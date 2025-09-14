 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Пятница, 19.09.2025
03:54  InfoBRICS: представители США посетили учения "Запад-2025" с необычной целью
03:30  Израиль - как опасное квазигосударство? - Валентин Катасонов
02:29  Делегация Узбекистана поедет в Россию на буддийский форум
01:04  Перенесут ли столицу Киргизии в город Манас? Ответ главы ГКНБ Ташиева
00:23  Инвестиционный форум Туркменистана в Авазе собрал более 800 делегатов из 45 стран
00:05  Readovka собрала самые важные события 18 сентября в разрезе СВО
Четверг, 18.09.2025
20:00  Caravan.kz: Казахстан потерял хлебный рынок Узбекистана
12:06  ProFinance: Как Трамп поймал Европу в санкционную ловушку
11:44  Китай призвал международное сообщество помочь Афганистану встать на правильный путь
11:41  В Ферганской области начал работу новый IT-городок
11:26  Третья мировая - на этот раз экономическая, - Александр Яковенко
11:05  Турция инвестирует миллиарды долларов в энергетику Киргизии, - Виктория Панфилова
11:00  Пекин закупает сырую нефть, которая ему не нужна, и порождает теории заговора
10:36  Президент Казахстана выступил на открытии VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Астане
02:02  Башкирский мед под угрозой: насекомые-мигранты из Средней Азии губят местных пчел и делают неправильный мед
01:37  Президент Киргизии подписал закон о переименовании Жалал-Абада в Манас
01:16  Трамп переиграл Россию. Америка забивает последний гвоздь в крышку украинского гроба, - Антон Трофимов
00:29  Маньчжурия как плацдарм нападения Японии на СССР и Китай (история), - Анатолий Кошкин
00:05  ВС РФ начали операцию по блокированию ВСУ в Новопавловке – итоговая сводка Readovka за 17 сентября
Среда, 17.09.2025
20:43  President.uz: К 2030 году в Узбекистане возможно полностью искоренить абсолютную бедность
20:16  "Рубеж-2025". На полигоне "Эдельвейс" в Киргизии ВС РФ делятся опытом применения дронов
15:17  МИД России: Польский поход РККА 1939 года (история)
14:05  Президент Киргизии открыл Исламскую академию и объявил строгий выговор мэру Оша
13:28  Profinance: китайские ограничения душат европейский редкоземельный бизнес, а пошлины Трампа сломали японский автопром
12:26  Президент Таджикистана открыл пятизвездочную гостиницу "Кровн Плаза Душанбе" (видео)
05:32  РГ: Как в Индии отметят 75-летний юбилей Нарендры Моди
02:36  Кыргызстан объявил дату проведения VI Всемирных игр кочевников
01:49  Тревожный туман над Лондоном, - Валерий Бурт
00:44  Путин проследил за ходом учений "Запад-2025" на полигоне Мулино
00:05  Readovka собрала самые важные события 16 сентября в разрезе СВО
Вторник, 16.09.2025
21:01  Киргизия проведет парламентские выборы по таджикскому сценарию, - Виктория Панфилова
12:22  От деколонизации к русофобии, - Данияр Ашимбаев
12:17  Президент Таджикистана принял участие в чрезвычайном саммите ОИС в Дохе (Катар)
12:03  В Узбекистане открыто крупное газовое месторождение
12:00  Nomad: Трамп начал крестовый поход на Сороса
11:30  Грозит ли Израилю экономическая изоляция? - Валентин Катасонов
10:41  Как пал Непал, - Илья Титов
03:06  Нацбанк Казахстана гарантирует: Цифровой тенге станет законным платежным средством
02:17  Сотрудничество Китая с Россией безупречно. Пекин решительно выступает против буллинга, нелегальных санкций и "юрисдикции длинной руки"
01:03  "Росатом" окажет поддержку Кыргызстану в создании центра ядерной медицины
00:52  Белорусский кошмар НАТО: Индия вместе с Пакистаном на учениях "Запад-2025"
00:05  ВС РФ форсировали реку Жеребец и готовятся к штурму Ямполя – итоговая сводка Readovka за 15 сентября
Понедельник, 15.09.2025
23:44  Il Messagero: в ходе учений Россия применила ракету "Циркон" в Баренцевом море (видео)
22:24  Bloomberg: ввод в строй "Силы Сибири - 2" может изменить мировую торговлю СПГ
22:07  НГ: Как оппозиция готовит Грузию к очередному госперевороту
21:27  Они только говорят, но не делают. Трамп поймал за язык евроболтунов
14:05  В Британии дошли до пророчеств Бабы Ванги: "Европа превратится в пустыню"
13:17  Кирк: кровавая бойня либерал-демократов, - Владимир Малышев
12:27  НГ: Спонсоры Киева вступили в спор из-за денег
11:33  Учителя в Киргизии уходят из школы, - Виктория Панфилова
10:32  Неожиданный подарок: Трамп объявил охоту на главного личного врага Путина, - Кирилл Стрельников
02:34  Sputnik: Об энергетических проектах России в Центральной Азии
02:16  Запад навязывает ЦА "зеленую" тематику, чтобы контролировать ее ресурсы, - Азиз Абдраимов
02:11  Президент Бразилии написал эссе для начала диалога с Трампом по пошлинам
00:43  Что нас ждет в финале технического прогресса, - Дмитрий Самойлов
00:05  Бои на Южно-Донбасском направлении решат судьбу Гуляйполя – итоговая сводка СВО за прошедшую неделю
Воскресенье, 14.09.2025
22:38  Известия: Удастся ли США вытеснить российские энергоносители с рынков. Разбор
21:48  Трамп назвал тяжелым тот факт, что отец подозреваемого в убийстве активиста Кирка сдал его властям
20:35  Ватикан против технофеодалов: чем ИИ пугает старейших идеологов планеты, - Олег Сергеев
16:17  "Царь-самовар" и много эмоций: как прошла жеребьевка "Интервидения" (ссылки на музыкальные композиции участников)
12:18  В Намангане нашли редкие рукописи и монеты VIII века - фото
Readovka собрала самые важные события 18 сентября в разрезе СВО
00:05 19.09.2025

