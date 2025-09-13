В Ферганской области начал работу новый IT-городок

11:41 18.09.2025

Созданный для развития информационных технологий он служит не только образовательным учреждением, но и отправной точкой для построения карьеры.



ТАШКЕНТ, 17 сен - Sputnik. В июле этого года в Ташлакском районе Ферганской области начал свою деятельность новый IT-городок, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.



Здесь бесплатно обучают детей и молодежь цифровым технологиям, иностранным языкам, а также дают ребятам возможность создавать собственные проекты.



Для журналистов организовали пресс-тур, в ходе которого показали, как проходят занятия, какие условия создали для учеников и учителей.



Например, один из преподавателей, 19-летний Мухаммадали Мамадалиев рассказал о своем проекте в сфере ИИ. Молодой специалист работает над системой, которая поможет наладить общение с глухонемыми людьми. Камера фиксирует жесты, после чего искусственный интеллект преобразует их в текстовую речь. Такой инструмент, по словам автора, значительно упростит, например, обращение этой категории граждан в центры госуслуг.



"В IT-городке также созданы инклюзивные условия. Здесь нет никаких препятствий для посещения занятий, в том числе для тех, кто прикован к инвалидному креслу. Все аудитории и лаборатории оборудованы таким образом, чтобы доступ к знаниям имели все желающие, независимо от мобильности", - отметил главный специалист по работе с регионами и координации деятельности IT-городков в Минцифры РУз Султонбек Бокижонов.



Ферганский IT-городок полностью оснащен новейшей техникой - это позволяет учащимся лучше освоить программирование, графический дизайн, 3D-печать и другие востребованные направления. Центр рассчитан на 300 учащихся одновременно, а в течение года там смогут обучиться до 1200 молодых людей. Сейчас там проходят обучение 600 детей.



Городок служит не только образовательным учреждением, но и отправной точкой для построения карьеры.



А еще он предоставляет широкие возможности для содержательного досуга. В таких центрах работают библиотеки, шахматные комнаты, воркаут-площадки и коворкинг-зоны. Ребята учатся, общаются, работают над творческими проектами и отдыхают в комфортной атмосфере.



В 13 регионах страны планируют открыть 15 IT-городков. Соответствующее постановление подписал президент РУз Шавкат Мирзиеев в целях создания условий для бесплатного обучения молодежи цифровым технологиям и иностранным языкам.



Сегодня такие центры уже работают в Сырдарьинской, Самаркандской, Ферганской областях и Каракалпакстане. В них около тысячи учащихся бесплатно осваивают современные профессии. Программа рассчитана на школьников 5–11 классов, в течение трех месяцев они получают базовые знания и навыки.



Совсем скоро IT-городки также появятся в Бухаре и Андижане, а в ноябре - в Навои и Намангане. В реализации проекта основной упор делают на развитие регионов Узбекистана.