 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 19.09.2025
03:54  InfoBRICS: представители США посетили учения "Запад-2025" с необычной целью
03:30  Израиль - как опасное квазигосударство? - Валентин Катасонов
02:29  Делегация Узбекистана поедет в Россию на буддийский форум
01:04  Перенесут ли столицу Киргизии в город Манас? Ответ главы ГКНБ Ташиева
00:23  Инвестиционный форум Туркменистана в Авазе собрал более 800 делегатов из 45 стран
00:05  Readovka собрала самые важные события 18 сентября в разрезе СВО
Четверг, 18.09.2025
20:00  Caravan.kz: Казахстан потерял хлебный рынок Узбекистана
12:06  ProFinance: Как Трамп поймал Европу в санкционную ловушку
11:44  Китай призвал международное сообщество помочь Афганистану встать на правильный путь
11:41  В Ферганской области начал работу новый IT-городок
11:26  Третья мировая - на этот раз экономическая, - Александр Яковенко
11:05  Турция инвестирует миллиарды долларов в энергетику Киргизии, - Виктория Панфилова
11:00  Пекин закупает сырую нефть, которая ему не нужна, и порождает теории заговора
10:36  Президент Казахстана выступил на открытии VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Астане
02:02  Башкирский мед под угрозой: насекомые-мигранты из Средней Азии губят местных пчел и делают неправильный мед
01:37  Президент Киргизии подписал закон о переименовании Жалал-Абада в Манас
01:16  Трамп переиграл Россию. Америка забивает последний гвоздь в крышку украинского гроба, - Антон Трофимов
00:29  Маньчжурия как плацдарм нападения Японии на СССР и Китай (история), - Анатолий Кошкин
00:05  ВС РФ начали операцию по блокированию ВСУ в Новопавловке – итоговая сводка Readovka за 17 сентября
Среда, 17.09.2025
20:43  President.uz: К 2030 году в Узбекистане возможно полностью искоренить абсолютную бедность
20:16  "Рубеж-2025". На полигоне "Эдельвейс" в Киргизии ВС РФ делятся опытом применения дронов
15:17  МИД России: Польский поход РККА 1939 года (история)
14:05  Президент Киргизии открыл Исламскую академию и объявил строгий выговор мэру Оша
13:28  Profinance: китайские ограничения душат европейский редкоземельный бизнес, а пошлины Трампа сломали японский автопром
12:26  Президент Таджикистана открыл пятизвездочную гостиницу "Кровн Плаза Душанбе" (видео)
05:32  РГ: Как в Индии отметят 75-летний юбилей Нарендры Моди
02:36  Кыргызстан объявил дату проведения VI Всемирных игр кочевников
01:49  Тревожный туман над Лондоном, - Валерий Бурт
00:44  Путин проследил за ходом учений "Запад-2025" на полигоне Мулино
00:05  Readovka собрала самые важные события 16 сентября в разрезе СВО
Вторник, 16.09.2025
21:01  Киргизия проведет парламентские выборы по таджикскому сценарию, - Виктория Панфилова
12:22  От деколонизации к русофобии, - Данияр Ашимбаев
12:17  Президент Таджикистана принял участие в чрезвычайном саммите ОИС в Дохе (Катар)
12:03  В Узбекистане открыто крупное газовое месторождение
12:00  Nomad: Трамп начал крестовый поход на Сороса
11:30  Грозит ли Израилю экономическая изоляция? - Валентин Катасонов
10:41  Как пал Непал, - Илья Титов
03:06  Нацбанк Казахстана гарантирует: Цифровой тенге станет законным платежным средством
02:17  Сотрудничество Китая с Россией безупречно. Пекин решительно выступает против буллинга, нелегальных санкций и "юрисдикции длинной руки"
01:03  "Росатом" окажет поддержку Кыргызстану в создании центра ядерной медицины
00:52  Белорусский кошмар НАТО: Индия вместе с Пакистаном на учениях "Запад-2025"
00:05  ВС РФ форсировали реку Жеребец и готовятся к штурму Ямполя – итоговая сводка Readovka за 15 сентября
Понедельник, 15.09.2025
23:44  Il Messagero: в ходе учений Россия применила ракету "Циркон" в Баренцевом море (видео)
22:24  Bloomberg: ввод в строй "Силы Сибири - 2" может изменить мировую торговлю СПГ
22:07  НГ: Как оппозиция готовит Грузию к очередному госперевороту
21:27  Они только говорят, но не делают. Трамп поймал за язык евроболтунов
14:05  В Британии дошли до пророчеств Бабы Ванги: "Европа превратится в пустыню"
13:17  Кирк: кровавая бойня либерал-демократов, - Владимир Малышев
12:27  НГ: Спонсоры Киева вступили в спор из-за денег
11:33  Учителя в Киргизии уходят из школы, - Виктория Панфилова
10:32  Неожиданный подарок: Трамп объявил охоту на главного личного врага Путина, - Кирилл Стрельников
02:34  Sputnik: Об энергетических проектах России в Центральной Азии
02:16  Запад навязывает ЦА "зеленую" тематику, чтобы контролировать ее ресурсы, - Азиз Абдраимов
02:11  Президент Бразилии написал эссе для начала диалога с Трампом по пошлинам
00:43  Что нас ждет в финале технического прогресса, - Дмитрий Самойлов
00:05  Бои на Южно-Донбасском направлении решат судьбу Гуляйполя – итоговая сводка СВО за прошедшую неделю
Воскресенье, 14.09.2025
22:38  Известия: Удастся ли США вытеснить российские энергоносители с рынков. Разбор
21:48  Трамп назвал тяжелым тот факт, что отец подозреваемого в убийстве активиста Кирка сдал его властям
20:35  Ватикан против технофеодалов: чем ИИ пугает старейших идеологов планеты, - Олег Сергеев
16:17  "Царь-самовар" и много эмоций: как прошла жеребьевка "Интервидения" (ссылки на музыкальные композиции участников)
12:18  В Намангане нашли редкие рукописи и монеты VIII века - фото
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
InfoBRICS: представители США посетили учения "Запад-2025" с необычной целью
03:54 19.09.2025

