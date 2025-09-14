|Перенесут ли столицу Киргизии в город Манас? Ответ главы ГКНБ Ташиева
01:04 19.09.2025
БИШКЕК, 18 сен - Sputnik. В данный момент руководство Кыргызстана не планирует переносить столицу из Бишкека в город Манас, сообщил замглавы кабинета министров, председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.
"Если бы Манас стал столицей Кыргызстана, было бы отлично, но такого вопроса сейчас на повестке нет. Если когда-нибудь его поднимут, решать должен народ на референдуме", - сказал Ташиев журналистам.
Он также прокомментировал мнение, что в Манас нужно было переименовать город Талас, а не Джалал-Абад.
"Я понимаю, людям непривычно и даже обидно слышать, что вместо Джалал-Абада будет Манас. Многие там родились и выросли, там живут их родственники... Можно сказать, что идея переименовать город исходила от меня. Я горжусь, что Джалал-Абад переименовывают в Манас. Некоторые считают, что это название больше подошло бы Таласу, но Манас - достояние не одного региона, а всего кыргызского народа. Со временем подрастающее поколение скажет нам спасибо", - заявил глава ГКНБ.
Он уточнил, что изменится только название административного центра, а область останется Джалал-Абадской.
"Джалал-Абад - большой город, который быстро развивается, потому что мэрия и полпред президента работают слаженно. Например, когда я предлагаю им какую-то идею, они сразу начинают действовать, искать решения и доводят дело до конца. Власти других регионов, к сожалению, часто забывают о поручениях или выполняют их плохо. Когда мы предложили построить в Джалал-Абаде ипотечные дома, мэр и полпред сразу начали искать землю. На самом деле развитие Джалал-Абада важно не только для его жителей, но и для всего Кыргызстана", - подчеркнул Ташиев.
Напомним, вчера президент КР Садыр Жапаров подписал закон о переименовании Джалал-Абада в Манас.