Израиль - как опасное квазигосударство? - Валентин Катасонов

03:30 19.09.2025 Израиль - как опасное квазигосударство?

Не столько государство, сколько транзитная территория



19.09.2025 | Валентин КАТАСОНОВ



Созданное в 1948 году государство Израиль во многих отношениях является уникальным. Сравнивая Израиль с другими странами, авторы нередко его называют "квазигосударством", "недо-государством", "фейковым государством", "антигосударством" и т. п. Эти особенности Израиля важно иметь в виду для понимания нынешних непростых, можно сказать трагических, событий на Ближнем Востоке, о которых мировые СМИ сообщают каждый день. Попробуем разобраться.



Одна из уникальностей Израиля была заложена в резолюциях ООН 1947-1948 гг., на основе которых он создавался. В них не было четкого определения границ государства Израиль. В них говорилось о том, что границы будут уточнены в процессе создания на территории Палестины (находившейся до 14 мая 1948 года под мандатом Британии) двух государств – Израиля и Палестины.



Международное право в области создания и функционирования суверенных независимых государств опирается на Конвенцию Монтевидео, которая вступила в силу в декабре 1936 года и которая до сих пор считается одним из основных документов международного права. Она выдвигает независимому государству следующие основные требования: постоянное население (со статусом граждан), очерченная четкими границами (сухопутными, водными и воздушными) территория, правительство и способность вступать в отношения с другими государствами. Создание государства без четко определенных границ опасно, так как возникает угроза вооруженных конфликтов с соседями.



В 1948 году Израилю первоначально "в рабочем порядке" отводилось около 14,1 тыс. км², но после войны за независимость (1948–1949 гг.) он стал контролировать примерно 20,7 тыс. кв. км (включая Западный Иерусалим и некоторые дополнительные территории). После серии войн Тель-Авив увеличил за счет аннексированных Голанских высот и Восточного Иерусалима свою суверенную территорию до 22 тыс. кв. км. Впрочем, на сегодняшний день в Израиле у сионистов есть карты, в которых границы еврейского государства гораздо шире – "от Нила до Евфрата". Это так называемый Великий Израиль, площадь которого составляет 70 тыс. кв. км. Территории Великого Израиля включают не только всю Палестину, но и весь Ливан, Иорданию, Кувейт, большую часть части Сирии, значительную часть Ирака, Египта, Саудовской Аравии и некоторую часть Турции.







Чтобы ни у кого не было сомнения в том, что еврейское государство и далее собирается расширять свои границы, премьер-министр Биньямин Нетаньяху время от времени повторяет, что его стратегической целью является создание Великого Израиля. В прошлом месяце Нетаньяху заявил в интервью телеканалу i24: "Я выполняю историческую и духовную миссию и эмоционально привязан к мечте о Великом Израиле".



Еще одна уникальность Израиля обусловлена законом о национальном государстве. Это особо важный закон (имеющий статус "основного"), принятый кнессетом (израильским парламентом) 19 июля 2018 года. В нем Израиль определен как национальное государство еврейского народа. Указанный закон находится в вопиющем противоречии с Декларацией независимости Израиля 1948 года. В декларации прямо говорится, что Израиль "осуществит полное гражданское и политическое равноправие всех своих граждан без различия религии, расы или пола; обеспечит свободу вероисповедания, совести, выбора языка, образования и культуры". А в законе 2018 года не упоминаются ни право на равенство, ни права национальных и этнических меньшинств. А, между прочим, на момент принятия закона арабы составляли около 20% населения Израиля и 36% населения Иерусалима. На сегодняшний день нееврейское население Израиля составляет 23%.



Некоторые арабские страны, такие как Египет, Сирия, Катар, Иордания, Саудовская Аравия и Ливан, ряд международных организаций – Лига арабских государств, Организация исламского сотрудничества, Всемирная исламская лига, а также Организация освобождения Палестины осудили закон, назвав его расистским. Глава Турции Р. Эрдоган назвал закон Израиля о еврейском характере государства "фашистским". Президент Турции заявил, что в Израиле "вновь восстал из могил дух Гитлера".



На закон прореагировал и Европейский союз, осторожно заявив, что закон усложнил переговорный процесс. Против закона были также многие евреи с самом Израиле, в том числе ряд депутатов кнессета. Закон осудили израильские левые партии, глава оппозиции Ицхак Герцог, а также Бени Бегин, сын сооснователя "Ликуда".



