Суббота, 20.09.2025
20:35  ProFinance: Искусственный интеллект открывает Золотой век хакерства
14:10  "Интервидение-2025": кто и с какими песнями выступит в Москве 20 сентября
12:45  Стратегический оборонный пакт между СаудАравией и Пакистаном меняет геополитику Ближнего Востока, - Дмитрий Минин
00:35  Монголия и Китай усиливают оборонное партнерство на Сяншаньском форуме
00:30  BBC: В Афганистане запретили обучать в вузах по написанным женщинами книгам
00:25  Армения поддерживает проект мультимодального маршрута Казахстан-Туркменистан-Иран-Армения
00:18  SOCAR нтересуется разработкой месторождений Туркменистана
00:05  ВС РФ обходят гарнизон ВСУ в Северске – итоговая сводка Readovka за 19 сентября
Пятница, 19.09.2025
22:31  В Бишкеке прошла встреча Глав правительств государств-членов ОТГ
19:50  В Монголии полным ходом идет строительство спутника столицы - города Хунну
16:05  Трамп готов сделать России предложение, которое изменит историю навсегда, - Кирилл Стрельников
15:41  Итоги работы II Международной конференции "Алтай – прародина тюрков"
13:05  Дроны в Польше: новый учебный год в Школе Провокаций, - Игорь Шумейко
12:23  Роскомнадзор: "Стран с цифровым суверенитетом меньше, чем стран с ядерным оружием"
03:54  InfoBRICS: представители США посетили учения "Запад-2025" с необычной целью
03:30  Израиль - как опасное квазигосударство? - Валентин Катасонов
02:29  Делегация Узбекистана поедет в Россию на буддийский форум
01:04  Перенесут ли столицу Киргизии в город Манас? Ответ главы ГКНБ Ташиева
00:23  Инвестиционный форум Туркменистана в Авазе собрал более 800 делегатов из 45 стран
00:05  Readovka собрала самые важные события 18 сентября в разрезе СВО
Четверг, 18.09.2025
20:00  Caravan.kz: Казахстан потерял хлебный рынок Узбекистана
12:06  ProFinance: Как Трамп поймал Европу в санкционную ловушку
11:44  Китай призвал международное сообщество помочь Афганистану встать на правильный путь
11:41  В Ферганской области начал работу новый IT-городок
11:26  Третья мировая - на этот раз экономическая, - Александр Яковенко
11:05  Турция инвестирует миллиарды долларов в энергетику Киргизии, - Виктория Панфилова
11:00  Пекин закупает сырую нефть, которая ему не нужна, и порождает теории заговора
10:36  Президент Казахстана выступил на открытии VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Астане
02:02  Башкирский мед под угрозой: насекомые-мигранты из Средней Азии губят местных пчел и делают неправильный мед
01:37  Президент Киргизии подписал закон о переименовании Жалал-Абада в Манас
01:16  Трамп переиграл Россию. Америка забивает последний гвоздь в крышку украинского гроба, - Антон Трофимов
00:29  Маньчжурия как плацдарм нападения Японии на СССР и Китай (история), - Анатолий Кошкин
00:05  ВС РФ начали операцию по блокированию ВСУ в Новопавловке – итоговая сводка Readovka за 17 сентября
Среда, 17.09.2025
20:43  President.uz: К 2030 году в Узбекистане возможно полностью искоренить абсолютную бедность
20:16  "Рубеж-2025". На полигоне "Эдельвейс" в Киргизии ВС РФ делятся опытом применения дронов
15:17  МИД России: Польский поход РККА 1939 года (история)
14:05  Президент Киргизии открыл Исламскую академию и объявил строгий выговор мэру Оша
13:28  Profinance: китайские ограничения душат европейский редкоземельный бизнес, а пошлины Трампа сломали японский автопром
12:26  Президент Таджикистана открыл пятизвездочную гостиницу "Кровн Плаза Душанбе" (видео)
05:32  РГ: Как в Индии отметят 75-летний юбилей Нарендры Моди
02:36  Кыргызстан объявил дату проведения VI Всемирных игр кочевников
01:49  Тревожный туман над Лондоном, - Валерий Бурт
00:44  Путин проследил за ходом учений "Запад-2025" на полигоне Мулино
00:05  Readovka собрала самые важные события 16 сентября в разрезе СВО
Вторник, 16.09.2025
21:01  Киргизия проведет парламентские выборы по таджикскому сценарию, - Виктория Панфилова
12:22  От деколонизации к русофобии, - Данияр Ашимбаев
12:17  Президент Таджикистана принял участие в чрезвычайном саммите ОИС в Дохе (Катар)
12:03  В Узбекистане открыто крупное газовое месторождение
12:00  Nomad: Трамп начал крестовый поход на Сороса
11:30  Грозит ли Израилю экономическая изоляция? - Валентин Катасонов
10:41  Как пал Непал, - Илья Титов
03:06  Нацбанк Казахстана гарантирует: Цифровой тенге станет законным платежным средством
02:17  Сотрудничество Китая с Россией безупречно. Пекин решительно выступает против буллинга, нелегальных санкций и "юрисдикции длинной руки"
01:03  "Росатом" окажет поддержку Кыргызстану в создании центра ядерной медицины
00:52  Белорусский кошмар НАТО: Индия вместе с Пакистаном на учениях "Запад-2025"
00:05  ВС РФ форсировали реку Жеребец и готовятся к штурму Ямполя – итоговая сводка Readovka за 15 сентября
Понедельник, 15.09.2025
23:44  Il Messagero: в ходе учений Россия применила ракету "Циркон" в Баренцевом море (видео)
22:24  Bloomberg: ввод в строй "Силы Сибири - 2" может изменить мировую торговлю СПГ
22:07  НГ: Как оппозиция готовит Грузию к очередному госперевороту
21:27  Они только говорят, но не делают. Трамп поймал за язык евроболтунов
14:05  В Британии дошли до пророчеств Бабы Ванги: "Европа превратится в пустыню"
ProFinance: Искусственный интеллект открывает Золотой век хакерства
20:35 20.09.2025

