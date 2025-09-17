Президент Казахстана выступил на открытии VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Астане

10:36 18.09.2025 Глава государства выступил на открытии VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий

17 сентября 2025 года



В начале своей речи Президент поприветствовал авторитетных духовных лидеров мира и других участников, прибывших на форум в Астану.



– Сегодняшняя ситуация на планете характеризуется ростом напряженности и ухудшением глобальной повестки. Значительно возросло количество различных конфликтов. Этот нестабильный период тяжело сказывается на всем человечестве. К сожалению, все чаще вспыхивают военные столкновения. Нам следует извлекать верные уроки из прошлого, стремиться к конструктивному и открытому диалогу. Иного способа прийти к согласию не дано. Поэтому роль нынешнего Съезда лидеров мировых и традиционных религий можно назвать исключительной. Вас можно назвать посланниками мира, действующими под знаменем гуманизма. Объединенные общими интересами, вы стремитесь направить человечество на достижение благих целей. Выражаю вам за это искреннюю признательность, – сказал Касым-Жомарт Токаев.







По словам Главы государства, с самого начала своей деятельности Съезд служит уникальной площадкой для открытого обсуждения ключевых вызовов современности. В соответствии с рекомендациями участников Секретариат разработал и приступил к реализации Концепции развития Съезда до 2033 года.



– Документ определяет наши общие цели – обеспечение мира, созидательное сосуществование, утверждение приемлемых для всех нравственных ориентиров. Все они особенно важны на фоне беспрецедентной геополитической напряженности. Весьма ценно и то, что итоговые декларации Съезда распространяются в качестве официальных документов на Генеральных Ассамблеях ООН. Надеюсь, 80-я юбилейная сессия не станет исключением, – отметил Президент.



Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на то, что территория Казахстана исторически была перекрестком культур и местом взаимообогащения разных цивилизаций.



– На казахской земле сменяли друг друга и мирно сосуществовали все основные мировые религии и конфессии. И в современном Казахстане мы прилагаем все усилия для сохранения и развития этих традиций. Наша страна обладает большим опытом укрепления межэтнического и межрелигиозного согласия. Основа казахстанской модели этнической и религиозной толерантности – это универсальный принцип "единства в многообразии". Данный подход в полной мере нашел отражение в деятельности уникального даже по мировым меркам института Ассамблеи народа Казахстана. Исторически обусловленные толерантность, солидарность, широта взглядов нашего народа сегодня успешно воплощаются в миролюбивой, сбалансированной внешней политике Казахстана. Эта политика основана на доверии, диалоге и сотрудничестве. Убежден, эти универсальные ценности и принципы важны для всех народов и государств, – подчеркнул Президент.



Глава государства сообщил, что накануне в рамках Съезда прошла Специальная сессия Альянса цивилизаций ООН по защите религиозных объектов. Он поблагодарил высокого представителя Альянса Мигеля Анхеля Моратиноса за неизменную приверженность продвижению глобальной гуманистической повестки.



– Защищая религиозные святыни и символы, мы, по сути, защищаем саму основу человеческой цивилизации. В Казахстане действуют около четырех тысяч религиозных объединений, представляющих 18 конфессий. У нас бережно сохраняются и поддерживаются такие святыни, как мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, древние и современные мечети, православные и католические храмы, буддийский центр в Алматы и синагоги, включая "Бейт Рахель Хабад Любавич". Государство заботится о сохранности всех сакральных мест, представляющих особую ценность для верующих. В этой связи отмечу подземную мечеть Бекет Ата в Мангистау, буддийские петроглифы Тамгалы-Тас на берегу реки Или, могилу раввина Леви-Ицхака Шнеерсона в Алматы, озеро Мариямколь в Северном Казахстане, особо почитаемое у католиков. Святые места объединяют людей разных вероисповеданий, сохраняя связь поколений и духовную преемственность. Поэтому для нас это не просто памятники архитектуры и истории, а символы мира, взаимного уважения и культурного многообразия нашего народа, – сказал он.



