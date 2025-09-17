Башкирский мед под угрозой: насекомые-мигранты из Средней Азии губят местных пчел и делают неправильный мед

02:02 18.09.2025 Пасечники в ужасе: насекомые-мигранты из Средней Азии губят наших пчел и делают неправильный мед

В РФ контрабандой завозят опасных пчел из Узбекистана и Киргизии



Алексей ОВЧИННИКОВ

17 сентября 2025



В Башкирии проводится операция "Пчела", цель которой - совместными усилиями защитить местный подвид среднерусской (темной лесной) пчелы.



Над легендарным башкирским медом нависла серьезная угроза: в погоне за прибылью нечистоплотные пасечники бесконтрольно завозят пчел из Средней Азии. Насекомые-мигранты заражают болезнями местных пчел, воруют у них мед и портят генофонд. Специалисты выдают печальные прогнозы: если пустить все на самотек, уже скоро не только Башкирия, но и вся Россия в части обеспечения медом рискует впасть в зависимость от среднеазиатских республик.







ПАГУБНОЕ ВЛИЯНИЕ "ИНОСТРАНЦЕВ"



Пасечники рассказали о попытках сохранения производства башкирского меда



- …Вот, встречаем одиннадцатую фуру. Видно, что таможня не разбиралась. Скоро весь Узбекистан на один пятачок перевезут и все... - голос за кадром комментирует разлетевшийся по фермерским сообществам в соцсетях ролик, снятый где-то на границе Башкирии с Оренбургской областью. На нем грунтовой дорогой крадется грузовик с прицепом, под завязку забитый рамками-пчелопакетами (молодыми пчелиными семьями). И вскоре попадает в засаду, устроенную местными пасечниками совместно с гаишниками и сотрудниками Россельхознадзора. У последних есть немало вопросов к водителю и владельцу груза.



"Еще один попался! Достали они уже "мигрантов" завозить!" - ликуют жители Башкирии в комментариях, а непосвященные недоумевают: что происходит - пчеловоды против меда?! Или жесткая конкуренция? Патриоты башкирского меда терпеливо объясняют: ни то, ни другое, а происходящее - всего лишь один из эпизодов проводимой в регионе операции "Пчела", цель которой - совместными усилиями защитить местный подвид среднерусской (темной лесной) пчелы от пагубного влияния "иностранцев". Угроза-то серьезная…



САМЫЙ БАШКИРСКИЙ!



Пасека Башкирского научно-исследовательского центра по пчеловодству и апитерапии "Ильинское" гудит, не переставая - пчелки продолжают гонять по округе туда-сюда, пополняя ульи нектаром, который их же стараниями потом превратится в мед. Этот центр - по сути племзавод по сохранению башкирского подвида среднерусской пчелы и получению эталонного местного меда.



- Вот он - настоящий башкирский! - директор центра Ревнер Байтуллин протягивает баночку со слегка зеленоватой массой внутри и сходу угощает им. Обалдеть! Неповторимый вкус и аромат липового меда не спутать ни с каким другим. Мед в республике - настоящая национальная гордость, густо замешанная на поэзии и любви к этим местам. Несмотря на суровый и боевой характер башкирской пчелы, здесь ее боготворят, на все лады воспевают работоспособность и продукт, который она выдает.



Директор научно-исследовательского центра по пчеловодству и апитерапии "Ильинское" Ревнер Байтуллин.



- Эти пчелы летят в первую очередь именно на липу, - расхваливают крылатых тружениц специалисты центра и раскрывают один из главных секретов башкирского меда. - Ставили эксперименты: располагали ульи между множеством разных цветущих растений, но, если в радиусе полета была липа, наша пчела в первую очередь выбирала именно ее. Почему? Башкирская пчела зимует 6-7 месяцев и на это время нужен самый качественный мед, чтобы пережить холода. Поэтому у нее в генетике - собирать нектар с огромной массой полезных и натуральных антибактериальных веществ. И в ходе эволюции она определила, что самый лучший медонос в этой полосе - липа. В ней, к тому же, практически нет неперевариваемых веществ. Потому липовый мед и человеку очень полезен. Вот!



ЛОЖКА ДЕГТЯ



Мы смотрим на только что полученные лабораторные данные о меде, который я только что попробовал. Пчеловоды не скрывают улыбок: по российским стандартам липовым можно называть мед, в котором содержится свыше 30% доминирующего медоноса, в этом же - более 90% липового нектара!



- Наша пчела – настоящее достояние России! - уверяет директор межрегионального сельхозцентра Башкирии "Алтын Солок" ("Золотая борть") Марат Хасанов. - До санкций мы очень активно общались с европейскими пчеловодами. Они знают, что только у нас сохранилась чистопородная пчела, а в Европе давно свой пчелиный генофонд потеряли. У нас есть ребята, которые вкладываются в генетику. Мы оцениваем их усилия в лаборатории молекулярно-генетической экспертизы пчел (она единственная в стране!), и видим: у некоторых пчеловодов состояние породности насекомых доходит до 99%! Но контрабандный завоз пчел-иностранцев может очень быстро поставить на всем этом крест.



