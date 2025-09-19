Дроны в Польше: новый учебный год в Школе Провокаций, - Игорь Шумейко

13:05 19.09.2025

Дроны в Польше: новый учебный год в Школе Провокаций

Один из "сбитых вражеских беспилотников" для пущего эффекта водрузили на хрупкую шиферную крышу



19.09.2025 | Игорь ШУМЕЙКО



В ночь на 10 сентября 2025 года НЛБ (неопознанные летающие беспилотники) пересекли границу Польши, и взбудораженный премьер-министр Дональд Туск не без гордости объявил, что в небе Речи Посполитой завязались воздушные бои. Почувствовав подступавший комизм, итоговую фразу "И мы в этих боях победили!" он все же не произнес. Но сей победный клич заменили транслируемые на весь мир кадры: "поверженный враг".



Примечательно, что один из "сбитых вражеских электронных ассов" аккуратно, как на постамент памятника "Победы в Воздушной Битве 10 сентября", был торжественно водружен на хрупкую шиферную крышу [крольчатника]. Сделано это было настолько бережно и точно, что комический эффект вытеснила картина ненаучной фантастики. Так нежно на ту крышу мог "рухнуть с неба" разве что сдувшийся детский шарик [фото: lublin112.pl].



Довершал картину аляповато нанесенный на дрон через трафарет дикий номер, начинавшийся с букв "ЫЫ" – за которыми зрители сразу разгадали зеркально перевернутое "PIPI".



Организатор, "продюсер шоу", наверняка получивший двойку за эти… инсталляции, мог оправдаться лишь известной кино-фразой: "Я не волшебник, я только учусь".



Но у кого учится будущий волшебник, мастер? Тут надо обратиться к началу другого "учебного года в Школе Провокаций".



Накануне "того 1 сентября" 1939 года переодетые в польскую форму немцы "напали" на радиостанцию немецкого тогда города Глайвица и на ломаном польском вышли в эфир: "Гляйвице в наших, в польских руках!" Для иллюстрации "боевых потерь" они привезли узников концлагерей (в документах СС обозначены как "консервы", откуда и название всей операции: Konserve), переодели в военную форму и застрелили.



Так дедушки канцлера Мерца и Урсулы фон дер Ляйен и провели 31 августа 1939 г. свой первый блиц-урок, буквально на следующий же день перешедший в блицкриг против дедушек Дуды и Туска.



И что именно те и другие зазубрили, законспектировали из давнего урока?



Главное: уверенность и скорость! И плевать на любе правдоподобие! 31 августа "сыграли спектакль", а 1 сентября – уже война. "Реализм, достоверность"? – Тут вам не театр с Системой Станиславского! Зачем "консервам" "вживаться в образ"?



Урсула фон дер Ляйен урок своих дедов усвоила крепко: облетая столицы Восточной Европы объявляла воздушные тревоги, задерживала на айн-цвай-драй минутен посадку своего авиалайнера и, особо не заморачиваясь какой-либо достоверностью или доказательствами, переходила к официальной части визитов.



Поляки с Дональдом Туском тоже "вышли к доске", отбарабанили заученный урок по пройденной теме: "Провокация". Хотя не без некоторой наследственной обиды.



Ведь их деды так настойчиво, просились к предкам канцлера Мерца в союзники! Первыми 26 января 1934 года подписали пакт с Гитлером. Представляли интересы Германии в Лиге Наций, после ее выхода (14 октября 1933 года) из организации. Поучаствовали в германском нападении на Чехословакию и расчленении оной.



Тогдашние надежды Польши суммировал в газете Rzeczpospolita два десятка лет тому назад профессор Павел Вечоркевич, в сообществе польских историков специалист по России: "Мы могли бы найти место на стороне Рейха почти такое же, как Италия, и наверняка лучшее, нежели Венгрия или Румыния. В итоге мы были бы в Москве, где Адольф Гитлер вместе с Рыдз-Смиглы принимали бы парад победоносных польско-германских войск".



Да, надеялись, что Гитлер возьмет, но... Получили две оценки (как фигурном катании "за артистизм, и за технику"). Судья из Германии им выставил за русофобию – 5 и 9. За технику (военную) – 2 и 0.



А потом объективность оценки "политическим фигуристам" из Польши он подтвердил буквально за неделю: блицкриг "Учителя". Уже 6 сентября из Варшавы сбежали: польский Главный штаб – в Брест, президент Мосцицкий и правительство – ближе к Румынии. 12 сентября немцы вышли ко Львову, и основной их задачей в те дни стал… перехват групп польского руководства на пути их бегства. Поймать – означало капитуляцию бравых преемников Пилсудского, не поймать – появление "правительства в изгнании".



И вот здесь немцы потерпели неудачу, единственную в том блицкриге: вечером 16 сентября власти Польши все же смогли сбежать из страны. Советские войска пересекли границы опустевшей (в смысле наличия руководства) теперь уже бывшей Речи Посполитой на следующий день, 17 сентября.



