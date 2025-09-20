 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Суббота, 20.09.2025
Стратегический оборонный пакт между СаудАравией и Пакистаном меняет геополитику Ближнего Востока, - Дмитрий Минин
00:35  Монголия и Китай усиливают оборонное партнерство на Сяншаньском форуме
00:30  BBC: В Афганистане запретили обучать в вузах по написанным женщинами книгам
00:25  Армения поддерживает проект мультимодального маршрута Казахстан-Туркменистан-Иран-Армения
00:18  SOCAR нтересуется разработкой месторождений Туркменистана
00:05  ВС РФ обходят гарнизон ВСУ в Северске – итоговая сводка Readovka за 19 сентября
Пятница, 19.09.2025
22:31  В Бишкеке прошла встреча Глав правительств государств-членов ОТГ
19:50  В Монголии полным ходом идет строительство спутника столицы - города Хунну
16:05  Трамп готов сделать России предложение, которое изменит историю навсегда, - Кирилл Стрельников
15:41  Итоги работы II Международной конференции "Алтай – прародина тюрков"
13:05  Дроны в Польше: новый учебный год в Школе Провокаций, - Игорь Шумейко
12:23  Роскомнадзор: "Стран с цифровым суверенитетом меньше, чем стран с ядерным оружием"
03:54  InfoBRICS: представители США посетили учения "Запад-2025" с необычной целью
03:30  Израиль - как опасное квазигосударство? - Валентин Катасонов
02:29  Делегация Узбекистана поедет в Россию на буддийский форум
01:04  Перенесут ли столицу Киргизии в город Манас? Ответ главы ГКНБ Ташиева
00:23  Инвестиционный форум Туркменистана в Авазе собрал более 800 делегатов из 45 стран
00:05  Readovka собрала самые важные события 18 сентября в разрезе СВО
Четверг, 18.09.2025
20:00  Caravan.kz: Казахстан потерял хлебный рынок Узбекистана
12:06  ProFinance: Как Трамп поймал Европу в санкционную ловушку
11:44  Китай призвал международное сообщество помочь Афганистану встать на правильный путь
11:41  В Ферганской области начал работу новый IT-городок
11:26  Третья мировая - на этот раз экономическая, - Александр Яковенко
11:05  Турция инвестирует миллиарды долларов в энергетику Киргизии, - Виктория Панфилова
11:00  Пекин закупает сырую нефть, которая ему не нужна, и порождает теории заговора
10:36  Президент Казахстана выступил на открытии VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Астане
02:02  Башкирский мед под угрозой: насекомые-мигранты из Средней Азии губят местных пчел и делают неправильный мед
01:37  Президент Киргизии подписал закон о переименовании Жалал-Абада в Манас
01:16  Трамп переиграл Россию. Америка забивает последний гвоздь в крышку украинского гроба, - Антон Трофимов
00:29  Маньчжурия как плацдарм нападения Японии на СССР и Китай (история), - Анатолий Кошкин
00:05  ВС РФ начали операцию по блокированию ВСУ в Новопавловке – итоговая сводка Readovka за 17 сентября
Среда, 17.09.2025
20:43  President.uz: К 2030 году в Узбекистане возможно полностью искоренить абсолютную бедность
20:16  "Рубеж-2025". На полигоне "Эдельвейс" в Киргизии ВС РФ делятся опытом применения дронов
15:17  МИД России: Польский поход РККА 1939 года (история)
14:05  Президент Киргизии открыл Исламскую академию и объявил строгий выговор мэру Оша
13:28  Profinance: китайские ограничения душат европейский редкоземельный бизнес, а пошлины Трампа сломали японский автопром
12:26  Президент Таджикистана открыл пятизвездочную гостиницу "Кровн Плаза Душанбе" (видео)
05:32  РГ: Как в Индии отметят 75-летний юбилей Нарендры Моди
02:36  Кыргызстан объявил дату проведения VI Всемирных игр кочевников
01:49  Тревожный туман над Лондоном, - Валерий Бурт
00:44  Путин проследил за ходом учений "Запад-2025" на полигоне Мулино
00:05  Readovka собрала самые важные события 16 сентября в разрезе СВО
Вторник, 16.09.2025
21:01  Киргизия проведет парламентские выборы по таджикскому сценарию, - Виктория Панфилова
12:22  От деколонизации к русофобии, - Данияр Ашимбаев
12:17  Президент Таджикистана принял участие в чрезвычайном саммите ОИС в Дохе (Катар)
12:03  В Узбекистане открыто крупное газовое месторождение
12:00  Nomad: Трамп начал крестовый поход на Сороса
11:30  Грозит ли Израилю экономическая изоляция? - Валентин Катасонов
10:41  Как пал Непал, - Илья Титов
03:06  Нацбанк Казахстана гарантирует: Цифровой тенге станет законным платежным средством
02:17  Сотрудничество Китая с Россией безупречно. Пекин решительно выступает против буллинга, нелегальных санкций и "юрисдикции длинной руки"
01:03  "Росатом" окажет поддержку Кыргызстану в создании центра ядерной медицины
00:52  Белорусский кошмар НАТО: Индия вместе с Пакистаном на учениях "Запад-2025"
00:05  ВС РФ форсировали реку Жеребец и готовятся к штурму Ямполя – итоговая сводка Readovka за 15 сентября
Понедельник, 15.09.2025
23:44  Il Messagero: в ходе учений Россия применила ракету "Циркон" в Баренцевом море (видео)
22:24  Bloomberg: ввод в строй "Силы Сибири - 2" может изменить мировую торговлю СПГ
22:07  НГ: Как оппозиция готовит Грузию к очередному госперевороту
21:27  Они только говорят, но не делают. Трамп поймал за язык евроболтунов
14:05  В Британии дошли до пророчеств Бабы Ванги: "Европа превратится в пустыню"
13:17  Кирк: кровавая бойня либерал-демократов, - Владимир Малышев
12:27  НГ: Спонсоры Киева вступили в спор из-за денег
12:45 20.09.2025