По словам Касым-Жомарта Токаева, со времени проведения предыдущего Съезда в мире набрали обороты крайне негативные тенденции, которые некоторые политики и эксперты уже назвали кризисом цивилизаций.



– Как по Киплингу: "Запад есть Запад, Восток есть Восток, и они никогда не сойдутся вместе". На поверхности, если следовать последним событиям в ряде крупнейших государств, такой вывод может показаться верным. Но никогда нельзя сбрасывать со счетов и политический фактор или, другими словами, концепцию и практику государственного строительства правящих властей. Их политика далеко не всегда является рациональной, конструктивной в плане развития мирного диалога и взаимодействия культур, религий, мировоззрений. Серьезную обеспокоенность вызывает набирающая силу тенденция практического сращивания ультранационализма и патриотизма. Происходящее на наших глазах смещение понятий дезориентирует молодежь. С другой стороны, мы наблюдаем тревожную тенденцию столкновения правоконсервативной и либеральной идеологий, что приводит к политической дестабилизации в ряде государств. В Казахстане всем этим по сути мировым проблемам уделяется повышенное внимание, они стоят в самом центре нашей внутренней политики. Считаю принципиально важным проводить политику межэтнической, межрелигиозной, межнациональной толерантности и взаимного уважения. Все попытки подорвать, очернить такую политику "единства в многообразии", включая свободное применение на государственной службе и в общественных местах языков постоянно проживающих в нашей стране народов, пресекаются и будут получать должную правовую оценку в соответствии с концепцией "Закон и Порядок", – отметил Глава государства.



Далее Президент остановился на масштабных преобразованиях, осуществляемых в Казахстане в последние годы и направленных на формирование более устойчивой, открытой и справедливой политической системы.



– Значительно усилена сфера защиты прав человека: создан Конституционный Суд, укреплен институт омбудсмена, принят ряд специальных законов и указов. Своеобразным венцом политических реформ стала конституционная реформа 2022 года, поддержанная на общенациональном референдуме большинством граждан. Во главу угла мы поставили формулу "сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство". Принципиальными новеллами стали введение однократного семилетнего срока для Президента, а также запрет близким родственникам Главы государства занимать политические должности. Кроме того, в недавнем Послании народу Казахстана мною выдвинута инициатива формирования в стране однопалатного Парламента. Данное предложение базируется на стремлении продолжить модернизацию политической системы в соответствии с чаяниями граждан. Обеспечение стабильности в обществе и безопасности граждан на основе концепции "Закон и Порядок" – это ключевой момент нашей внутренней политики, – заявил Касым-Жомарт Токаев.



Глава государства отметил, что сквозной линией его Послания стала идея тотальной цифровой модернизации национальной экономики с фокусом на широкое внедрение инноваций, прежде всего, технологии искусственного интеллекта.



– Представленные мною в Послании планы развивают начатые в последние годы структурные реформы в казахстанской экономике. Речь идет о создании в стране нового индустриального каркаса. Начата поэтапная модернизация энергетической и коммунальной инфраструктуры. Территория Казахстана, по сути, является ключевым сухопутным коридором между Востоком и Западом, Севером и Югом. Поэтому особое внимание уделяется укреплению нашего транспортно-транзитного потенциала. Ставка сделана на запуск нового инвестиционного цикла и поддержку предпринимательской инициативы граждан. Для этого государство совершенствует инвестиционный климат и бизнес-среду. В развитии национальной экономики мы сочетаем масштабные государственные вливания и крупные частные инвестиции. При этом исходим из того, что главное богатство страны – это люди. Поэтому государством приняты комплексные меры для укрепления человеческого потенциала. На новый уровень вышла всесторонняя поддержка педагогов, врачей, ученых, инженеров, молодежи. Этот год в Казахстане объявлен Годом рабочих профессий. Данное решение подчеркивает важность утверждения в нашем обществе трудолюбия как важнейшего принципа жизнедеятельности. Мы вкладываем значительные средства в строительство новых школ, развитие высшего образования, науки, спорта, креативной индустрии, модернизацию системы здравоохранения и социальной защиты. Принимаются меры для повышения экологической культуры в обществе. В прошлом году запущен общенациональный проект "Таза Қазақстан" ("Чистый Казахстан"), в этой акции на регулярной основе участвуют миллионы наших граждан. Во всей этой работе нашим главным ориентиром и образом будущего является идея построения Справедливого, Чистого, Безопасного, Сильного, Цифрового Казахстана – государства ответственных граждан, страны возможностей и прогресса, – сказал Президент.