И вслед за протяжным, похожим на стон вздохом, пчеловоды перечисляют свалившиеся на их головы напасти и ту самую ложку дегтя в их бочке меда. И даже не ложку – лопату!



"УЗБЕКПАКЕТ": ВЛОЖЕНИЙ МЕНЬШЕ, ПРИБЫЛИ БОЛЬШЕ



Проблема нарисовалась лет 10 назад, когда в Башкирию (да и в другие регионы) вдруг начали прибывать пчелопакеты из Средней Азии. Со временем южные породы пчел стали пользоваться все большей популярностью у пасечников. Все снова упиралось в экономику, а точнее – в обычную человеческую жадность, поощряемую капиталистическими настройками типа - "больше прибыли при меньших вложениях".



Выяснилось, например, что пока "башкирочки" еще только пробуждаются после зимы и приводят в порядок свои ульи, пчелы-мигранты сходу готовы к сбору нектара. Обнаружили и еще один плюс "иностранцев": хоботки у них длиннее, а, значит, и медоносов смогут больше обслужить, дополнительно обогащая их владельцев.



- Кроме того, сегодня такой "узбекпакет" с расплодом, как их называют, стоит 3-4 тысячи рублей, в то время как с нашей пчелой - 5-7 тысяч, - на пальцах объясняют "выгоду" таких покупок пчеловоды. - Обычно на сезон берут 50 - 100 пакетов, так что разница во вложениях существенная. А отдача больше.



Но на деле массовый завоз "иностранцев" оказался выгоден лишь тем, кто так или иначе участвует в этой цепочке, для местного же населения и экономики это оборачивается самыми неприятными последствиями - по республике началась массовая гибель пчел. Во многом потому, что южане притащили с собой опасных для насекомых клещей и болезни: нозематоз и варраотоз, например. Зная про это, любители сэкономить резко увеличивают применение антибиотиков, что неизбежно сказывается на составе продукта. И дело не только в ветеринарных препаратах.



НОВАЯ УГРОЗА



- Наши пчелы, в отличие от пришлых, собирают нектар с большей концентрацией сахаров, - продолжают пасечники. - "Мигранты" более предприимчивые, берут все подряд, не брезгуют даже гнилыми фруктами. Южане не приспособлены к зимовке, с окончанием сезона их просто выбрасывают, и они до заморозков начинают лазать по округе, воруя мед у нашей пчелы и снова распространяя заразу. В общем, как говорил Винни-Пух, это неправильные пчелы, и они дают неправильный мед. Да, потребитель заплатит поменьше, но при этом и продукт получит сомнительный - жидкий, с меньшим количеством ферментов и полезных веществ.



Местные пчелы, в отличие от пришлых, собирают нектар с большей концентрацией сахаров.



А на подходе тем временем новые опасности. В Узбекистане не так давно произошла вспышка еще одной болезни пчел - тропилелапсоза. Как говорят специалисты, клещи, которые вызывают эту заразу, еще меньше и куда коварней уже известных паразитов.



- Тропилелапсоз может нанести пчеловодству всей России очень большой урон, - предупреждает доктор биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории биохимии адаптивности насекомых Института биохимии и генетики УФИЦ РАН Елена Салтыкова. - Уже сейчас нужно готовиться, приход этого паразита к нам - вопрос времени. Он быстро размножается и приспосабливается к новым климатическим условиям. Беда в том, что многие пасечники, покупая южных пчел, об этом не задумываются. Поэтому перемещение пчел должно быть контролируемым. А лучше вообще закрыть границы от "мигрантов". В отношении же тех, кто их нелегально сюда завозит и закупает, нужны далеко не копеечные штрафы. Человек по-другому не понимает…



Доктор биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории биохимии адаптивности насекомых Института биохимии и генетики УФИЦ РАН Елена Салтыкова.



Но кто-то же должен следить за тем, чтобы наша страна не превращалась в проходной двор для иноземных насекомых? И как вообще "неправильные пчелы" со своими заразами проникают в Россию? И снова тяжелый вздох…



"ГДЕ КАРАНТИН?"



– По закону, пчела, прибывшая к нам из-за границы, должна находиться в карантине 30 дней, на спецплощадке ее обязаны перегрузить в чистые ульи и постоянно делать анализы, - объясняет Марат Хасанов. - Но на практике это часто выглядело так: зашла фура, три дня постояла и ушла в неизвестном направлении. Или в ветеринарном сопроводительном документе указывается, что машина идет транзитом через Башкирию, а на деле разгружается где-то рядом, проконтролировать все это очень сложно.



- И где при этом положенный карантин? - возмущается председатель Союза пчеловодов-промышленников России Александр Кудашев. - Часто такие машины заезжали в страну вообще без ветдокументов, либо они были фальсифицированы. Это большой бизнес, пчелоторговля из Средней Азии по самым скромным подсчетам оценивается в 1,5 миллиарда рублей в год, которые выкачивают из нашей страны. Поэтому, думаю, в этой цепочке очень высокий процент коррупции и мощное лобби.



