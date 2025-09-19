 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
19:50  В Монголии полным ходом идет строительство спутника столицы - города Хунну
16:05  Трамп готов сделать России предложение, которое изменит историю навсегда, - Кирилл Стрельников
15:41  Итоги работы II Международной конференции "Алтай – прародина тюрков"
13:05  Дроны в Польше: новый учебный год в Школе Провокаций, - Игорь Шумейко
12:23  Роскомнадзор: "Стран с цифровым суверенитетом меньше, чем стран с ядерным оружием"
03:54  InfoBRICS: представители США посетили учения "Запад-2025" с необычной целью
03:30  Израиль - как опасное квазигосударство? - Валентин Катасонов
02:29  Делегация Узбекистана поедет в Россию на буддийский форум
01:04  Перенесут ли столицу Киргизии в город Манас? Ответ главы ГКНБ Ташиева
00:23  Инвестиционный форум Туркменистана в Авазе собрал более 800 делегатов из 45 стран
00:05  Readovka собрала самые важные события 18 сентября в разрезе СВО
Четверг, 18.09.2025
20:00  Caravan.kz: Казахстан потерял хлебный рынок Узбекистана
12:06  ProFinance: Как Трамп поймал Европу в санкционную ловушку
11:44  Китай призвал международное сообщество помочь Афганистану встать на правильный путь
11:41  В Ферганской области начал работу новый IT-городок
11:26  Третья мировая - на этот раз экономическая, - Александр Яковенко
11:05  Турция инвестирует миллиарды долларов в энергетику Киргизии, - Виктория Панфилова
11:00  Пекин закупает сырую нефть, которая ему не нужна, и порождает теории заговора
10:36  Президент Казахстана выступил на открытии VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Астане
02:02  Башкирский мед под угрозой: насекомые-мигранты из Средней Азии губят местных пчел и делают неправильный мед
01:37  Президент Киргизии подписал закон о переименовании Жалал-Абада в Манас
01:16  Трамп переиграл Россию. Америка забивает последний гвоздь в крышку украинского гроба, - Антон Трофимов
00:29  Маньчжурия как плацдарм нападения Японии на СССР и Китай (история), - Анатолий Кошкин
00:05  ВС РФ начали операцию по блокированию ВСУ в Новопавловке – итоговая сводка Readovka за 17 сентября
Среда, 17.09.2025
20:43  President.uz: К 2030 году в Узбекистане возможно полностью искоренить абсолютную бедность
20:16  "Рубеж-2025". На полигоне "Эдельвейс" в Киргизии ВС РФ делятся опытом применения дронов
15:17  МИД России: Польский поход РККА 1939 года (история)
14:05  Президент Киргизии открыл Исламскую академию и объявил строгий выговор мэру Оша
13:28  Profinance: китайские ограничения душат европейский редкоземельный бизнес, а пошлины Трампа сломали японский автопром
12:26  Президент Таджикистана открыл пятизвездочную гостиницу "Кровн Плаза Душанбе" (видео)
05:32  РГ: Как в Индии отметят 75-летний юбилей Нарендры Моди
02:36  Кыргызстан объявил дату проведения VI Всемирных игр кочевников
01:49  Тревожный туман над Лондоном, - Валерий Бурт
00:44  Путин проследил за ходом учений "Запад-2025" на полигоне Мулино
00:05  Readovka собрала самые важные события 16 сентября в разрезе СВО
Вторник, 16.09.2025
21:01  Киргизия проведет парламентские выборы по таджикскому сценарию, - Виктория Панфилова
12:22  От деколонизации к русофобии, - Данияр Ашимбаев
12:17  Президент Таджикистана принял участие в чрезвычайном саммите ОИС в Дохе (Катар)
12:03  В Узбекистане открыто крупное газовое месторождение
12:00  Nomad: Трамп начал крестовый поход на Сороса
11:30  Грозит ли Израилю экономическая изоляция? - Валентин Катасонов
10:41  Как пал Непал, - Илья Титов
03:06  Нацбанк Казахстана гарантирует: Цифровой тенге станет законным платежным средством
02:17  Сотрудничество Китая с Россией безупречно. Пекин решительно выступает против буллинга, нелегальных санкций и "юрисдикции длинной руки"
01:03  "Росатом" окажет поддержку Кыргызстану в создании центра ядерной медицины
00:52  Белорусский кошмар НАТО: Индия вместе с Пакистаном на учениях "Запад-2025"
00:05  ВС РФ форсировали реку Жеребец и готовятся к штурму Ямполя – итоговая сводка Readovka за 15 сентября
Понедельник, 15.09.2025
23:44  Il Messagero: в ходе учений Россия применила ракету "Циркон" в Баренцевом море (видео)
22:24  Bloomberg: ввод в строй "Силы Сибири - 2" может изменить мировую торговлю СПГ
22:07  НГ: Как оппозиция готовит Грузию к очередному госперевороту
21:27  Они только говорят, но не делают. Трамп поймал за язык евроболтунов
14:05  В Британии дошли до пророчеств Бабы Ванги: "Европа превратится в пустыню"
13:17  Кирк: кровавая бойня либерал-демократов, - Владимир Малышев
12:27  НГ: Спонсоры Киева вступили в спор из-за денег
11:33  Учителя в Киргизии уходят из школы, - Виктория Панфилова
10:32  Неожиданный подарок: Трамп объявил охоту на главного личного врага Путина, - Кирилл Стрельников
02:34  Sputnik: Об энергетических проектах России в Центральной Азии
02:16  Запад навязывает ЦА "зеленую" тематику, чтобы контролировать ее ресурсы, - Азиз Абдраимов
02:11  Президент Бразилии написал эссе для начала диалога с Трампом по пошлинам
00:43  Что нас ждет в финале технического прогресса, - Дмитрий Самойлов
00:05  Бои на Южно-Донбасском направлении решат судьбу Гуляйполя – итоговая сводка СВО за прошедшую неделю
Трамп готов сделать России предложение, которое изменит историю навсегда, - Кирилл Стрельников
16:05 19.09.2025