Касым-Жомарт Токаев указал на то, что в мире не только усиливаются межкультурные противоречия, но и не спадает накал торговых и санкционных войн, вместо всеобщего разоружения разворачивается новая гонка вооружений.



– Ведущиеся в разных уголках планеты гибридные войны не имеют четких линий фронта, но несут значительные человеческие жертвы, провоцируют многочисленные потоки беженцев, наносят огромный ущерб мировой экономике. Сильное беспокойство вызывает риск ядерного конфликта, вероятность такого Армагеддона оценивается экспертами как максимально высокая за последние десятилетия. К большому сожалению, в мире вместо конструктивных инициатив и политики разрядки набирает обороты конфронтационное мышление, расширяются геополитические разломы, растет социальное напряжение. В таких непростых реалиях на первом плане должна быть конструктивная дипломатия как главный инструмент развития диалога, преодоления взаимного отчуждения и повышения доверия на международной арене, – подчеркнул он.



По словам Главы государства, большие надежды возлагаются на религиозных лидеров, которые несут особую ответственность за развитие межцивилизационных обменов и укрепление доверия между людьми и обществами.



– Уверен, религиозные лидеры сделают все возможное, чтобы предотвратить скатывание мира в пучину хаоса, напомнив многим политикам о здравом смысле, доброй воле и нравственной ответственности. На глобальном уровне уже есть такие вдохновляющие примеры. Съезд лидеров мировых и традиционных религий, Документ о человеческом братстве, Мекканская декларация, Бахрейнский форум, Дом семьи Авраама в Объединенных Арабских Эмиратах – все эти инициативы показывают, что религия становится мощной консолидирующей силой, когда мы действуем сообща. Такой опыт нужно развивать и масштабировать, – призвал Касым-Жомарт Токаев.



Затем Глава государства представил видение Казахстаном перспективных направлений укрепления межрелигиозного и межкультурного диалога. Первым приоритетом Президент считает важность задействовать потенциал духовной дипломатии на уровне международных и региональных организаций.



– Предлагаю обсудить ранее обнародованную мною идею "Движения за мир" под эгидой Съезда. Религиозные иерархи могли бы стать моральным ядром данного движения с нейтральным, неполитизированным призывом к прекращению насилия и поиску мирных решений. Эта инициатива, основанная на общечеловеческих ценностях святости жизни, сострадания и милосердия, может объединить не только широкие массы верующих, но и политиков, представителей международных организаций, негосударственных структур, экспертов, молодежь. Голос в защиту мира должен звучать настойчивее, и такие площадки, как Съезд, призваны этому способствовать. Большие надежды по-прежнему возлагаются на Организацию Объединенных Наций, которая остается незаменимой глобальной платформой. Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность государствам – членам ООН за поддержку предложения Казахстана о создании в Алматы Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Важно также усиливать роль таких региональных структур, как СВМДА, ОИС, ОБСЕ, ШОС, СНГ, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, Лига арабских государств, – заявил он.



Касым-Жомарт Токаев считает, что религиозные конфессии во все времена помогали людям преодолевать жизненные трудности и невзгоды. Поэтому, говоря о высоких духовных материях, нельзя упускать из виду и вопросы, связанные с "хлебом насущным".