Эксперты утверждают, что искусственный интеллект открывает Золотой век хакерства
20.09.2025

Хакеры используют огромные возможности ИИ, чтобы находить пути проникновения в большее количество сетей и настраивать ИИ своих жертв против них самих.

В то время как многие бизнес-секторы все еще взвешивают плюсы и минусы использования искусственного интеллекта, хакеры-преступники с головой уходят в работу. Они выяснили, как обратить программы искусственного интеллекта, распространяющиеся на большинстве компьютеров, против пользователей с разрушительным эффектом, говорят эксперты по кибербезопасности, которые выражают растущую обеспокоенность по поводу своей способности отражать кибератаки.

Хакеры теперь могут превратить искусственный интеллект в своего рода ученика чародея, говорят аналитики по борьбе с угрозами. Такие простые и безобидные действия, как приглашение в календарь Google или электронное письмо Outlook, могут быть использованы для того, чтобы заставить подключенные к ИИ программы похитить конфиденциальные файлы без обнаружения антивирусом, другой защитной программой.

Проблема усугубляется быстрыми и порой непродуманными темпами внедрения новых продуктов искусственного интеллекта, будь то руководителями, стремящимися угодить инвесторам, или сотрудниками по собственной инициативе, даже вопреки требованиям своих ИТ-отделов.

"Отчасти несправедливо, что в каждом отдельном продукте нам навязывают искусственный интеллект, когда он создает новые риски", - сказал Алекс Деламотт, исследователь угроз в охранной компании SentinelOne.

Безопасность часто отстает от внедрения любых новых технологий, таких как облачные вычисления, которые также стали популярными благодаря своим преимуществам. Но поскольку генерирующий искусственный интеллект может сделать гораздо больше, чем даже эта прорывная технология, злоупотребление его возможностями может нанести больший ущерб.

Во многих случаях новые методы являются потрясающе эффективными. Во время недавнего задания по тестированию средств защиты Дэйв Браухлер из компании NCC Group, занимающейся кибербезопасностью, обманом заставил помощника клиента по написанию программ с искусственным интеллектом запускать программы, которые подключались к базам данных и хранилищам кода компании.

"Мы никогда не были так глупы в вопросах безопасности", - сказал Браухлер.

В то время как некоторые более широкие опросы показывают неоднозначные результаты в отношении эффективности ИИ, большинство разработчиков программного обеспечения используют инструменты, в том числе от крупных компаний, занимающихся ИИ, которые пишут фрагменты кода, хотя некоторые исследования показывают, что эти инструменты с большей вероятностью, чем люди-программисты, приводят к сбоям в системе безопасности.

Чем большей автономией и доступом к производственным средам обладают такие инструменты, тем больший ущерб они могут нанести.

