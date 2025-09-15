BBC: В Афганистане запретили обучать в вузах по написанным женщинами книгам

00:30 20.09.2025

Правительство Афганистана запретило преподавать в университетах по книгам, написанным женщинами. Об этом 19 сентября сообщает корпорация Би-би-си со ссылкой на неназванного члена комитета, ответственного за проверку литературы.



По новым правилам порядка 140 книг авторства женщин вошли в список из 679 изданий, признанных противоречащими шариату и правительственной политике. "Все книги, авторами которых являются женщины, не допускаются к использованию в преподавательской деятельности", - сказал источник.



Помимо этого, университетам запретили преподавание 18 противоречащих шариату дисциплин, включая шесть о женщинах. В то же время афганские власти заявляют об уважении прав женщин в рамках принятых в стране норм и традиций, сообщает Би-би-си.



В марте же "Талибан" запретил звучание женских голосов и публикацию обращений женщин во время развлекательных программ на радио в провинции Кандагар. После того как талибы установили контроль над Афганистаном, женщинам запретили появляться в публичных местах без чадры (накидки, закрывающей фигуру с головы до ног). Объяснили это необходимостью создать в стране "исламскую среду".



В 2022 году было приостановлено обучение девушек в афганских вузах, затем ввели запрет на присутствие женщин в университетах в принципе и отстранили их от работы во всех национальных и международных неправительственных организациях.



В апреле этого года Верховный суд приостановил запрет деятельности "Талибана" в России. Как отметил в разговоре с "Парламентской газетой" сенатор Владимир Джабаров, движение "Талибан" после принятия Верховным судом России решения о приостановке его запрета будет находиться под пристальным вниманием и должно будет доказать, что новый статус получил не зря.