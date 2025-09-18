 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
  Новости и события
| 
Пятница, 19.09.2025
03:54  InfoBRICS: представители США посетили учения "Запад-2025" с необычной целью
03:30  Израиль - как опасное квазигосударство? - Валентин Катасонов
02:29  Делегация Узбекистана поедет в Россию на буддийский форум
01:04  Перенесут ли столицу Киргизии в город Манас? Ответ главы ГКНБ Ташиева
00:23  Инвестиционный форум Туркменистана в Авазе собрал более 800 делегатов из 45 стран
00:05  Readovka собрала самые важные события 18 сентября в разрезе СВО
Четверг, 18.09.2025
20:00  Caravan.kz: Казахстан потерял хлебный рынок Узбекистана
12:06  ProFinance: Как Трамп поймал Европу в санкционную ловушку
11:44  Китай призвал международное сообщество помочь Афганистану встать на правильный путь
11:41  В Ферганской области начал работу новый IT-городок
11:26  Третья мировая - на этот раз экономическая, - Александр Яковенко
11:05  Турция инвестирует миллиарды долларов в энергетику Киргизии, - Виктория Панфилова
11:00  Пекин закупает сырую нефть, которая ему не нужна, и порождает теории заговора
10:36  Президент Казахстана выступил на открытии VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Астане
02:02  Башкирский мед под угрозой: насекомые-мигранты из Средней Азии губят местных пчел и делают неправильный мед
01:37  Президент Киргизии подписал закон о переименовании Жалал-Абада в Манас
01:16  Трамп переиграл Россию. Америка забивает последний гвоздь в крышку украинского гроба, - Антон Трофимов
00:29  Маньчжурия как плацдарм нападения Японии на СССР и Китай (история), - Анатолий Кошкин
00:05  ВС РФ начали операцию по блокированию ВСУ в Новопавловке – итоговая сводка Readovka за 17 сентября
Среда, 17.09.2025
20:43  President.uz: К 2030 году в Узбекистане возможно полностью искоренить абсолютную бедность
20:16  "Рубеж-2025". На полигоне "Эдельвейс" в Киргизии ВС РФ делятся опытом применения дронов
15:17  МИД России: Польский поход РККА 1939 года (история)
14:05  Президент Киргизии открыл Исламскую академию и объявил строгий выговор мэру Оша
13:28  Profinance: китайские ограничения душат европейский редкоземельный бизнес, а пошлины Трампа сломали японский автопром
12:26  Президент Таджикистана открыл пятизвездочную гостиницу "Кровн Плаза Душанбе" (видео)
05:32  РГ: Как в Индии отметят 75-летний юбилей Нарендры Моди
02:36  Кыргызстан объявил дату проведения VI Всемирных игр кочевников
01:49  Тревожный туман над Лондоном, - Валерий Бурт
00:44  Путин проследил за ходом учений "Запад-2025" на полигоне Мулино
00:05  Readovka собрала самые важные события 16 сентября в разрезе СВО
Вторник, 16.09.2025
21:01  Киргизия проведет парламентские выборы по таджикскому сценарию, - Виктория Панфилова
12:22  От деколонизации к русофобии, - Данияр Ашимбаев
12:17  Президент Таджикистана принял участие в чрезвычайном саммите ОИС в Дохе (Катар)
12:03  В Узбекистане открыто крупное газовое месторождение
12:00  Nomad: Трамп начал крестовый поход на Сороса
11:30  Грозит ли Израилю экономическая изоляция? - Валентин Катасонов
10:41  Как пал Непал, - Илья Титов
03:06  Нацбанк Казахстана гарантирует: Цифровой тенге станет законным платежным средством
02:17  Сотрудничество Китая с Россией безупречно. Пекин решительно выступает против буллинга, нелегальных санкций и "юрисдикции длинной руки"
01:03  "Росатом" окажет поддержку Кыргызстану в создании центра ядерной медицины
00:52  Белорусский кошмар НАТО: Индия вместе с Пакистаном на учениях "Запад-2025"
00:05  ВС РФ форсировали реку Жеребец и готовятся к штурму Ямполя – итоговая сводка Readovka за 15 сентября
Понедельник, 15.09.2025
23:44  Il Messagero: в ходе учений Россия применила ракету "Циркон" в Баренцевом море (видео)
22:24  Bloomberg: ввод в строй "Силы Сибири - 2" может изменить мировую торговлю СПГ
22:07  НГ: Как оппозиция готовит Грузию к очередному госперевороту
21:27  Они только говорят, но не делают. Трамп поймал за язык евроболтунов
14:05  В Британии дошли до пророчеств Бабы Ванги: "Европа превратится в пустыню"
13:17  Кирк: кровавая бойня либерал-демократов, - Владимир Малышев
12:27  НГ: Спонсоры Киева вступили в спор из-за денег
11:33  Учителя в Киргизии уходят из школы, - Виктория Панфилова
10:32  Неожиданный подарок: Трамп объявил охоту на главного личного врага Путина, - Кирилл Стрельников
02:34  Sputnik: Об энергетических проектах России в Центральной Азии
02:16  Запад навязывает ЦА "зеленую" тематику, чтобы контролировать ее ресурсы, - Азиз Абдраимов
02:11  Президент Бразилии написал эссе для начала диалога с Трампом по пошлинам
00:43  Что нас ждет в финале технического прогресса, - Дмитрий Самойлов
00:05  Бои на Южно-Донбасском направлении решат судьбу Гуляйполя – итоговая сводка СВО за прошедшую неделю
Воскресенье, 14.09.2025
22:38  Известия: Удастся ли США вытеснить российские энергоносители с рынков. Разбор
21:48  Трамп назвал тяжелым тот факт, что отец подозреваемого в убийстве активиста Кирка сдал его властям
20:35  Ватикан против технофеодалов: чем ИИ пугает старейших идеологов планеты, - Олег Сергеев
16:17  "Царь-самовар" и много эмоций: как прошла жеребьевка "Интервидения" (ссылки на музыкальные композиции участников)
12:18  В Намангане нашли редкие рукописи и монеты VIII века - фото
Инвестиционный форум Туркменистана в Авазе собрал более 800 делегатов из 45 стран
00:23 19.09.2025

