 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 19.09.2025
22:31  В Бишкеке прошла встреча Глав правительств государств-членов ОТГ
19:50  В Монголии полным ходом идет строительство спутника столицы - города Хунну
16:05  Трамп готов сделать России предложение, которое изменит историю навсегда, - Кирилл Стрельников
15:41  Итоги работы II Международной конференции "Алтай – прародина тюрков"
13:05  Дроны в Польше: новый учебный год в Школе Провокаций, - Игорь Шумейко
12:23  Роскомнадзор: "Стран с цифровым суверенитетом меньше, чем стран с ядерным оружием"
03:54  InfoBRICS: представители США посетили учения "Запад-2025" с необычной целью
03:30  Израиль - как опасное квазигосударство? - Валентин Катасонов
02:29  Делегация Узбекистана поедет в Россию на буддийский форум
01:04  Перенесут ли столицу Киргизии в город Манас? Ответ главы ГКНБ Ташиева
00:23  Инвестиционный форум Туркменистана в Авазе собрал более 800 делегатов из 45 стран
00:05  Readovka собрала самые важные события 18 сентября в разрезе СВО
Четверг, 18.09.2025
20:00  Caravan.kz: Казахстан потерял хлебный рынок Узбекистана
12:06  ProFinance: Как Трамп поймал Европу в санкционную ловушку
11:44  Китай призвал международное сообщество помочь Афганистану встать на правильный путь
11:41  В Ферганской области начал работу новый IT-городок
11:26  Третья мировая - на этот раз экономическая, - Александр Яковенко
11:05  Турция инвестирует миллиарды долларов в энергетику Киргизии, - Виктория Панфилова
11:00  Пекин закупает сырую нефть, которая ему не нужна, и порождает теории заговора
10:36  Президент Казахстана выступил на открытии VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Астане
02:02  Башкирский мед под угрозой: насекомые-мигранты из Средней Азии губят местных пчел и делают неправильный мед
01:37  Президент Киргизии подписал закон о переименовании Жалал-Абада в Манас
01:16  Трамп переиграл Россию. Америка забивает последний гвоздь в крышку украинского гроба, - Антон Трофимов
00:29  Маньчжурия как плацдарм нападения Японии на СССР и Китай (история), - Анатолий Кошкин
00:05  ВС РФ начали операцию по блокированию ВСУ в Новопавловке – итоговая сводка Readovka за 17 сентября
Среда, 17.09.2025
20:43  President.uz: К 2030 году в Узбекистане возможно полностью искоренить абсолютную бедность
20:16  "Рубеж-2025". На полигоне "Эдельвейс" в Киргизии ВС РФ делятся опытом применения дронов
15:17  МИД России: Польский поход РККА 1939 года (история)
14:05  Президент Киргизии открыл Исламскую академию и объявил строгий выговор мэру Оша
13:28  Profinance: китайские ограничения душат европейский редкоземельный бизнес, а пошлины Трампа сломали японский автопром
12:26  Президент Таджикистана открыл пятизвездочную гостиницу "Кровн Плаза Душанбе" (видео)
05:32  РГ: Как в Индии отметят 75-летний юбилей Нарендры Моди
02:36  Кыргызстан объявил дату проведения VI Всемирных игр кочевников
01:49  Тревожный туман над Лондоном, - Валерий Бурт
00:44  Путин проследил за ходом учений "Запад-2025" на полигоне Мулино
00:05  Readovka собрала самые важные события 16 сентября в разрезе СВО
Вторник, 16.09.2025
21:01  Киргизия проведет парламентские выборы по таджикскому сценарию, - Виктория Панфилова
12:22  От деколонизации к русофобии, - Данияр Ашимбаев
12:17  Президент Таджикистана принял участие в чрезвычайном саммите ОИС в Дохе (Катар)
12:03  В Узбекистане открыто крупное газовое месторождение
12:00  Nomad: Трамп начал крестовый поход на Сороса
11:30  Грозит ли Израилю экономическая изоляция? - Валентин Катасонов
10:41  Как пал Непал, - Илья Титов
03:06  Нацбанк Казахстана гарантирует: Цифровой тенге станет законным платежным средством
02:17  Сотрудничество Китая с Россией безупречно. Пекин решительно выступает против буллинга, нелегальных санкций и "юрисдикции длинной руки"
01:03  "Росатом" окажет поддержку Кыргызстану в создании центра ядерной медицины
00:52  Белорусский кошмар НАТО: Индия вместе с Пакистаном на учениях "Запад-2025"
00:05  ВС РФ форсировали реку Жеребец и готовятся к штурму Ямполя – итоговая сводка Readovka за 15 сентября
Понедельник, 15.09.2025
23:44  Il Messagero: в ходе учений Россия применила ракету "Циркон" в Баренцевом море (видео)
22:24  Bloomberg: ввод в строй "Силы Сибири - 2" может изменить мировую торговлю СПГ
22:07  НГ: Как оппозиция готовит Грузию к очередному госперевороту
21:27  Они только говорят, но не делают. Трамп поймал за язык евроболтунов
14:05  В Британии дошли до пророчеств Бабы Ванги: "Европа превратится в пустыню"
13:17  Кирк: кровавая бойня либерал-демократов, - Владимир Малышев
12:27  НГ: Спонсоры Киева вступили в спор из-за денег
11:33  Учителя в Киргизии уходят из школы, - Виктория Панфилова
10:32  Неожиданный подарок: Трамп объявил охоту на главного личного врага Путина, - Кирилл Стрельников
02:34  Sputnik: Об энергетических проектах России в Центральной Азии
02:16  Запад навязывает ЦА "зеленую" тематику, чтобы контролировать ее ресурсы, - Азиз Абдраимов
02:11  Президент Бразилии написал эссе для начала диалога с Трампом по пошлинам
00:43  Что нас ждет в финале технического прогресса, - Дмитрий Самойлов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   |   Кыргызстан   |   Узбекистан   | 
В Бишкеке прошла встреча Глав правительств государств-членов ОТГ
22:31 19.09.2025

