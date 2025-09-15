ВС РФ обходят гарнизон ВСУ в Северске – итоговая сводка Readovka за 19 сентября

00:05 20.09.2025

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 19 сентября в разрезе СВО. Русские войска ворвались в село Ямполь и продвигаются к трассе снабжения Северска. Еврокомиссар ЕС по вопросам обороны Кубилюс сообщил о том, что Евросоюз планирует создать в Польше и прибалтийских республиках "стену дронов", которая может использоваться евросегментом НАТО как средство нападения.



Выйти в дамки