Августовская атака, возможно, впервые объединила известные методы взлома и манипуляции с помощью искусственного интеллекта. Неизвестные хакеры начали с привычной формы атаки на цепочку поставок. Они нашли способ опубликовать официальные программы, модифицирующие Nx, широко используемую платформу для управления хранилищами кода. Сотни тысяч пользователей Nx неосознанно загрузили зараженные программы.

Как и в случае с предыдущими атаками на цепочки поставок программного обеспечения, хакеры направили вредоносный код на поиск паролей учетных записей, криптовалютных кошельков и других конфиденциальных данных у тех, кто скачал измененные программы. Но, как ни странно, они предположили, что у многих из этих людей были установлены инструменты для программирования от Google, Anthropic или других, и эти инструменты могли иметь широкий доступ. Поэтому хакер поручил этим программам удалить данные. Более 1000 пользовательских компьютеров отправили информацию обратно.

"Что делает эту атаку особенной, так это то, что, насколько мне известно, это первый случай, когда злоумышленник пытался взломать ИИ, работающий в среде жертвы", - сказал Хенрик Плейт, исследователь из компании Endor Labs, занимающейся обеспечением безопасности программного обеспечения. "Большой риск для предприятий, в частности, заключается в том, что код, запущенный на компьютере разработчика, может быть более опасным, чем на других компьютерах. У него может быть доступ к другим корпоративным системам. Злоумышленник мог использовать атаку для других целей, например, для изменения исходного кода".

На прошедшей в прошлом месяце конференции Black Hat по безопасности в Лас-Вегасе были продемонстрированы другие привлекающие внимание способы использования искусственного интеллекта.

В ходе одной из демонстраций предполагаемый злоумышленник отправил по электронной почте документы со скрытыми инструкциями, адресованными ChatGPT или конкурентам. Если пользователь запрашивал сводку или она составлялась автоматически, программа выполняла инструкции, даже находила цифровые пароли и отправляла их за пределы сети.

Для аналогичной атаки на Gemini от Google даже не требовалось вложение, достаточно было отправить электронное письмо со скрытыми инструкциями. В сводке ИИ было ложно указано, что учетная запись взломана и что они должны позвонить по номеру злоумышленника, имитируя успешные фишинговые атаки.

Угрозы становятся все более актуальными с появлением искусственного интеллекта, который позволяет браузерам и другим инструментам проводить транзакции и принимать другие решения без участия человека.

Охранная компания Guardio уже обманом заставила браузер Agentic Comet от Perplexity купить часы в поддельном интернет-магазине и следовать инструкциям из поддельного банковского электронного письма.

Искусственный интеллект также используется злоумышленниками напрямую. В прошлом месяце компания Anthropic сообщила, что обнаружила целую кампанию по вымогательству, проводимую кем-то, кто использует ИИ для выполнения любых задач - поиска уязвимых систем в компании, их атаки, оценки украденных данных и даже предложения разумного выкупа. Благодаря достижениям в области интерпретации естественного языка преступнику даже не нужно было быть очень хорошим программистом.

Продвинутые программы искусственного интеллекта также начинают использоваться для поиска ранее не обнаруженных уязвимостей в системе безопасности, так называемых "нулевых дней", которые хакеры высоко ценят и используют для получения доступа к программному обеспечению, правильно настроенному и полностью обновленному с помощью исправлений безопасности.

Семь команд хакеров, разработавших автономные "системы кибернетического мышления" для конкурса, проведенного в прошлом месяце Агентством перспективных оборонных исследовательских проектов Пентагона, смогли найти в общей сложности 18 нулевых дней в 54 миллионах строк открытого исходного кода. Они работали над устранением этих уязвимостей, но официальные лица заявили, что хакеры по всему миру предпринимают аналогичные усилия по их обнаружению и использованию.

Некоторые давние защитники безопасности предсказывают, что во всем мире раз в жизни произойдет безумный рывок в использовании этой технологии, чтобы найти новые недостатки и использовать их, оставляя лазейки, к которым они смогут вернуться на досуге.

Настоящий кошмарный сценарий - это когда эти миры сталкиваются, и ИИ злоумышленника находит способ проникнуть внутрь, а затем начинает взаимодействовать с ИИ жертвы, работая в партнерстве - "когда ИИ плохого парня сотрудничает с ИИ хорошего парня", как выразился Деламотт из SentinelOne.

"В следующем году, - сказал Адам Мейерс, старший вице-президент CrowdStrike, - искусственный интеллект станет новой угрозой для инсайдеров".

Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Washington Post.

Источник - ProFinance.Ru