Председатель Кабинета Министров Адылбек Касымалиев принял участие во встрече Глав правительств/Вице-Президента государств-членов ОТГ в городе Бишкек

Бишкек, "Ынтымак Ордо", 18 сентября – В Администрации Президента Кыргызской Республики состоялась встреча Глав правительств/Вице-Президента государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ), в которой принял участие и выступил Председатель Кабинета Министров – Руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев.

В своем выступлении Адылбек Касымалиев отметил, что проведение первой встречи Глав правительств в рамках ОТГ является большой честью для Кыргызстана, и выразил признательность коллегам за поддержку данной инициативы. Он подчеркнул, что встреча Глав правительств государств-членов ОТГ открывает новую страницу практического сотрудничества между странами и придаст дополнительный импульс взаимодействию по приоритетным направлениям в рамках Организации.

"В последние годы Организация тюркских государств превратилась из диалоговой площадки в крупное региональное объединение с новой структурой и механизмами. Иными словами, тюркская интеграция уверенно продвигается вперед, опираясь на общие интересы и учитывая потребности каждой страны-участницы. В условиях стремительно меняющейся международной среды ОТГ обладает большим потенциалом для укрепления своего геополитического значения и стабилизирующей роли. Перед лицом глобальных вызовов Организация может служить платформой для координации усилий и выработки единых подходов к их решению. Как отметил Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, председательство Кыргызстана в ОТГ направлено на реализацию стратегических документов Организации – программы "Видение тюркского мира – 2040" и "Стратегии Организации тюркских государств на 2022–2026 годы", с акцентом на соответствующие приоритетные сферы", – сказал Адылбек Касымалиев.

Он также подчеркнул, что Кыргызстан заинтересован в увеличении взаимной торговли в рамках ОТГ, поддержке крупных инфраструктурных и инвестиционных проектов, особенно в перспективных и динамично развивающихся сферах.

"Отмечу, что товарооборот Кыргызстана с государствами – членами Организации тюркских государств в 2024 году составил 2 миллиарда 427 миллионов долларов. Мы часто говорим о значении интеграции и сотрудничества в рамках ОТГ. Действительно, у нас имеется огромный потенциал. Однако, считаю, что пришло время перейти от слов к делу. Сегодня в рамках Организации существует около 40 направлений сотрудничества, проводятся многочисленные заседания, встречи, форумы, конференции. Но такие встречи не должны носить формальный характер. Практическое значение деятельности ОТГ должно находить отражение в создании новых рабочих мест, развитии инфраструктуры, а также в расширении доступа к образованию, здравоохранению, энергетике и современным технологиям", – сказал Адылбек Касымалиев.

