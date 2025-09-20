"Интервидение-2025": кто и с какими песнями выступит в Москве 20 сентября

14:10 20.09.2025 На сцену выйдет более 20 участников из разных стран мира



Елизавета Гриценко

Наина Курбанова

20 сентября 2025



В 2025 году Москва по праву стала настоящей музыкальной столицей. Именно здесь на концертной площадке "Live Арена" в субботу, 20 сентября, пройдет финал международного песенного конкурса "Интервидение", объединившего исполнителей более чем из 20 стран. Программа праздника обещает быть яркой и насыщенной. Зрителей ждут эффектный вступительный номер, красочный парад культур и захватывающие видеовизитки участников. Вместе с этим атмосферу дополнят шоу специальных гостей и выступление международного хедлайнера. Кульминацией вечера станет голосование жюри и торжественная церемония награждения победителя, которому достанется главный приз - 30 млн рублей. Подробнее о том, кто примет участие в главном музыкальном соревновании года, - в материале "Известий".







Сулема Иглесиас (Куба)



Согласно результатам жеребьевки, первой на международном музыкальном конкурсе "Интервидение-2025" 20 сентября выступит представительница Кубы Сулема Иглесиас Саласар. Она начала свой путь в музыке в 1982 году в возрасте 18 лет как артистка-любительница. Примерно в этот же период артистка написала свои первые стихи, а с 1994 года начала профессионально петь в составе трио "Иглесиас" (Iglesias).

Сегодня в дискографии певицы числятся шесть полноформатных альбомов. Последний из них, Solo tu, в прошлом году получил номинацию на национальную музыкальную премию Cubadisco 2024. Артистка пользуется широкой популярностью в Испании, Доминикане, Гаити и Мексике и уже представляла Кубу на международных фестивалях.

На "Интервидении-2025" Сулема исполнит песню Guaguanco, которая была создана совместно с известными аргентинскими продюсерами Родриго Соса и Анхелем Тойраком. По словам Сулемы, в песне присутствуют элементы традиционного и современных стилей, а сопровождаться ее выступление будет танцем гуагуанко - разновидностью кубинской румбы.



Nomad (Киргизия)



Киргизскую Республику на сцене "Интервидения-2025" будет представлять коллектив Nomad - Азат Раимбердиев, Бек Исраилов и Минжашар Мурзаев. Каждый из участников группы считается признанным мастером, который уже доказал свой профессионализм как сольный артист.

Композитор и певец Азат Раимбердиев, ранее известный как солист группы "Дэльмар", является лауреатом множества премий, финалистом и наставником вокальных шоу. Российской публике артист знаком благодаря участию в программе "Ну-ка, все вместе!", где он покорил зрителей и жюри ярким вокалом.

Бека Исраилова можно смело назвать неофициальным послом киргизской культуры на мировой сцене. Родившись в творческой семье, он с детства занимается музыкой и развивает свой талант. Кроме этого, артист запомнился публике как финалист и эксперт шоу "Ну-ка, все вместе!".

Минжашар Мурзаев родом из Бишкека, участник крупных шоу и фестивалей. Выступал на "Новой волне", принимал участие в китайской версии шоу "Голос". В России он прежде всего известен как участник телепроекта "Ну-ка, все вместе!". Артист исполняет свои хиты не только на родном киргизском языке, но и на русском, английском и китайском.

На "Интервидении-2025" группа выступит с лирической поп-балладой на родном языке "Жалгыз сага" ("Только тебе"). В конкурсной композиции органично переплетаются современная эстрадная аранжировка и традиционные киргизские мелодии.



Ван Си (Китай)



Китай на "Интервидении-2025" представит певец Ван Си (Wang Xi), которого на родине за бархатный и глубокий голос, харизму и манеру исполнения называют Элвисом Ваном. Артист родился в 1985 году в провинции Ляонин и начал заниматься пением еще в подростковом возрасте. В этом же городе он окончил колледж искусств по специальности "поп-вокал", а затем продолжил обучение в Шеньянской консерватории, где получил степень бакалавра в области исполнительского мастерства. Параллельно Ван Си активно участвовал в различных шоу и конкурсах, что позволило ему привлечь внимание публики. Одними из самых значимых достижений артиста стали золотая награда восьмой китайской музыкальной премии "Золотой колокол" и победа в XV Национальном конкурсе молодых певцов CCTV в категории "Популярная музыка".

