SOCAR нтересуется разработкой месторождений Туркменистана

00:18 20.09.2025

SOCAR заинтересована в участии в разработке месторождений Туркменистана

18.09.2025



Азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR заинтересована в участии в перспективных проектах по разработке месторождений на территории Туркменистана. Об этом заявил заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Нуреддин Алекперов, выступая на Инвестиционном форуме TIF 2025 в Национальной туристической зоне "Аваза".



Алекперов отметил, что отдельного внимания заслуживает сфера электроэнергетики. "Азербайджан, как крупный производитель и экспортер электроэнергии, предлагает надежный коридор для транзита. Мы видим хорошие перспективы организации поставок электроэнергии из Туркменистана в Азербайджан с дальнейшей возможностью транзита в третьи страны", – сказал он.



По его словам, в более широкой перспективе вместе с Узбекистаном и Казахстаном рассматриваются возможности вывода зеленой электроэнергии из Центральной Азии на европейские рынки через территорию Азербайджана. "Мы остаемся открытыми к предложениям туркменской стороны по данному направлению", – добавил замминистра.



Алекперов также подчеркнул, что сотрудничество между Азербайджаном и Туркменистаном играет ключевую роль в оптимизации транспортного коридора Восток-Запад и в повышении эффективности Среднего коридора.



"За первые 7 месяцев текущего года объем транзитных перевозок между нашими странами достиг более 1 млн тонн, что на 13% превышает показатель аналогичного периода прошлого года", – сообщил он. При этом основная часть перевозок – около 76% – приходится на железнодорожный транспорт по маршруту Восток-Запад.



Инвестиционный форум TIF 2025 проходит в Национальной туристической зоне "Аваза" на берегу Каспийского моря.