Стратегический оборонный пакт между Саудовской Аравией и Пакистаном меняет всю геополитику Ближнего Востока
Потенциальное "арабское НАТО" прикрывается пакистанским ядерным зонтиком

20.09.2025 | Дмитрий МИНИН

Более чем полувековое оборонное партнерство между Саудовской Аравией (КСА) и Пакистаном вышло на более высокий уровень, когда наследный принц Мухаммед бен Сальман и премьер-министр Шехбаз Шариф подписали в Эр-Рияде 17 сентября "Стратегическое соглашение о взаимной обороне". Согласно документу, что "любая агрессия против одной из стран будет рассматриваться как агрессия против обеих".

И, хотя в документе возможность применения ядерного оружия, которым располагает Пакистан, отдельно не упоминается, "высокопоставленный саудовский чиновник" на вопрос по этому поводу недвусмысленно заявил: "Это всеобъемлющее оборонное соглашение, которое охватывает все военные средства". Эксперты практически единодушны – КСА обеспечило себе "ядерный зонтик", который со временем может распространиться и на другие арабские страны. Отмечается также, что пункты нового пакта даже строже пресловутой 5-й статьи договора о НАТО, поскольку предусматривают прямое вступление в войну на стороне партнера без всяких "предварительных консультаций". Не случайным представляется и подписание соглашения сразу после проведенного 16 сентября арабо-исламского саммита в Дохе, где с подачи Каира активно продвигалась идея создания "арабского НАТО" со "сдвоенным центром" в виде Египта и КСА, а теперь уже и с возможным прикрытием из арсенала "Судного дня".

Так, мелкое на первый взгляд событие по сравнению с гигантскими тектоническими потрясениями последнего времени в регионе, – провальная израильская бомбардировка Катара, – сдвинуло с места гору, которая своим весом может подмять под себя многие казавшиеся незыблемыми геополитические расклады на Ближнем Востоке. Значение этих событий еще только предстоит осознать в полной мере, но уже сейчас Вашингтон в смятении, а в Израиле откровенно обескуражены. Для руководства последнего воистину "пришла беда, откуда не ждали". Боролись всеми силами с Ираном, который даже еще не вышел на заключительную фазу военной атомной программы, а своими безрассудными действиями получили как потенциальный противовес целый арсенал уже готовых ракет с мощными ядерными боеголовками. Более того, Тегеран, судя по всему, также готов отбросить глобальные амбиции и присоединиться в тенденциях консолидации к арабским соседям по региону, с которыми ранее находился в противоречиях, значительно усиливая тем самым их общий потенциал.

До непосредственного обмена ударами дело даже доходить не должно. Важно то, что в стратегическом балансе соотношения сил на Ближнем Востоке значение ядерного оружия, козырь обладания которым Израиль монопольно использовал в качестве "последнего довода короля", чтобы запугать противников, отныне серьезно снижается. В войну 1973 года, например, по некоторым отзывам, египетский президент Анвар Садат в первую очередь испугался именно этого аргумента. Имея перед собой перспективу получения ответного атомного удара, да еще по территории во многие разы более компактной, чем у противника, подобными "штучками" уже не очень-то и уместно угрожать.

