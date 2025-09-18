|Инвестиционный форум Туркменистана в Авазе собрал более 800 делегатов из 45 стран
00:23 19.09.2025
В Авазе стартовал Инвестиционный форум Туркменистана, собравший более 800 делегатов из 45 стран
18.09.2025
В Национальной туристической зоне "Аваза" сегодня начался Инвестиционный форум Туркменистана (TIF 2025), который продлится до 19 сентября. Это масштабное мероприятие, направленное на привлечение иностранных инвестиций, объединило более 800 делегатов из 45 стран. Среди участников - высокопоставленные государственные деятели, руководители крупнейших международных корпораций, главы инвестиционных банков и ведущие эксперты.
Форум открылся обращением Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, которое зачитал министр финансов и экономики Мамметгулы Астанагулов. Ключевым событием первого дня стала пленарная сессия "Инвестиционная привлекательность Туркменистана как фактор стратегической эффективности".
Ее модератором выступил Постоянный координатор ООН в Туркменистане Дмитрий Шлапаченко. С докладами выступили влиятельные мировые эксперты, в том числе исполнительный директор Всемирного банка Беатрис Лус Масер Маллор и заместитель генерального секретаря ООН Рабаб Фатима.
В течение двух дней участникам форума будут представлены готовые к реализации проекты в ключевых секторах туркменской экономики, включая энергетику, логистику, строительство, финансы и инновации. Отдельное внимание будет уделено вопросам государственно-частного партнерства, "зеленой" и цифровой трансформации, а также климатоустойчивому сельскому хозяйству.
Высокий уровень мероприятия подчеркивается широкой международной поддержкой: форум спонсируют и поддерживают более 50 официальных партнеров и организаций. Среди них - Всемирный банк, Азиатский банк развития, ООН и ЕБРР, а также такие крупные компании, как Daewoo E&C и John Deere.
Инвестиционный форум TIF 2025 организован Министерством финансов и экономики Туркменистана, Министерством иностранных дел Туркменистана совместно с "Turkmen Congress".