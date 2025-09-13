Китай призвал международное сообщество помочь Афганистану встать на правильный путь

11:44 18.09.2025

ООН, 18 сентябрь /Синьхуа/ -- Заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан в среду призвал международное сообщество продолжить контакты с Афганистаном.



Назвав нынешнюю ситуацию в Афганистане в целом стабильной, дипломат отметил, что в то же время сохраняются многочисленные проблемы с гуманитарным положением, в области развития, прав человека и противодействия терроризму. Международное сообщество должно занять объективную, справедливую, рациональную и прагматическую позицию по отношению к Афганистану, чтобы помочь стране встать на правильный путь и интегрироваться в международное сообщество. Оно также должно поддерживать контакты и диалог с Афганистаном и укреплять взаимопонимание и доверие, заявил Гэн Шуан Совету Безопасности ООН.



В силу различных факторов интеграция Афганистана в международное сообщество может происходить лишь поэтапно. Для достижения успеха необходима долгосрочная приверженность. В этой связи активное взаимодействие и постоянные контакты между двумя сторонами просто необходимы, подчеркнул он.



Китай призывает правительство Афганистана активизировать антитеррористические усилия и координацию со странами региона, а также не допускать использование террористическими организациями афганской территории для подрыва безопасности других стран.



"Когда речь идет о борьбе с терроризмом, мы должны решительно противостоять двойным стандартам и избирательности и поддерживать международное антитеррористическое сотрудничество", -- заявил Гэн Шуан.



Учитывая огромные гуманитарные потребности, Китай призывает традиционных доноров увеличить свою финансовую поддержку и прекратить политизировать гуманитарную помощь. Китай призывает отдельную страну взять на себя историческую ответственность, возобновить помощь афганцам, прекратить односторонние санкции и оказать необходимую поддержку гуманитарным действиям.



Обеспечение равного доступа женщин к образованию, здравоохранению, трудоустройству и участию в государственной жизни является непременным условием мира, стабильности, развития и процветания Афганистана. Китай призывает афганское правительство осуществлять умеренное и инклюзивное управление и принять эффективные меры для защиты основных прав и интересов всех афганцев, включая женщин, сказал дипломат.



По его словам, Китай поддерживает Афганистан в дальнейшем укреплении связей и торгово-экономического сотрудничества со странами региона. Как дружественный сосед, Китай готов продолжать работать со всеми сторонами для содействия миру, развитию и прочной стабильности в Афганистане, резюмировал Гэн Шуан.