Трамп готов сделать России предложение, которое изменит историю навсегда, - Кирилл Стрельников

16:05 19.09.2025

Последние несколько дней консервативная Америка совершает массовый грех злорадства - но грех их в этом обвинять.



На протяжении долгих лет американских традиционалистов буквально загоняли в резервации - и культурные, и юридические, и экономические, и даже физические. Бесконечные "отмены", рестрикции, публичные судилища и даже покаяния на коленях (как было неоднократно после того, как в больнице от наркотиков склеил ласты рецидивист Джордж Флойд, которого леваки тут же сделали практически святым) были совершенной нормой. И уже никого не удивляли циркуляры в разных организациях, где прямым текстом указывалось, что на работу брать консервативных белых мужчин запрещено и они по умолчанию виноваты во всем. Американские СМИ десятилетиями были оплотом демократов, они упорно делали свое черное дело по оболваниванию и радикализации общества.



Но карма, как мы знаем, имеет форму бумеранга, и сейчас она со свистом летит на розовые, зеленые и синие головы с пирсингом.



Вчера либерально-демократическое сообщество США содрогнулось всем своим бодипозитивом: после оскорбительных ремарок ведущего популярной вечерней программы Джимми Киммела в адрес команды Трампа и недавно убитого консервативного активиста Чарли Кирка владельцы телевещательной корпорации ABC закрыли эту программу навсегда. Похвалив это решение, Трамп выразил желание продолжить банкет и озвучил еще несколько фамилий из других СМИ.



Понятное дело, что тут у демократов, леваков и прочих нетрадиционалистов просто вышибло дно, и Трампа сразу начали обвинять в атаке на свободу слова, на конституцию, гамбургеры и кока-колу. Самое забавное в том, что закрывать рты консервативным американцам (и даже убивать их лидеров) - это нормально, свобода слова и конституция могут пока посмотреть в другую сторону - левую.



Но в случае Трампа коса нашла не просто на камень, а на айсберг, на который не повезло натолкнуться демократическому "Титанику".



После убийства Кирка любителем трансгендеров, свихнувшимся от ненависти, волна "отмены" пошла в обратную сторону, и под жалобные визги начали лишаться погон, постов, степеней и сладких назначений целые пачки леволиберальных преподавателей, официальных лиц, журналистов и даже военных, которые вылили на консервативно-христианского активиста тонны грязи даже после его смерти.



Но почти никто не понял, что это не просто волна, а Гольфстрим, который навсегда развернулся на 180 градусов. Последние события - это не просто эмоциональное (и заслуженное) воздаяние за ложь, клевету и нападки на консервативную Америку. Это часть долговременной стратегии команды Трампа.



По мнению экспертов, сейчас мы наблюдаем "институционализацию трампизма", направленную на демонтаж всех либеральных институтов и создание новых консервативных структур, способных удерживать контроль над властью в течение неопределенно долгого времени. "Отмена" наиболее одиозных антитрамповских голосов в американских медиа - это лишь верхушка того самого айсберга, потому что в его основании - полное перекраивание информационной карты США и переход юридического контроля над СМИ в пользу консервативных кругов Штатов.



Всего несколько примеров.



- Консервативный миллиардер и друг Трампа Ларри Эллисон получил контроль над Paramount Global (CBS News, MTV, Nickelodeon, BET и другие) и нацелился на CNN.



- Комиссия по надзору над СМИ (FCC) движется к отмене ограничения в 39 процентов национальной доли рынка для телестанций, что откроет путь к беспрецедентной консолидации местного телевещания в руках крупных конгломератов, традиционно лояльных республиканцам.



- Республиканские фонды приобретают местные ежедневные газеты, где ранее доминировали демократы (с января по август 2025 года продано более 50 региональных газет).



- Официальные государственные структуры массово отказывают в аккредитации либерально-демократическим изданиям, что лишает их аудитории.



- Палата представителей одобрила законопроект о сокращении финансирования телекорпораций PBS и NPR, традиционно поддерживающих демократов.



Выпущенный либералами из бутылки консервативный джинн полетел дальше, и теперь контролируемый республиканцами конгресс находится в процессе новой "нарезки" избирательных округов, что, по мнению Reuters, "может привести к десятилетиям владычества республиканцев в палате представителей", а значит, Трамп или его преемники с большой долей вероятности выиграют и в 2028 году, и далее.



При этом западный политикум сходится во мнении, что у Дональда Трампа имеются очень большие планы не только на сохранение долговременной власти своей политической династии в США, но и на весь мир. "Трампизм на экспорт", по мнению либеральных экспертов, - это переход США к более односторонней, прагматичной и авторитарной внешней политике, что приведет "к ослаблению многосторонних институтов и трансатлантических связей, к непредсказуемому "транзакционному" подходу к России и росту зоны влияния Москвы в регионах, где американское присутствие будет сокращено".



На самом деле действия Трампа, включая планы на "большую сделку с Россией", абсолютно оправданны и совершенно рациональны.



В докладе "Конкурирующие точки зрения на международный порядок" мозгового центра Chatham House указывается, что "теперь США фокусируются на доминировании в Западном полушарии" и "рассматривают возможность возвращения к международному порядку, определяемому сферами влияния, разделенными между великими державами". Это - не прихоть конкретного человека, а отражение навсегда изменившейся реальности, которую Запад впервые осознал на недавнем саммите ШОС, где главы России, Китая и Индии крепко пожали руки и дали этим сигнал всему миру. Нынешние контакты Москвы с администрацией Трампа как раз опираются на признание взаимных коренных интересов ведущих мировых держав и сотрудничество там, где это выгодно всем.



Вчера глава МИД Сергей Лавров заявил, что "Дональд Трамп хочет убрать тему Украины из переговоров с Россией, чтобы устранить препятствия для нормальных экономических отношений". При этом и Путин, и Трамп настроены решительно и нацелены в будущее - это значит, что временные препятствия будут рано или поздно сняты. А те, кто сейчас эти препятствия создают, неизбежно останутся на обочине истории рядом с засаленными розовыми париками.