ВС РФ отражают очередную серию массированных контратак ВСУ на Добропольском направлении – итоговая сводка Readovka за 18 сентября

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 18 сентября в разрезе СВО. ВСУ в очередной раз пытаются переломить ситуацию в боях у Доброполья, но, как и прежде, серия атак не изменила общей картины. В Польше официально подтвердили, что в ночь на 10 сентября во время инцидента с дронами частный дом на востоке страны пострадал от польской ракеты. ВС РФ начали системное уничтожение тепловозного парка на Украине.

Утилитарный подход



ВСУ никак не могут смириться с тем, что у прежних попыток срезать оперативный выступ 51-й армии ВС РФ у Доброполья нет результата. У мотивации Киева продолжать безуспешные атаки, невзирая на потери, есть несколько причин.

Во-первых, политико-психологический фактор требует от командования противника любой ценой попытаться склонить чашу весов в свою сторону. На фоне ухудшения ситуации на ряде направлений и снятия командования сразу двух армейских корпусов ВСУ Банковая не может позволить себе очередную плохую новость, да еще и на участке, активно освещаемом в украинских медиа.

Во-вторых, предыдущие контратаки создали для ВСУ полукотлы в районах сел Никаноровка, Суворово, Шахово и Владимировка. В этих "мешках" оказались украинские штурмовые подразделения, и командование неприятеля сталкивается с выбором: бросить их или направить им подкрепление. Киев выбирает второе, рассчитывая, что окруженные бойцы сумеют двигаться вперед. Ситуация крайне рискованная, поскольку при дальнейшем развитии событий вклинившиеся силы могут быть полностью блокированы. Однако украинская сторона готова оплачивать эти попытки огромными потерями ради минимальных продвижений. По сути, ВСУ своими жертвами лишь углубляют собственные полукотлы и наполняют их будущими пленными.

Провокация провалилась

Министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк заявил, что в ночь на 10 сентября в частный дом на востоке страны попала ракета AIM-9, выпущенная польским истребителем F-16 во время отражения налета дронов "Гербера". Он уточнил, что ущерб будет компенсирован военными.

Таким образом, подтверждается версия о том, что происшествие было частью информационной операции, согласованной Киевом и Варшавой. Дом, получивший повреждения, использовался как ключевой элемент в попытке развернуть волну возмущения в странах ЕС и представить Польшу "жертвой агрессии" по образцу украинской пропаганды. Остается неясным лишь то, было ли попадание случайным, или поляки сознательно отстрелялись по зданию, используя его в качестве декорации для провокации.

Охота на тепловозы

ВС РФ усилили удары по энергосистеме украинской железнодорожной сети, что вынуждает Киев массово использовать тепловозы. Они не зависят от электроснабжения и позволяют поддерживать движение воинских эшелонов и грузов. Но такая мера делает тепловозы уязвимыми для ударов, так как их приходится подводить ближе к линии фронта.

Украина располагает более чем 300 тепловозами, часть которых досталась в наследство от СССР, а другая была закуплена после 1991 года. Однако каждая потеря обходится дорого. Так, один из наиболее распространенных локомотивов General Electric ТЭ33А Evolution стоит порядка 5 миллионов долларов. В условиях системных ударов ВС РФ по энергосети и транспортной инфраструктуре утраты тепловозов становятся для Киева стратегической проблемой.

Главным событием 17 сентября стала подготовка ВС РФ к блокированию укрепрайона ВСУ в селе Новопавловка на Южно-Донбасском направлении.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1758229500


