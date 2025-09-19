Роскомнадзор: "Стран с цифровым суверенитетом меньше, чем стран с ядерным оружием"

Руководитель Роскомнадзора Андрей Липов - о зле в интернете, о цифровом суверенитете, о службе и искусственном интеллекте

"Известия"

19 сентября 2025



За первое полугодие 2025-го по требованиям Роскомнадзора удалено более 425 тыс. единиц противоправного интернет-контента, содержащего детскую порнографию, пропаганду наркотиков, экстремистские материалы и фейки. В интервью "Известиям" глава службы Андрей Липов рассказал об основных угрозах в информационной сфере, цифровом суверенитете, работе по защите персональных данных, а также оценил, какой эффект в борьбе с мошенниками дало ограничение функционала зарубежных мессенджеров.



"Угрозы в информационной сфере"



- Сегодня мы живем в мире, где цифровая реальность стала неотъемлемой частью нашей жизни. К сожалению, это пространство таит в себе немало опасностей, особенно для самых уязвимых - для наших детей. Какие угрозы в Сети вы считаете самыми серьезными и как Роскомнадзор защищает от них граждан?



- Интернет-среда дает сегодня людям не только огромное количество возможностей, но и в силу того, как она устроена, несет в себе весьма серьезные опасности. Они сложнее, чем в обычной жизни. Преступления в интернете труднее выявить, труднее предупредить, труднее собрать доказательства, труднее найти и наказать виновного. Сейчас каждое ведомство, которое обеспечивает безопасность наших граждан, ведет постоянную борьбу с этими угрозами в интернете. Мы работаем в постоянном контакте с коллегами. Практически все решения о принятии мер в интернете приходят для реализации к нам. Мы действительно видим, что основные преступления в сети Интернет совершаются в отношении самых уязвимых - против пожилых и детей. И совершаются эти преступления в подавляющем большинстве случаев с использованием иностранных интернет-приложений.



Конечно же, главная задача Роскомнадзора - защищать наших граждан в информационной среде. В первую очередь речь идет о защите детей, нашего будущего. Для них любые угрозы страшнее, чем для взрослых. Пропаганда и распространение наркотиков, детской порнографии, склонение к суициду - это абсолютное, безусловное зло. И это только наиболее распространенные преступления. Лет десять назад страну потрясла череда трагических случаев, когда деятельность так называемых групп смерти в соцсетях приводила к гибели детей. От распространения опасного контента преступники переходили к непосредственным контактам с детьми. Кураторы суицидальных сообществ, большинство из которых были с Украины, вели настоящую спецоперацию против наших детей, провоцируя их в игровой манере выполнять задания, где финальным этапом становилось самоубийство.



Для того чтобы оперативно закрывать эти "группы смерти", ведомством был налажен отдельный мониторинг в интернете суицидального контента. В общей сложности, для того чтобы сбить волну интернет-суицида, мы пресекли распространение 493 тыс. таких материалов, в том числе 91 тыс. по обращениям граждан. В законодательство же были внесены поправки, которые за создание подобных сообществ ужесточили уголовную ответственность.



Начав с вовлечения через соцсети в "группы смерти", преступники продолжили совершенствовать свои методики и навыки. Они постоянно ищут новые способы выявления жертв, влияния на них, совершения преступлений. И теперь телефонное и онлайн-мошенничество стало для них настоящей золотой жилой. Используя накопленный опыт, они обманывают, выманивают деньги, используя доверчивость и страх людей, втягивают их в совершение экстремистских действий. С момента начала специальной военной операции агрессия против россиян стала системой - откровенной, масштабной и координируемой иностранными спецслужбами. А работают все те же преступные call-центры с территории Украины.



И здесь мы сталкиваемся с очень серьезной проблемой: иностранные мессенджеры, иностранные соцсети, которые являются основным местом совершения этих преступлений, не реагируют на наши законные требования их пресечения, выявления и наказания преступников. Они, по сути, отказываются защищать своих пользователей из России, фактически поддерживая агрессию против россиян в своих сервисах.



Мы продолжаем и здесь искать способы защиты. Нам удалось научиться избирательно блокировать те функции, которыми пользуются мошенники, в частности голосовые вызовы в мессенджерах. Мы действуем ювелирно, хирургически - стараемся перекрывать каналы для злоумышленников, не блокируя при этом доступ к важной информации и сервисам, чтобы большинство наших пользователей не испытывали неудобств. Конечно, мошенничество не прекращено полностью, не все каналы перекрыты. Но специалисты продолжают над этим работать, улучшая методы и инструменты противодействия.



- Приведите примеры, как много противозаконного контента удается блокировать или удалять с зарубежных цифровых платформ.



- Ситуация с удалением противозаконного контента с зарубежных цифровых платформ, как уже говорили выше, остается сложной. Мы видим, что значительная часть опасной информации продолжает оставаться на них доступной.