Пакистан и раньше поддерживал КСА в военной области, особенно в периоды военных конфликтов и возрастания напряженности в регионе. В прошлые времена количество пакистанских военных, находившихся одновременно в КСА, доходило до 20 тыс., сведенных в том числе в дивизии и бригады с дислокацией в Табуке и Восточной провинции. В настоящий момент здесь находятся около 2 тыс. советников и военно-технических специалистов из Пакистана. В рамках нового соглашения их количество, по-видимому, вновь возрастет. Высокий уровень отношений между двумя странами наглядно проявился и когда самолет Шарифа вошел в воздушное пространство Саудовской Аравии в сопровождении истребителей F-15 Королевских ВВС. Ранее данной чести удостаивались только такие лидеры, как Дональд Трамп и Владимир Путин.

Первые испытания своего ядерного оружия Пакистан провел в конце мая 1998 года на полигоне Чагай в провинции Белуджистан сразу целой серией из шести устройств. К настоящему времени у него имеется около 180 ядерных боеголовок, что сопоставимо или даже превышает соответствующий потенциал Израиля. Впрочем, его существование у последнего высоко вероятно, но все еще полностью не доказано, поскольку необходимых испытаний он не проводил, а сам факт наличия у него подобного оружия традиционно "не подтверждает, но и не отрицает".

Распространившиеся было слухи о том, что в рамках пакта с КСА Пакистан чуть ли уже не договорился передать Эр-Рияду определенное количество ядерных боеголовок, в Исламабаде официально опровергают, заявляя, что он продолжит придерживаться режима нераспространения. Однако готовности применить их в случае необходимости для защиты своего вновь приобретенного стратегического союзника не отрицают. Об этом же открыто рассуждают пакистанские эксперты, одновременно подсчитывая сколько же миллиардов арабских денег удастся привлечь в экономику страны за "раскрытие" над Ближним Востоком своего "ядерного зонтика". Получается, что очень много. Саудовская пресса приводит слова авторитетного председателя Совета ученых улемов Пакистана шейха Тахира Махмуда Ашрафи: "Сегодня границы Саудовской Аравии и Пакистана стали единым целым... тот, кто нападет на Саудовскую Аравию, нападет на Пакистан, а тот, кто нападет на Пакистан, нападет на Саудовскую Аравию". Бывший высокопоставленный пакистанский дипломат Малиха Лодхи констатировал, что "Пакистан взял на себя роль гаранта безопасности не только для Саудовской Аравии, но и для всего Ближнего Востока". Его коллега Хуссейн Хакани подчеркивает: "Соглашение подразумевает охват ядерной и ракетной обороны. Пакистан всегда использовал термин "стратегические активы" для обозначения своих ядерных и ракетных программ".

Примечательно, что при этом обе стороны заключенного пакта больше всего обеспокоены не столько реакцией на свои действия из Вашингтона или тем более Израиля, сколько возможным отношением к ним Индии. Пакистан, в частности, всячески заверяет Нью-Дели в том, что ее интересы вследствие углубления его союза с КСА нисколько не пострадают. В Эр-Рияде запустили целую волну публикаций о том, как там высоко ценят свое сотрудничество с Индией и намерены впредь его всесторонне расширять. И, похоже, это срабатывает. Индийцы достаточно спокойно отнеслись к сообщениям об оборонительном пакте между КСА и своим извечным соперником Пакистаном. Ведь в конечном итоге им не станет хуже от того, если часть пакистанских ракет будет перенацелена в другом направлении.

Wall Street Journal сообщает, что Трамп в ярости от последнего развития событий на Ближнем Востоке, подрывающего влияние США и востребованность их "услуг безопасности" в регионе. Якобы ругает даже "нецензурной бранью" Нетаньяху за приведшую к этому, по его мнению, столь неосмотрительную бомбежку Катара. Но из-за многоплановых глубинных связей и серьезной, несмотря на разницу в "весе", взаимозависимости отвернуться от него пока тоже не может.

Разочарование США понять можно, но ведь они сами все больше противопоставляют себя воле практически всех, за исключением Израиля, народов региона, да и подавляющей части человечества, когда, например, на Генассамблее ООН голосуют с малым количеством островитян и примкнувшего к ним венгерского премьера Орбана против признания Палестины. Или на другой день после того, как было подписано оборонное соглашение между КСА и Пакистаном, 18 сентября накладывают вето на резолюцию СБ ООН о полном прекращении огня в Газе, одни против четырнадцати, включая своих ближайших западных союзников Великобританию и Францию. В свое время также обсуждался вопрос о пакте безопасности между КСА и Соединенными Штатами, по которому они бы обязывались оборонять королевство. Белый дом сам сорвал этот процесс. Подобные поступки лишь укрепляют стремление арабских стран к своей стратегической независимости.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1758361500