На "Интервидении-2025" Ван Си представит композицию на родном языке, название которой переводится как "В пути". Первоначально планировалась другая песня - баллада "У горизонта", сопровождаемая симфоническим оркестром, однако певец решил заменить номер.



Мустафа Саад (Египет)



Лицом Египта на конкурсе станет Мустафа Саад - опытный педагог и солист Египетского оперного театра в Александрии. Он родился в 1983 году в Александрии, и этот город сыграл ключевую роль в формировании его карьеры. Свой музыкальный путь Саад начал в 2000-х годах как поп-артист в группе Amara. Сегодня у него за плечами более 15 лет выступлений на крупнейших сценах Египта и за его пределами. Среди особых событий его карьеры - участие в Биеннале искусств в Италии и телешоу Arab Idol.

Со сцены "Интервидения" Мустафа Саад исполнит песню о любви Ben elbanat, название которой переводится как "Среди всех девушек". Жанр этой композиции определяется как "арабский поп". Национальные мотивы Ближнего Востока и народные инструменты гармонично соединяются с современными электронными битами. По словам самого исполнителя, в текст песни были вложены собственные волнения и противоречивые чувства, которые он пережил в трудный жизненный период.



Vassy (США)



Соединенные Штаты на музыкальном конкурсе представит певица и продюсер Vassy (настоящее имя - Василика Карагиоргос). Она заменит американца Брендона Ховарда, который не сможет приехать в Россию "по непредвиденным семейным обстоятельствам".

Исполнительница родилась в Австралии в 1983 году. В 2023 году она стала первой женщиной, получившей премию EDMA ICON AWARD, которая присуждается за лучшую композицию в жанре электронной танцевальной музыки. А ее совместные работы с мировыми диджеями Tiësto и David Guetta занимали верхние позиции в американских радиочартах и становились мультиплатиновыми в 30 странах мира. Композиции Vassy собрали несколько миллионов прослушиваний на стриминговых сервисах.

Кроме того, вместе с Vassy в Россию приедет легенда мирового рока - экс-фронтмен Deep Purple и Rainbow Джо Линн Тернер, автор и исполнитель хита Stone Cold. Он будет представлять страну в качестве международного жюри "Интервидения-2025".



Сана (Кения)



Ведущая и артистка Наташа Санайпей Танде, которая известна под псевдонимом Сана, представит Кению. Она родилась в 1985 году в Момбасе. Изначально девушка не планировала связывать свою жизнь с шоу-бизнесом. С детства Наташа мечтала стать врачом и даже поступила в медицинский институт. Однако в один прекрасный день в 2004 году родные уговорили ее принять участие в конкурсе талантов Coca-Cola Popstars. Неожиданно для себя она вошла в тройку победителей и стала частью сформированного по итогам конкурса трио Sema. Так, в скором времени группа выпустила альбом Mwewe, куда вошли 17 композиций, многие из которых стали хитами. Несмотря на то что коллектив просуществовал недолго, карьера Санайпей Танде продолжила идти вверх. С середины 2000-х она начала работать на радио как ведущая, параллельно совмещая это с занятиями музыкой. В 2010-х Санайпей уже как сольная артистка выпустила ряд синглов и успешно сотрудничала со множеством популярных на кенийской сцене музыкантов. В 2019 году она представляла страну в качестве судьи африканского музыкального конкурса Amazing Voices.

На сцене "Интервидения" в 2025 году Санайпей исполнит сингл Flavour ("Вкус") из своего нового альбома 40&Four-Tune, который стал гимном жизни, любви и хорошему настроению. Песня уже вошла в топ-композиций на родине, а специально для конкурса Наташа сделала новую версию в стиле афро-поп.