Например, с начала этого года удалено более 210,6 тыс. материалов с противоправным контентом из Telegram. Но там же до сих пор доступно более 155,8 тыс. опасных публикаций. На YouTube ситуация сходная: удалено около 4,8 тыс. единиц контента, но еще 67,7 тыс. материалов доступны. Это все та же информация о наркотиках, детская порнография, ЛГБТ*-материалы, материалы экстремистских и террористических организаций.



Свежий пример. За последние два месяца наши системы выявили несколько миллионов связанных с распространением наркотиков новых материалов на популярной иностранной блог-платформе. Этот опаснейший массив контента по нашим требованиям был оперативно удален. Но это постоянная работа, которая на самом деле должна выполняться самими платформами и проактивно.



Хочу особо подчеркнуть, что государство ведет системную и длительную работу по приведению иностранных популярных цифровых сервисов к соблюдению российского законодательства. Законом "о приземлении" были созданы все условия для их работы в России. Лично проводил с руководством этих компаний неоднократные встречи по ВКС, разъясняя, обсуждая элементарные правила работы у нас в стране. Но все эти интернет-гиганты, соблюдая точно такие же правила в других странах, из нашей страны свои офисы убрали или не стали открывать, а наше законодательство предпочли игнорировать.



Мы регулярно составляем протоколы об административных правонарушениях, а суды назначают соответствующие штрафы. С 2021 года общая сумма штрафов, наложенных на платформы за неудаление запрещенной информации, превысила 35,4 млрд рублей. Это серьезные суммы, но, к сожалению, штрафы не всегда дают желаемый результат. Штрафы всегда следуют за правонарушением, когда вред уже нанесен. И часто непоправимый вред. Поэтому наша задача - наращивать собственный, полноценный цифровой суверенитет, при котором наши граждане могли бы пользоваться привычными для них возможностями, не испытывая тех угроз, от которых они сейчас не застрахованы на иностранных интернет-платформах.



- Распространение мошенничества и отказ исполнять российские законы в борьбе с криминалом стали причиной ограничений звонков в WhatsApp и Telegram. Проявился ли уже эффект от этой меры?



- Эффект от ограничений звонков в WhatsApp и Telegram проявился сразу. Нам удалось избирательно ограничить тот функционал, которым в основном пользуются мошенники, ведь для них голосовой контакт с жертвой принципиально важен. После этого мошенники попытались вернуться к обычной телефонной связи, однако звонки с подменой номера у них уже не проходят. Это стало возможным благодаря системе "Антифрод", которую Роскомнадзор запустил в декабре 2022 года. Система верифицирует от 400 млн до 600 млн вызовов в день, выявляет и блокирует от 1 млн до 2 млн звонков с признаками подмены номера. К системе подключены 1108 операторов связи, что позволяет верифицировать все поступающие от них вызовы, независимо от попыток мошенников скрыть свой настоящий номер. Наш "Антифрод" работает в режиме реального времени, обеспечивая оперативный обмен информацией между операторами и незамедлительную блокировку операторами неподтвержденных вызовов. Система проверяет, действительно ли оператор связи, которому принадлежит номер звонящего, инициировал звонок. Если нет - вызов блокируется. Это быстро и эффективно.



Тем не менее мошенники не сдаются и теперь используют российские сим-карты, звоня из роуминга. Но и здесь у нас есть решение: мы сейчас проверяем работу операторов и на основании данных нашей системы требуем от них зачищать свои базы данных от фейковых пользователей.



Кроме того, мы начали работу с операторами, чтобы они в онлайн-режиме сообщали нашим платформам, в том числе и мессенджерам, о сим-картах, находящихся в роуминге. Для аккаунтов, зарегистрированных на такие сим-карты, платформы могли бы вводить частичные, временные ограничения. При этом необходимо продумать систему исключений для добропорядочных граждан России, выезжающих на отдых или по работе за границу.



Логично, чтобы для звонков из-за рубежа через мессенджеры с аккаунтов, зарегистрированных на иностранные сим-карты, сами мессенджеры по умолчанию вводили ограничения на звонки с возможностью для пользователей самостоятельно делать исключения для определенных ими списков номеров. Аналогично должны поступать и наши операторы связи при звонках с иностранных номеров по обычным телефонным сетям. Разумеется, при безусловном соблюдении прав наших граждан на получение услуг связи. Все эти предложения направлены в правительство для включения во второй пакет мер по борьбе с мошенничеством.



Кроме того, требуется донастройка в работе с сим-картами и наших цифровых платформ. Зачастую лица, работающие через эти платформы, пользуются чужими сим-картами (до 60%), что затрудняет и самим платформам выявление мошенничества. Сейчас с отечественными платформами ведем обсуждение организации онлайн-проверки принадлежности сим-карт, используемых для взаимодействия с ними, через наши системы.