Председатель Кабинета Министров особо поддержал предложение коллег о создании Тюркского инвестиционного фонда. Однако он отметил, что важно не только создать структуру, но и на практике реализовывать полезные и необходимые проекты.

"Выражаю надежду на вашу поддержку инициативы по проведению очередного заседания Совета директоров Тюркского инвестиционного фонда в этом году в городе Бишкек. Помимо запуска деятельности инвестиционного фонда, для углубления экономических связей большое значение имеет деятельность Торгово-промышленных палат и Комитета по содействию торговле в рамках Организации тюркских государств. Эти структуры обладают значительным потенциалом в содействии деловой активности, устранении торговых барьеров и поддержке бизнеса, особенно малого и среднего", – сказал он.

В целях создания более системного экономического взаимодействия Кыргызстан предложил проект Дорожной карты по сотрудничеству в области экономики, торговли, инвестиций и финансов между государствами – членами ОТГ.

Глава Кабинета Министров добавил, что в условиях стремительного технологического прогресса сотрудничество в сфере цифровизации, искусственного интеллекта и инноваций становится особенно актуальным для стран тюркского мира.

"Кыргызстан последовательно поддерживает инициативы, направленные на цифровую интеграцию и развитие "цифрового тюркского пространства". Убежден, что цифровизация не только облегчает жизнь граждан, но и открывает новые возможности для экономического роста и укрепления связей между нашими странами. В последние годы Кыргызстан достиг значительных успехов в этой сфере. Например, в рейтинге электронного правительства ООН страна поднялась со 101-го на 78-е место, был принят Цифровой кодекс, а национальное приложение "Түндүк" предоставляет гражданам доступ более чем к 170 цифровым государственным услугам", – отметил он.

В прошлом году на Бишкекском саммите было подписано Соглашение о сотрудничестве в области цифровой экономики между государствами – членами ОТГ, что стало важным шагом на пути к формированию единого цифрового пространства. Это создало основу для развития электронной коммерции, цифровых платформ и технологического сотрудничества.

Следует отметить, что в этом году Кыргызская Республика председательствует в Организации тюркских государств и, как действующий председатель, уделяет особое внимание развитию экономического сотрудничества.

"Председательство в ОТГ является для нас важной и ответственной миссией. Мы стремились внести практический вклад в развитие Организации. В течение года в Кыргызстане прошел ряд мероприятий различного уровня, были инициированы проекты соглашений и меморандумов. Мы выражаем благодарность всем государствам-членам ОТГ за активное участие в этом процессе и поддержку. Уверен, что начатая нами работа будет и далее продолжена. Благодарю всех участников сегодняшнего заседания за активное и конструктивное обсуждение", – подытожил свое выступление Председатель Кабинета Министров Адылбек Касымалиев.

В ходе мероприятия также выступили главы делегаций государств – членов ОТГ: Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов, Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов, Вице-президент Турецкой Республики Джевдет Йылмаз, Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов. Они отметили, что формат диалога подтверждает значимость и актуальность Организации тюркских государств как площадки для углубления сотрудничества, укрепления экономических связей и развития взаимного доверия между странами.

Главы делегаций подчеркнули, что перед ОТГ стоят масштабные задачи, и имеются все возможности для их успешной реализации. Они отметили важность совместной работы для преобразования идей и инициатив в значимые проекты и конкретные результаты ради благополучия народов тюркского мира. Участники мероприятия выразили уверенность в том, что формат встреч Глав правительств будет и впредь способствовать развитию регионального партнерства и интеграции.

По итогам встречи Глав правительств/Вице-Президента государств-членов Организации тюркских государств принято итоговое Совместное заявление.

Источник - Кабинет Министров Кыргызской Республики
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1758310260


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 18 сентября 2025 года №997
- Парк Мира и согласия открыли участники Съезда лидеров мировых и традиционных религий
- Олжас Бектенов принял участие во встрече глав правительств стран Организации тюркских государств в Бишкеке
- Государственный советник Ерлан Карин встретился с генеральным директором ИСЕСКО Салимом бин Мохаммедом Аль-Маликом
- Кадровые перестановки
- Smart Data Finance и чашка кофе: новые возможности цифрового Минфина
- В Мажилисе обсудили применение искусственного интеллекта в социальной сфере
- Казахстан утверждает национальные стандарты внедрения искусственного интеллекта в образование
- Национальный Банк провел встречу с руководителями банков второго уровня
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  