Турция инвестирует миллиарды долларов в энергетику Киргизии, - Виктория Панфилова

11:05 18.09.2025

Турция инвестирует миллиарды долларов в энергетику Киргизии



Анкара и Бишкек расширяют экономическое партнерство



Виктория Панфилова

17.09.2025



Визит вице-президента Турции Джевдета Йылмаза в Киргизию 17–18 сентября 2025 года стал продолжением развития киргизско-турецких отношений, демонстрируя их устойчивую динамику. Встречи с президентом Садыром Жапаровым и председателем кабинета министров Адылбеком Касымалиевым свидетельствуют о стремлении Анкары и Бишкека не только укрепить политический диалог, но и расширить масштабы практического сотрудничества за счет реализации совместных проектов. Йылмаз также примет участие в заседании глав правительств стран – членов Организации тюркских государств (ОТГ).



Прилетев в Бишкек, Джевдет Йылмаз первым делом посетил Национальный историко-мемориальный комплекс "Ата-Бейит". Комплекс открылся в 2000 году.



"Ата-Бейит" переводится как "Могила отцов". Главным памятником исторического центра считается мемориал "Уркун" – символ борьбы киргизского народа против царской России. Его установили в память о погибших во время трагических событий 1916 года. Он также возложил цветы к могиле писателя Чингиза Айтматова. После завершения протокольных мероприятий вице-президента Турции Джевдета Йылмаза принял глава Киргизии Садыр Жапаров. В программе визита также запланированы встречи с представителями турецкого бизнес-сообщества и посещение торжественного концерта, посвященного 30-летию киргизско-турецкого университета "Манас" (КТМУ).



В Анкаре и Бишкеке ожидают открытия новых перспектив в сотрудничестве Турции и Киргизии, предвкушая расширение экономических связей, укрепление политического диалога и реализацию совместных проектов в стратегических областях.



Напомним, что в ходе визита президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Бишкек в ноябре прошлого года был повышен уровень стратегического партнерства между Киргизией и Турцией до "всеобъемлющего стратегического партнерства". Жапаров тогда подчеркнул, что Турция на протяжении многих лет является для Киргизии "одним из ключевых торговых и инвестиционных партнеров". Тогда же были подписаны 19 документов о сотрудничестве в сфере обороны, безопасности, здравоохранения, культуры и образования. А главы двух государств поставили цель довести в ближайшие годы товарооборот до 5 млрд долл.



Сегодня эта цифра кажется запредельной, поскольку в нынешнем году зафиксировано снижение товарооборота на 1,6%, до 281,6 млн долл., что ниже показателя за аналогичный период прошлого года (286,1 млн долл.). Спад в общем объеме торговли обусловлен значительным сокращением экспорта из Киргизии в Турцию, который составил 47,3 млн долл., что на 25,9% меньше по сравнению с январем–июлем 2024 года (63,934 млн долл.). В то же время импорт в Киргизию из Турции вырос на 5,4% и достиг 234,2 млн долл. по сравнению с 222,2 млн долл. в январе–июле 2024 года. Об этом сообщил Национальный комитет по статистике Киргизии.



Несмотря на краткосрочные изменения в торговом балансе, обе страны стремятся к значительному увеличению объемов торговли. Для достижения цели создаются благоприятные условия, включая организацию регулярных бизнес-форумов и обсуждение проекта Киргизско-турецкого фонда развития. Ожидается, что о его создании будет объявлено по итогам переговоров Садыра Жапарова с Джевдетом Йылмазом.



Также окончательное решение должно быть принято по реализации ряда энергетических проектов. Среди них – строительство газовой ТЭЦ-2 в Бишкеке, а также реализация Казарманского каскада ГЭС. Этот проект, отнесенный к категории национальных, мощностью свыше 1100 МВт и предварительной стоимостью 3 млрд долл. ожидает подтверждения Турции. Также решение ожидается по проекту строительства Кокомеренского каскада ГЭС стоимостью 3,2 млрд долл.



Соглашение было подписано в конце августа 2025 года министром энергетики Киргизии Таалайбеком Ибраевым и председателем совета директоров "Орто Азия инвестиция холдинг" Ахметом Мюджахитом Ореном.



Параллельно с этим в южной части страны турецкая компания завершает строительство нефтеперерабатывающего завода, на котором вскоре будет начата переработка сырой нефти, что обеспечит внутренний рынок необходимым объемом нефтепродуктов. В киргизском правительстве подчеркивают, что эти проекты демонстрируют стратегическую важность энергетического сотрудничества между Киргизией и Турцией на пути к энергетической независимости республики, поскольку Киргизия, обладая значительным гидроэнергетическим потенциалом, в последние годы сталкивается с проблемой дефицита электроэнергии, вынужденно импортируя ее из соседних государств и России. К 2026 году власти республики рассчитывают решить эту проблему, в том числе при активном участии Турции, за счет ввода в эксплуатацию новых гидроэлектростанций и модернизации действующих.



Ожидается, что по итогам 12-го заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и турецко-киргизского бизнес-форума, которые состоятся при участии турецкого вице-президента, будут подписаны новые соглашения, направленные на развитие экономического сотрудничества и укрепление стратегического партнерства.



В Анкаре оценивают, что углубление сотрудничества с Турцией открывает перед Киргизией значительные перспективы для диверсификации внешнеполитических и экономических связей, традиционно ориентированных на Россию и Китай. В свою очередь, расположенная в стратегически важном регионе Киргизия играет ключевую роль в реализации "Концепции тюркского мира до 2040 года". Турция, стремясь укрепить свое влияние в Центральной Азии, рассматривает развитие сотрудничества с Киргизией как приоритетное направление внешней политики.



Это партнерство предоставляет Бишкеку уникальную возможность укрепить свою многовекторную внешнюю политику, способствуя повышению суверенитета страны и укреплению региональной безопасности. Таким образом, сотрудничество с Турцией становится важным элементом в стратегии Киргизии по укреплению своей позиции на международной арене и обеспечению устойчивого развития.



Анкара сегодня решает главный для себя вопрос – транспортной связности стран тюркского мира, который обеспечит ей прямой вход в Центральную Азию, что позволит увеличить экспорт товаров промышленного производства, а также импорт сырья.



На заседание ОТГ 18 сентября соберутся главы правительств стран организации, которое пройдет при участии вице-президента Турции Джевдета Йылмаза. Премьер-министры Азербайджана Али Асадов, Казахстана Олжас Бектенов, Узбекистана Абдулла Арипов, председатель кабинета министров Киргизии Адылбек Касымалиев, а также генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев обсудят ключевые направления взаимодействия в экономике, торговле, инвестициях, транспорте, цифровизации, энергетике и сельском хозяйстве. Также будут рассмотрены меры по совершенствованию механизмов деятельности ОТГ для дальнейшего укрепления сотрудничества.



Накануне президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон о переменовании третьего по величине города страны Джедад-Абада в Манас, сообщили в пресс-службе главы государства.