InfoBRICS Китай
18 сентября 2025

Почему наблюдатели из США присутствуют на российских учениях "Запад-2025"?
InfoBRICS: представители США посетили учения "Запад-2025" с необычной целью

Иностранные наблюдатели во время совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии Запад-2025 на полигоне Борисовский в Минской области - ИноСМИ, 1920, 18.09.2025

Многих удивило присутствие на учениях "Запад-2025" неофициальных наблюдателей из США, пишет колумнист infoBRICS. По его мнению, представители американского руководства прибыли в Белоруссию, чтобы договориться о чем-то очень важном.

Драголюб Боснич

Трамп заявил, что "с нетерпением ждет встречи с президентом Лукашенко в будущем", что явно свидетельствует о намерении США продолжать курс на сближение с Минском. Но возникает вопрос: зачем? Что Белоруссия может предложить Соединенным Штатам?

12 сентября Россия и Белоруссия начали совместные стратегические военные учения "Запад-2025". Они являются частью многолетней традиции учений, которая началась примерно полвека назад, в 1970-х годах, в Советском Союзе. Учения "Запад" являются частью российских военных учений, в которые также входят "Центр", "Восток" и "Кавказ". Еще в середине августа белорусские источники сообщали, что будет отработано даже применение термоядерного оружия и современных систем доставки (в том числе "Орешник", "Искандер" и "Полонез"). Помимо двух основных участников, России и Белоруссии, более 20 других стран объявили о своем участии в той или иной степени. Среди них Бангладеш, Буркина-Фасо, Конго, Мали, Индия, Иран, Нигер и Таджикистан, которые направили свои войска.

Кроме того, официальными наблюдателями являются Камбоджа, Китай, Куба, Казахстан, Монголия, Мьянма, Никарагуа, Северная Корея, Пакистан, Сербия, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты и Узбекистан. Однако неожиданным оказался визит еще одного неофициального наблюдателя - Соединенных Штатов. А именно, 15 сентября в министерстве обороны Белоруссии объявили, что американские военные офицеры посетили страну, чтобы наблюдать за ходом учений "Запад-2025". На кадрах, опубликованных Минском, видно, как два человека в форме ВВС США, оба в звании подполковника, пожимают руки белорусским военным, в том числе министру обороны генерал-лейтенанту Виктору Хренину, а один из американских офицеров даже благодарит его по-русски. Несколько источников также сообщают, что двое американских офицеров были идентифицированы как военные атташе.

"Мы покажем вам все, что вас интересует, все, что вы хотите. Вы можете пойти и посмотреть сами, поговорить с людьми", - сказал министр обороны Виктор Хренин американским офицерам на Борисовском полигоне в Минской области.

По сообщению Reuters, оба американских офицера отказались разговаривать с журналистами, а в пентагоне пока не прокомментировали визит официально. Белоруссия официально пригласила девять стран-членов НАТО и другие страны направить военных наблюдателей для "контроля открытости и прозрачности учений". Помимо несколько неожиданного визита американских военных, наблюдателей направили также Венгрия и Турция, в результате чего общее число иностранных стран, представители которых посетили "Запад-2025", достигло 23. Учения завершились 16 сентября и позволят проверить способность российских и белорусских военных отразить вторжение врага и отвоевать утраченные территории. Как обычно, официально противника не назвали, но подразумевается, что временной "атакующей силой" является ЕС/НАТО (которые открыто говорят о войне с Россией и ее союзниками и готовятся к ней).

