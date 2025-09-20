Стратегический оборонный пакт между СаудАравией и Пакистаном меняет геополитику Ближнего Востока, - Дмитрий Минин

12:45 20.09.2025

Стратегический оборонный пакт между Саудовской Аравией и Пакистаном меняет всю геополитику Ближнего Востока

Потенциальное "арабское НАТО" прикрывается пакистанским ядерным зонтиком



20.09.2025 | Дмитрий МИНИН



Более чем полувековое оборонное партнерство между Саудовской Аравией (КСА) и Пакистаном вышло на более высокий уровень, когда наследный принц Мухаммед бен Сальман и премьер-министр Шехбаз Шариф подписали в Эр-Рияде 17 сентября "Стратегическое соглашение о взаимной обороне". Согласно документу, что "любая агрессия против одной из стран будет рассматриваться как агрессия против обеих".



И, хотя в документе возможность применения ядерного оружия, которым располагает Пакистан, отдельно не упоминается, "высокопоставленный саудовский чиновник" на вопрос по этому поводу недвусмысленно заявил: "Это всеобъемлющее оборонное соглашение, которое охватывает все военные средства". Эксперты практически единодушны – КСА обеспечило себе "ядерный зонтик", который со временем может распространиться и на другие арабские страны. Отмечается также, что пункты нового пакта даже строже пресловутой 5-й статьи договора о НАТО, поскольку предусматривают прямое вступление в войну на стороне партнера без всяких "предварительных консультаций". Не случайным представляется и подписание соглашения сразу после проведенного 16 сентября арабо-исламского саммита в Дохе, где с подачи Каира активно продвигалась идея создания "арабского НАТО" со "сдвоенным центром" в виде Египта и КСА, а теперь уже и с возможным прикрытием из арсенала "Судного дня".



Так, мелкое на первый взгляд событие по сравнению с гигантскими тектоническими потрясениями последнего времени в регионе, – провальная израильская бомбардировка Катара, – сдвинуло с места гору, которая своим весом может подмять под себя многие казавшиеся незыблемыми геополитические расклады на Ближнем Востоке. Значение этих событий еще только предстоит осознать в полной мере, но уже сейчас Вашингтон в смятении, а в Израиле откровенно обескуражены. Для руководства последнего воистину "пришла беда, откуда не ждали". Боролись всеми силами с Ираном, который даже еще не вышел на заключительную фазу военной атомной программы, а своими безрассудными действиями получили как потенциальный противовес целый арсенал уже готовых ракет с мощными ядерными боеголовками. Более того, Тегеран, судя по всему, также готов отбросить глобальные амбиции и присоединиться в тенденциях консолидации к арабским соседям по региону, с которыми ранее находился в противоречиях, значительно усиливая тем самым их общий потенциал.



До непосредственного обмена ударами дело даже доходить не должно. Важно то, что в стратегическом балансе соотношения сил на Ближнем Востоке значение ядерного оружия, козырь обладания которым Израиль монопольно использовал в качестве "последнего довода короля", чтобы запугать противников, отныне серьезно снижается. В войну 1973 года, например, по некоторым отзывам, египетский президент Анвар Садат в первую очередь испугался именно этого аргумента. Имея перед собой перспективу получения ответного атомного удара, да еще по территории во многие разы более компактной, чем у противника, подобными "штучками" уже не очень-то и уместно угрожать.



Пакистан и раньше поддерживал КСА в военной области, особенно в периоды военных конфликтов и возрастания напряженности в регионе. В прошлые времена количество пакистанских военных, находившихся одновременно в КСА, доходило до 20 тыс., сведенных в том числе в дивизии и бригады с дислокацией в Табуке и Восточной провинции. В настоящий момент здесь находятся около 2 тыс. советников и военно-технических специалистов из Пакистана. В рамках нового соглашения их количество, по-видимому, вновь возрастет. Высокий уровень отношений между двумя странами наглядно проявился и когда самолет Шарифа вошел в воздушное пространство Саудовской Аравии в сопровождении истребителей F-15 Королевских ВВС. Ранее данной чести удостаивались только такие лидеры, как Дональд Трамп и Владимир Путин.



