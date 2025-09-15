Монголия и Китай усиливают оборонное партнерство на Сяншаньском форуме

00:35 20.09.2025

Улаанбаатар, 19 сентября 2025 /МОНЦАМЭ/. Сотрудничество в сфере обороны между Монголией и Китаем открыло возможности для дальнейшего развития, выведя стратегические отношения между двумя странами на новый уровень.



В частности, Министр обороны Монголии Дамбын Батлут принимает участие в 12-м Пекинском Сяншаньском форуме по приглашению своего китайского коллеги адмирала Дун Цзюня. На полях мероприятия Министры обороны двух стран встретились и обменялись мнениями по вопросам сотрудничества.



Министр Монголии Батлут выразил стремление к дальнейшему расширению всестороннего стратегического партнерства и военно-технического сотрудничества в оборонной сфере между двумя странами. Он отметил, что встречи на высшем уровне стали более регулярными, а сотрудничество развивается по многим направлениям. Министр Батлут также рассказал о региональной безопасности и международном сотрудничестве Монголии, подчеркнув, что страна проводит миролюбивую и многовекторную внешнюю политику.



Стороны оценили выполнение Соглашения о сотрудничестве 2005 года и Соглашения о военно-техническом сотрудничестве 2013 года в сфере оборонного взаимодействия, а также обсудили меры по обмену офицерами, проведению совместных учений и участию в миротворческих операциях. Исходя из новых вызовов в области военных технологий, монгольская сторона предложила разработку новых видов техники и технологий, укрепление кадрового потенциала, совместную подготовку кадров и расширение сотрудничества в сфере здравоохранения.



В свою очередь Министр Китая адмирал Дун Цзюнь выразил готовность укреплять военные отношения между двумя странами и выводить стратегическое партнерство на новый уровень. Он высоко оценил традиционные дружественные отношения между двумя странами и подчеркнул потенциал расширения сотрудничества в новых областях, особенно в области кибербезопасности, беспилотных летательных аппаратов и здравоохранения.



По завершении встречи стороны подписали протокол о предоставлении помощи в виде автомобилей на сумму 20 миллионов юаней в рамках гранта, выделенного в 2019 году.