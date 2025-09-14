|Readovka собрала самые важные события 18 сентября в разрезе СВО
ВС РФ отражают очередную серию массированных контратак ВСУ на Добропольском направлении – итоговая сводка Readovka за 18 сентября
Редакция Readovka собрала самые важные события 18 сентября в разрезе СВО. ВСУ в очередной раз пытаются переломить ситуацию в боях у Доброполья, но, как и прежде, серия атак не изменила общей картины. В Польше официально подтвердили, что в ночь на 10 сентября во время инцидента с дронами частный дом на востоке страны пострадал от польской ракеты. ВС РФ начали системное уничтожение тепловозного парка на Украине.
Утилитарный подход
ВСУ никак не могут смириться с тем, что у прежних попыток срезать оперативный выступ 51-й армии ВС РФ у Доброполья нет результата. У мотивации Киева продолжать безуспешные атаки, невзирая на потери, есть несколько причин.
Во-первых, политико-психологический фактор требует от командования противника любой ценой попытаться склонить чашу весов в свою сторону. На фоне ухудшения ситуации на ряде направлений и снятия командования сразу двух армейских корпусов ВСУ Банковая не может позволить себе очередную плохую новость, да еще и на участке, активно освещаемом в украинских медиа.
Во-вторых, предыдущие контратаки создали для ВСУ полукотлы в районах сел Никаноровка, Суворово, Шахово и Владимировка. В этих "мешках" оказались украинские штурмовые подразделения, и командование неприятеля сталкивается с выбором: бросить их или направить им подкрепление. Киев выбирает второе, рассчитывая, что окруженные бойцы сумеют двигаться вперед. Ситуация крайне рискованная, поскольку при дальнейшем развитии событий вклинившиеся силы могут быть полностью блокированы. Однако украинская сторона готова оплачивать эти попытки огромными потерями ради минимальных продвижений. По сути, ВСУ своими жертвами лишь углубляют собственные полукотлы и наполняют их будущими пленными.
Провокация провалилась
Министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк заявил, что в ночь на 10 сентября в частный дом на востоке страны попала ракета AIM-9, выпущенная польским истребителем F-16 во время отражения налета дронов "Гербера". Он уточнил, что ущерб будет компенсирован военными.
Таким образом, подтверждается версия о том, что происшествие было частью информационной операции, согласованной Киевом и Варшавой. Дом, получивший повреждения, использовался как ключевой элемент в попытке развернуть волну возмущения в странах ЕС и представить Польшу "жертвой агрессии" по образцу украинской пропаганды. Остается неясным лишь то, было ли попадание случайным, или поляки сознательно отстрелялись по зданию, используя его в качестве декорации для провокации.
Охота на тепловозы
ВС РФ усилили удары по энергосистеме украинской железнодорожной сети, что вынуждает Киев массово использовать тепловозы. Они не зависят от электроснабжения и позволяют поддерживать движение воинских эшелонов и грузов. Но такая мера делает тепловозы уязвимыми для ударов, так как их приходится подводить ближе к линии фронта.
Украина располагает более чем 300 тепловозами, часть которых досталась в наследство от СССР, а другая была закуплена после 1991 года. Однако каждая потеря обходится дорого. Так, один из наиболее распространенных локомотивов General Electric ТЭ33А Evolution стоит порядка 5 миллионов долларов. В условиях системных ударов ВС РФ по энергосети и транспортной инфраструктуре утраты тепловозов становятся для Киева стратегической проблемой.
Главным событием 17 сентября стала подготовка ВС РФ к блокированию укрепрайона ВСУ в селе Новопавловка на Южно-Донбасском направлении.