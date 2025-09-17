 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Трамп переиграл Россию. Америка забивает последний гвоздь в крышку украинского гроба, - Антон Трофимов
01:16 18.09.2025

ИноСМИ Россия
17 сентября 2025

Трамп переиграл Россию. Америка забивает последний гвоздь в крышку украинского гроба

Антон Трофимов

Дональд Трамп обманул Запад. В самой циничной форме. Разрушил все надежды западного истеблишмента на сохранение Украины в нынешнем виде. А заодно продемонстрировал всем, что Америке - во всяком случае, пока именно Трамп занимает Овальный кабинет - нет дела до интересов и нужд Европы и ее сателлитов. Зато есть до России, и именно с нею США сегодня хотят вести диалог.

Что касается Евросоюза и Украины, то им американской администрацией отведена унизительная роль бессловесных исполнителей приказаний. Скажем, киевскому режиму "агент Дональд" велел готовиться к трудным решениям - и камарилья с Банковой послушно взяла под козырек. А Европе велено заткнуться и не мешать восстановлению российско-американских отношений. Что она, похоже, и сделает, хотя и не так послушно, как Киев. Но деваться ей все равно некуда: без Штатов разваливающийся Евросоюз не готов не то, что воевать с русскими, а даже экономически противостоять им.

"Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Украине в конце концов придется пойти на договоренности с Москвой, а европейские страны должны прекратить закупки российской нефти. Он также отметил свое стремление завершить боевые действия и поддержать украинцев, - делает круглые глаза портал Фокус.ua. - По информации Телеграм-канала Clash Report, Трамп отметил, что конфликт между президентами Украины и России настолько обострен, что они не могут находиться в одной комнате во время переговоров, поэтому ему, вероятно, придется быть посредником".

Оставим в стороне склонность Дональда Трампа к чересчур театральным репликам вроде сказки о трех президентах в одной комнате. Гораздо важнее упомянутые "договоренности с Москвой". Столь беззубо украинские журналисты отразили куда более зубастое заявление самого президента США, который перед вылетом в Лондон предупредил Киев, что "Зеленскому придется заключить сделку". И судя по упоминанию только главаря киевского режима, ее условия он точно определять не будет.

Точно так же не будет пан Зе определять и будущее захваченной им и его приспешниками страны. Даже если оставить в стороне те требования, которые выдвигает Россия в рамках достижения целей СВО, есть еще условия, которые выставлены Америкой. Одно из самых жестких среди них - проведение выборов, "замыленных" киевским режимом. Вот как раз его-то на Банковой уже решили больше не игнорировать, понимая, что если сегодня не исполнить совет, больше похожий на приказ, завтра его будут реализовывать совсем другие люди.

"Во фракции „Слуга народа" неожиданно заговорили о близком конце конфликта на Украине и выборах, - удивляется Страна.ua. - В последние дни прозвучало сразу несколько таких заявлений. Например, народный депутат Федор Вениславский, который состоит в комитете по вопросам нацбезопасности и обороны, сказал, что конфликт, „очевидно", идет к завершению, и на это указывает возросшая активность политсил. А Дмитрий Черный спрогнозировал в ближайшие месяцы старт избирательной кампании. Черный входит в состав комитета Рады по вопросам организации госвласти, в чьи функции входит, в том числе, курирование выборов".

Характерной приметой начавшейся подготовки к выборам украинские "парламентарии" назвали резкое изменение распределение средств в проекте бюджета Украины на следующий год. В нем, к их величайшему изумлению, "прирост расходов на социальную сферу кратно больше, чем на оборону". Из чего делается вывод, что на Банковой решили приблизить завершение конфликта, причем в той форме, которая надежнее всего ублажит западных заказчиков противостояния.

При этом те же депутаты Рады подчеркивают, что главарь киевского режима очень обтекаемо рассуждает о событиях ближайшего будущего. Дескать, ему придется принять какие-то тяжелые решения, но что он имеет в виду, совершенно непонятно: то ли расширение мобилизации, то ли согласие с условиями России. При этом даже самым отъявленным депутатам-нацистам очевидно, что проводить выборы в условиях боевых действий режим не станет, а значит, он все-таки склоняется к какой-то договоренности с Вашингтоном и Москвой.

"Вениславский также сказал, что спецоперация на Украине может закончиться через „пару месяцев максимум", - продолжает Страна.ua. - Он аргументирует это тем, что спецоперация стала позиционной, ни одна сторона не может добиться крупных успехов. Также имеет значение, по его мнению, что Китай якобы посылал „четкие сигналы" России о необходимости двигаться к завершению".