Кстати, приведенные выше примеры, а они не единственные, участия нашего государства, государственных систем в обеспечении безопасности своих граждан при их работе с цифровыми платформами, видимо, для большинства стран мира уникальны. Это результат постоянного, конечно, непростого нашего диалога с бизнесом, совместного поиска с ним эффективных организационных и технологических решений. Мы стремимся к тому, чтобы в России была создана суверенная и безопасная, полноценная цифровая среда, где государство не только выступает как законодатель и требовательная исполнительная власть, но и берет на себя ответственность, затраты и координацию по созданию общей с бизнесом инфраструктуры информационной безопасности, лежащей в основе цифрового суверенитета страны.



"Стран, обладающих цифровым суверенитетом, - единицы"



- В России часто говорят о суверенитете в информационном пространстве. Как вы его понимаете и почему его нужно отстаивать?



- Цифровой суверенитет, в общем, можно просто определить. Это когда в стране есть все необходимые гражданам, бизнесу, государству современные интернет-сервисы, программное обеспечение, вычислительные мощности, сети и средства связи, которые не зависят от зарубежного влияния и находятся в постоянном развитии. Дальше можно детализировать. Пользоваться этими интернет-сервисами, составляющими цифровую экосистему страны, должно быть комфортно, безопасно и выгодно. При этом работа цифровой экосистемы должна быть технологически надежна и устойчива, данные в ней должны быть защищены и целостны, а сервисы - доступны пользователям по всей стране.



Важнейший признак цифрового суверенитета - это способность национальной цифровой экосистемы продолжать так же эффективно работать и при внешних попытках отключить нас от зарубежного интернета или попытках нарушить работу наших цифровых сервисов внутри страны. Цифровой суверенитет - это еще и умение себя защищать.



То есть главных направлений развития цифрового суверенитета два - цифровая экосистема сервисов и инфраструктура цифровой безопасности, на которой эта экосистема уверенно работает.



Стран, обладающих таким полноценным цифровым суверенитетом, - единицы, их даже меньше, чем государств с ядерным оружием. Россия, США, Китай - лишь немногие способны создать и поддерживать цифровой суверенитет такого уровня.



- Какие должны быть важнейшие элементы национального цифрового суверенитета?



- Важнейшие элементы цифрового суверенитета у нас есть. Это в первую очередь российские поисковик, соцсети, магазин приложений, видеоплатформы и мессенджер. Они дают нам информационную независимость. Плюс безопасность информации, устойчивость ее передачи нам гарантируют наши автоматизированная система безопасности интернета и собственные системы маршрутизации трафика в Рунете.



У нас есть и огромный набор российских интернет-сервисов, входящих в национальную цифровую экосистему: маркетплейсы, карты с навигацией, банкинг, сервисы заказа доставки и такси, кадровые сервисы, онлайн-образование, онлайн-кинотеатры, музыкальные сервисы, видеохостинги, электронные СМИ, сервисы и порталы взаимодействия граждан и бизнеса с государством. Но при этом, обращу внимание, без национального магазина приложений RuStore гарантировать доступность и актуальность версий всех перечисленных российских сервисов было бы невозможно.



К национальной инфраструктуре цифровой безопасности, обеспечивающей повсеместную и постоянную доступность, безопасность, надежность и устойчивость работы интернет-сервисов, относится и сеть связи страны (включая линии, оборудование, сооружения и средства связи), центры обработки данных и хостинги, "Гео-IP", системы выявления и защиты от сетевых уязвимостей и атак, в том числе DDoS-атак, система блокировки звонков с подменой номера и уже упомянутая автоматизированная система безопасности в интернете, национальные серверы адресации и маршрутизации трафика.



Крайне необходимым шагом в укреплении цифрового суверенитета стало появление национального мессенджера MAX. Его разработка велась с приоритетом обеспечения комфорта и безопасности пользователей. Критически важное положительное отличие MAX - целенаправленная и эффективная борьба с мошенниками. Встроенные системы и службы безопасности национального мессенджера уже заблокировали более 70 тыс. сим-карт, с которых звонили преступники нашим гражданам. Мессенджер сейчас очень активно развивается, предоставляя пользователям все новые удобные сервисы для безопасного получения государственных услуг, образования, новостей и общения.



Цифровой суверенитет - это и применение широкого спектра отечественного программного обеспечения, в первую очередь в нашей промышленности. Приоритетом использования в вычислительной технике должна быть национальная операционная система. Важным связующим звеном для цифровых сервисов является и национальная мобильная операционная система. В отличие от США и Китая мобильные телефоны с нашей национальной мобильной операционной системой у нас пока массово не производятся. Это серьезная задача, которую нужно решать. Так же как и дальше активно развивать национальную низкоорбитальную систему спутниковой связи, в том числе обеспечивающую работу обычных мобильных телефонов.