Amre (Казахстан)



Седьмым по счету выступит Казахстан в лице исполнителя Amre (настоящее имя - Ернар Садирбаев). Ернар Садирбаев занимается музыкой с ранних лет. Свою первую победу в музыкальном конкурсе Ернар одержал еще в школьные годы, после чего поступил в Казахскую национальную академию искусств, где совершенствовал мастерство. Продолжив карьеру как профессиональный артист, он стал лауреатом престижных международных конкурсов в Европе и России, среди которых "Славянский базар" и "Жемчужина Берлина".

В 2021 году Ернар завоевал внимание широкой аудитории, приняв участие в национальном шоу "Маска". Перед зрителями он предстал в ярком образе Беркута. А российским поклонникам он полюбился благодаря проекту "Голос", выступая в команде посла "Интервидения-2025" Димы Билана, артист сумел дойти до финала.

На "Интервидении-2025" Amre представит эпическую поп-балладу на казахском языке "Свет степи". Композиция посвящена дому и родной земле.



Саиф Аль-Али (ОАЭ)



Объединенные Арабские Эмираты на конкурсе представит певец Саиф Аль-Али. Музыкант хорошо известен публике в своей стране и за рубежом. Он получил классическое музыкальное образование и профессионально владеет игрой на нескольких инструментах, в числе которых фортепиано и уде (традиционный восточный струнный инструмент, предшественник европейской лютни).

Аль-Али вдохновляется творчеством мастеров арабской музыки, таких как египетский певец и музыкант Мухаммед Абд Аль-Ваххаб и знаменитая певица Умм Кульсум. Благодаря академической школе, владению несколькими языками и открытости самой разной музыке Саиф Аль-Али создает выразительные композиции с глубоким смыслом. Российская публика уже успела познакомиться с артистом в 2024 году, когда Аль-Али успешно выступил на фестивале "Мелодия БРИКС".

На "Интервидении" в исполнении музыканта прозвучит баллада Dawaa Lilsalam ("Призыв к миру"). Композиция написана специально для конкурса и сочетает выразительную мелодию с национальными мотивами. Сам музыкант отмечает, что для него большая честь представлять свою страну на "Интервидении-2025" в Москве с песней о мире. Артист призывает фанатов взяться за руки и создать мелодию, неподвластную времени.



SHAMAN (Россия)



Россию представит один из самых востребованных певцов современности - SHAMAN ( настоящее имя - Ярослав Дронов, заслуженный артист России). Он родился 22 ноября 1991 года в Новомосковске Тульской области в творческой семье: отец был профессиональным гитаристом, а мать - певицей. Атмосфера музыки окружала Ярослава с детства, и уже в четыре года он начал заниматься в вокально-эстрадном коллективе "Ассорти", с которым выступал на концертах и гастролях.

В 2012 году Дронов переехал в Москву и поступил в Российскую академию музыки имени Гнесиных на факультет эстрадно-джазового пения, где получил профессиональное образование. Уже через год он стал участником шоу "Фактор А" и занял третье место, получив высокие оценки жюри. С 2014 по 2017 год певец был солистом кавер-группы "Час пик". В 2016 году принял участие в шоу "Голос", где под наставничеством Пелагеи вышел в финал и занял второе место. В 2017 году Дронов покинул группу и начал сольную карьеру. С 2020 года артист выступает под псевдонимом SHAMAN, самостоятельно продюсируя весь творческий процесс - от написания песен до режиссуры клипов.

На международном музыкальном конкурсе SHAMAN исполнит композицию "Прямо по сердцу". Данный релиз уже завоевал популярность среди слушателей. Песня, созданная продюсером Максимом Фадеевым, представляет собой проникновенную лирическую балладу о болезненной любви. Лирический герой обращается к возлюбленной с просьбой отпустить его, признавая, что чувства разбили мечты и принесли боль.



Лусиана Калазанс и Таис Надер (Бразилия)



Десятыми на сцену выйдут представители Бразилии - Лусиана Калазанс и Таис Надер, супружеский и творческий дуэт, объединенный сценическим опытом и любовью к культуре своей страны. Лусиана Калазанс - композитор, мультиинструменталист и продюсер, номинант на Latin Grammy, сотрудничавший с ведущими артистами Бразилии и мира. Таис Надер - певица и автор песен, выступавшая на крупнейших мировых площадках и отмеченная в рейтингах The New York Times и Educadora FM.

