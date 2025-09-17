|Итоги работы II Международной конференции "Алтай – прародина тюрков"
15:41 19.09.2025
17 сентября 2025
В Горно-Алтайске завершила работу II Международная научно-практическая конференция "Алтай – прародина тюрков. К истории зарождения тюркской цивилизации".
По итогам конференции была принята Резолюция, которую огласил Академик РАН, директор Института археологии РАН, вице-президент РАН Николай Макаров.
В документе, в частности, говорится о необходимости содействовать научно-образовательному и культурному сотрудничеству, объединяющему народы Северной Евразии, о создании новых центров изучения тюркологии и алтаистики, о совместной деятельности по сближению формулировок по событиям совместной истории в учебниках истории государств Северной Евразии, а также о поддержке и развитии молодежных контактов в области гуманитарных наук, инициатив и проектов.
Проведение конференции планируется сделать ежегодным.
В ходе мероприятия прошла целая серия научных дискуссий об истоках зарождения тюркской цивилизации, ее культуры и письменности, традициях взаимодействия тюркских народов со славянами. Проведению конференции предшествовала большая научная работа, в том числе по изучению памятников тюркской материальной и духовной культуры. Мероприятию способствовала осмыслению широких перспектив сотрудничества и формированию целостного представления о месте российского Алтая в становлении тюркских народностей.
В Конференции приняли участие эксперты из России, Венгрии, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Узбекистан, Туркменистана, Азербайджанской Республики.
Организаторами Конференции выступили Российское военно-историческое общество, Институт востоковедения РАН, Российское общество "Знание", Российское историческое общество при поддержке Правительства Республики Алтай.