Трамп готов сделать России предложение, которое изменит историю навсегда

Кирилл Стрельников
19.09.2025

Последние несколько дней консервативная Америка совершает массовый грех злорадства - но грех их в этом обвинять.

На протяжении долгих лет американских традиционалистов буквально загоняли в резервации - и культурные, и юридические, и экономические, и даже физические. Бесконечные "отмены", рестрикции, публичные судилища и даже покаяния на коленях (как было неоднократно после того, как в больнице от наркотиков склеил ласты рецидивист Джордж Флойд, которого леваки тут же сделали практически святым) были совершенной нормой. И уже никого не удивляли циркуляры в разных организациях, где прямым текстом указывалось, что на работу брать консервативных белых мужчин запрещено и они по умолчанию виноваты во всем. Американские СМИ десятилетиями были оплотом демократов, они упорно делали свое черное дело по оболваниванию и радикализации общества.

Но карма, как мы знаем, имеет форму бумеранга, и сейчас она со свистом летит на розовые, зеленые и синие головы с пирсингом.

Вчера либерально-демократическое сообщество США содрогнулось всем своим бодипозитивом: после оскорбительных ремарок ведущего популярной вечерней программы Джимми Киммела в адрес команды Трампа и недавно убитого консервативного активиста Чарли Кирка владельцы телевещательной корпорации ABC закрыли эту программу навсегда. Похвалив это решение, Трамп выразил желание продолжить банкет и озвучил еще несколько фамилий из других СМИ.

Понятное дело, что тут у демократов, леваков и прочих нетрадиционалистов просто вышибло дно, и Трампа сразу начали обвинять в атаке на свободу слова, на конституцию, гамбургеры и кока-колу. Самое забавное в том, что закрывать рты консервативным американцам (и даже убивать их лидеров) - это нормально, свобода слова и конституция могут пока посмотреть в другую сторону - левую.

Но в случае Трампа коса нашла не просто на камень, а на айсберг, на который не повезло натолкнуться демократическому "Титанику".

После убийства Кирка любителем трансгендеров, свихнувшимся от ненависти, волна "отмены" пошла в обратную сторону, и под жалобные визги начали лишаться погон, постов, степеней и сладких назначений целые пачки леволиберальных преподавателей, официальных лиц, журналистов и даже военных, которые вылили на консервативно-христианского активиста тонны грязи даже после его смерти.