На "Интервидении" они представят оригинальную композицию Pipoca com Amor ("Попкорн с любовью"), в которой этнические мотивы бразильской музыки гармонично переплетаются с современным звучанием мировой сцены.



Фаррух Хасанов (Таджикистан)



Таджикистан на конкурсе представит яркий молодой певец и автор песен Фаррух Хасанов, победитель шоу "Ну-ка, все вместе!". Артист родился в 1997 году в Душанбе и с детства занимался музыкой в студии. Несмотря на природный талант, в юности он выбрал более надежную профессию - лингвиста-переводчика. Однако вскоре понял, что не может отказаться от мечты об эстраде, и вернулся к музыке.

В 2019 году Фаррух успешно дошел до финала конкурса Asia’s Got Talent, а затем прославился в интернете. Сначала публиковал кавер-версии зарубежных хитов в популярном видеочате, а позже заявил о себе как автор-исполнитель собственных песен на таджикском языке.

Сегодня его называют одним из самых заметных молодых артистов Таджикистана. Песни Фарруха - "Утром", "Модар", "Лейли", "Шейла" - хорошо известны и любимы как на родине, так и за ее пределами. В 2022 году певец был удостоен национальной премии Tarona Music Award за музыкальные достижения.

На "Интервидении-2025" Фаррух Хасанов исполнит композицию на русском языке "Гори!". Это ритмичный поп-трек с фанковыми риффами и выразительным фальцетным вокалом.



Дана Аль-Мир (Катар)



От Катара на сцене "Интервидения" появится певица, автор песен и общественный деятель Дана Аль-Мир. Сегодня она одна из самых известных и значимых фигур в своем регионе, обладательница огромной энергии, харизмы и многогранного таланта. В своих композициях в стиле арт-поп она умело соединяет элементы западной и национальной арабской музыки. Так, артистка представляла свою страну на крупнейших событиях мирового масштаба - церемониях открытия и закрытия чемпионата мира по футболу FIFA и открытии Кубка Азии по футболу 2023 года.

Она активно принимает участие в конференциях TEDx, выступает на культурных форумах, а также возглавляет музыкальный институт Music Lab Qatar, где курирует проекты, поддерживает молодых артистов и способствует развитию культурного просвещения.

На конкурсе Дана Аль-Мир исполнит балладу Huwa Dha Anta ("Это именно ты") в стиле арабский поп. Композиция посвящена поиску идентичности и жизненного пути, воспевает стойкость тех, кто готов идти вперед и не сдаваться перед трудностями.



Denise & D-Lain (Мадагаскар)



Мадагаскар на "Интервидении" будет представлен дуэтом. Ратолоджанари Лалайна Жосиа, известный как D-Lain, - вокалист и автор песен, а также победитель африканского телешоу Castel Live Opera. Хиты певца - его личные истории, воплощенные в музыке. Музыкальный путь D-Lain начался еще в детстве, участвовал в кастингах мировых мюзиклов Mamma Mia! и Notre Dame de Paris. В 2009 году его признали лучшим госпел-вокалистом.

Denise - местная знаменитость и победительница конкурса Island Africa Talent, участие в котором принесло ей контракт с Universal Music, однако девушка отказалась от мировых гастролей ради своей родины. Является создателем (вместе с мужем) главного музыкального фестиваля Мадагаскара - "Макуа".

На "Интервидении" дуэт выступит с песней Tiako Hanjeky ("Хочу большего для нас"). Главная их цель заключается в раскрытии культурного потенциала островного государства.



Зейна Имад (Саудовская Аравия)



Зейна Имад - саудовская певица, дебютировавшая в 2018 году и быстро завоевавшая популярность. В ее стиле сочетаются арабский поп с элементами традиционного фольклорного танца халиджи, джаза и софтрока. Зейна исполняет как оригинальные песни, так и каверы, сотрудничает с музыкантами региона и вдохновляется мировыми легендами, такими как Мадонна и Майкл Джексон. Певицу часто называют одним из самых ярких голосов новой арабской сцены - ее записи набирают миллионы просмотров онлайн, а число ее поклонников все растет.

