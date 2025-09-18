 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
ЦентрАзия
Четверг, 18.09.2025
Caravan.kz: Казахстан потерял хлебный рынок Узбекистана
20:00 18.09.2025

Казахстан уже потерял хлебный рынок Узбекистана – МСХ
Министерство сельского хозяйства Казахстана будет постепенно уменьшать посевы под пшеницу.

18 Сентября 2025

Отказ от монокультуры позволит целинным регионам страны зарабатывать больше. А что именно выращивать, будет подсказывать министерство, где воссоздается аналитическая служба. Об этом в интервью "Каравану" рассказал вице-министр сельского хозяйства РК Азат Султанов.

- Добрый день, Азат Сиражиддинович. Минсельхоз в этом году заставил фермеров сокращать посевы пшеницы. Зачем? Вы хотите уйти от монокультуры?

- Мы сокращаем посевы монокультуры. В этом году сократили посев пшеницы на 800 тыс. га. Но у нас нет жесткого плана отказаться от пшеницы. Все зависит от товарной инфраструктуры и ситуации на рынке.

Мы видим, что спрос на пшеницу сокращается по нескольким причинам. Это мировое падение цен, давление российской пшеницы, ограниченность рынков сбыта.

- Вы предполагаете, что Россия в регионе останется навсегда?

- Да. Это санкции в отношении Российской Федерации, геополитическая ситуация и ситуация на рынке. Сибирское зерно будет давить на рынок. У них выше урожайность.

Здесь будет замещение казахстанского зерна. Мы уже не говорим только о небольшом рынке Кыргызстана. Или о Иране. Уже Узбекистан может перейти на российское зерно. Соответственно, столько пшеницы нам не нужно.

В этом году урожай пшеницы в Казахстане будет более 22 млн тонн с учетом поля. Для полного обеспечения страны пшеницы – это хлеб, мука, макароны, корма, семена – надо 9 млн тонн. Куда девать остаток?

Союз зернопереработчиков говорит, что надо перерабатывать зерно на муку. Но столько муки мы все равно на внешний рынок не выкинем. Мы - крупнейший игрок по экспорту муки в своем регионе. Но дальше свою муку мы не можем реализовать. Мы не может вывезти все и с учетом мощностей железных дорог.

Потенциально есть рынок Пакистана. Но снова проблема логистики: как доставить эту муку через территорию Афганистана?

Понемногу сейчас прорабатываем этот вопрос. Будет строиться железная дорога Тургенди – Герат, из Туркмении в Афганистан. Это большой рынок. В этом случае туда может пойти казахстанская мука в обход Узбекистана, который ставит защитные барьеры против нашей продукции с учетом развития собственной мукомольной промышленности.

- Поэтому минсельхоз сейчас субсидирует экспорт через Туркмению?

- Да. И мы понимаем, что опасения зернопереработчиков несущественны, потому что мы на это направление (через Туркменистан – Авт.) могли отправить 500 тысяч тонн зерна. Основной поток хлеба ушел через балтийские и черноморские порты. А также на юг, в Арабские Эмираты, на восток – во Вьетнам. А основные - это Африка.

А традиционные направления, они уже в общем объеме пошли.

- Чем вы предлагаете фермерам замещать пшеницу?

- Что и сколько выращивать, диктует рынок. Мы отслеживаем тенденции и даем рекомендации.

В прошлом мы дали задание сократить посевы ячменя, так как не было спроса. В этом году, наоборот, нарастили площади под ячмень потому, что возник спрос со стороны Ирана. В этом году в Иран уже отгрузили более миллиона тонн по хорошей цене.

До этого мы ставили задачу снизить площади зерновой кукурузы в Алматинской и Жетысуской областях. В этом году снова дали задание увеличить посевы, так как у нас в Жамбылской области вводится проект компании "Фуфенг" (Fufeng Group Limited – китайская пищевая и химическая компания, крупнейший производитель пищевых добавок, подсластителей, аминокислот, комбикормов, удобрений – "Караван") по глубокой переработке кукурузы. В этой связи нам надо понемногу наращивать сырьевую базу.

Другой завод, в Туркестанской области, строит акционер Жаркентского крахмалопаточного завода.

Мы вынуждены развивать сейчас глубокую переработку. Сейчас единственный сельхозтовар, который попал под американские пошлины - это клейковина. Глютен. Продукт глубокой переработки зерна. Это хороший экспортный продукт, и мы можем его получать в Казахстане.

Перспективный продукт на европейском рынке – биоэтанол. И это метод утилизации зерна низкого качества.

Мы должны направить на глубокую переработку зерна примерно два миллиона тонн. И это будет так с учетом всех проектов. Это излишек, который мы с рынка забираем.

Понятно, что мукомолам все это будет не так интересно, с учетом высокой цены на рынке. Но, с другой стороны, мы должны заботиться и о фермерах.

- Какой баланс по хлебу вы видите в идеале?

- Население Казахстана – 20 млн человек. На крупы, производство хлеба, на муку, на макароны, на корм скоту – на все надо 9 млн тонн в год. Эту норму мы обеспечим в любом случае.

Остальное пойдет на переработку и экспорт. В целом баланс будет 20-23 млн тонн пшеницы в год.

- Вы сейчас ставку делаете все-таки на урожайность.

- Скорее, на продуктивность села. Она состоит из нескольких составляющих. В том числе это семенной материал, мелиорация земель, квалификация аграриев и техника.

Базовый уровень господдержки мы крестьянам обеспечиваем. На семена мы даем от 50 до 70 % субсидии. Удобрения в этом году дали селу 1,9 млн тонн. Такого объема поддержки давно не было.

Очень хорошо, если полем сегодня занимается бывший директор совхоза или зоотехник. Но в основной массе это учителя, участковые милиционеры, продавцы. Как повышать их квалификацию?

Сейчас знания передаются в основном через самые передовые хозяйства, которые организуют обучающие семинары.

Работает лизинг техники под 5 %.

Господдержка дает свои результаты. Мы прогнозируем, что в этом году получим урожай чуть меньше прошлогоднего – рекордного – урожая, несмотря на сокращение посевных площадей, на площади меньше на 800 тысяч гектаров.

- Также летом вы говорили, что минсельхоз намерен заново создать агропромышленный комплекс Казахстана. Что произошло за это время?

- У нас в стране комплекс по агропроизводству сохранился. Мы его упорядочиваем. С нас задачу по производству продуктов питания никто не снимал. Есть поручение главы государства по увеличению доли переработанной продукции до 70 %.

Производство, переработка, хранение, логистика – все сейчас в ведении МСХ. Даже вопросы торговли мы начинаем затрагивать.

Мы видим, в каких отраслях мы уже достигли потолка развития, а какие направления стоит развивать дальше. Особенно с учетом потенциала экспорта.

По хлебу мы достигли предела. По овощной продукции очень большой потенциал. Как и по молочке, по производству мяса, масложировой продукции. Это мы будем стимулировать через господержку.

Мы создаем структуру управления всем этим комплексом. В министерстве уже работает департамент агропромышленных рынков и переработки сельхозпродуктов.

Его работу поддерживает аналитический центр экономической политики минсельхоза. Это аналитико-технический центр. Мы туда передали систему субсидирования, систему идентификации сельскохозяйственных животных и единую автоматизированную систему учета сельхозпродукции.

Автор: Адил УРМАНОВ

Источник - Caravan.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1758214800