С другой стороны, хотя американское присутствие, несомненно, вызывает удивление во многих западных странах, для большинства независимых наблюдателей оно выглядит довольно странным. А именно, прямые военные контакты между Москвой и Вашингтоном, безусловно, являются шагом в правильном направлении, поскольку две страны с самыми мощными стратегическими арсеналами несут наибольшую ответственность за глобальную безопасность. В предыдущие годы эти контакты не только отсутствовали, но и, можно сказать, были явно враждебными, поскольку американский военный контингент фактически участвовал в боевых действиях в организованном НАТО украинском конфликте. В этом отношении это явно положительное развитие событий, которое резко контрастирует с действиями ЕС/НАТО, которые продолжают усугублять напряженность в отношениях как с Москвой, так и с Минском, либо развертывая войска, либо посылая шпионов вместо настоящих военных наблюдателей.

Однако сам факт того, что пентагон направил офицеров в Белоруссию, а не в Россию, еще более удивителен. Дело в том, что администрация Трампа находится в процессе довольно необычного потепления отношений с Минском. В серии неожиданных шагов на прошлой неделе президент США Дональд Трамп решил снять некоторые критические санкции, введенные против Белоруссии после того, как последняя освободила более 50 западных агентов и передала их Литве. В ответ США также сняли санкции с "Белавиа", национальной авиакомпании Минска, а Трамп направил подарки и письмо президенту Александру Лукашенко, поблагодарив его за этот шаг. Более того, некоторые сообщения указывают на то, что прямые рейсы между США и Белоруссией могут быть вскоре восстановлены, а в госдепартаменте дали понять, что могут вновь открыть американское посольство в Минске. Трамп предположил, что в ближайшем будущем могут последовать дальнейшие соглашения с Белоруссией.

11 сентября президент Лукашенко встретился с посланником Трампа Джоном Коулом. Они обсудили "ряд вопросов, включая дальнейшее освобождение заключенных и вопросы региональной безопасности, такие как прекращение использования нелегальной миграции из Белоруссии в соседние страны НАТО в качестве оружия". Коул подчеркнул, что уступки в отношении санкций включают "ограниченный пакет мер, который позволит „Белавиа" обслуживать и покупать компоненты для своего существующего парка самолетов, в который входят самолеты Boeing". Это также может частично позволить России обслуживать американские авиалайнеры, эксплуатируемые отечественными компаниями. Интересно, что Трамп заявил, что "с нетерпением ждет встречи с президентом Лукашенко в будущем", что является явным признаком того, что США планируют продолжать курс на сближение с Минском. И все же возникает вопрос: для чего? Что Беларусь может предложить Соединенным Штатам?

Ответ может оказаться более неожиданным, чем вы думаете. Дело в том, что администрация Трампа ведет торговую войну со многими странами мира, в том числе с Канадой, одним из своих ближайших партнеров. Для Вашингтона Оттава является главным поставщиком важнейших ресурсов, таких как сырая нефть и природный газ. Однако одним из менее обсуждаемых товаров в канадско-американском торговом обмене является калий, наиболее востребованное сельскохозяйственное удобрение. Канада является основным мировым производителем и экспортером калийных удобрений, а США - их крупнейшим потребителем. А именно, США импортируют более 80% необходимого им калия именно из Канады. На долю США приходится почти 50% канадского экспорта калийных удобрений. Продолжающаяся торговая война нарушает этот баланс, поскольку введенные Трампом пошлины затрагивают как американских фермеров, так и канадских производителей калийных удобрений, поэтому Вашингтон сейчас ищет альтернативы.

Россия и Белоруссия являются крупными поставщиками калийных удобрений, причем на долю последней до 2022 года приходилось почти 20% мирового экспорта. Хотя с тех пор этот показатель снизился до примерно 10%, Минск по-прежнему имеет производственные мощности для увеличения поставок. Последнее потепление в отношениях между США и Белоруссией включает в себя исключения как из режима санкций, так и из системы пошлин. Поскольку торговый обмен между США и Белоруссией довольно скромный, снятие санкций не должно стать для Минска серьезным поводом для освобождения западных агентов, которые работали над дестабилизацией обстановки в Белоруссии. Таким образом, если администрация Трампа не планирует увеличить импорт калийных удобрений из Минска, чтобы обеспечить американских фермеров достаточным их количеством и оказать дополнительное давление на Канаду. Это свидетельствует о серьезном сдвиге в внешней политике США, особенно в свете того, что Трамп ищет способы восстановить экономическое доминирование Америки.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1758243240


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев встретился с участниками VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий
- Мажилис одобрил законопроект по вопросам архивного дела в первом чтении
- Государственный советник принял участие в Международной научно-практической конференции
- Роман Скляр провел заседание Инвестштаба: утверждены новые инвестиционные проекты в приоритетных секторах экономики
- "Обращения не получили исчерпывающих ответов"
- Точка обзора: о парламентариях в разных ракурсах. Обзор казахской прессы
- Исполнение поручений Президента: в Правительстве обсудили развитие туристской отрасли
- Казахстанская мука вышла на рынок США
- Казахстан и МАГАТЭ обсудили приоритеты развития атомной энергетики
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  