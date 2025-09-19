В Монголии полным ходом идет строительство спутника столицы - города Хунну

19:50 19.09.2025

Новый город станет спутником столицы



В Монголии, согласно генеральному плану развития Улан-Батора до 2040 года, планируется построить город Хунну на 3 100 гектарах земли в сомоне Сэргэлэн аймака Туве с целью децентрализации столицы и обеспечения сбалансированного регионального развития.



Отметим, что новый город будет рассчитан на 150 тысяч человек, и в нем будет создано 80 тысяч рабочих мест. В планах также строительство университета, кампуса, единого государственного, транспортного и логистического комплекса и свободной экономической зоны.



Как сообщает новостное агентство "Монцамэ", в настоящее время ведутся работы по строительству и монтажу инфраструктуры для нового города Хунну. Так, работы по электроснабжению города завершены на 86 %, работы по водоснабжению завершены на 80 %. Строительство канала для защиты от наводнений завершено на 75 %, строительство информационно-коммуникационной сети завершено на 65 %. Монтаж канализационной системы – на 10 %, прокладка системы теплоснабжения – на 10 %.