На ее счету ряд наград. Зейна Имад победила в конкурсе министерства культуры Саудовской Аравии для молодых музыкантов до 21 года, а также в 2021 году стала обладателем одной из самых престижных на Ближнем Востоке премий - Riyadh Joy Awards как лучший начинающий артист.

На "Интервидении" исполнит песню Mojrd Ham ("Просто переживаю").



Нидия Гонгора (Колумбия)



Нидия Гонгора - известная певица и исследовательница традиционной музыки тихоокеанского региона Колумбии. На родине она уже на протяжении 12 лет помогает детям развивать музыкальные таланты. Зарекомендовала Нидия себя не только в Колумбии, но и в других странах мира. В ее музыке соединяются музыкальные традиции Колумбии и современные жанры, тем самым создавая уникальное звучание.

Певица является шестикратной победительницей фестиваля тихоокеанской музыки Petronio lvarez и лауреатом премии Shock. Также одерживала победу на African Music Academy Award и стала номинанткой на Latin Grammy. Кроме того, Нидия Гонгора - основательница и солистка группы Canalón de Timbiquí.

На конкурсе выступит с песней En Los Manglares ("В Мангровых зарослях").



Нетсанет Султан (Эфиопия)



Нетсанет Султан - одна из самых ярких и известных певиц Эфиопии. Свою музыкальную карьеру девушка начала еще в детстве. Ее сильный вокал и верность культурным традициям принесли артистке престижные национальные награды и признание как в Эфиопии, так и за ее пределами.

В ее музыке переплетаются этнические мотивы разных народов страны и современное звучание. Песни Yaaddoo, Halaala и Abaya отражают культурное разнообразие Эфиопии и находят отклик у широкой публики. Владея несколькими языками и стилями, певица придает своему творчеству особую глубину.

На "Интервидении" Нетсанет Султан раскроет миру богатство музыкальной культуры Эфиопии с песней Halaala ("У всех на виду").



Омар Аседо (Венесуэла)



Омар Аседо имеет более 25 лет музыкального опыта, который начался, когда мальчику было 14 лет. Сначала он был солистом оркестра Salserín, затем выступал в группах, а в 2010 году начал сольную карьеру.

Всеобщую популярность и известность певцу принес его трек Sólo Contigo ("Только с тобой"), выпущенный в 2017 году и набравший на YouTube более 25 млн просмотров.

В его музыкальном стиле переплетаются современные поп-тенденции и латиноамериканская страсть.

В России Омар Аседо выступит с песней La Fiesta de la Paz ("Праздник мира").



Слободан Тркуля (Сербия)



Слободан Тркуля - известный в мире сербский певец, композитор и мультиинструменталист. Является основателем коллектива Balkanopolis. В своих песнях Слободан Тркуля соединяет традиции и современность - вдохновляясь византийским пением, сербским фольклором и джазовой импровизацией, он создает этно-фьюжн, где встречаются балканские ритмы, горловое пение, симфонические аранжировки, электроника и глубокие философские тексты.

Артист, владеющий более чем 20 инструментами, за свою карьеру получил государственные награды, а также признание критиков. Также имеет звание посла культуры от МИД Сербии. Его деятельность выходит за рамки сцены - Слободан занимается просветительскими проектами и вдохновляет новое поколение ценить и развивать свои культурные корни.

На "Интервидении" выступит с песней Three Little Roses ("Три розочки").



Mzansi Jikelele (ЮАР)



Музыкальная группа была собрана специально для выступления на "Интервидении". В ее состав вошли пять выдающихся артистов Южно-Африканской Республики. Коллектив получился разносторонним:

- Цхепо Нкадименг. Известный госпел-певец. В семь лет он потерял зрение, что не помешало стать ему профессиональным певцом и построить карьеру не только в музыке, но и в кино.

- Рене Крюгер. Артист и создатель благотворительного фонда Colourful Gifts Foundation, который поддерживает и обучает молодых людей через искусство, музыку и социальную деятельность.

- Леди Ду. Автор песен, продюсер и танцовщица, ставшая популярной благодаря своим выступлениям в популярном в ЮАР стиле - амапиано (от слова "пианино"; направление стало популярным в 2010-х годах; сочетает в себе элементы джаза, дип-хауса, хип-хопа, соула и других жанров).