Первые испытания своего ядерного оружия Пакистан провел в конце мая 1998 года на полигоне Чагай в провинции Белуджистан сразу целой серией из шести устройств. К настоящему времени у него имеется около 180 ядерных боеголовок, что сопоставимо или даже превышает соответствующий потенциал Израиля. Впрочем, его существование у последнего высоко вероятно, но все еще полностью не доказано, поскольку необходимых испытаний он не проводил, а сам факт наличия у него подобного оружия традиционно "не подтверждает, но и не отрицает".



Распространившиеся было слухи о том, что в рамках пакта с КСА Пакистан чуть ли уже не договорился передать Эр-Рияду определенное количество ядерных боеголовок, в Исламабаде официально опровергают, заявляя, что он продолжит придерживаться режима нераспространения. Однако готовности применить их в случае необходимости для защиты своего вновь приобретенного стратегического союзника не отрицают. Об этом же открыто рассуждают пакистанские эксперты, одновременно подсчитывая сколько же миллиардов арабских денег удастся привлечь в экономику страны за "раскрытие" над Ближним Востоком своего "ядерного зонтика". Получается, что очень много. Саудовская пресса приводит слова авторитетного председателя Совета ученых улемов Пакистана шейха Тахира Махмуда Ашрафи: "Сегодня границы Саудовской Аравии и Пакистана стали единым целым... тот, кто нападет на Саудовскую Аравию, нападет на Пакистан, а тот, кто нападет на Пакистан, нападет на Саудовскую Аравию". Бывший высокопоставленный пакистанский дипломат Малиха Лодхи констатировал, что "Пакистан взял на себя роль гаранта безопасности не только для Саудовской Аравии, но и для всего Ближнего Востока". Его коллега Хуссейн Хакани подчеркивает: "Соглашение подразумевает охват ядерной и ракетной обороны. Пакистан всегда использовал термин "стратегические активы" для обозначения своих ядерных и ракетных программ".



Примечательно, что при этом обе стороны заключенного пакта больше всего обеспокоены не столько реакцией на свои действия из Вашингтона или тем более Израиля, сколько возможным отношением к ним Индии. Пакистан, в частности, всячески заверяет Нью-Дели в том, что ее интересы вследствие углубления его союза с КСА нисколько не пострадают. В Эр-Рияде запустили целую волну публикаций о том, как там высоко ценят свое сотрудничество с Индией и намерены впредь его всесторонне расширять. И, похоже, это срабатывает. Индийцы достаточно спокойно отнеслись к сообщениям об оборонительном пакте между КСА и своим извечным соперником Пакистаном. Ведь в конечном итоге им не станет хуже от того, если часть пакистанских ракет будет перенацелена в другом направлении.



Wall Street Journal сообщает, что Трамп в ярости от последнего развития событий на Ближнем Востоке, подрывающего влияние США и востребованность их "услуг безопасности" в регионе. Якобы ругает даже "нецензурной бранью" Нетаньяху за приведшую к этому, по его мнению, столь неосмотрительную бомбежку Катара. Но из-за многоплановых глубинных связей и серьезной, несмотря на разницу в "весе", взаимозависимости отвернуться от него пока тоже не может.



Разочарование США понять можно, но ведь они сами все больше противопоставляют себя воле практически всех, за исключением Израиля, народов региона, да и подавляющей части человечества, когда, например, на Генассамблее ООН голосуют с малым количеством островитян и примкнувшего к ним венгерского премьера Орбана против признания Палестины. Или на другой день после того, как было подписано оборонное соглашение между КСА и Пакистаном, 18 сентября накладывают вето на резолюцию СБ ООН о полном прекращении огня в Газе, одни против четырнадцати, включая своих ближайших западных союзников Великобританию и Францию. В свое время также обсуждался вопрос о пакте безопасности между КСА и Соединенными Штатами, по которому они бы обязывались оборонять королевство. Белый дом сам сорвал этот процесс. Подобные поступки лишь укрепляют стремление арабских стран к своей стратегической независимости.