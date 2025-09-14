Делегация Узбекистана поедет в Россию на буддийский форум

02:29 19.09.2025

Мероприятие пройдет в Элисте и объединит духовных лидеров и исследователей из порядка 35 стран. Основная тема - развитие буддизма в новом тысячелетии, его влияние на туризм и выбор экономических приоритетов.



ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik. Делегация Узбекистана примет участие в III Международном буддийском форуме в Калмыкии (Россия), сообщает Оргкомитет форума.



Мероприятие пройдет с 25 по 28 сентября в городе Элиста и объединит представителей около 35 стран и буддийских регионов РФ.



По словам Президента России Владимира Путина, буддизм, его культура и традиции оказали большое влияние на становление России, сыграли поистине уникальную роль в формировании единого, сплоченного народа, стали высоким духовно-нравственным ориентиром для сотен тысяч людей.



Основная тема форума - развитие буддизма в новом тысячелетии, его влияние на туризм и выбор экономических приоритетов.



Программа включает более 50 мероприятий, как делового, так и культурного характера, в том числе свыше десятка дискуссий и секций, посвященных будущему буддизма и сохранению духовных традиций.



"Для Калмыкии Форум - это возможность внести свой вклад в укрепление международного авторитета страны. Важно подчеркнуть, что Россия - многонациональная и многоконфессиональная страна, которая объединяет огромное количество народов. Мы этим гордимся - при всем разнообразии мы едины перед вызовами", - сказал глава Республики Калмыкия Бату Хасиков.



На открытии форума представят мультимедийное шоу "Ставка кочевника", а также выставки священных буддийских реликвий из Национального музея Индии и экспозиции "Калмыцкие буддийские шедевры из музеев Санкт-Петербурга". В тот же день пройдет масштабное пленарное заседание "Буддийский мир в новом тысячелетии".



Напомним, что на территории Узбекистана находятся такие памятники буддийского наследия, как комплекс Фаязтепа, буддийские монастыри в Айртаме, городища Зартепа и Дальверзинтепа.