К цифровому суверенитету нельзя не отнести и доминирование российского контента в наших цифровых сервисах. К счастью, за последние годы наши видеохостинги, соцсети, онлайн-кинотеатры наполнились качественной отечественной продукцией самого разнообразного формата и тематики.



Цифровой суверенитет обеспечивается не только российскими компаниями и усилиями государства, создающими национальную цифровую экосистему интернет-сервисов и цифровую инфраструктуру безопасности, но и российскими пользователями - гражданами нашей страны. Важная часть цифрового суверенитета - понимание рисков, следование определенным правилам, развитие навыков безопасного использования интернет-сервисов. Как пример: то, что нельзя сообщать никому и ни при каких обстоятельствах свой пароль, должно стать таким же естественным внутренним табу, как и запрет на переход на красный свет через шоссе с несущимся потоком машин. Общая задача государства и бизнеса - не только защита, но и постоянное повышение цифровой грамотности наших граждан, в первую очередь детей и пожилых людей.



По социологическим опросам последних лет видно, что большинство россиян осознают и поддерживают необходимость цифрового суверенитета. Независимость и самостоятельность государства в цифровой среде воспринимаются как необходимое продолжение национальной безопасности. И надо сказать, что теперь граждане воспринимают Роскомнадзор как ведомство, защищающее их интересы, интересы общества и страны, а значит, понимают всю сложность вызовов, на которые мы отвечаем, понимают нужность нашей работы.



- А как Роскомнадзор помогает гражданам, ставшим жертвами мошенничества, и какие механизмы поддержки существуют для тех, кто столкнулся с нарушением своих прав в цифровой среде?



- В какой-то момент мы поняли, что гражданин часто остается один, когда ему приходится отстаивать свои интересы в цифровой среде, оспаривать несправедливость, защищать себя в суде, собирать документы и доказательства. В 2021 году по нашей инициативе был создан Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде - структурное подразделение ФГУП "Главный радиочастотный центр". Его миссия проста, но очень важна: помочь бесплатно нашим гражданам, пострадавшим в ходе использования современных интернет-технологий, так скажем, от цифровых правонарушений. Например, вследствие утечек тех же персональных данных, в результате которых на человека без его ведома берутся микрозаймы и кредиты. С 2022 года мы открыли региональные филиалы центра в Северо-Западном, Приволжском и Сибирском федеральных округах. Для заявителей из других регионов мы тоже работаем - помогаем дистанционно.



- Как это работает на практике?



- Специалисты центра оказывают бесплатную юридическую помощь: готовят претензии, подают иски, представляют интересы граждан в судах. Основные запросы - защита персональных данных, борьба с мошенничеством, восстановление чести и достоинства после публикации фейков. За первое полугодие 2025 года мы получили 4,7 тыс. обращений - на четверть больше, чем годом ранее. При этом больше половины запросов напрямую связано с преступлениями в мессенджерах: люди теряют деньги, имущество.



Недавно к нам обратилась пожилая москвичка, ставшая жертвой мошенников, которую "обрабатывали" через WhatsApp. Под видом сотрудников спецслужб злоумышленники убедили пенсионерку оформить кредиты и продать единственную квартиру, чтобы "защитить средства от террористов". Женщина перевела все деньги на "безопасный счет", а после обман раскрылся. К счастью, юристы помогли признать сделку купли-продажи недействительной - суд первой инстанции уже удовлетворил иск.



Мы активно работаем не только с судами, но и с образовательными проектами. Проводим лекции в школах и вузах, сотрудничаем с уполномоченными по правам ребенка в 38 регионах. Важно, чтобы уже сегодняшние школьники умели отличать фейк от правды, а пенсионеры не боялись пользоваться госуслугами онлайн и другими полезными российскими цифровыми сервисами.



- Как раз хотел спросить о стабильности сервисов. Абоненты постоянно жалуются на сбои мобильной связи и интернета в последнее время. И надо признать, качественная голосовая связь в России есть не везде. Почему иногда невозможно дозвониться по обычному номеру даже в центре Москвы и в последнее время такие случаи участились?



- По-моему, здесь всем все понятно. Ничего нет важнее, чем жизнь и здоровье наших людей. И не стоит из каждого такого случая отключения мобильного интернета создавать хайп. СМИ должны просто спокойно информировать, что идет работа по защите населения. Вражеские беспилотники, представляющие угрозу, могут использовать для навигации, наведения излучение и передачу данных с мобильных базовых станций. Это вынужденная мера безопасности, и применяться властями она будет всегда - исходя из оперативной обстановки "здесь и сейчас".



