ProFinance: Как Трамп поймал Европу в санкционную ловушку

12:06 18.09.2025

Как Трамп поймал Европу в санкционную ловушку

18.09.2025



Европа, мечтавшая ужесточить санкции против России и вовлечь в этот процесс США, внезапно осознала, что значит выражение "бойтесь своих желаний, они имеют свойство сбываться"



