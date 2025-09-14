Readovka собрала самые важные события 18 сентября в разрезе СВО

00:05 19.09.2025

ВС РФ отражают очередную серию массированных контратак ВСУ на Добропольском направлении – итоговая сводка Readovka за 18 сентября



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 18 сентября в разрезе СВО. ВСУ в очередной раз пытаются переломить ситуацию в боях у Доброполья, но, как и прежде, серия атак не изменила общей картины. В Польше официально подтвердили, что в ночь на 10 сентября во время инцидента с дронами частный дом на востоке страны пострадал от польской ракеты. ВС РФ начали системное уничтожение тепловозного парка на Украине.



Утилитарный подход