Добавлю, нам нужно корректировать стратегию регионального развития сетей связи, переходить на более гибко работающие базовые станции, нужны отечественные разработки с другими характеристиками антенн, а в оперативном плане гражданам стоит ориентироваться на подключение по выделенным линиям связи, в том числе через Wi-Fi. Операторам же связи - максимально активно расширять городские сети с Wi-Fi-покрытием.



Насчет качества связи. Нужно вернуться к нормированию требований. Их в свое время отменили - рассчитывали, что вендор плохого не поставит. Но сейчас нужно вернуть эти требования, равно как и требования к надежности и устойчивости наших сетей, линий, сооружений и средств связи.



- Давайте как раз поговорим про устойчивость Рунета, думается, что самое пристальное общественное внимание из всех проектов Роскомнадзора было к реализации закона о "суверенном интернете". Вы ведь, насколько известно, стояли у истоков его разработки еще во времена работы в администрации президента.



- Еще в 2014 году были поставлены задачи укрепления безопасности информационного пространства, обеспечения цифрового суверенитета. Решения были приняты на заседании Совбеза 1 октября 2014 года, которое проходило по итогам учений и исследований, моделирующих различные угрозы, в том числе угрозу дестабилизации работы интернета в нашей стране.



Несмотря на стабильность российской сети связи, ее хорошую связность и наличие множества трансграничных линий, сохранялась зависимость от зарубежной инфраструктуры управления интернетом, расположенной в США и других странах. В связи с этим началась работа по созданию собственной замещающей инфраструктуры, а в 2019 году был уже принят закон о "суверенном интернете". Основная его цель как раз и заключается в обеспечении безопасности нашего информационного пространства, гарантированной возможности бесперебойной работы российских цифровых сервисов, умении оперативно выявлять и реагировать на новые сетевые и информационные угрозы.



В рамках этой работы был создан целый ряд, в том числе уже упомянутых, систем, которыми пользуются практически все наши операторы связи и наши владельцы автономных систем сети Интернет. К примеру, в этом году только количество ежесуточных запросов к созданной национальной системе адресации в сети Интернет превысило впечатляющую отметку в 40 млрд.



"Выявляем до 98% особо опасной для граждан противозаконной информации"



- За последние пять лет Роскомнадзор существенно нарастил свои полномочия и возможности в информационной сфере. Какие цели и задачи вы себе ставили? И что потребовалось сделать для их решения?



- Пять лет назад, продолжая решать поставленную задачу обеспечения цифрового суверенитета, наша команда начала с того, что мы определили ключевые проекты ведомства на среднесрочную перспективу. Для их реализации потребовалось провести модернизацию, внедрить проектное управление и объективный, оперативный контроль за достижением целей и показателей.



Из множества проектов мы отобрали 11 наиболее важных, свели в единый план, синхронизировали результаты и определили крайний срок завершения работ - за несколько месяцев до выборов 2024 года, оставив резерв времени на финальную донастройку систем. Наша задача была предельно проста: исключить любые возможности незаконного внешнего влияния на избирательный процесс в России.



По числу ключевых точек (количество полноценных рабочих месяцев) придумали название - "План 20 шагов". В него вошли проекты по всем направлениям деятельности Роскомнадзора: в сфере информации - три проекта, в сфере связи - шесть, в сфере персональных данных - два. Для каждого были организованы регулярные проектные комитеты под руководством заместителей руководителя Роскомнадзора, на заседаниях которых анализировали текущие результаты и оперативно решали возникающие проблемы. В общей сложности за это время создали и внедрили 12 новых систем, а также модернизировали более пяти существующих. Об этом мои коллеги подробно рассказали в летних интервью вашему изданию.



Всеми нашими системами управляет созданный в составе подведомственного Роскомнадзору предприятия в соответствии с законом о "суверенном интернете" Центр мониторинга и управления сетями связи общего пользования (ЦМУ). Задача этой нашей структуры - выявлять и нейтрализовать сетевые угрозы. В соответствии с законом мы ежегодно с коллегами из других ведомств проводим совместные учения. В ходе них выявляются новые угрозы, проверяется эффективность работы созданных систем. В сущности, ЦМУ сегодня - это центр оперативного управления инфраструктурой цифровой безопасности страны, ключевой субъект нашего цифрового суверенитета, круглосуточно защищающий страну от сетевых и информационных угроз.



В ЦМУ был создан целый ряд систем, которые сейчас позволяют эффективно бороться с киберпреступлениями и противодействовать анонимности и безнаказанности мошенников. Только за апрель и май 2025 года операторы заблокировали 5,3 млн сим-карт, владельцы которых так и не предоставили достоверные сведения о себе, при этом в сутки в среднем блокируется 1,2 млн звонков с подменой номера. Все проверки проводятся через наши системы.