– Несмотря на значительный прогресс, человечество продолжает сталкиваться с множеством гуманитарных вызовов. Миллионы людей все еще страдают от голода, эпидемий, деградации окружающей среды и изменений климата. Казахстан прилагает серьезные усилия для сокращения бедности, решения экологических проблем и оказания гуманитарной помощи. Данные проблемы планируются обсудить в ходе Регионального саммита в Астане по вопросам экологии и устойчивого развития в апреле следующего года. Наша страна – самая северная и самая большая по территории часть исламского мира. Тридцать лет назад мы вступили в Организацию исламского сотрудничества. В рамках этого авторитетного объединения Казахстан стал инициатором создания Исламской организации по продовольственной безопасности. Религиозные деятели исстари вдохновляют и наставляют людей на благие дела и проявление сострадания к нуждающимся. Религиозные общины вносят большой вклад в достижение Целей устойчивого развития, запуская гуманитарные миссии и добровольческие программы, открывая школы и больницы, поддерживая молодежь и уязвимые группы, продвигая климатическую повестку и вопросы миграции. Это еще раз доказывает, что у религий и в XXI веке есть мощный созидательный потенциал, который необходимо использовать в полной мере, – отметил Президент.



Глава государства напомнил, что духовные традиции всех народов учат беречь природу и жить в гармонии с окружающим миром. По его словам, климатические изменения и их пагубные последствия – это не столько научный или экономический вопрос, сколько фундаментальный нравственный вызов.



– Перед лицом потенциальной экологической катастрофы критически важно усилить международное единство и координацию усилий на глобальном и региональном уровнях. Поэтому предлагаю в рамках Съезда обсудить инициативу о разработке совместного документа о роли религиозных лидеров в борьбе с климатическими изменениями. В документе можно было бы зафиксировать общие принципы экологической ответственности, базирующиеся на духовных традициях с особым акцентом на поддержку уязвимых регионов, – сказал Касым-Жомарт Токаев.



Президент также прокомментировал вопрос о соблюдении этических норм в условиях начала новой технологической эпохи.



– Искусственный интеллект, большие данные, биоинженерия и другие революционные новации кардинально меняют все сферы жизнедеятельности людей. Но этические нормы не успевают адаптироваться к высокой динамике технологического прогресса. Возникают такие новые вызовы, как защита свободы выбора и приватности частной жизни, обеспечение цифрового равенства и безопасности использования искусственного интеллекта и многие другие дилеммы. Убежден, что религиозные лидеры как хранители нравственных ценностей и идеалов должны участвовать в обсуждении цифрового будущего человечества. Любая технология должна работать на благо людей, для этого необходим постоянный диалог духовных лидеров, ученых и технократов-инженеров. В развитии искусственного интеллекта мы видим хорошую возможность для динамичного прогресса страны. Вместе с тем прекрасно осознаем особую важность соблюдения этических норм, поэтому открыты к широкому сотрудничеству в данной сфере. Предлагаю создать Межрелигиозную комиссию по этике развития искусственного интеллекта, которая займется разработкой свода универсальных принципов ответственного использования нейросетей и других прорывных технологий. Речь идет о своеобразных "заповедях для алгоритмов", которые подразумевают уважение к человеческому достоинству, недопустимость дискриминации, контроль над решениями, носящими судьбоносный характер, – отметил Глава государства.



Как подчеркнул Президент, все основные религиозные традиции провозглашают общие гуманистические ценности: милосердие, справедливость, любовь к ближнему, миролюбие. Казахстан подтверждает приверженность этим ценностям, отвергая любые попытки использовать религии для оправдания насилия, экстремизма и ненависти.



– Сегодня все больше мыслителей говорят о постсекулярной эпохе – времени, когда религия вновь станет важным фактором общественной и политической жизни. Наш Съезд старается идти в ногу со временем. Мы усиливаем диалог представителей религий с научно-экспертным сообществом. Синтез духовной мудрости и экспертных знаний может стать ключом к нахождению эффективных решений актуальных глобальных и региональных проблем, – заявил Касым-Жомарт Токаев.



Глава государства отметил, что возлагает большие надежды на молодежь.



