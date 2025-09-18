Инвестиционный форум Туркменистана в Авазе собрал более 800 делегатов из 45 стран

00:23 19.09.2025

В Авазе стартовал Инвестиционный форум Туркменистана, собравший более 800 делегатов из 45 стран



18.09.2025



В Национальной туристической зоне "Аваза" сегодня начался Инвестиционный форум Туркменистана (TIF 2025), который продлится до 19 сентября. Это масштабное мероприятие, направленное на привлечение иностранных инвестиций, объединило более 800 делегатов из 45 стран. Среди участников - высокопоставленные государственные деятели, руководители крупнейших международных корпораций, главы инвестиционных банков и ведущие эксперты.