Еще одна наша разработка - Национальная система противодействия DDoS-атакам, с момента запуска успешно отразившая более 16 тыс. атак из-за рубежа (5,4 тыс. за первую половину текущего года), нацеленных на российские информационные ресурсы, системы и сети связи. Сегодня к ней подключено более 1,2 тыс. организаций, включая крупные государственные и частные структуры, телекоммуникационные компании, банки и операторов критической информационной инфраструктуры. Число участников системы продолжает расти.



Технологические изменения затронули и сферу защиты персональных данных. Ведомство внедрило автоматизированную систему мониторинга прав субъектов персональных данных, которая отслеживает законность сбора данных на интернет-ресурсах. Мы существенно снизили объем ручного труда во время этих проверок, увеличив их точность, скорость и охват. Благодаря применению системы трудозатраты сократились на 75–80%, а охват проверяемых ежегодно ресурсов вырос кратно - с 6 тыс. в ручном режиме до более чем 50 тыс. в автоматическом. Благодаря этой системе мы кратно увеличили количество выявляемых и устраняемых нарушений в обработке персональных данных наших граждан.



- А как строится работа систем Роскомнадзора в сфере массовых коммуникаций?



- В этой сфере мы внедрили целый ряд новых модулей информационных систем. Они отвечают за поиск противоправного контента на интернет-сайтах и в соцсетях, анализируют текстовую, аудио- и визуальную информацию. Здесь применяются различные нейросетевые технологии, демонстрирующие неплохие результаты в автоматическом анализе в том числе изображений и видео.



Нам удалось достичь высокой точности выявления системами запрещенной информации по большинству типов контента. В отношении наиболее опасных для общества видов такой информации точность достигает 98%. На старте работы систем этот показатель доходил только до 10%. Это сложная, во многом уникальная работа, требующая постоянных усилий.



Большинство запрещенных материалов удаляется, но ко многим опасным ресурсам приходится ограничивать доступ технически. Автоматизированная система обеспечения безопасности анализирует сетевой трафик и ограничивает в настоящее время доступ более чем к 1 млн запрещенных информационных ресурсов.



Внедрение технологий искусственного интеллекта позволило сократить время обнаружения запрещенной информации с момента ее появления в Сети в среднем до шести часов (против 48 часов в 2020 году). Это достойный результат, учитывая огромный и постоянно растущий объем информации в интернете, но мы стремимся к еще более высоким показателям.



В среднем наша автоматизированная система ежедневно отфильтровывает и загружает около полумиллиона материалов с соответствующими признаками. После анализа с помощью нейросетей остается около 2 тыс. материалов, по которым уже принимаются решения. Без новых технологий такой постоянно растущий объем информации просто уже невозможно обработать.



- Используете ли вы экспертизу сторонних организаций для разработки и совершенствования ваших систем?



- Да, без подрядчиков не обойтись. Конечно, это отечественные проверенные компании. Было бы странно утверждать, что у нас есть все возможности по ресурсам и вся экспертиза. Для создания самых сложных информационных систем федерального значения мы проводим конкурсы, привлекаем подрядчиков, а эксплуатацию осуществляем уже своими силами.



Среди таких проектов выделю создание единого реестра интернет-рекламы. Система, пожалуй, уникальна для всего мира - это первый реестр интернет-рекламы, позволяющий любому видящему ее в Сети проверить онлайн ее регистрацию. Созданию реестра предшествовала большая консультативная и аналитическая работа с крупными рекламодателями и распространителями рекламы. Это высоконагруженная система, требующая значительных вычислительных мощностей.



Сегодня реестр содержит сведения более чем о 68 млрд рекламных объявлений, статистику о триллионах показов рекламы на тех или иных площадках (сайты, соцсети, мессенджеры и др. - всего 1,5 млн площадок). В системе ежегодно учитывается реклама 1,29 млн рекламодателей. В прошлом году их рекламный бюджет, отраженный в системе, составил 858,6 млрд рублей.



Благодаря этому реестру мы смогли внедрить обязательный показ социальной рекламы. Теперь 5% показов рекламы в интернете направлено на привлечение внимания людей к полезным и некоммерческим проектам, которые рассказывают о наших российских традиционных ценностях. Раньше таким проектам было крайне сложно пробиться к интернет-пользователям. Плюс мы видим, как развивается интернет-экономика по регионам и по отраслям. Эту аналитику невозможно было бы получить до создания системы. Сейчас эта информация у нас всегда под рукой - в онлайн-режиме.



- Роскомнадзор считается службой, приносящей и экономическую пользу стране.



- Все же главная задача Роскомнадзора - безопасность граждан и общества в интернете, в первую очередь мы защищаем людей. Но при этом и мы вносим свой положительный вклад в формирование бюджета страны. Упомянутая система учета рекламы стала новым источником доходов бюджета. С этого года введен трехпроцентный сбор с распространения интернет-рекламы. По предварительным расчетам, уже при первом начислении, за II квартал 2025 года, сбор пополнил казну почти на 4 млрд рублей. Рассчитываем, что будет получаться не меньше 12–15 млрд рублей ежегодно. Кроме сбора за рекламу ведомство осуществляет также сбор за использование радиочастотного спектра.



