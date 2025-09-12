Президент Киргизии подписал закон о переименовании Жалал-Абада в Манас

01:37 18.09.2025

Бишкек (АКИpress) – Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон "О переименовании города Жалал-Абад Жалал-Абадской области Кыргызской Республики в город Манас". Об этом 17 сентября сообщила пресс-служба главы государства.



Закон принят Жогорку Кенешем 10 сентября 2025 года.



"Целью закона является укрепление национальной идеологии, присвоение городу Жалал-Абад имени великого Манаса – народного героя, защитника кыргызского народа от различных нашествий.



В этой связи законом предусмотрено переименование города Жалал-Абад Жалал-Абадской области Кыргызской Республики в город Манас Жалал-Абадской области Кыргызской Республики", - говорится в сообщении пресс-службы президента.



Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.