Специалисты по государственному праву отмечают, что на сегодняшний день израильский закон 2018 года о национальном государстве является уникальным во всем мире. Аналогов нет. Ближайший аналог – законы Третьего рейха, определявшие "арийцев" высшей расой в Германии.



Среди уникальных особенностей Израиля следует также назвать высочайший уровень милитаризации экономики и всех сторон общественной жизни еврейского государства. Долгое время в рейтинге стран по относительному уровню военных расходов Израиль занимал первое место. Так, на отрезке времени с 1966 по 1994 г. военные расходы Израиля превышали 10% ВВП; максимальное значение было зафиксировано в 1975 году – 30,5% ВВП. Затем показатель снизился ниже отметки в 10 процентов. Но все равно Израиль, как правило, занимал по относительному уровню военных расходов первое-второе места (деля их чаще всего с Саудовской Аравией). После 2022 года Израиль по данному показателю был обойден Украиной. По состоянию на 2024 год военные расходы Украины, по данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), составили 34,0% ВВП; Израиль был на втором месте – 8,8% ВВП; а у Саудовской Аравии показатель равнялся 7,3% ВВП. Прогнозируется, что по итогам 2025 года военные расходы Израиля почти наверняка превысят 10% ВВП. Как отмечают некоторые эксперты, англосаксы (Британия и США) в 1948 году создали крупнейшую в мире военную базу, замаскировав ее под государство, называемое "Израиль".



Еще одна его особенность – Израиль не столько государство, сколько транзитная территория. Кто-то в "землю обетованную" прибывает, а в это же время другие ее покидают. Идет некое непрерывное миграционное движение, этакая рециркуляция мигрантов. В израильских СМИ это называют "круговой" или "циклической" миграцией. О высокой мобильности граждан Израиля свидетельствует, например, следующий факт. После начала войны с палестинцами 6 октября 2023 года в течение полугода "землю обетованную" покинули 550 тысяч человек. Часть беглецов позднее вернулись, но далеко не все.



Есть, конечно, в Израиле некий "твердый остаток": приехали люди из разных уголков планеты в "землю обетованную" и осели в ней раз и навсегда. Но таких истинных патриотов Израиля не так много. Из тех, кто никуда из Израиля не выезжает, много таких, которым просто некуда выезжать. Хотелось бы, например, в Америку, а не получается. Но на всякий случай дополнительным гражданством стараются обзавестись. Опрос, проведенный иерусалимским Центром наследия Менахема Бегина в 2008 году, показал, что 59 % израильтян обращались или намеревались обратиться в посольство другой страны с просьбой о предоставлении гражданства и паспорта.



Также замечено, что первоначально приезжающие в Израиль люди сразу же воспринимают это государство как площадку, с которой можно далее перебраться в действительно "цивилизованные" страны – США, Канаду, Западную Европу, Австралию и т. д. Евреев, которые приехали на постоянное жительство в Израиль из стран Запада, вы днем с огнем не найдете в этом еврейском государстве. Социолог из Хайфского университета Оз Алмог сказал в интервью 2009 года: "Спросите израильтян, что они думают о евреях, которые приезжают из стран, где их не преследуют, например из США и Великобритании, чтобы жить в Израиле, и они ответят: "Те, кто это делает, – сумасшедшие"".



Еврейский закон, или Галаха, определяет некоторые ограничения на эмиграцию из Израиля. Эмигрировать из Израиля можно для заключения брака, изучения Торы или обеспечения себя, в том числе в случаях, когда голода нет. В любом случае эмиграция из Израиля и даже временный отъезд не считаются в ортодоксальном или традиционном иудаизме достойным поступком для мужчины. Но большинство "неортодоксальных" граждан Израиля считают это все предрассудками. Благо официальные власти Израиля достаточно толерантно относятся к миграционным причудам граждан. Радикальные сионисты также поначалу очень негативно относились к тому, что граждане Израиля покидают страну даже на время. Но потом также отказались от своего радикализма.



