидзавой, отметил, что СССР уже имеет пакты о ненападении или нейтралитете с Германией, Литвой, Турцией, Персией, Афганистаном, ведет соответствующие переговоры с Финляндией, Эстонией, Латвией и Румынией. Было подчеркнуто, что "сохранение мирных и дружественных отношений со всеми нашими соседями, в том числе и с Японией, является основой нашей внешней политики".



В Токио не сомневались в искренности стремления Советского Союза заключить пакт о ненападении с Японией. В секретном меморандуме, составленном заведующим европейско-американским департаментом МИД Японии Сигэнори Того, говорилось: "Желание Советского Союза заключить с Японией пакт о ненападении вызвано его стремлением обеспечить безопасность своих дальневосточных территорий от всевозрастающей угрозы, которую он испытывает со времени японского продвижения в Маньчжурии". И это было действительно так. В начале 1930-х годов реальная военная опасность для СССР исходила именно от Японии. Германия еще переживала синдром поражения в войне, а основные западные державы – Великобритания, Франция и США в условиях экономического кризиса были разобщены и занимались внутренними проблемами.



Однако и для Японии, еще не "переварившей" Маньчжурию, скорая большая война с СССР едва ли была возможна. Тем не менее, не желая сеять подозрения у западных держав по поводу отказа Японии от конфронтации с СССР, 13 декабря 1932 г. японское правительство в официальной ноте заявило, что "еще не созрел момент для заключения договора о ненападении". В ответной ноте советского правительства указывалось, что его предложение "не было вызвано соображениями момента, а вытекает из всей его мирной политики и потому остается в силе и в дальнейшем".



Одновременно в конце 1932 г. император Японии Хирохито одобрил разработанный Генеральным штабом армии план войны против СССР на 1933 г., который учитывал изменившееся после захвата Маньчжурии стратегическое положение: в случае войны японской оккупации подлежало не только Приморье, но и вся территория к востоку от озера Байкал.



(Окончание следует) Источник - Фонд стратегической культуры

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1758144540





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- XXIII заседание Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий проходит в Астане

- Роман Скляр принял участие в приеме в честь 76-летия образования КНР

- Кадровые перестановки

- Координационный совет одобрил привлечение финансирования ЕБРР и МБРР по проекту строительства автодороги "Бейнеу – Саксаульский"

- ГМК Казахстана: основа национальной экономики требует долгосрочной стратегии и стабильных правил игры

- Агроэкспорт казахстанской продукции в Афганистан вырастет более чем на 100 млн долларов

- Казахстан заявил о новом этапе развития ядерной энергетики на 69-й Генеральной конференции МАГАТЭ

- Основные показатели работы промышленности Республики Казахстан (январь-август 2025г.)

- Рабочий график главы государства

