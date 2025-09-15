|ВС РФ обходят гарнизон ВСУ в Северске – итоговая сводка Readovka за 19 сентября
00:05 20.09.2025
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 19 сентября в разрезе СВО. Русские войска ворвались в село Ямполь и продвигаются к трассе снабжения Северска. Еврокомиссар ЕС по вопросам обороны Кубилюс сообщил о том, что Евросоюз планирует создать в Польше и прибалтийских республиках "стену дронов", которая может использоваться евросегментом НАТО как средство нападения.
Выйти в дамки
Русские войска успешно наступают в центральном секторе Краснолиманского направления. Кременские леса, образующие огромное Серебрянское лесничество, полностью зачищены от ВСУ. Этот успех позволяет нашим войскам навязать противнику очень невыгодные для него варианты развития оперативной картины в целом секторе фронта. Неприятель обречен на потерю ключевой логистической артерии, соединяющей Северск и Красный Лиман, украинская армия также получает целый "веер" нерешаемых проблем.
Вместе с началом штурма села Ямполь, что позволяет ВС РФ выйти на трассу Т-05-13, началось и нечто более опасное для войск незалежной на Северском участке. Русские передовые подразделения, пользуясь полным контролем над северным берегом Северского Донца, теперь могут на разных участках течения пересекать реку и проводить разведку боем, ширина русла в районе села Дроновка порядка 50 м. ВС РФ будут прощупывать слабости ВСУ, чтобы пройти во фланг и даже в тыл гарнизону Северска. Река Северский Донец является также границей зон ответственности двух украинских оборонительных районов: Северского и Краснолиманского. Поэтому у наших войск есть отличная возможность "выйти в дамки". Части 25-й армии ВС РФ способны создать полноценный плацдарм на южном берегу реки и овладеть Дроновкой. Потом может быть нанесен удар в тыл Северской группировке ВСУ, что облегчит задачу 3-й армии, которая подступает к Северску с востока.
Да, эта потенциальная операция рискованна. Но украинские войска северо-западнее, западнее и юго-западнее Северска плотно скованы боями, поэтому среагировать быстро противник не сможет. Более того, неприятель активно маневрирует силами путем их переброски с разных направлений в район городов Дружковка и Белицкое в рамках очередной попытки срезать оперативный выступ 51-й армии у Доброполья. То есть Киеву сейчас не до Северска и Красного Лимана.
Подготовка к нападению
Еврокомиссар по вопросам обороны Евросоюза Андрюс Кубилюс сообщил о том, что организация планирует создать так называемую "стену дронов" якобы для защиты восточных границ ЕС. Все из-за инцидента 10 сентября, когда на территорию Польши залетели БПЛА "Гербера", вероятно, запущенные ВСУ.
"Мы действительно хотим очень, очень энергично и эффективно подготовиться, чтобы как можно скорее закрыть эту брешь, которая для нас действительно очень опасна", – заявил еврочиновник.
Кубилюс подразумевает создание в перспективе "армии дронов", которые будут сводиться в рои. Но БПЛА могут выполнять не только функцию перехватчиков других дронов. Еврокомиссар, как выходец из Прибалтики, исходит из нарратива, что Россия "обязательно нападет армадами танков", которые полякам и прибалтам якобы придется останавливать. И под этим соусом продается необходимость формировать эту "стену дронов". В теории сверхконцентрация БПЛА на границе с Россией и РБ может быть использована и в качестве средства нападения.
Вчера, 18 сентября, главным событием дня стала очередная попытка ВСУ "срезать" оперативный выступ 51-й армии ВС РФ у Доброполья.