В Авазе стартовал Инвестиционный форум Туркменистана, собравший более 800 делегатов из 45 стран

18.09.2025

В Национальной туристической зоне "Аваза" сегодня начался Инвестиционный форум Туркменистана (TIF 2025), который продлится до 19 сентября. Это масштабное мероприятие, направленное на привлечение иностранных инвестиций, объединило более 800 делегатов из 45 стран. Среди участников - высокопоставленные государственные деятели, руководители крупнейших международных корпораций, главы инвестиционных банков и ведущие эксперты.



Форум открылся обращением Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, которое зачитал министр финансов и экономики Мамметгулы Астанагулов. Ключевым событием первого дня стала пленарная сессия "Инвестиционная привлекательность Туркменистана как фактор стратегической эффективности".

Ее модератором выступил Постоянный координатор ООН в Туркменистане Дмитрий Шлапаченко. С докладами выступили влиятельные мировые эксперты, в том числе исполнительный директор Всемирного банка Беатрис Лус Масер Маллор и заместитель генерального секретаря ООН Рабаб Фатима.

В течение двух дней участникам форума будут представлены готовые к реализации проекты в ключевых секторах туркменской экономики, включая энергетику, логистику, строительство, финансы и инновации. Отдельное внимание будет уделено вопросам государственно-частного партнерства, "зеленой" и цифровой трансформации, а также климатоустойчивому сельскому хозяйству.

Высокий уровень мероприятия подчеркивается широкой международной поддержкой: форум спонсируют и поддерживают более 50 официальных партнеров и организаций. Среди них - Всемирный банк, Азиатский банк развития, ООН и ЕБРР, а также такие крупные компании, как Daewoo E&C и John Deere.

Инвестиционный форум TIF 2025 организован Министерством финансов и экономики Туркменистана, Министерством иностранных дел Туркменистана совместно с "Turkmen Congress".

Источник - turkmenistaninfo.gov.tm
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1758230580


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев встретился с участниками VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий
- Мажилис одобрил законопроект по вопросам архивного дела в первом чтении
- Государственный советник принял участие в Международной научно-практической конференции
- Роман Скляр провел заседание Инвестштаба: утверждены новые инвестиционные проекты в приоритетных секторах экономики
- "Обращения не получили исчерпывающих ответов"
- Точка обзора: о парламентариях в разных ракурсах. Обзор казахской прессы
- Исполнение поручений Президента: в Правительстве обсудили развитие туристской отрасли
- Казахстанская мука вышла на рынок США
- Казахстан и МАГАТЭ обсудили приоритеты развития атомной энергетики