Суммарно по всем показателям мы профицитное для государства ведомство. В абсолютных цифрах: в 2024 году доходы ведомства составили 43,2 млрд, в 2025-м ожидаем 46 млрд рублей.



- Угрозы, о которых вы говорили ранее, меняются с каждой секундой. Появляются новые, нарастают существующие. Как это влияет на вашу работу?



- Для выявления новых типов угроз помимо ЦМУ мы создали Научно-технический центр, который постоянно проводит исследования. Это позволяет нам прогнозировать будущие вызовы, анализируя их возможные последствия.



При НТЦ организованы научно-технические советы - по каждому из направлений деятельности Роскомнадзора. В состав советов вошли ведущие представители отрасли, научного сообщества, органов власти. Такой формат обеспечивает нам необходимый кругозор в экспертной поддержке.



Результатом этой работы становятся как новые технические решения и информационные системы, так и предложения по внесению необходимых изменений в законодательство. За последние несколько лет у ведомства количество полномочий выросло с 80 до 250. И в первую очередь новыми полномочиями мы обязаны, конечно, росту угроз в цифровой среде.



"ИИ - это мощнейший по качеству скачок в работе с информацией"



- Сейчас у любой крупной и не очень компании задача - максимально оптимизировать все процессы с помощью ИИ. Как регулировать активно развивающиеся системы доступа к информации с использованием искусственного интеллекта?



- Сейчас формируется новая модель взаимоотношений внутри Сети между информационными ресурсами и системами ИИ с одной стороны и потребителями и системами ИИ - с другой. ИИ - это предмет постоянного исследования последних лет нашего НТЦ.



В широком смысле слова ИИ, с которым мы все сейчас сталкиваемся в интернете, - это такие суперумные рекомендательные системы. В рекламе ИИ рекомендует нам товар или услуги, которые, по мнению ИИ, больше всего нам сейчас нужны. На новостных или развлекательных ресурсах ИИ подбирает и рекомендует нам события и контент, которые должны вызвать у нас с вами наибольший интерес. Или, прошерстив огромный объем текстов, выдает нам текстовый ответ на наш запрос, сходный с человеческим. В отношении таких рекомендательных систем уже есть норма закона, предписывающая владельцу раскрыть алгоритм их работы. Раскрыть, чтобы и пользователи сами, и Роскомнадзор могли бы убедиться в безвредности для людей результатов работы таких рекомендательных систем.



Вместе с тем ИИ не должен и разрушить сложившиеся отношения в цифровой экосистеме. Искусственный интеллект извлекает знания из цифрового пространства подобно тому, как добываются полезные ископаемые. И за это "цифровое сырье" ИИ должен "расплачиваться", будь то финансовые средства или трафик, обеспечивая тем самым развитие и функционирование используемых ими информационных ресурсов. Разумеется, существует риск монопольного диктата со стороны владельцев таких систем. Поэтому крайне важна прозрачность взаимоотношений и внедрение эффективных систем независимого, объективного измерения, наподобие созданной нами системы учета интернет-рекламы.



Необходимо найти подход, который нам позволит за счет ИИ укрепить связи между цифровыми сервисами, сделать их более эффективными для пользователей. Окончательные очертания этой модели еще пока не определены, но нужно активно заниматься ее формированием, программированием ее результата. ИИ дает супервозможности в работе с анализом и синтезом информации, поэтому определение этих подходов важно и для научно-технического развития страны в целом.



- И здесь мы подходим к теме создания какого-то единого для всех стран кодекса этики создания и использования систем с технологиями искусственного интеллекта?



- Начинать надо со своей страны. Знания, извлекаемые ИИ, не должны оказывать негативное воздействие на наших пользователей. Важно, чтобы они соответствовали высоким стандартам качества, то есть были достоверными, актуальными и безопасными, а также основывались на надежных и проверенных источниках.



Ответственность за это должны нести как сами источники информации, так и владельцы систем ИИ. И опять во главе угла такого подхода стоит прозрачность, прослеживаемость информации и ее происхождения. Для достижения этих целей необходимо полноценное и комплексное регулирование ИИ на уровне федерального законодательства с четким определением ответственности конкретных субъектов.



Какие требования необходимо предъявить разработчикам ИИ? Маркировка продукции, созданной с использованием ИИ, обязательная проверка генерируемого контента на предмет соответствия законодательству перед публикацией или ответом пользователю - для формирования исчерпывающего перечня инструментов необходима комплексная работа Государственной думы, профильных органов власти и других уполномоченных структур.



