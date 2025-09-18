ProFinance: Как Трамп поймал Европу в санкционную ловушку

 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
ЦентрАзия
Четверг, 18.09.2025
Европа, мечтавшая ужесточить санкции против России и вовлечь в этот процесс США, внезапно осознала, что значит выражение "бойтесь своих желаний, они имеют свойство сбываться"



Ультиматум Трампа

Отношения между США и Европой в вопросе санкций против России достигли точки кипения. Европейские правительства призывали президента Трампа усилить давление на Москву, однако тот в ответ бросил им встречный вызов: полностью отказаться от российской нефти и ввести пошлины против Индии и Китая. Теперь европейские лидеры пытаются выработать единую позицию, а на кону - не только эффективность санкций, но и судьба замороженных российских активов на $300 млрд.

При этом сам Трамп до сих пор воздерживался от введения масштабных карательных мер против России, несмотря на периодическое ужесточение риторики. Вместо этого он сосредоточился на торговом давлении на третьи страны, удвоив до 50% пошлины на индийский импорт в качестве наказания за покупку российской нефти.

Европейский паралич

Европа теперь лихорадочно думает, как ответить на вызов Трампа, выставляя на всеобщее обозрение свои внутренние противоречия и ограниченность инструментов блока. Многочисленные раунды санкций ЕС так и не смогли парализовать российскую "военную машину", а обещания по закупке оружия для Киева столкнулись с задержками.

Выполнить требования Трампа для Европы - крайне сложная задача:

- Энергетическая зависимость: полный отказ от российской нефти и газа, вероятно, встретит сопротивление со стороны Венгрии и Словакии. Более того, даже крупные экономики, такие как Германия, Франция и Италия, продолжают закупать российские энергоносители. В 2024 году объем закупок составил около $27 млрд.

- Торговые интересы: ЕС не готов развязывать торговую войну с Китаем, который остается для него критически важным экспортным рынком. Брюссель предпочитает вводить точечные санкции против отдельных компаний-нарушителей, а не использовать пошлины, как это делает Трамп.

- Слабое исполнение: несмотря на принятые меры, исполнение санкций остается слабым. Европа по-прежнему воздерживается от введения вторичных санкций против стран, помогающих Москве, и сохраняет доступ к SWIFT для некоторых российских банков.

Некоторые европейские дипломаты предполагают, что Трамп выдвинул свои требования, зная, что ЕС не сможет их выполнить. Это позволило бы ему и дальше избегать прямого усиления давления на Россию.

Главный козырь: замороженные активы России

Пока ЕС пытается согласовать свой ответ, на первый план выходит вопрос об использовании замороженных активов российского ЦБ на сумму около $300 млрд. До сих пор европейцы использовали только проценты с этих средств для финансирования обороны Украины, опасаясь подорвать репутацию еврозоны как "безопасной гавани" для глобального капитала. Однако на фоне растущих военных расходов Киева расчеты меняются. Подавляющая часть замороженных средств хранится в европейском депозитарии Euroclear в Бельгии. Сейчас Брюссель ищет способ разблокировать часть этих денег.

Согласно одному из предложений, Европа может фактически одолжить эти активы Киеву. Они рассчитывают на то, что после окончания конфликта, Россия должна будет выплатить репарации, а если она откажется, ЕС сможет сохранить санкции и избежать выбора между конфискацией активов или самостоятельной компенсацией убытков Euroclear.

Один из чиновников, участвующих в переговорах, назвал этот механизм "бесплатной и неограниченной подпиской на вооружения". Россия, в свою очередь, предупредила, что ответит на любые попытки конфискации, в том числе захватом активов европейских компаний, все еще остающихся в стране.

Подготовлено Profinance.ru по материалам The WallStreet Journal

Источник - ProFinance.Ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1758186360


