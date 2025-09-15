В Бишкеке прошла встреча Глав правительств государств-членов ОТГ

22:31 19.09.2025

Председатель Кабинета Министров Адылбек Касымалиев принял участие во встрече Глав правительств/Вице-Президента государств-членов ОТГ в городе Бишкек



Бишкек, "Ынтымак Ордо", 18 сентября – В Администрации Президента Кыргызской Республики состоялась встреча Глав правительств/Вице-Президента государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ), в которой принял участие и выступил Председатель Кабинета Министров – Руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев.



В своем выступлении Адылбек Касымалиев отметил, что проведение первой встречи Глав правительств в рамках ОТГ является большой честью для Кыргызстана, и выразил признательность коллегам за поддержку данной инициативы. Он подчеркнул, что встреча Глав правительств государств-членов ОТГ открывает новую страницу практического сотрудничества между странами и придаст дополнительный импульс взаимодействию по приоритетным направлениям в рамках Организации.



"В последние годы Организация тюркских государств превратилась из диалоговой площадки в крупное региональное объединение с новой структурой и механизмами. Иными словами, тюркская интеграция уверенно продвигается вперед, опираясь на общие интересы и учитывая потребности каждой страны-участницы. В условиях стремительно меняющейся международной среды ОТГ обладает большим потенциалом для укрепления своего геополитического значения и стабилизирующей роли. Перед лицом глобальных вызовов Организация может служить платформой для координации усилий и выработки единых подходов к их решению. Как отметил Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, председательство Кыргызстана в ОТГ направлено на реализацию стратегических документов Организации – программы "Видение тюркского мира – 2040" и "Стратегии Организации тюркских государств на 2022–2026 годы", с акцентом на соответствующие приоритетные сферы", – сказал Адылбек Касымалиев.



Он также подчеркнул, что Кыргызстан заинтересован в увеличении взаимной торговли в рамках ОТГ, поддержке крупных инфраструктурных и инвестиционных проектов, особенно в перспективных и динамично развивающихся сферах.



"Отмечу, что товарооборот Кыргызстана с государствами – членами Организации тюркских государств в 2024 году составил 2 миллиарда 427 миллионов долларов. Мы часто говорим о значении интеграции и сотрудничества в рамках ОТГ. Действительно, у нас имеется огромный потенциал. Однако, считаю, что пришло время перейти от слов к делу. Сегодня в рамках Организации существует около 40 направлений сотрудничества, проводятся многочисленные заседания, встречи, форумы, конференции. Но такие встречи не должны носить формальный характер. Практическое значение деятельности ОТГ должно находить отражение в создании новых рабочих мест, развитии инфраструктуры, а также в расширении доступа к образованию, здравоохранению, энергетике и современным технологиям", – сказал Адылбек Касымалиев.



Председатель Кабинета Министров особо поддержал предложение коллег о создании Тюркского инвестиционного фонда. Однако он отметил, что важно не только создать структуру, но и на практике реализовывать полезные и необходимые проекты.



"Выражаю надежду на вашу поддержку инициативы по проведению очередного заседания Совета директоров Тюркского инвестиционного фонда в этом году в городе Бишкек. Помимо запуска деятельности инвестиционного фонда, для углубления экономических связей большое значение имеет деятельность Торгово-промышленных палат и Комитета по содействию торговле в рамках Организации тюркских государств. Эти структуры обладают значительным потенциалом в содействии деловой активности, устранении торговых барьеров и поддержке бизнеса, особенно малого и среднего", – сказал он.



В целях создания более системного экономического взаимодействия Кыргызстан предложил проект Дорожной карты по сотрудничеству в области экономики, торговли, инвестиций и финансов между государствами – членами ОТГ.



Глава Кабинета Министров добавил, что в условиях стремительного технологического прогресса сотрудничество в сфере цифровизации, искусственного интеллекта и инноваций становится особенно актуальным для стран тюркского мира.



"Кыргызстан последовательно поддерживает инициативы, направленные на цифровую интеграцию и развитие "цифрового тюркского пространства". Убежден, что цифровизация не только облегчает жизнь граждан, но и открывает новые возможности для экономического роста и укрепления связей между нашими странами. В последние годы Кыргызстан достиг значительных успехов в этой сфере. Например, в рейтинге электронного правительства ООН страна поднялась со 101-го на 78-е место, был принят Цифровой кодекс, а национальное приложение "Түндүк" предоставляет гражданам доступ более чем к 170 цифровым государственным услугам", – отметил он.



В прошлом году на Бишкекском саммите было подписано Соглашение о сотрудничестве в области цифровой экономики между государствами – членами ОТГ, что стало важным шагом на пути к формированию единого цифрового пространства. Это создало основу для развития электронной коммерции, цифровых платформ и технологического сотрудничества.



Следует отметить, что в этом году Кыргызская Республика председательствует в Организации тюркских государств и, как действующий председатель, уделяет особое внимание развитию экономического сотрудничества.



"Председательство в ОТГ является для нас важной и ответственной миссией. Мы стремились внести практический вклад в развитие Организации. В течение года в Кыргызстане прошел ряд мероприятий различного уровня, были инициированы проекты соглашений и меморандумов. Мы выражаем благодарность всем государствам-членам ОТГ за активное участие в этом процессе и поддержку. Уверен, что начатая нами работа будет и далее продолжена. Благодарю всех участников сегодняшнего заседания за активное и конструктивное обсуждение", – подытожил свое выступление Председатель Кабинета Министров Адылбек Касымалиев.



В ходе мероприятия также выступили главы делегаций государств – членов ОТГ: Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов, Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов, Вице-президент Турецкой Республики Джевдет Йылмаз, Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов. Они отметили, что формат диалога подтверждает значимость и актуальность Организации тюркских государств как площадки для углубления сотрудничества, укрепления экономических связей и развития взаимного доверия между странами.



Главы делегаций подчеркнули, что перед ОТГ стоят масштабные задачи, и имеются все возможности для их успешной реализации. Они отметили важность совместной работы для преобразования идей и инициатив в значимые проекты и конкретные результаты ради благополучия народов тюркского мира. Участники мероприятия выразили уверенность в том, что формат встреч Глав правительств будет и впредь способствовать развитию регионального партнерства и интеграции.



По итогам встречи Глав правительств/Вице-Президента государств-членов Организации тюркских государств принято итоговое Совместное заявление.