В конце концов угроза была признана и государством, и в 2023 году Россельхознадзор официально приостановил ввоз пчел-мигрантов из Узбекистана, Киргизии и Казахстана. Но "узбекпакеты" продолжают поступать контрабандой. В 2024 году при проведении операции "Пчела" "были выявлены многократные случаи реализации пчелопакетов вдоль автомобильных дорог и на территориях садовых товариществ без ветеринарных документов", сообщили в Россельхознадзоре. А в мае этого года ведомством было изъято и уничтожено 300 пчеломаток из Киргизии.



Однако при всем этом пчеловоды Башкирии обращают внимание на еще одну угрозу для башкирской пчелы, связанную с завозом среднеазиатских "пришельцев". И она никуда не исчезнет, даже если сбудется их мечта и каждый импортный пчелопакет будет стерильней, чем в перевязочной.



- Мы опасаемся, что произойдет скрещивание пород, - говорит Ревнер Байтуллин. - А это неизбежно будет происходить, когда нечистоплотный пчеловод, думающий только о себе и своем кармане, поставит ульи неподалеку от наших пчел. И гибридное потомство, в отличие от настоящей башкирской пчелы, попросту не перенесет холода.



- Пчела-мигрант будет размывать генофонд местной пчелы, который довольно уязвим, - вторит ему Елена Салтыкова. - Поменяются поведенческие характеристики насекомых, упадет иммунитет, они будут плохо зимовать, болеть всем, что только могут подцепить, и приносить меньше качественного меда. И если сейчас ничего не делать, все это постепенно приведет к вырождению местной пчелы уже лет через 10-15. А в части производства меда Россия целиком впадет в зависимость от соседних республик: завезут они нам по весне своих одноразовых мигрантов в пчелопакетах, или нет. И страна окончательно подсядет на среднеазиатскую медовую иглу...



ЧТО ДЕЛАТЬ?



Миру – мед!



В Башкирии все эти опасности почувствовали одними из первых и закон о защите традиционного пчеловодства здесь приняли задолго до федерального. В республике разработана (и, как уверяют пчеловоды, неплохо себя проявила) комплексная программа поддержки пчеловодства, включая субсидии и гранты для тех, кто вкладывает не только деньги, но и душу в сохранение аборигенной пчелы. Для таких пасечников даже дорогостоящие генетические исследования проводятся за счет республики.



В Башкирии закон о защите традиционного пчеловодства приняли задолго до федерального.



Есть здесь и "поезд здоровья" для пчел - передвижной модуль научно-производственной ветлаборатории. Он колесит по районам и также бесплатно проводит проверку пчел на заболевания. Только в этом году было сделано почти 11 тысяч анализов. Активность общественников-пасечников дает результат:



- В этом году в республику импортных пчел завезли гораздо меньше, - констатирует Александр Кудашев. - Вероятно, среднеазиатские бизнесмены просто отправили свои пчелопакеты в другие регионы России, где правила мягче.



Ну и как мы можем защитить наших пчел, если в соседних регионах бардак? - задаются вопросом башкирские пасечники. Ведь рано или поздно инфекционные заболевания пчел завезут уже оттуда. Следовательно, нужно комплексное решение в рамках всего государства, а не отдельно взятого региона.



И на этом фоне все громче звучат призывы вообще закрыть границы России для насекомых-мигрантов - ведь их завоз, сколько его ни запрещай, будет продолжаться до тех пор, пока это выгодно определенным гражданам. Поэтому нужно эту первопричину устранить, сделав импорт экономически невыгодным. И одновременно сосредоточиться на создании и развитии собственных племенных хозяйств, которые заместят иностранную пчелу. Как это однажды произошло с сыром, например.



Но потянем ли?



- Еще как, было бы желание! - уверен Александр Кудашев. - Многие члены нашего Союза, кстати, уже переключились на пакетное производство и в этом году продали около 40 тысяч пчелопакетов с нашей качественной и здоровой пчелой. Но нужно кратно больше: общая потребность России – до 500 тысяч пакетов в год. Так что это только начало, которому нужна помощь.



- Потянем! - оптимистично настроен Марат Хасанов. - И мы этим уже занимаемся. В этом деле есть и огромные экспортные перспективы. В мире большой голод на пчел, а в России множество климатических и чистых зон, где мы можем воспроизводить разных пчел и для себя, и для всего мира. И натуральный мед, спрос на который во всех странах неуклонно растет. Источник - КП

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1758150120





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- XXIII заседание Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий проходит в Астане

- Роман Скляр принял участие в приеме в честь 76-летия образования КНР

- Кадровые перестановки

- Координационный совет одобрил привлечение финансирования ЕБРР и МБРР по проекту строительства автодороги "Бейнеу – Саксаульский"

- ГМК Казахстана: основа национальной экономики требует долгосрочной стратегии и стабильных правил игры

- Агроэкспорт казахстанской продукции в Афганистан вырастет более чем на 100 млн долларов

- Казахстан заявил о новом этапе развития ядерной энергетики на 69-й Генеральной конференции МАГАТЭ

- Основные показатели работы промышленности Республики Казахстан (январь-август 2025г.)

- Рабочий график главы государства