Принимать подобные рассуждения всерьез не стоит. Украинским "избранникам" очень хочется, конечно, чтобы боевые действия стали позиционными. Но это нет - и не будет. По объективным оценкам, средний тем продвижения российских войск в зоне СВО составляет почти 16 кв. км в сутки, или более 63 кв. км в месяц. И даже на той стороне линии боевого соприкосновения вынуждены это признавать.

"Украинские военные телеграм-каналы фиксируют продвижение РФ на Днепропетровщине, пусть и не стремительное, но ежедневное. Бои идут на двух основных участках, - мрачно сообщает Страна.ua. - Первый и главный - по линии сел Новоселовка, Сосновка, Березовое и Новониколаевка. Общая протяженность фронта там составляет более 16 км, а глубина вклинения россиян - до 10 км. Одновременно чуть южнее россияне продвигаются уже в Запорожской области, по линии Новоивановки и Ольговского. Эти участки смежные и составляют линию фронта уже до 25 км. Второй примерно 5-километровый участок на Днепропетровщине расположен севернее, по линии деревень Ивановка и Филия около Новопавловки. Но основное продвижение у россиян отмечается южнее".

С учетом того, что, по данным Минобороны России, наши войска вышли на границу ЛНР в районе Серебрянского леса, продвигаются на Днепропетровщине и в Харьковской области и уже заняли большую часть Купянска, рассуждает о "позиционной войне" и "китайских сигналах" только тот, кто просто-напросто боится назвать реальные причины готовности киевского режима к сдаче.

Они просты и очевидны. Кроме кризиса обороны ВСУ и экспоненциально растущей нехватки живой силы, на ситуацию влияет нарастающий вал проблем в Евросоюзе. Достаточно привести пару событий последних дней. Первый - категорический отказ Венгрии прекратить покупки российской нефти, который поддержала и Словакия. Второе - вето, наложенное сразу пятью членами ЕС (Венгрией, Грецией, Италией, Испанией и Францией) на инициативу ограничить выдачу россиянам Шенгенских виз.

Мотивы евробунтарей абсолютно прозрачны: они наконец проснулись и начали задумываться о национальных интересах. Те же венгры и словаки без русской нефти не выживут; недаром Киев так старается отрезать Будапешт и Братиславу от поставок по "Дружбе". Греки тоже прямо заявили, что без русских туристов, которые сегодня тратят на греческих курортах едва ли не больше всех остальных, им придется очень туго. Да и французы, похоже, поняли, что без русских денег им трудно будет сохранить туристический бизнес в роли одного из основных источников бюджетных поступлений.

Происходит это все на фоне разрастающихся политических кризисов в Евросоюзе, и прежде всего - во Франции, где ушло в отставку очередное правительство (и, похоже, потянет за собой мсье Макрона), и в Великобритании, где идиотская миграционная политика и неадекватные действия правоохранителей вызвали массовые протесты. Причем и там, и там, не говоря уже о Германии, главными оппонентами действующей власти выступают правые. У которых в повестке дня непременно стоит вопрос о прекращении поддержки Украины - и нормализации отношений с Россией.

"Стратегия Вашингтона по передаче санкций на внешний подряд и принуждению союзников к действиям в качестве американских агентов ставит их перед дилеммой, - пишет китайская Global Times. - „Односторонние меры принуждения со стороны США ставят ЕС и государства G7 в такое положение, когда их политическая независимость оказывается ограниченной, а экономическая нагрузка на них возрастает. В то же время, эти меры обостряют международные противоречия и осложняют конфликт", - сказал научный сотрудник Китайской академии общественных наук Люй Сян".

То, что давно очевидно и для России, и для Китая, и для Индии, теперь пусть с трудом, но доходит и до Европы. И выводы, которые она делает из этого осознания, не сулят Украине ничего хорошего. Евроинтеграции приходит конец, и тем быстрее, чем больше она пытается противостоять давлению США, подменяя американский диктат диктатурой евробюркратов. Единства в ЕС давно нет ни по каким вопросам, начиная с военных и заканчивая социальными. А разрозненные демарши недовольных тоталитарной политикой Евросоюза стран в скором времени приведут к исчезновению этого искусственного союза с политической карты мира.

Таков наиболее вероятный сценарий развития событий, спровоцированных государственным переворотом на Украине в 2014 году. То, что Запад затевал как инструмент для развала России, обернулось против него самого. Америка уже умыла руки. Следом за нею это начнут делать и наиболее сообразительные члены Евросоюза и тем самым Киев лишится последней поддержки. Разве что трибалтийские вымираты захотят в пику России выступать украинскими адвокатами на международной арене. Правда, ни их, ни "подзащитного", если он еще сохраниться хотя бы в сильно урезанном виде, никто всерьез воспринимать не будет.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1758147360