При грамотном подходе к регулированию мы сможем создать принципиально новый источник системных знаний, логически, исторически и иерархически взаимосвязанных. ИИ - это мощнейший по качеству скачок в работе с информацией. Подобные системы ИИ будут предопределять скорость и эффективность научно-технического развития страны. Те, у кого появятся свои, будут опережать тех, у кого их нет.



- Сегодня даже школьники младших классов знают, что в интернете ИИ-сервисы легко предоставят готовые ответы едва ли не на любой вопрос из учебника.



- Наша система образования вынуждена адаптироваться к такому развитию технологий - и школа, и специальное образование, и высшее. Необходимо исключить атрофию навыков критического мышления, самостоятельного анализа. Искусственный интеллект должен не препятствовать творческому синтезу, не ограничивать его, не подменять собой, а помогать ему. Это вызовы для организации образовательного процесса. Необходимы новые методики, новые знания и навыки у самих преподавателей и наставников.



ИИ может впечатляющим образом сдвинуть темпы развития по всем осям вперед, а может остановить, отбросить назад, сделав нас безучастными потребителями чужих смыслов и технологий. И наша задача - исключить эти риски, сделав возникающие новые взаимоотношения на базе ИИ справедливыми и безопасными, укрепляющими наш интеллектуальный потенциал.



- Для работы такой службы, как Роскомнадзор, нужны и люди, и выстроенные процессы. Вы как-то перестроили работу с коллективом?



- У нас сотрудников более 7 тыс. человек, большинство работает в регионах страны. Начать пришлось с формирования общей культуры в ведомстве, включая подведомственное предприятие. Было решено кардинально перестроить совместную работу, сделав работу всей структуры бесшовной, настроив единые сквозные процессы и поработав с мотивацией сотрудников. Ввели систему оценки управленческого состава, горизонтальных связей, другие показатели работы, что позволило выйти на уровень понимания сотрудниками значения собственного вклада в достижение целей Роскомнадзора, сравнимый с ведущими ИТ-компаниями.



В состав Роскомнадзора входит и одна из старейших служб страны - радиочастотная служба. Наши связисты в постоянном режиме, круглосуточно, каждый день обеспечивают беспомеховую работу радиоэлектронных средств по всей стране. Это и мобильная связь, и спутниковая связь, и радио, и телевидение. Это крайне ответственная работа наших сотрудников - профессионалов высочайшего уровня. Спрос на них, как вы понимаете, тоже высочайший.



Нам было важно создать условия, чтобы каждый работник понимал взаимосвязь ежедневно выполняемых задач с целями ведомства. Мы внедрили функциональное управление и устранили дублирование. Появились сквозные процессы с общими регламентами.



На подведомственном предприятии за несколько лет созданы новые высокопрофессиональные структуры. Появились новые подразделения - по безопасности, организационному и кадровому развитию; перестроена работа департамента информационных технологий. Предприятие стало центром цифровой трансформации Роскомнадзора, в котором сосредоточены все наши ключевые разработки. По сути, предприятие для нас стало проектным офисом и IT-интегратором, который полностью обеспечивает реализацию растущего количества задач и полномочий ведомства. Технической их стороны, я имею в виду.



- Предполагаю, пришлось значительно перестроить и систему подбора персонала, скорректировать требования к кандидатам?



- Конечно. Без достаточного штата высококвалифицированных технических специалистов - программистов, ML-разработчиков, инфобезопасников, дата-аналитиков - наши проекты бы не заработали. У нас высокие требования к кадрам - это должны быть вовлеченные и ответственные профессионалы. Знания в области IT, связи, технологий, информационного права - это был вызов для нас в условиях дефицита кадров в этих областях и высокой конкуренции со стороны IT-компаний и предприятий связи.



Мы провели полную модернизацию кадровой службы и наладили тесное сотрудничество с профильными вузами и колледжами по всей России, приглашая их выпускников на стажировку с последующим трудоустройством в наших подразделениях. Если есть желание у молодежи получить опыт, то мы всегда открыты, берем и школьников старших классов для практики на реальных задачах. Основная мотивация молодого поколения - решение интересных и масштабных задач. Кроме этого, помогает механизм наставничества, когда опытные сотрудники заинтересованы, в том числе материально, в привлечении молодых кадров.



С началом специальной военной операции стала острее необходимость нашей работы, люди начали видеть в нашей работе не ведомство ограничений, а действенный механизм защиты их семей, детей и общества в целом в цифровой среде. Средний возраст наших сотрудников - 43 года, и это энергичные и интересующиеся миром вокруг люди, которые уже успели завести семью, и они разделяют наши ценности, участвуют в благотворительности и общественной жизни. Работа в ведомстве для наших сотрудников - это точно осознанный выбор. Наши сотрудники - настоящие патриоты, которые искренне любят свою страну и свою работу по защите граждан страны...