– Подрастающее поколение должно расти в духе глубокого уважения к представителям всех религий и культур. Современная молодежь сталкивается с множеством вызовов. Несмотря на различия в убеждениях и мировоззрении, молодых людей объединяют общие заботы. И это значит, что искать пути решения нужно сообща. Именно поэтому в рамках Съезда уже во второй раз проводится Форум молодых религиозных лидеров. Его участники продемонстрировали готовность к открытому обмену мнениями и совместной работе. Мы видим, как формируется новое поколение духовных лидеров, и наша общая обязанность – оказать им поддержку. У нашего народа есть хорошая пословица: "Төртеу түгел болса, төбедегі келеді" ("Тем, кто сплочен, покорятся даже самые высокие вершины"). Действительно, только объединив усилия, мы сможем противостоять глобальным вызовам. Мы собрались в Астане уже в восьмой раз. Это свидетельствует об общих устремлениях религиозных лидеров и подтверждает их готовность сообща противостоять угрозам, стоящим перед всем человечеством. Пусть атмосфера уважения и дружбы, царящая здесь, ведет весь мир к согласию! Давайте вместе идти к достижению благих целей, – подытожил Президент.



В ходе заседания Съезда лидеров мировых и традиционных религий Президент Касым-Жомарт Токаев вручил ряду участников форума государственные награды, Астанинскую международную премию за вклад в межрелигиозный диалог, почетную медаль Съезда, а также отличительные знаки Послов доброй воли.



Ордена "Достық" ІІ степени удостоены председатель Всемирной федерации даосизма (КНР) Ли Гуанфу, президент университета Somaiya Vidyavihar (Индия) Самир Шантилал Сомайя.



Медалью "Шапағат" награжден президент Организации исламской культуры и связей Исламской Республики Иран Мухаммад Мехди Иманипур.



Астанинская международная премия за вклад в межрелигиозный диалог вручена заместителю Генерального секретаря ООН, высокому представителю Альянса цивилизаций ООН, специальному посланнику ООН по борьбе с исламофобией Мигелю Анхелю Моратиносу.



Почетной медалью Съезда лидеров мировых и традиционных религий награждены:



1. верховный муфтий Арабской Республики Египет Назир Мухаммед Аяд;

2. председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстан Камиль Самигуллин;

3. председатель Совета Улемов Республики Таджикистан Саидмукаррам Абдукодирзода;

4. префект Дикастерии по межрелигиозному диалогу Святого Престола Джордж Джейкоб Кувакад;

5. митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин (Виталий Тупеко);

6. главный ашкеназский раввин Израиля Кальман Бер;

7. главный сефардский раввин Израиля Давид Йосеф;

8. генеральный секретарь Международного сообщества Бахаи Дэвид Рутштейн;

9. президент Всемирного братства буддистов Фаллоп Тайари;

10. генеральный директор Организации исламского мира по образованию, науке и культуре Салим Мухаммед Аль-Малик;

11. генеральный секретарь Международной организации тюркской культуры Султан Раев;

12. исполнительный директор Сети религиозных и традиционных миротворцев Мохаммед Эльсаноуси;

13. исполнительный вице-председатель, главного исполнительного директора Национальной коалиции в поддержку еврейских общин Евразии Марк Барри Левин;

14. директор Альянса цивилизаций Организации Объединенных Наций Нихал Саад;

15. представитель главного ашкеназского раввина Израиля Шломо Менахем Кук.



Отличительными знаками Послов доброй воли отмечены:



1. генеральный директор Института по исследованию ислама Международного исламского университета Исламабада Мухаммед Зия Уль-Хак;

2. генеральный директор министерства толерантности и мирного сосуществования ОАЭ Афра Аль-Сабри;

3. генеральный секретарь Евангелическо-лютеранского союза Мартина Лютера Михаэль Хюбнер;

4. уполномоченный по продвижению целей и задач Съезда лидеров мировых и традиционных религий Булат Сарсенбаев. Источник - Akorda.kz

