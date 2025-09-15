 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 20.09.2025
00:35  Монголия и Китай усиливают оборонное партнерство на Сяншаньском форуме
00:30  BBC: В Афганистане запретили обучать в вузах по написанным женщинами книгам
00:25  Армения поддерживает проект мультимодального маршрута Казахстан-Туркменистан-Иран-Армения
00:18  SOCAR нтересуется разработкой месторождений Туркменистана
00:05  ВС РФ обходят гарнизон ВСУ в Северске – итоговая сводка Readovka за 19 сентября
Пятница, 19.09.2025
22:31  В Бишкеке прошла встреча Глав правительств государств-членов ОТГ
19:50  В Монголии полным ходом идет строительство спутника столицы - города Хунну
16:05  Трамп готов сделать России предложение, которое изменит историю навсегда, - Кирилл Стрельников
15:41  Итоги работы II Международной конференции "Алтай – прародина тюрков"
13:05  Дроны в Польше: новый учебный год в Школе Провокаций, - Игорь Шумейко
12:23  Роскомнадзор: "Стран с цифровым суверенитетом меньше, чем стран с ядерным оружием"
03:54  InfoBRICS: представители США посетили учения "Запад-2025" с необычной целью
03:30  Израиль - как опасное квазигосударство? - Валентин Катасонов
02:29  Делегация Узбекистана поедет в Россию на буддийский форум
01:04  Перенесут ли столицу Киргизии в город Манас? Ответ главы ГКНБ Ташиева
00:23  Инвестиционный форум Туркменистана в Авазе собрал более 800 делегатов из 45 стран
00:05  Readovka собрала самые важные события 18 сентября в разрезе СВО
Четверг, 18.09.2025
20:00  Caravan.kz: Казахстан потерял хлебный рынок Узбекистана
12:06  ProFinance: Как Трамп поймал Европу в санкционную ловушку
11:44  Китай призвал международное сообщество помочь Афганистану встать на правильный путь
11:41  В Ферганской области начал работу новый IT-городок
11:26  Третья мировая - на этот раз экономическая, - Александр Яковенко
11:05  Турция инвестирует миллиарды долларов в энергетику Киргизии, - Виктория Панфилова
11:00  Пекин закупает сырую нефть, которая ему не нужна, и порождает теории заговора
10:36  Президент Казахстана выступил на открытии VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Астане
02:02  Башкирский мед под угрозой: насекомые-мигранты из Средней Азии губят местных пчел и делают неправильный мед
01:37  Президент Киргизии подписал закон о переименовании Жалал-Абада в Манас
01:16  Трамп переиграл Россию. Америка забивает последний гвоздь в крышку украинского гроба, - Антон Трофимов
00:29  Маньчжурия как плацдарм нападения Японии на СССР и Китай (история), - Анатолий Кошкин
00:05  ВС РФ начали операцию по блокированию ВСУ в Новопавловке – итоговая сводка Readovka за 17 сентября
Среда, 17.09.2025
20:43  President.uz: К 2030 году в Узбекистане возможно полностью искоренить абсолютную бедность
20:16  "Рубеж-2025". На полигоне "Эдельвейс" в Киргизии ВС РФ делятся опытом применения дронов
15:17  МИД России: Польский поход РККА 1939 года (история)
14:05  Президент Киргизии открыл Исламскую академию и объявил строгий выговор мэру Оша
13:28  Profinance: китайские ограничения душат европейский редкоземельный бизнес, а пошлины Трампа сломали японский автопром
12:26  Президент Таджикистана открыл пятизвездочную гостиницу "Кровн Плаза Душанбе" (видео)
05:32  РГ: Как в Индии отметят 75-летний юбилей Нарендры Моди
02:36  Кыргызстан объявил дату проведения VI Всемирных игр кочевников
01:49  Тревожный туман над Лондоном, - Валерий Бурт
00:44  Путин проследил за ходом учений "Запад-2025" на полигоне Мулино
00:05  Readovka собрала самые важные события 16 сентября в разрезе СВО
Вторник, 16.09.2025
21:01  Киргизия проведет парламентские выборы по таджикскому сценарию, - Виктория Панфилова
12:22  От деколонизации к русофобии, - Данияр Ашимбаев
12:17  Президент Таджикистана принял участие в чрезвычайном саммите ОИС в Дохе (Катар)
12:03  В Узбекистане открыто крупное газовое месторождение
12:00  Nomad: Трамп начал крестовый поход на Сороса
11:30  Грозит ли Израилю экономическая изоляция? - Валентин Катасонов
10:41  Как пал Непал, - Илья Титов
03:06  Нацбанк Казахстана гарантирует: Цифровой тенге станет законным платежным средством
02:17  Сотрудничество Китая с Россией безупречно. Пекин решительно выступает против буллинга, нелегальных санкций и "юрисдикции длинной руки"
01:03  "Росатом" окажет поддержку Кыргызстану в создании центра ядерной медицины
00:52  Белорусский кошмар НАТО: Индия вместе с Пакистаном на учениях "Запад-2025"
00:05  ВС РФ форсировали реку Жеребец и готовятся к штурму Ямполя – итоговая сводка Readovka за 15 сентября
Понедельник, 15.09.2025
23:44  Il Messagero: в ходе учений Россия применила ракету "Циркон" в Баренцевом море (видео)
22:24  Bloomberg: ввод в строй "Силы Сибири - 2" может изменить мировую торговлю СПГ
22:07  НГ: Как оппозиция готовит Грузию к очередному госперевороту
21:27  Они только говорят, но не делают. Трамп поймал за язык евроболтунов
14:05  В Британии дошли до пророчеств Бабы Ванги: "Европа превратится в пустыню"
13:17  Кирк: кровавая бойня либерал-демократов, - Владимир Малышев
12:27  НГ: Спонсоры Киева вступили в спор из-за денег
11:33  Учителя в Киргизии уходят из школы, - Виктория Панфилова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
ВС РФ обходят гарнизон ВСУ в Северске – итоговая сводка Readovka за 19 сентября
00:05 20.09.2025

