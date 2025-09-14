Перенесут ли столицу Киргизии в город Манас? Ответ главы ГКНБ Ташиева

01:04 19.09.2025

БИШКЕК, 18 сен - Sputnik. В данный момент руководство Кыргызстана не планирует переносить столицу из Бишкека в город Манас, сообщил замглавы кабинета министров, председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.



"Если бы Манас стал столицей Кыргызстана, было бы отлично, но такого вопроса сейчас на повестке нет. Если когда-нибудь его поднимут, решать должен народ на референдуме", - сказал Ташиев журналистам.



Он также прокомментировал мнение, что в Манас нужно было переименовать город Талас, а не Джалал-Абад.