- Олутерен Смит. Популярная южноафриканская певица, в работе которой соединились госпел и светская музыка;

- Нонхланхла Дубе. Афропоп-певица, радиоведущая, актриса театра и кино.

На конкурсе группа выступит с песней Home ("Дом").



Дык Фук (Вьетнам)



Представителем Вьетнама на "Интервидении" стал один из самых узнаваемых голосов поп-сцены страны Дык Фук. Популярность получил после победы на шоу "Голос Вьетнама", с тех пор он быстро покорил сердца миллионов. В стиле его музыки сочетаются эмоциональные баллады с элементами RnB, EDM и современного попа.

Благодаря своей популярности он стал активно сотрудничать с мировыми брендами, а в самом Вьетнаме является одним из самых влиятельных артистов.

На "Интервидении" Дык Фук выступит с песней "Фудом тхиен выонг" (основана на эпосе про легендарного героя Тхань Зенга, в честь которого во Вьетнаме проводится праздник "Хойзенг").



Настя Кравченко (Белоруссия)



Настя Кравченко с детства занималась вокалом, скрипкой и танцами, а позже решила серьезно заняться своим увлечением и поступила в Минский колледж искусств на эстрадно-вокальное отделение. Широкую известность получила после участия в шоу "X-Фактор. Беларусь", дойдя до суперфинала. В ноябре 2024 года состоялся ее первый сольный концерт, а в декабре вышел первый студийный альбом, показавший жанровое разнообразие ее музыки.

На "Интервидении" Настя выступит с песней "Мотылек", созданной в сотрудничестве с композитором Николаем Сосиным. Композиция основана на личной истории Насти и символизирует надежду и трансформацию.



Шохрух Ганиев (Узбекистан)



Шохрух Ганиев - певец, педагог и один из самых ярких исполнителей Узбекистана. Он с ранних лет посвятил себя музыке, а первым инструментом, на котором он научился играть, стала дойра (разновидность бубна). Окончил музыкальное училище, где изучал макам - классику восточной музыкальной традиции.

Наибольшую популярность как исполнитель Шохрух получил после победы в конкурсе Ovoz (аналог шоу "Голос"). За свою карьеру участвовал во многих шоу и конкурсах, становясь призером. Наиболее популярная его песня - Tillo uzuk ("Золотое кольцо").

На "Интервидении" выступит с песней "Миллий Терма" - историей о любви и волнениях, которые переживает влюбленный в ожидании романтической встречи. Композиция является образцом гармоничного соединения узбекской национальной мелодики и современного звучания.



Раухан Малик (Индия)



Последним конкурсантом, который выступит на "Интервидении", стал композитор и продюсер из Кашмира (Индия) Раухан Малик. Его песни на современном музыкальном языке рассказывают историю его родного города.

Раухан Малик является сооснователем музыкального лейбла Stalwart Music Factory и преподавателем с многолетним стажем. Его звучание привлекает поклонников как на родине, так и за рубежом и представляет собой органичное сочетание фолка, рока и поп-музыки, с помощью которого он передает музыкальные истории, запечатлевшие дух индийской культуры.

На конкурсе в Москве он выступит с песней Ishq ("Любовь"), которая была выпущена в 2024 году и уже набрала 360 млн прослушиваний на музыкальном сервисе Spotify. Источник - Известия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1758366600





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 18 сентября 2025 года №997

- Парк Мира и согласия открыли участники Съезда лидеров мировых и традиционных религий

- Олжас Бектенов принял участие во встрече глав правительств стран Организации тюркских государств в Бишкеке

- Государственный советник Ерлан Карин встретился с генеральным директором ИСЕСКО Салимом бин Мохаммедом Аль-Маликом

- Кадровые перестановки

- Smart Data Finance и чашка кофе: новые возможности цифрового Минфина

- В Мажилисе обсудили применение искусственного интеллекта в социальной сфере

- Казахстан утверждает национальные стандарты внедрения искусственного интеллекта в образование

- Национальный Банк провел встречу с руководителями банков второго уровня

