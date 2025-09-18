Пекин закупает сырую нефть, которая ему не нужна, и порождает теории заговора

Зачем Китай накапливает столько нефти и при чем здесь бритва Оккамы

Главный вопрос, который сейчас волнует энергетический рынок, - почему Китай накапливает так много нефти. При решении проблем принцип "бритвы Оккама" рекомендует искать самое простое объяснение. Так что, возможно, ответ лежит на поверхности: "потому что она дешевая". И все же попробуем разобраться, какие еще могут быть причины.



В этом году Китай закупил более 150 млн баррелей - что по текущим ценам составляет около $10 млрд - сверх своего реального потребления. Для страны, которая покупает больше электромобилей, чем кто-либо другой, это требует анализа.



Накопление запасов было особенно высоким во втором квартале, когда, по оценкам Международного энергетического агентства, Китай поглотил более 90% всего измеримого мирового накопления. Это помогло поддержать цены в этом году, и, поскольку прогнозируется огромный избыток на нефтяном рынке, продолжит ли Китай свою закупочную лихорадку - и как долго - имеет решающее значение для 2026 года.



На ежегодной Азиатско-Тихоокеанской нефтяной конференции на прошлой неделе в Сингапуре нефтяные трейдеры сошлись лишь в том, что у Китая есть мощности для хранения большего количества сырой нефти. Кроме этого, "ни у кого нет хрустального шара, чтобы предсказать продолжительность китайских закупок для своих стратегических резервов", - недавно сказал Илья Бушуев, бывший нефтяной трейдер, а ныне старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований. Вряд ли кто-то знает планы Коммунистической партии Китая. Однако можно сделать несколько обоснованных предположений о действующих факторах. Важно отметить, что китайская политика многомерна, поэтому несколько соображений, вероятно, взаимосвязаны.



Начнем с простых объяснений:



1) Оппортунистические закупки. Китайские чиновники, отвечающие за сырьевые товары, продемонстрировали, что они проницательные трейдеры (посмотрите, например, на их закупки меди) с очень долгосрочным видением. А нефть дешевая. В реальном выражении, с поправкой на совокупное влияние инфляции, West Texas Intermediate продается примерно по той же цене, что и 20 лет назад.



2) Возможность бессмысленна, если нет мощностей. Для Китая время было подходящим: в последнее время было введено в эксплуатацию много хранилищ, и еще больше будет доступно в 2026 году. Даже сейчас, по рыночным оценкам, около половины китайских резервуаров и подземных хранилищ пусты.



3) Китай ввел новые правила, которые фактически увеличили потребности в хранении. Энергетический закон, вступивший в силу 1 января, впервые кодифицировал стратегическое хранение как юридическое требование для государственных и частных компаний. Фактически, государство разделяет ответственность за накопление запасов с коммерческим сектором, закладывая правовую основу для увеличения общих запасов нефти. Это законодательное изменение не часто обсуждается, но, по неофициальным данным, оно, похоже, сыграло важную роль в закупках.



До этого момента Уильям Оккам, францисканский монах 14-го века, оставивший след в науке о рассуждениях, вероятно, был бы горд. Эти три объяснения просты. Все они, вероятно, верны. Но, очень вероятно, есть что-то большее, включая немного реальной политики, если не теории заговора.



4) Китай понял, что ему необходимо повысить свою энергетическую безопасность в мире, где США без разбора применяют санкции и пошлины. Сегодня Китай покупает 20% своей нефти у стран, находящихся под санкциями США - в основном у Ирана, России и Венесуэлы. Никто не может гарантировать, что США не смогут, по крайней мере, помешать этому потоку в будущем. Увеличение запасов - это просто благоразумно. Вопрос лишь в том, что считать достаточным: в настоящее время у Китая есть запасы, равные 110 дням потребления. Если слухи в Сингапуре верны, к 2026 году этот показатель может быть увеличен до 140-180 дней.



5) Боится ли Китай перебоев в поставках, помимо санкций США и Европы? Нефтяные трейдеры, любящие интриги, произносят только одно слово: Тайвань. Для значительного меньшинства на нефтяном рынке дополнительные закупки имеют смысл, если Пекин готовится к военному конфликту. С этой точки зрения, самое простое объяснение накопления - это подготовка к конфликту. Для них "бритва Оккама" легко сочетается с заговором.



6) Китай может рассматривать нефть как альтернативу казначейским облигациям США, способ уменьшить свою зависимость от американских активов. Вложение, скажем, $10 млрд в 2025 году в сырую нефть, и, возможно, столько же в 2026 году, - это способ диверсифицировать свои валютные резервы. В конце концов, Пекин также покупает золото и инвестирует в недолларовые активы.



Сложив все это вместе, трудно избежать вывода: Китай, вероятно, продолжит накапливать нефть в 2026 году по коммерческим и стратегическим причинам, поглощая часть ожидаемого мирового избытка. Независимо от того, придерживаетесь ли вы "бритвы Оккама" или сложных догадок, у Пекина есть веские причины для хранения большего количества нефти.



Подготовлено Profinance.ru по материалам Bloomberg