Но почти никто не понял, что это не просто волна, а Гольфстрим, который навсегда развернулся на 180 градусов. Последние события - это не просто эмоциональное (и заслуженное) воздаяние за ложь, клевету и нападки на консервативную Америку. Это часть долговременной стратегии команды Трампа.

По мнению экспертов, сейчас мы наблюдаем "институционализацию трампизма", направленную на демонтаж всех либеральных институтов и создание новых консервативных структур, способных удерживать контроль над властью в течение неопределенно долгого времени. "Отмена" наиболее одиозных антитрамповских голосов в американских медиа - это лишь верхушка того самого айсберга, потому что в его основании - полное перекраивание информационной карты США и переход юридического контроля над СМИ в пользу консервативных кругов Штатов.

Всего несколько примеров.

- Консервативный миллиардер и друг Трампа Ларри Эллисон получил контроль над Paramount Global (CBS News, MTV, Nickelodeon, BET и другие) и нацелился на CNN.

- Комиссия по надзору над СМИ (FCC) движется к отмене ограничения в 39 процентов национальной доли рынка для телестанций, что откроет путь к беспрецедентной консолидации местного телевещания в руках крупных конгломератов, традиционно лояльных республиканцам.

- Республиканские фонды приобретают местные ежедневные газеты, где ранее доминировали демократы (с января по август 2025 года продано более 50 региональных газет).

- Официальные государственные структуры массово отказывают в аккредитации либерально-демократическим изданиям, что лишает их аудитории.

- Палата представителей одобрила законопроект о сокращении финансирования телекорпораций PBS и NPR, традиционно поддерживающих демократов.

Выпущенный либералами из бутылки консервативный джинн полетел дальше, и теперь контролируемый республиканцами конгресс находится в процессе новой "нарезки" избирательных округов, что, по мнению Reuters, "может привести к десятилетиям владычества республиканцев в палате представителей", а значит, Трамп или его преемники с большой долей вероятности выиграют и в 2028 году, и далее.

При этом западный политикум сходится во мнении, что у Дональда Трампа имеются очень большие планы не только на сохранение долговременной власти своей политической династии в США, но и на весь мир. "Трампизм на экспорт", по мнению либеральных экспертов, - это переход США к более односторонней, прагматичной и авторитарной внешней политике, что приведет "к ослаблению многосторонних институтов и трансатлантических связей, к непредсказуемому "транзакционному" подходу к России и росту зоны влияния Москвы в регионах, где американское присутствие будет сокращено".

На самом деле действия Трампа, включая планы на "большую сделку с Россией", абсолютно оправданны и совершенно рациональны.

В докладе "Конкурирующие точки зрения на международный порядок" мозгового центра Chatham House указывается, что "теперь США фокусируются на доминировании в Западном полушарии" и "рассматривают возможность возвращения к международному порядку, определяемому сферами влияния, разделенными между великими державами". Это - не прихоть конкретного человека, а отражение навсегда изменившейся реальности, которую Запад впервые осознал на недавнем саммите ШОС, где главы России, Китая и Индии крепко пожали руки и дали этим сигнал всему миру. Нынешние контакты Москвы с администрацией Трампа как раз опираются на признание взаимных коренных интересов ведущих мировых держав и сотрудничество там, где это выгодно всем.

Вчера глава МИД Сергей Лавров заявил, что "Дональд Трамп хочет убрать тему Украины из переговоров с Россией, чтобы устранить препятствия для нормальных экономических отношений". При этом и Путин, и Трамп настроены решительно и нацелены в будущее - это значит, что временные препятствия будут рано или поздно сняты. А те, кто сейчас эти препятствия создают, неизбежно останутся на обочине истории рядом с засаленными розовыми париками.

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1758287100


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 18 сентября 2025 года №997
- Парк Мира и согласия открыли участники Съезда лидеров мировых и традиционных религий
- Олжас Бектенов принял участие во встрече глав правительств стран Организации тюркских государств в Бишкеке
- Государственный советник Ерлан Карин встретился с генеральным директором ИСЕСКО Салимом бин Мохаммедом Аль-Маликом
- Кадровые перестановки
- Smart Data Finance и чашка кофе: новые возможности цифрового Минфина
- В Мажилисе обсудили применение искусственного интеллекта в социальной сфере
- Казахстан утверждает национальные стандарты внедрения искусственного интеллекта в образование
- Национальный Банк провел встречу с руководителями банков второго уровня