Впрочем, до сих пор в Израиле не утихают споры по вопросу о том, как относиться к эмиграции граждан еврейского государства. Одни говорят, что это противоречит идеологии сионизма и даже подрывает экономику Израиля. Ведь Израиль покидают наиболее состоятельные граждане, а также граждане высокой квалификации и с хорошим образованием. Их оппоненты говорят, что такая миграция лишь укрепляет Израиль. Во-первых, еврейское государство создает таким образом пятые колонны в разных странах мира. Через них Израиль может более эффективно воздействовать на другие страны. Во-вторых, циклическая миграция – экономическое благо для Израиля. У маленького еврейского государства нет технологических, академических и других инфраструктурных ресурсов, чтобы обеспечить работой непропорционально большое количество высококвалифицированных специалистов, уступающее только США. В результате многие израильтяне подолгу работают за границей. По возвращении они часто привозили и привозят с собой в Израиль новую инфраструктуру, например, от таких компаний, как Intel, Google, Microsoft и IBM. Кроме того, Израиль может использовать своих граждан для проникновения в экономики других стран и устанавливать невидимый контроль над этими экономиками.



Статистика Израиля по части тех, кто мигрирует, а кто оседает раз и навсегда, очень приблизительная. Вроде бы, исходя из официальной статистики, можно предположить, что иммиграция существенно превышает эмиграцию. Ведь численность населения Израиля за исключением всего нескольких лет росла. Так, в 1960 году число жителей Израиля составило 2.114 тыс. А в 2023 году этот показатель вырос уже до 9.756 тыс. Но надо иметь в виду, что под "жителями" израильская статистика имеет в виду лиц, имеющих гражданство государства Израиль (что подтверждается наличием паспорта или свидетельства о рождении). А такое лицо может физически находиться не только на "земле обетованной", но в любой точке Земли. Причем неопределенно долго. Такое лицо может до конца своей жизни находиться за пределами Израиля, но учитываться в качестве "жителя Израиля". В ноябре 2003 года министерство иммиграции и абсорбции подсчитало, что 750 000 израильтян живут за границей, в основном в Соединенных Штатах и Канаде, что составляет около 12,5 % еврейского населения Израиля. По оценкам того же министерства, в апреле 2008 года за границей проживало 700 тысяч израильтян; из них 450 тыс. жили в США и Канаде, а еще 50-70 тыс. – в Великобритании. По оценкам Центрального статистического бюро Израиля, с момента основания государства в 1948 году и до 2015 года около 720 тыс. израильтян эмигрировали и больше не вернулись в Израиль. По оценкам 2017 года, от 557 тыс. до 593 тыс. израильтян, не считая детей, рожденных израильскими эмигрантами, жили за границей.



А вот интересная статистика по эмиграции евреев из Советского Союза и Российской Федерации. Она взята из следующего источника: Тольц М. После исхода: постсоветские евреи в современном мире. Авторизованный пер. с англ. И.В. Ивахнюк // Международная миграция: экономика и политика. Под. ред. В.А. Ионцева. М., 2006. За двадцать лет с 1989 по 2009 г. из нашей страны в Израиль эмигрировало 1634 тыс. человек. В конечном пункте назначения осело 998 тыс. человек, или 61 процент выехавших. 326 тыс. бывших советских и российских граждан транзитом через Израиль добрались и осели в "стране обетованной" – Соединенных Штатах. Еще 224 тыс. в конечном счете осели в Германии. Те наши бывшие сограждане, которые осели в Израиле, получив израильское гражданство и израильские паспорта, также долго на месте не сидели. Часть из них стали репатриантами, вернулись в Россию. Некоторые – с концами. У некоторых – образно говоря, "обратный билет с открытой датой".



Один израильский бизнесмен назвал государство Израиль "материнской компанией", которая сначала получает свой "капитал" в виде иммигрантов, а затем начинает, используя этот первоначальный "капитал", создавать "дочерние компании" по всему миру. Такие "дочерние компании" на официальном языке миграционных служб Израиля называются "израильскими диаспорами". "Дочерние компании", по мнению израильских политиков, способствуют укреплению позиций "материнской компании".



Самая большая "израильская диаспора", согласно израильским источникам, в США; оценки сильно варьируют – от 150 тыс. до 800 тыс. чел. Вторая по численности – в России. По состоянию на 2014 год в Москве проживало 80 тыс. человек с израильским гражданством, почти все они были носителями русского языка и имели двойное гражданство. А в целом в России на тот момент проживало не менее 100 тыс. человек с израильским гражданством. Источник - Фонд стратегической культуры

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1758241800





