Армения поддерживает проект мультимодального маршрута Казахстан-Туркменистан-Иран-Армения

00:25 20.09.2025

Армения поддерживает проект создания мультимодального грузового транспортного пути по маршруту Казахстан-Туркменистан-Иран-Армения: вице-премьер

19 сентября 2025



В формате видеоконференцсвязи сегодня состоялось 11-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Республикой Армения и Республикой Казахстан под совместным председательством вице-премьера Республики Армения Мгера Григоряна и заместителя премьер-министра – министра национальной экономики Республики Казахстан Серика Жумангарина.



Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Мгера Григоряна, по итогам заседания вице-премьеры двух стран подписали протокол, в котором были затронуты вопросы повестки двусторонних отношений, включая сотрудничество в сферах торговли и экономики, высоких технологий, транспорта, туризма, здравоохранения и образования.



Вице-премьер Мгер Григорян выступил с речью, в которой, в частности, подчеркнул важность развития отношений с Казахстаном, в том числе в рамках сотрудничества в ЕАЭС, и отметил большой нереализованный потенциал в сфере торгово-экономического партнерства.



Мгер Григорян особо коснулся сотрудничества в транспортной сфере.



"Республика Армения поддерживает проект создания мультимодального грузового транспортного пути по маршруту Казахстан-Туркменистан-Иран-Армения.



Параллельно уже осуществляются грузоперевозки по маршруту Китай-Казахстан-Узбекистан-Туркменистан-Иран-Армения, что свидетельствует о растущем интересе к расширению транспортных и логистических связей между нашими странами.



Думаю, что эти грузоперевозки могут носить регулярный характер, особенно учитывая потенциальный интерес армянских предпринимателей к возможностям расположенного на казахско-китайской границе Международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос".



Развитие межрегиональной транспортно-логистической инфраструктуры особенно важно для Армении в контексте реализации инфраструктурного проекта "Перекресток мира", - отметил вице-премьер Республики Армения.



Мгер Григорян также выразил уверенность, что Армения и Казахстан продолжат укреплять партнерство, основанное на доверии, уважении и дружбе между двумя народами.