Руководить обороной Варшавы остался полковник Мариан Порвит. Звание командующего выдает характер военной обстановки: хорошо хоть не лейтенант, не сержант. Но все равно, ни маршала Эдварда Рыдз-Смиглы, ни генералов в столице не осталось. В послевоенной историографии Мариан Порвит обвинит командующих многих капитулировавших частей в дезертирстве, но… не это самое обидное для поляков в калейдоскопе драматических событий сентября 1939 года.



Обидно другое. Это сегодня они ученики немцев в Школе Провокаций, а тогда все же – "учебное пособие", вроде скелета или муляжа тела на уроке биологии.



И еще одно отличие. Дотошные справочники по войне 1939 года в числе противников Польши, кроме германских армий, называют отряды украинских националистов запрещенной в России ОУН*, определенный урон полякам все же нанесли. А сегодня это "союзники", ведомые – в политическом смысле, в то время как в военном – толкаемые впереди себя.



Заинтересованность Зеленского в непосредственном вовлечении Польши (и шире НАТО) в военные действия и есть главный мотив Провокации с беспилотниками. Что до самих "напавших на Польшу" дронов, следствие, даже не допустив российских представителей, самых нужных Украине и натовским "ястребам" выводов сделать не смогло. Определили, что это были "дроны-пустышки" – ложные цели модели "Гербера", используемые для отвлечения, "перегрузки" ПВО. Отсутствие боевой нагрузки – прекрасный шанс получив их целыми (взрываться там нечему), заправить и… запустить в новом, нужном направлении. Например, в сторону Польши, куда ранее залетали только шальные украинские ракеты, как например та, что 15 ноября 2022 года, упав в районе села Пшеводув, убила двух поляков. Тогда попытки выдать ее за российскую были недолгими: через считаные часы даже теряющийся Байден указал на истинное происхождение.



Дроны же 10 сентября поляки и представители НАТО дружно назвали российским, сожалея лишь о их "пустышности". Президент Франции Эммануэль Макрон объявил об отправке на помощь Польши​ трех самолетов Rafale. Хотя за этой "мощной поддержкой", как определили взбунтовавшиеся французы, стояло желание отвести их гнев от внутри-французских проблем.



Полякам же такая "помощь" может напомнить, опять же, тот другой сентябрь, 1939-й год и "Странную войну" союзной Франции против Германии.



В итоге премьер Польши Туск активировал статью 4 Североатлантического договора (НАТО), о "взаимных консультациях", а не знаменитую, для многих желанную статью 5 "Нападение на одного – нападение на всех". Глава польской дипломатии Радослав Сикорский подтвердил: дроны "влетели" в Польшу с территории Украины и Белоруссии, добавив, что "Варшава отреагировала бы гораздо жестче, если были бы раненые и погибшие". Это ли не намек авторам запуска 10 сентября?..



Тут, конечно, сложность изначальная: как получить российские дроны, способные нести боевую нагрузку, если они прилетают не для отвлечения, а для нанесения удара, взрыва?



Так общими усилиями НАТО и ЕС в сентябре 2025 года стартовала "дроновая дипломатия". К приему Урсулы фон дер Ляйен, облетавшей столицы Восточной Европы и притормаживавшей приземления своего лайнера: "Ахтунг! Ахтунг! В небе – руссише дронен!", 15 сентября добавились запустившие беспилотник над резиденцией президента Польши – 21-летний украинец с подружкой – 17-летней белорусской.



Чаемые разрушения были все же нанесены 16 сентября, но объект, принятый за дрон, оказался… "американской ракетой класса "воздух-воздух" AIM-120C-7 AMRAAM, запущенной с истребителя F-16 ВВС Польши" (газета Rzeczpospolita).



А 13 сентября в Польше по сигналу радиолокационных систем привели в полную боевую готовность армию: "Опять беспилотники у границы с Украиной!" Однако поднятые в воздух десятки самолетов убедились, что это был мираж. Но не Mirage 2000, французский многоцелевой истребитель четвертого поколения, а просто – мираж: "польским РЛС показалось, что что-то летит".



Эту стадию психоза высмеивают и сами поляки, фотографируя яркие игрушечные самолетики и соревнуясь в остроумии подписей.



Но не до шуток может оказаться всем, когда потомки авторов эсэсовской операции 1939 года "Консервы", организуют сегодня провокацию посерьезней и подыщут новые "консервы"-жертвы.



***



Обнаружено еще несколько дронов. Один из них разбился под Люблином (фото)

18:29 10-09-2025 | Автор: редакция

https://www.lublin112.pl/



Между тем, буквально несколько минут назад был обнаружен еще один беспилотник. На этот раз недалеко от Люблина, в местечке Быхавка-Тшечя. Владелец дома пояснил, что объект был замечен после возвращения с работы. С раннего утра дома никого не было. Мужчина подозревает, что самолет, летевший на малой высоте, задел линию электропередачи и упал на крышу крольчатника. При обнаружении самолета экстренные службы были немедленно оповещены. На место происшествия уже прибыли полиция, пожарные и скорая медицинская помощь. Уведомлены представители кризисного управления и военные... Фотогалерея 17 фото.