ВС РФ обходят гарнизон ВСУ в Северске – итоговая сводка Readovka за 19 сентября

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 19 сентября в разрезе СВО. Русские войска ворвались в село Ямполь и продвигаются к трассе снабжения Северска. Еврокомиссар ЕС по вопросам обороны Кубилюс сообщил о том, что Евросоюз планирует создать в Польше и прибалтийских республиках "стену дронов", которая может использоваться евросегментом НАТО как средство нападения.

Выйти в дамки



Русские войска успешно наступают в центральном секторе Краснолиманского направления. Кременские леса, образующие огромное Серебрянское лесничество, полностью зачищены от ВСУ. Этот успех позволяет нашим войскам навязать противнику очень невыгодные для него варианты развития оперативной картины в целом секторе фронта. Неприятель обречен на потерю ключевой логистической артерии, соединяющей Северск и Красный Лиман, украинская армия также получает целый "веер" нерешаемых проблем.

Вместе с началом штурма села Ямполь, что позволяет ВС РФ выйти на трассу Т-05-13, началось и нечто более опасное для войск незалежной на Северском участке. Русские передовые подразделения, пользуясь полным контролем над северным берегом Северского Донца, теперь могут на разных участках течения пересекать реку и проводить разведку боем, ширина русла в районе села Дроновка порядка 50 м. ВС РФ будут прощупывать слабости ВСУ, чтобы пройти во фланг и даже в тыл гарнизону Северска. Река Северский Донец является также границей зон ответственности двух украинских оборонительных районов: Северского и Краснолиманского. Поэтому у наших войск есть отличная возможность "выйти в дамки". Части 25-й армии ВС РФ способны создать полноценный плацдарм на южном берегу реки и овладеть Дроновкой. Потом может быть нанесен удар в тыл Северской группировке ВСУ, что облегчит задачу 3-й армии, которая подступает к Северску с востока.

Да, эта потенциальная операция рискованна. Но украинские войска северо-западнее, западнее и юго-западнее Северска плотно скованы боями, поэтому среагировать быстро противник не сможет. Более того, неприятель активно маневрирует силами путем их переброски с разных направлений в район городов Дружковка и Белицкое в рамках очередной попытки срезать оперативный выступ 51-й армии у Доброполья. То есть Киеву сейчас не до Северска и Красного Лимана.

Подготовка к нападению

Еврокомиссар по вопросам обороны Евросоюза Андрюс Кубилюс сообщил о том, что организация планирует создать так называемую "стену дронов" якобы для защиты восточных границ ЕС. Все из-за инцидента 10 сентября, когда на территорию Польши залетели БПЛА "Гербера", вероятно, запущенные ВСУ.

"Мы действительно хотим очень, очень энергично и эффективно подготовиться, чтобы как можно скорее закрыть эту брешь, которая для нас действительно очень опасна", – заявил еврочиновник.

Кубилюс подразумевает создание в перспективе "армии дронов", которые будут сводиться в рои. Но БПЛА могут выполнять не только функцию перехватчиков других дронов. Еврокомиссар, как выходец из Прибалтики, исходит из нарратива, что Россия "обязательно нападет армадами танков", которые полякам и прибалтам якобы придется останавливать. И под этим соусом продается необходимость формировать эту "стену дронов". В теории сверхконцентрация БПЛА на границе с Россией и РБ может быть использована и в качестве средства нападения.

Вчера, 18 сентября, главным событием дня стала очередная попытка ВСУ "срезать" оперативный выступ 51-й армии ВС РФ у Доброполья.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1758315900


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 18 сентября 2025 года №997
- Парк Мира и согласия открыли участники Съезда лидеров мировых и традиционных религий
- Олжас Бектенов принял участие во встрече глав правительств стран Организации тюркских государств в Бишкеке
- Государственный советник Ерлан Карин встретился с генеральным директором ИСЕСКО Салимом бин Мохаммедом Аль-Маликом
- Кадровые перестановки
- Smart Data Finance и чашка кофе: новые возможности цифрового Минфина
- В Мажилисе обсудили применение искусственного интеллекта в социальной сфере
- Казахстан утверждает национальные стандарты внедрения искусственного интеллекта в образование
- Национальный Банк провел встречу с руководителями банков второго уровня
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  